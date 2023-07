Prasówka 28.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę”?

Prasówka 28.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

Prasówka 28.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca lipca żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca czerwca, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości. 📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Adwokat ze Szczecina przeszukany w areszcie po widzeniu z klientem. Zabrano mu ukrytą kopertę Adwokat po widzeniu z klientem został poddany kontroli osobistej w szczecińskim Areszcie Śledczym. Zabezpieczono kopertę, którą znaleziono w jego bieliźnie – przekazał PAP zespół prasowy służby więziennej. 📢 Wakacje w pełni, pogoda w kratkę. W Mielnie amatorów plażowania nie brakuje [ZDJĘCIA] Wakacje w pełni, ale w ostatnich dniach pogoda zawodzi mieszkańców, turystów i miłośników plażowania. Tych ostatnich nie zniechęca jednak pochmurna aura i wykorzystują każdą okazję, by spędzać na plaży wolny czas. Tak jest chociażby w Mielnie, gdzie mimo, że w czwartek słońce przeplatało się z chmurami, amatorów plażowania nie brakowało.

📢 Bankructwo właściciela Pepco ogłasza bankructwo. W tle długi i poważne oszustwa. Co ze sklepami w Polsce? Mamy stanowisko firmy W trakcje walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki Steinhoff International – główny udziałowiec sieci Pepco – zbankrutował. Co dalej ze sklepami sieci w Polsce? – Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, informujemy, że to wydarzenie nie będzie miało wpływu na Grupę Pepco N.V. (Pepco) – poinformowało nas Biuro Prasowe Pepco. 📢 Chcesz mieć więcej lawendy? Teraz możesz ją rozmnożyć. To łatwe! Zobacz, jak zrobić sadzonki lawendy – instrukcja krok po kroku Lawendę można rozmnożyć na kilka sposobów. Latem najłatwiej przygotować tzw. sadzonki zielne. Nie jest to trudne i poradzi sobie z tym każdy, nawet początkujący ogrodnik. Przedstawiamy prostą i jasną instrukcję, jak przygotować sadzonki latem, by cieszyć się jeszcze większą ilością krzaczków lawendy uzyskanych zupełnie za darmo.

📢 Tu powstaje węzeł przesiadkowy SKM Żelechowa. Jak przebiegają prace? Przy ulicy Żelaznej w Szczecinie trwają prace przy budowie infrastruktury towarzyszącej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

📢 Tak mieszka Paulina Młynarska w Grecji. Zobacz, jak się urządziła na malowniczej wyspie. Co dziennikarka mówi o groźnych pożarach? Paulina Młynarska od kilku lat mieszka w Grecji, gdzie przeprowadziła się na stałe w 2019 roku. Swoje miejsce na ziemi znalazła na malowniczej wyspie na Morzu Śródziemnym. Zobacz, jak się urządziła w wyjątkowym domu z ukochanymi zwierzakami. Sprawdź, co radzi turystom, którzy wybierają się właśnie na greckie wakacje. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 27.07.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 27.07.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 27.07.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 27.07.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 27.07.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 27.07.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 27.07.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 27.07.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 27.07.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 27.07.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 27.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 27.07.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 27.07.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 27.07.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 27.07.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 27.07.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 27.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 27.07.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 27.07.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 27.07.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 27.07.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły. 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 27.07.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Fatalna jakość kebabów w Polsce. W 8 na 10 lokali wykryto istotne nieprawidłowości. Zobacz wyniki pierwszej kontroli kebabowni Polska kebabami stoi, lecz niestety ich jakość jest coraz gorsza. Nieprawidłowości związane z jakością dań jakością wykryto w 8 na 10 sprawdzonych punktów gastronomicznych. W wyniku pierwszej takiej kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nałożono na przedsiębiorców dziesiątki tysięcy kary. Wyjaśniamy, co jest nie tak z polskimi kababami i dlaczego najczęściej nie jest to zdrowy wybór.

📢 Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie z nagrodami na międzynarodowym konkursie chóralnym we Włoszech! Seghizzi to jeden z najbardziej prestiżowych i najstarszych konkursów chóralnych w Europie. Jest rozgrywany w Gorycji, we Włoszech. W tym roku w dniach 21-23 lipca, odbyła się jego jubileuszowa – 60. edycja. Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch zgarnął niemal wszystkie nagrody! 📢 "Jakiekolwiek zagrożenie stworzymy sobie sami". Pogoń musi wygrać z Linfield Wygrana z Linfield FC i awans po dwumeczu do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy jest obowiązkiem. Byli piłkarze i obserwatorzy mówią w tej kwestii jednym głosem. Za szczecińskim zespołem przemawia wiele argumentów. Przede wszystkim indywidualności oraz klasa rywala. Irlandczycy z północy są co prawda dominatorem, ale w jednej z najgorszych lig na starym kontynencie.

📢 Śmiertelny wypadek na trasie Rzeczenica-Czarne .Motocyklista nie przeżył zderzenia ze zwierzyną [ZDJĘCIA] 31-letni mieszkaniec Lipnicy w powiecie bytowskim zginął w wypadku na trasie Rzeczenica-Czarne. Motocyklista uderzył w sarnę, zwierzę także nie przeżyło. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 27.07.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Kino Pionier wraca w sierpniu! Kto kupi najstarsze kino świata? Dobra wiadomość: Nie zapadła decyzja o likwidacji szczecińskiego Kina Pionier 1907. Placówka wznawia działalność 25 sierpnia. Zła wiadomość: Wciąż nie wiadomo, co dalej z najstarszym kinem świata. Na razie działa po staremu. Ale, kto je będzie prowadził?

📢 "Obraz nędzy i rozpaczy" - Lubelszczyzna usuwa skutki ulewnych opadów deszczu Intensywne opady deszczu nawiedziły województwo lubelskie, szczególnie jego południową część. W gminie Łukowa woda wdzierała się wszędzie, a ulice zamieniły się w płynącą rzekę błota i innych zanieczyszczeń zbieranych wraz z żywiołem. 📢 To najgorsze imiona dla żon. Jakie imiona znalazły się na liście? Astrolodzy wskazują konkretne przykłady. Kto jest liście? 27.07.2023 Czy po imieniu można stwierdzić, że dana osoba będzie dobrą lub złą żoną? Ezoterycy uważają, że każde z imion niesie za sobą pewne cechy, które predysponują do bycia dobrym współmałżonkiem. Z tą opinią zgadzają się astrolodzy, także potwierdzając znaczenie imienia potencjalnej kandydatki do zawarcia związku małżeńskiego. Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 27.07.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 27.07.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 27.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 27.07.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 27.07.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 27.07.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Rekordowa inwestycja polskiego wybrzeża. Głęboki i szeroki tor w Świnoujściu dla wielkich marzeń Jest umowa na dofinansowanie prac umożliwiających transport wodny do zewnętrznego portu kontenerowego w Świnoujściu. To inwestycja o znaczeniu strategicznym nie tylko dla gospodarki morskiej, ale również dla bezpieczeństwa państwa. 📢 Szczecińskie kąpieliska za krótko otwarte. A ceny biletów są za wysokie Radni Prawa i Sprawiedliwości narzekają na drogie bilety do miejskich kąpielisk. Przypominają, że w czasach, kiedy razem z prezydentem Piotrem Krzystkiem rządzili w mieście przedstawiciele PiS (Mariusz Kądziołka i Marcin Pawlicki), wejście na kąpieliska było dużo tańsze. 📢 Spore zainteresowanie przetargiem w sprawie przebudowy ważnych ulic Warszewa. Składnie ofert potrwa do 8 sierpnia Do 8 sierpnia trwa nabór ofert w przetargu na modernizację układu drogowego na Warszewie. W trakcie postępowania wpłynęło już 100 pytań dotyczących specyfikacji i dokumentacji przetargowej.

