Prasówka 26.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 26.07.2023”?

Prasówka 26.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 26.07.2023 Gdzie w województwie zachodniopomorskim należy spodziewać się dzisiaj (26.07.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 10, Mirosławiec - Kalisz Pomorski (120. km na odc. 0,8 km) .

📢 Rozebrana Dorota Szelągowska pokazała własne ciało w celu atencyjnym! Zdjęcia z plaży powaliły Internautów. Mamy ZDJĘCIA 25.07.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia. 📢 Tragedia w Kobylnicy. Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn Zwłoki kobiety i dziecka znalazł mężczyzna, kiedy wrócił do domu. Na miejscu policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Do zdarzenia doszło w Kobylnicy.

Prasówka 26.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim. 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Ręce już opadają od tej skarpy na ulicy Szafera. Rozchodników już nie ma, ale trzeba ją zabezpieczyć Od kilkunastu miesięcy trwały próby upiększenia skarpy przy ulicy Szafera za pomocą maty z rozchodników. Pomysł nie wypalił. Ale skarpę trzeba zabezpieczyć przed kolejnymi osuwiskami. 📢 W Świnoujściu powstanie nowy tor podejściowy Podpisano umowę na dofinansowanie prac umożliwiających transport wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu. Inwestycja umożliwi utworzenie na istniejącym akwenie żeglugowym toru wodnego o głębokości 17 m, szerokości 500 m i długości ok. 70 km.

📢 Pijany rekordzista traktorzysta spod Morynia. Miał na "liczniku" ponad 3 promile Do zatrzymania nieodpowiedzialnego mężczyzny doszło na drodze pomiędzy Nowym Objezierzem i Moryniem w powiecie gryfińskim. 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani zabójcy! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Uwaga kierowcy! Ważne zmiany w ruchu na powstającej S3 pod Świnoujściem Między Świnoujściem a Troszynem trwa budowa 33 km drogi ekspresowej S3. Wprowadzane są kolejne zmiany organizacji ruchu, w ramach których kierowcy pojadą m.in. południową jezdnią S3 o długości 3,5 km na wschód od Wolina. Pozwoli to na rozbiórkę jezdni dotychczasowej DK3. Na fragmencie S3 przechodzącym przez Woliński Park Narodowy wykonywana jest nawierzchnia, na całym odcinku trwają roboty mostowe.

📢 Twój horoskop na wakacje 2023 r. To będzie wyjątkowy czas dla 5 znaków zodiaku. Te trzy przeżyją rozczarowanie. Oto, co mówi Samanta Horoskop wakacyjny na 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo lipiec i sierpień 2023 r. okażą się szczęśliwe? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami? Oto wakacyjna wróżba dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Oni nie są trwali w swoich uczuciach. Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 25.07.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 25.07.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 25.07.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 25.07.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 25.07.2023 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 25.07.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 PKP sprzedaje mieszkania w Szczecinie i regionie. Opłaca się je kupić? Sprawdź ogłoszenia! [ZDJĘCIA] 25.07.2023 PKP systematycznie wystawiają na sprzedaż niektóre ze swoich nieruchomości. Teraz w ich ofercie można znaleźć kilka niezwykłych perełek. Sprawdźcie nowe oferty sprzedaży nieruchomości od PKP na Pomorzu Zachodnim. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 25.07.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 25.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 25.07.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 25.07.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 25.07.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 25.07.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 25.07.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 25.07.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska.

📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 25.07.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 25.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 25.07.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 25.07.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 25.07.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 25.07.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły. 📢 Produkty z Lidla, Biedronki i Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Chipsy z Lidla, ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 25.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca lipca żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 25.07.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca czerwca, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 25.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 25.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 25.07.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 25.07.2023 Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 25.07.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 25.07.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 25.07.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 25.07.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 25.07.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 25.07.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Kobiety o tych imionach są złymi teściowymi. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają się wtrącać w życie 25.07.2023 Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać. 📢 Bezwstydni turyści nad morzem chodzą w kąpielówkach do sklepu, a nawet do restauracji Pięknie wyrzeźbiona, opalona klatka i kaloryfer? Nie. Częściej czerwone, owłosione ramiona ze śladami koszulki na ramiączkach i zwisający brzuch. Ten drugi obraz to typowy nadmorski golas. Nic nierobiący sobie z ludzi, spacerujący po promenadzie, siadający przy stoliku w kawiarnianym ogródku. Problem znany, ale czy rozwiązywalny?

📢 Trampoliny, huśtawki i bujaki. Nowy plac zabaw na szczecińskich Gumieńcach Na nieużytku przy Szkole Podstawowej nr 8 na szczecińskich Gumieńcach powstał mini park z placem zabaw dla dzieci.

📢 Paliła się lokomotywa na Moście Gryfitów w Szczecinie. Pociąg relacji Szczecin-Zakopane opóźniony o 75 min Zapalił się silnik lokomotywy dalekobieżnego pociągu relacji Szczecin Główny - Zakopane. Nikomu nic się nie stało, ale trzeba było wymienić uszkodzoną lokomotywę. Z opóźnieniem przekraczającym 75 minut, pociąg wyruszył już w dalszą podróż. 📢 Stary dworzec PKP w Koszalinie przechodzi do historii. Tak przebiegają prace rozbiórkowe [ZDJĘCIA] Stary dworzec PKP w Koszalinie przechodzi do historii. Trwają prace przy rozbiórce budynku. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowoczesny budynek dworca wraz z poczekalnią i posterunkiem Służby Ochrony Kolei.

