Prasówka 25.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Prasówka 25.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [25.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Paliła się lokomotywa na Moście Gryfitów w Szczecinie. Pociąg relacji Szczecin-Zakopane opóźniony o 75 min Zapalił się silnik lokomotywy dalekobieżnego pociągu relacji Szczecin Główny - Zakopane. Nikomu nic się nie stało, ale trzeba było wymienić uszkodzoną lokomotywę. Z opóźnieniem przekraczającym 75 minut, pociąg wyruszył już w dalszą podróż. 📢 Stary dworzec PKP w Koszalinie przechodzi do historii. Tak przebiegają prace rozbiórkowe [ZDJĘCIA] Stary dworzec PKP w Koszalinie przechodzi do historii. Trwają prace przy rozbiórce budynku. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowoczesny budynek dworca wraz z poczekalnią i posterunkiem Służby Ochrony Kolei. 📢 „I love Szczecin” na koszulkach Pogoni w Belfaście? Propozycja stowarzyszenia "Szczecinianie Razem". Ze względu na obowiązujące w Irlandii przepisy, Pogoń nie będzie mogła reklamować na koszulkach jednego ze swoich sponsorów bukmacherskiej firmy "Betcris". Władze klubu zapowiedziały, że przód koszulki pozostanie pusty. Pojawiła się propozycja, żeby tak nie było.

📢 Zachodniopomorskie. Nowy dojazd do portu w Szczecinie gotowy Ta inwestycja zmieniła i usprawniła dojazd do infrastruktury portowej w Szczecinie. Pięć przebudowanych ulic o łącznej długości ponad 2,7 km w samym sercu szczecińskiego Portu jest już gotowych. 📢 Słynną gęś Pipę i to w towarzystwie można też spotkać nad polskim Bałtykiem Choć gęś Pipa pochodzi znad Jeziora Tarnowskiego, to można ją też spotkać nad polskim Bałtykiem. Nie jest to jednak prawdziwy ptak, tylko wypchana maskotka. Ale puchata biała Pipa to teraz hit w miejscowościach wypoczynkowych. 📢 Nielegalne wyścigi na Szafera? Mieszkańcy się skarżą Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego twierdzą, że nocmi na ulicach Szafera odbywają się nielegalne wyścigi. Sprawę badała już policja.

📢 Robert Dymkowski ciężko chory. Legendarny napastnik Pogoni potrzebuje pomocy Zdiagnozowano u mnie ALS/SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba neurodegeneracyjna neurou ruchowego, która cały czas postępuje i prowadzi do osłabienia mięśni ich zaniku, odebrania mowy i możliwości samodzielnego oddychania w konsekwencji utraty ruchomości i śmierci – przyznaje Robert „Dymek” Dymkowski.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Duża pomoc dla Odry. Szef Wód Polskich zapowiada budowę zbiorników retencyjnych i modernizację oczyszczalni ścieków Odra jest najlepiej monitorowaną rzeką w Europie - zapewnia wojewoda zachodniopomorski. Z kolei szef Wód Polskich zapowiada m.in. budowę zbiorników retencyjnych i modernizację oczyszczalni ścieków wzdłuż rzeki. 📢 Uwaga kierowcy. Zaczęło się asfaltowanie placu Szarych Szeregów W poniedziałek rozpoczęły się prace związane z wymianą asfaltu na placu Szarych Szeregów. Potrwają do piątku 28 lipca. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, bo wyłączane będą czasowo pasy ruchu.

📢 Barbiecore zdobył niezwykłą popularność. Czym jest ten gorący trend? Nie tylko dla nastolatek Barbiecore, czyli inaczej styl lalki Barbie, zawładnął światem mody. Róż w wielu odcieniach, nawiązania do retro, mini, wysokie szpilki... Film o Barbie oraz pokaz mody Valentino przywróciły świetność cechom charakterystycznym dla wyglądu najsłynniejszej lalki świata. Wpływy barbiecore są o wiele szersze i widać je choćby w trendach dotyczących paznokci. Zobacz, jak odnaleźć się w różowym szaleństwie i wykorzystać barbiecore na swoją korzyść, bez względu na wiek.

📢 Ponad 16 tysięcy fanów dopingowało Górnika Zabrze na inaugurację sezonu ZDJĘCIA KIBICÓW Pierwszy ligowy mecz Górnika w nowym sezonie PKO Ekstraklasy oglądało na Arenie Zabrze ponad 16 tysięcy widzów. Fani głośno dopingowali piłkarzy trenera Jana Urbana w spotkaniu z zespołem z Radomia. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu Górnik - Radomiak.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 24.07.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Atrakcyjna działka za filharmonią w Szczecinie ma iść pod młotek. "To perełka" - mówią mieszkańcy Od ponad dwóch lat toczy się spór o działkę za filharmonią. Prezydent miasta chce ją sprzedać deweloperowi, mieszkańcy chcą mieć tam park. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani zabójcy! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Oto monety poszukiwane są przez kolekcjonerów. Sprawdź, może masz je w domowej kolekcji? Mogą kosztować naprawdę dużo! Monety z PRL i inne Numizmatyka w Polsce z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Kolekcjonowanie monet to już nie tylko hobby, ale również sposób na zarobek. Ile mogą kosztować monety? Ich cena uzależniona jest od rzadkości i wielu innych zmiennych. Coraz większą wartość zyskują te, które powstały w czasach PRL. Zwłaszcza gdy przedstawiają wizerunek postaci historycznych, rocznic wydarzeń lub wyprodukowano je w niewielkich nakładach. Sprawdź, czy którejś z monet nie posiadasz w swoim domu. Te monety mogą kosztować krocie!

