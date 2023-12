Prasówka 25.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 25.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 25.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 25.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 25.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w zachodniopomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim 25.12.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie zachodniopomorskim 25.12.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S11g, S-11 Obwodnica Szczecinka (9. km na odc. 0,8 km) .

📢 Kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w woj. zachodniopomorskim. Terminy aktualne na 25.12.2023 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na rezonans magnetyczny na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 25.12.2023).

Prasówka 25.12: pozostałe wydarzenia

📢 Świąteczne MEMY. Śmieszne obrazki, wesołe historie - kliknij i zobacz te najlepsze! My już nie zmieścimy żadnego serniczka! MEMY o świętach Bożego Narodzenia to już taka mała, internetowa tradycja. Wyobraźnia internautów nie zna granic. Choć świąteczne żarty traktują zazwyczaj o tym samym - obżeraniu się, myciu okien czy rozmowach przy świątecznym stole i może smakują jak suchary, wciąż się z nich śmiejemy. Serwowane w nowym wydaniu, bawią do łez. Zresztą, sprawdźcie sami!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez! 24.12.2023 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Sprawca śmiertelnego wypadku w Międzyzdrojach w rękach policji. Jutro usłyszy zarzuty Sprawca wypadku, w którym zginęły trzy osoby, jest w rękach policji. W sobotę około godz. 18 wjechał w spacerującą rodzinę, a potem uderzył w budynek. 📢 Sławomir Nitras: Jestem ministrem sportu, a nie Pogoni Szczecin Sławomir Nitras niedawno objął urząd ministra sportu, a w sobotę po raz pierwszy publicznie wystąpił w Szczecinie, gdzie od dawna mieszka.

📢 Dorota Szelągowska zrzuciła ubrania. Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje ciało! ZDJĘCIA 24.12.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 24.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Piękna Salma Hayek w bikini! Ma 57 lat i idealne ciało. Nikt nie nosi kusych kostiumów tak jak ona. Wygląda bardzo seksownie 24.12.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 12 potraw wigilijnych, które powinny znaleźć się na świątecznym stole. Zobacz, o jakich daniach nie możesz zapomnieć Tradycja nakazuje, żeby w Wigilię 24 grudnia przygotować uroczystą kolację, która składa się z 12 potraw. Wśród potraw wigilijnych są m.in. pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem, barszcz czy kompot z suszu. Przygotowaliśmy dla ciebie listę wigilijnych potraw, które powinny znaleźć się na świątecznym stole. Sprawdź koniecznie. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 24.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 24.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 24.12.2023 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 24.12.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 24.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 24.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu. 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 24.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Podwójna emerytura w grudniu! Ta zmiana dotyczy miliona seniorów. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia? 24.12.2023 ZUS zaskoczy seniorów w grudniu. Kalendarz sprawił, że część polskich emerytów otrzyma aż dwa świadczenia. Kiedy możemy spodziewać się pieniędzy z ZUS?

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 24.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 24.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 24.12.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie. Gotowe kartki do wysłania, tradycyjne wierszyki. Życzenia świąteczne dla każdego od serca 24.12.2023 Boże Narodzenie 2023 zbliża się wielkimi krokami. Znajdziesz u nas najpiękniejsze życzenia świąteczne, które złożysz swoim bliskim oraz znajomym. Piękne życzenia na Boże Narodzenie wprawią wszystkich we wspaniały, świąteczny nastrój i sprawią wiele radości! Mamy dla Ciebie tradycyjne wierszyki świąteczne, lecz jeśli nie przepadasz za wierszykami, znajdziesz u nas także gotowe kartki bożonarodzeniowe, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa czy MMS i maila. Niech Boże Narodzenie będzie piękne! Sprawdź najlepsze życzenia świąteczne dla każdego.

📢 Najpiękniejsze kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023. Pobierz za darmo i wyślij przez MMS, WhatsApp, Messengera 24.12.2023 Zobacz, jakie są w tym roku gotowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie 2023. Najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe, to te pochodzące prosto z serca, ale warto je okrasić grafiką. W naszej galerii przygotowaliśmy kartki, które możecie pobrać za darmo i wysłać swoim bliskim przez popularne komunikatory.

📢 Najpiękniejsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Pobierz i wyślij przez Messenger, WhatsApp, Instagram, MMS 24.12.2023 Zebraliśmy życzenia, aby w jednym miejscu każdy mógł znaleźć coś, co będzie mu pasowało. Prezentujemy życzenia, które można wysłać do znajomych, przyjaciół i do rodziny! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 24.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 24.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 24.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 24.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 24.12.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 24.12.2023 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 24.12.2023 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 24.12.2023 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 24.12.2023 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Koniec wykorzystywania rezydentów? Nie można ich zmuszać do pracy w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej Szpitale nie mogą zmuszać rezydentów do pracy w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej. Ministerstwo Zdrowia przyznaje rację Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie. 📢 Kierowca wjechał w pieszych w Międzyzdrojach. Nie żyją trzy osoby Tragedia w Międzyzdrojach. Trzy osoby nie żyją, w tym 7-letnie dziecko. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

📢 Policjant po służbie zatrzymał złodzieja na gorącym uczynku Policjant z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą, gdy był z żoną na świątecznych zakupach zatrzymał na gorącym uczynku sklepowego złodzieja. 19-latek ukradł bluzę o wartości 390 zł. Za swój czyn został ukarany mandatem karnym 📢 Zwłoki mężczyzny zostały znalezione na Pomorzanach W sobotę w okolicach pętli Pomorzany znaleziono zwłoki mężczyzny.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

📢 Koszmarny wypadek koło Miastka. Ciężarówka staranowała audi [ZDJĘCIA] To cud, że nikt nie zginął - tak można wywnioskować patrząc na zdjęcia z wypadku koło Miastka. Ciężarowa scania uderzyła w audi. 📢 Tramwaj lini 11 od stycznia wraca na Ludową. Będą kursy przez cały dzień To dobra wiadomość dla pasażerów. Od 2 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych. Tramwaje linii 11 wracają do pełnej trasy od Ludowej do Pomorzan. 📢 Po 165 dniach Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki wrócił do kraju Po 165 dniach spędzonych poza macierzystym portem do Polski wróciły okręty wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Czernicki 2023". Od lipca 2023 roku polscy marynarze działali pod flagą NATO podczas Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, czyli tzw. "Tarczy Przeciwminowej Europy".

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 23.12.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 23.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 23.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Wyjątkowa operacja w szpitalu w Zdrojach. Ośmiolatka po usunięciu z mózgu ogniska padaczkorodnego wróciła do domu Trzy dni po trwającej kilka godzin operacji, 8-letnia dziewczynka wróciła do domu. Jak się dowiedzieliśmy, czuje się dobrze - jest szansa, że całkowicie wyzdrowieje! Szczeciński szpital "Zdroje" jest drugim (po Centrum Zdrowia Dziecka) ośrodkiem w Polsce, w którym operacyjnie leczy się padaczki. W Europie tylko kilka specjalistycznych ośrodków dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną umożliwiającą tego typu zabiegi. 📢 Manifestacja przed budynkiem TVP Szczecin [ZDJĘCIA] Protest odbył się przed siedzibą lokalnej TVP 3 Szczecin. Protestowali przeciwko zmianom w mediach publicznych.

📢 Żelechowa ma wyjątkowy przystanek. Retro wiata stanęła przed dawnym ratuszem Wiata to zwycięskie zadanie ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 📢 Przejazd w ulicę Kopernika w Szczecinie udostępniony dla kierowców Oznakowanie poziome wymalowane, sygnalizacja świetlna uruchomiona, przejazd w ulicę Kopernika udostępniony. To zmiany jakie już obowiązują w rejonie Placu Zwycięstwa w Szczecinie.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 22.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 22.12.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 22.12.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 22.12.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 22.12.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 22.12.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 22.12.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 22.12.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 22.12.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 22.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Jedna z największych firm logistycznych na świecie otworzyła centrum w Szczecinie [ZDJĘCIA] Grupa Kuehne+Nagel otworzyła przy ulicy Kablowej w Szczecinie nowy obiekt logistyki kontraktowej. Z centrum dystrybucyjnego są obsługiwane części zamienne dla klienta z branży motoryzacyjnej. 📢 Autobusy PKS już przewożą pacjentów do szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie Od czwartku specjalne autobusy przewożą pacjentów do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. To efekt wielkich problemów z parkowaniem pod lecznicą. 📢 Lech Poznań pożegnał swojego byłego trenera, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości była obecna delegacja Kolejorza W czwartek, 21 grudnia, na Cmentarzu Rzymskokatolickim Św. Rocha przy ul. Zgierskiej w Łodzi odbył się pogrzeb byłego trenera Lecha Poznań, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele klubu z Bułgarskiej, którzy pożegnali szkoleniowca, który w latach 80. dwukrotnie sięgał z Kolejorzem po mistrzostwo Polski.

📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Na ulicy Krzywoustego w Szczecinie tramwaj wypadł z szyn. Trwa usuwanie pojazdów Tramwaj wypadł z szyn na ulicy Krzywoustego. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Szczęśliwy finał poszukiwań 10-letniej Hani z Koszalina. Dziewczynka odnaleziona Szybko podjęte działania przez koszalińskich policjantów doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań 10-letniej Hani. - Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i natychmiastową reakcję mediów, mieszkańców i służb - napisali w komunikacie policjanci.

📢 Niepozorne odwiedziny, a pech na cały rok! O tym mało kto wie. Sprawdź świąteczne przesądy dotyczące Bożego Narodzenia Jeżeli ta osoba jako pierwsza w wigilię przyjdzie w odwiedziny, domownicy powinni mieć się na baczności, bo czeka ich nieszczęście. Świąteczne przesądy potrafią być zaskakujące. Znali je i praktykowali nasi przodkowie, jednak dziś już niewiele osób o nich pamięta. A szkoda, bo niosą ze sobą tradycje i ukazują ważne niegdyś wartości. Na czym dokładnie polega powyższy przesąd? Sprawdź ten i inne w naszym materiale. 📢 Prawdopodobnie najpiękniejszy warzywniak w mieście. Klienci mówią: Wow! Niewielki warzywniak na osiedlu Bukowym już z daleka przyciąga wzrok. Świąteczne dekoracje wprawiają w zachwyt klientów i przechodniów, a właścicielka nie kryje, że wystrój planowała od ponad miesiąca.

📢 Ta wiadomość od ZUS w Szczecinie ucieszy emerytów i rencistów Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25 dnia każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno przekazów pocztowych, jak i przelewów na rachunki bankowe. A ci, których przekazywanie świadczeń mija po świętach, swoje pieniądze otrzymają przed końcem roku. Także ci, którzy wypłacanie emerytur i rent mają wyznaczony termin na 1 każdego miesiąca, otrzymają pieniądze przed Nowym Rokiem. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Boże Narodzenie kiedyś. To były święta. Pamiętacie?! [ZDJĘCIA] Kiedy wspominamy święta, które miały miejsce w latach 70. czy 80. najczęściej mamy na myśli zapach pomarańczy, smak prawdziwej polędwicy. Ciężko przypomnieć sobie również święta w tamtych czasach bez śniegu i filmów Disneya. Drzewko świąteczne dekorowano papierowymi ozdobami. Pod choinką można było znaleźć skromne prezenty. Jesteśmy sentymentalni i tak też odczuwamy świąteczny okres swojego dzieciństwa. Jak kiedyś wyglądały święta Bożego Narodzenia w polskich domach? Jakie są wasze wspomnienia z tamtych lat? Czekamy na komentarze! 📢 Życzenia na Boże Narodzenie. Obrazki i wierszyki. Sprawdź! Czas wysyłać życzenia na Boże Narodzenie! Wybraliśmy dla Was najlepsze obrazki i wierszyki. Wybierzcie te, które podobają Wam się najbardziej i ślijcie do swoich znajomych i bliskich! 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

📢 Uwaga! TVN: Tragedia w Kamieniu Pomorskim. Sześć lat walki o odszkodowanie [WIDEO] Hubert miał siedem lat, kiedy w jednej chwili stracił rodziców i brata. W jego rodzinę wjechał pijany kierowca, zginęło sześć osób. Mimo deklaracji pomocy składanych przez polityków, sześć lat od wstrząsającej tragedii w Kamieniu Pomorskim, dziadkowie Huberta muszą nadal walczyć o odszkodowanie dla wnuka. 📢 W wypadku w Kamieniu zginęło 6 osób. Jest prawomocny wyrok Mateusz S. 1 stycznia 2014 roku w Kamieniu Pomorskim wjechał w grupę przychodniów. Sześć osób zginęło. Dostał 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś zapadł prawomocny wyrok.