📢 „I love Szczecin” na koszulkach Pogoni w Belfaście? Propozycja stowarzyszenia "Szczecinianie Razem". Ze względu na obowiązujące w Irlandii przepisy, Pogoń nie będzie mogła reklamować na koszulkach jednego ze swoich sponsorów bukmacherskiej firmy "Betcris". Władze klubu zapowiedziały, że przód koszulki pozostanie pusty. Pojawiła się propozycja, żeby tak nie było. 📢 Zachodniopomorskie. Nowy dojazd do portu w Szczecinie gotowy Ta inwestycja zmieniła i usprawniła dojazd do infrastruktury portowej w Szczecinie. Pięć przebudowanych ulic o łącznej długości ponad 2,7 km w samym sercu szczecińskiego Portu jest już gotowych. 📢 Słynną gęś Pipę i to w towarzystwie można też spotkać nad polskim Bałtykiem Choć gęś Pipa pochodzi znad Jeziora Tarnowskiego, to można ją też spotkać nad polskim Bałtykiem. Nie jest to jednak prawdziwy ptak, tylko wypchana maskotka. Ale puchata biała Pipa to teraz hit w miejscowościach wypoczynkowych.

📢 Nielegalne wyścigi na Szafera? Mieszkańcy się skarżą Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego twierdzą, że nocmi na ulicach Szafera odbywają się nielegalne wyścigi. Sprawę badała już policja.

📢 Robert Dymkowski ciężko chory. Legendarny napastnik Pogoni potrzebuje pomocy Zdiagnozowano u mnie ALS/SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba neurodegeneracyjna neurou ruchowego, która cały czas postępuje i prowadzi do osłabienia mięśni ich zaniku, odebrania mowy i możliwości samodzielnego oddychania w konsekwencji utraty ruchomości i śmierci – przyznaje Robert „Dymek” Dymkowski. 📢 Uwaga kierowcy. Zaczęło się asfaltowanie placu Szarych Szeregów W poniedziałek rozpoczęły się prace związane z wymianą asfaltu na placu Szarych Szeregów. Potrwają do piątku 28 lipca. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, bo wyłączane będą czasowo pasy ruchu. 📢 Jakie ulgi przysługują seniorom w 2023 roku? 500 plus dla seniora, zwolnienie z abonamentu, zniżki PKP i inne benefity. Oto lista zniżek Wielu seniorów nie wie, ile ulg i dopłat przysługuje osobom starszym. Oferowane benefity to zarówno zniżki na podróże, leki czy niektóre usługi, jak i dodatkowe świadczenia umożliwiające podreperowanie sytuacji finansowej. Jakie dodatki przysługują osobom 60 plus?

📢 Proces w sprawie afery melioracyjnej. Kulisy współpracy podejrzanych przedsiębiorców Dla mnie Bogdan K. to łobuz, bandyta. Przez niego upadła moja firma - mówił przedostatni świadek, odsłaniając kulisy współpracy przedsiębiorców oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 King Szczecin buduje skład i budżet na nowy sezon King Szczecin otrzyma od miasta 1,2 mln zł na drugie półrocze 2023 r. Kwota jest… niższa o 40 tys. od tej otrzymanej pół roku wcześniej. A co z obietnicami dużej premii za zdobyte mistrzostwo Polski?

📢 Owczarek przywiązany do drzewa. Szokująco szczere słowa właściciela Nie miałem co z nim zrobić - miał powiedzieć właściciel owczarka, którego znaleziono przywiązanego do drzewa w Bartoszewie pod Policami.

📢 Żagle 2023 w Szczecinie coraz bliżej. Łasztownia zamieni się w wyspę pełną atrakcji Już tylko miesiąc dzieli nas od największej żeglarskiej imprezy tego roku. Żagle 2023 zbliżają się wielkimi krokami. W sierpniu zarówno Nabrzeże Starówka jak i Wały Chrobrego będą wypełnione po brzegi nie tylko pięknymi jednostkami, ale także atrakcjami. 📢 Wkrótce nowe kierunki lotów z lotniska Szczecin-Goleniów. Dokąd polecimy? Już wkrótce z lotniska w Goleniowie będzie można dostać się bezpośrednio do Włoch, Grecji i Chorwacji. W dalszej kolejności do Hiszpanii, Danii, Szwecji i Norwegii. Z polskich lotnisk w planach jest połączenie do Katowic i Rzeszowa.

📢 Międzyzdroje mają nową strefę koncertów i relaksu [ZDJĘCIA] Od maja do września na plaży dostępnej dla wszystkich działa Wave Beach Concept, czyli specjalna strefa relaksu, ale też różnych wydarzeń w tym koncertów. Zaplanowane są imprezy cykliczne, np. degustacje, muzyka na żywo, spotkania z kulturą i wiele innych atrakcji.

📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem. 📢 Oto psy gwiazd. Zobacz, jak wyglądają czworonogi polskich celebrytów 1 lipca obchodzony jest w Polsce Dzień Psa. Bardzo wielu jest ogromnymi sympatykami tych czworonogów, również w show-biznesie. Które gwiazdy mają swoich pupilów i jak wyglądają ich psiaki? Przekonajcie się sami!

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN