Prasówka 26.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Po przelotnym ociepleniu nadchodzi zimowa ofensywa. Polskę czeka intensywny mróz, a temperatury spadną nawet do -20°C. Arktyczny chłód, niesiony z rejonów dalekiej Rosji, szykuje się do wkroczenia do Polski. Spieszymy z odpowiedzią, jakiej pogody należy spodziewać się w najbliższym czasie i czy istnieje nadzieja na powrót łagodniejszej aury.