📢 Afera melioracyjna. Po katastrofie w sprawie biegłych. Ministerstwo wyjaśnia. Proces nie może się zakończyć Wynagrodzenia biegłych sądowych są problemem - przyznaje ministerstwo sprawiedliwości i zapowiada kompleksowe uregulowanie ich statusu. Z powodu niskich stawek, wydania opinii w sprawie tzw. afery melioracyjnej odmówiło już 20 specjalistów. Procesowi grozi przewlekłość. 📢 Nowy dodatek 200 zł do emerytury i to dożywotnio! Kto i gdzie otrzyma takie dodatkowe pieniądze? Nie w ZUS! Zobacz szczegóły Specjalny dodatek dla niektórych emerytów pozwoli podreperować im budżet i wspomoże przy rosnących wydatkach. Na dodatkowe 200 złotych, o których mowa, mogą liczyć jednak tylko trzy grupy osób. Co więcej, nie można złożyć wniosku o te pieniądze za pomocą platformy ZUS. Jak dokładnie można się o to starać? Kto je uzyska? Zobacz!

📢 Wierzawice po przejściu nawałnicy. Zobaczcie skalę zniszczeń [ZDJĘCIA] Minionej doby podkarpaccy strażacy interweniowali niemal 100 razy w związku z przechodzącymi przez nasz region nawałnicami. W Wierzawicach koło Leżajska silny wiatr zerwał poszycia dachowe z pięciu budynków mieszkalnych oraz siedmiu gospodarczych. Zobaczcie skalę zniszczeń. 📢 Trwają poszukiwania projektanta i wykonawcy obwodnicy Polic. Ogłoszono przetarg Do 18 sierpnia gmina Police czeka na oferty od firm zainteresowanych budową obwodnicy Polic, która ma doprowadzić ruch tranzytowy do Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 26.07.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Tragedia w Bielinach. Samochód wjechał w pieszych, zginęli trzej mężczyźni Trzej mężczyźni zginęli na miejscu – taki jest tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nocą z wtorku na środę w Bielinach koło Kielc, gdzie samochód potrącił stojących na chodniku ludzi. 📢 Docenione, a mało znane… Pomorskie Cuda [ZDJĘCIA] Nie gdańska starówka, nie krzyżacki zamek w Malborku, ani ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym czy strome klify wybrzeża rewalskiego … a skromna Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie i tajemnicze Ogrody Hortulus w Dobrzycy znalazły się wśród 16 Cudów Polski w 2023 roku. Tak przynajmniej zdecydowali czytelnicy prestiżowego magazynu "National Geographic". 📢 Ręce już opadają od tej skarpy na ulicy Szafera. Rozchodników już nie ma, ale trzeba ją zabezpieczyć Od kilkunastu miesięcy trwały próby upiększenia skarpy przy ulicy Szafera za pomocą maty z rozchodników. Pomysł nie wypalił. Ale skarpę trzeba zabezpieczyć przed kolejnymi osuwiskami.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023!

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Wkrótce nowe kierunki lotów z lotniska Szczecin-Goleniów. Dokąd polecimy? Już wkrótce z lotniska w Goleniowie będzie można dostać się bezpośrednio do Włoch, Grecji i Chorwacji. W dalszej kolejności do Hiszpanii, Danii, Szwecji i Norwegii. Z polskich lotnisk w planach jest połączenie do Katowic i Rzeszowa.

📢 Oto psy gwiazd. Zobacz, jak wyglądają czworonogi polskich celebrytów 1 lipca obchodzony jest w Polsce Dzień Psa. Bardzo wielu jest ogromnymi sympatykami tych czworonogów, również w show-biznesie. Które gwiazdy mają swoich pupilów i jak wyglądają ich psiaki? Przekonajcie się sami!

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Poznajecie wszystkie te miejsca? Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA] 23.04.23 Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