📢 Proces w sprawie afery melioracyjnej. Kulisy współpracy podejrzanych przedsiębiorców Dla mnie Bogdan K. to łobuz, bandyta. Przez niego upadła moja firma - mówił przedostatni świadek, odsłaniając kulisy współpracy przedsiębiorców oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej.

📢 VW Grand California. California powstaje we Wrześni Popularność karawaningu w Polsce wybuchła wraz z pandemią 2020 roku. To wtedy nasi rodacy wręcz rzucili się w wir zakupów przyczep i wozów kempingowych. Co ciekawe i z czego możemy być dumni to fakt, że jeden z popularnych kamperów - Volkswagen Grand California produkowany jest całkowicie od podstaw w podpoznańskiej Wrześni.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 24.07.2023 Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 24.07.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 24.07.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 24.07.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 24.07.202 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca lipca żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 24.07.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca czerwca, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 24.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości.

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 24.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 24.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 24.07.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 24.07.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 24.07.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 24.07.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 24.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 24.07.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 24.07.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 24.07.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 24.07.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 24.07.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska.

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 24.07.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 24.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 24.07.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 24.07.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 24.07.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 24.07.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 24.07.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Marny wynik szczepień przeciw HPV dla nastolatków. Bat na raka, choć jest darmowy, to nie kusi Młodzi ludzie w wieku 12 i 13 lat mogą korzystać z darmowych szczepień przeciw HPV. Tylko że tego nie robią. Lekarze grzmią, że takie szczepienie to wręcz polisa na życie, psycholodzy apelują o rozmowę z rodzicami, a w gabinetach jak były pustki, tak są. 📢 King Szczecin buduje skład i budżet na nowy sezon King Szczecin otrzyma od miasta 1,2 mln zł na drugie półrocze 2023 r. Kwota jest… niższa o 40 tys. od tej otrzymanej pół roku wcześniej. A co z obietnicami dużej premii za zdobyte mistrzostwo Polski?

📢 Pożegnaliśmy Jarmark Jakubowy. Był wyjątkowy. Zobacz co się działo w ostatnim dniu W niedzielę zakończył się Jarmark Jakubowy. Z wielu powodów był wyjątkowy. Zaprezentowało się ok. 300 wystawców. Jarmark odwiedzili turyści z całej Polski i z zagranicy. 📢 Łukasz Kaczmarek poprowadził Polskę do złota i zwycięstwa nad USA. Ergo Arena odfrunęła w finale Ligi Narodów siatkarzy 2023 Piękne święto siatkówki zaserwowali kibicom w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie reprezentanci Polski i Stanów Zjednoczonych. Podopieczni selekcjonerów Nikoli Grbicia i Johna Sperawa postawili na volleyball ofensywny. Nikt nie odstawiał ręki, bo gra toczyła się o złoto Ligi Narodów. Biało-czerwoni, niesieni w ataku przez Łukasza Kaczmarka i Aleksandra Śliwkę, wygrali turniej FIVB. Tej sztuki - w formule VNL - dokonali po raz pierwszy w historii! 📢 Wypadek w Przemyślu. Do szpitala przetransportowano aż 8 osób, w tym 5 dzieci [ZDJĘCIA] Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w niedzielę na ul. Bohaterów Getta w Przemyślu, na pasie w kierunku ul. Lwowskiej. Do szpitala na badania zabrano 8 osób.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wakacyjny wypoczynek. Gdzie jest największe polskie uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Lato to najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Nikola Bukowiecka współpracowała z NASA, dziś wykłada na uczelni w Szczecinie [WIDEO] Współpracowała z NASA, a obecnie pracuje w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Nikola Bukowiecka prowadzi wykłady o kosmosie w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.

📢 Pożar toksycznych odpadów w Zielonej Górze Przylepie został ugaszony Po trwającej blisko 30 godzin akcji gaśniczej pożar składowiska niebezpiecznych odpadów w Zielonej Górze Przylepie został ugaszony. – Na miejscu pozostają trzy zastępy strażaków w celu dozorowania pogorzeliska – przekazał w niedzielę wieczorem wojewoda lubuski. 📢 Moc atrakcji na Łasztowni. Zaczęli od biegów, bo bieganie nad Odrą cieszy się sporym powodzeniem Pij kranówkę i leź po życiówkę - pod takim hasłem rozpoczęła się lipcowa edycja Bulwarove, czyli cyklu imprez na szczecińskiej Łasztwoni.

📢 Pięć wniosków po meczu Pogoni Szczecin w Grodzisku. Pierwszy o debiutach [ZDJĘCIA] Pogoń Szczecin w ostatnim sparingu przed rozpoczęciem PKO Ekstraklasy przegrała z Hansą Rostock i pojawiło się sporo wątpliwości, jak Portowcy wejdą w nowy sezon 2023/24. Pokonując Wartę Poznań zapracowali na głębszy oddech.

📢 Koszmar turystów w Międzywodziu. "Najgorsza jest bezsilność" - mówią o swoich wczasach [WIDEO] Oszczędzamy na wakacje cały rok, wydajemy niemałe pieniądze i mieszkamy na placu budowy - mówią zrozpaczeni turyści wypoczywający w Międzywodziu. Do naszej redakcji przesłali filmy obrazujące hałas i wibracje, jakie powodują prace na sąsiadującej z apartamentowcem budowie. W sprawie interweniował już burmistrz Dziwnowa, ale okazuje się, że niewiele może zrobić. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Trwa Jarmark Jakubowy w Szczecinie. Co przygotowali wystawcy? [ZDJĘCIA] Tłumy szczecinian na XII Jarmarku Jakubowym w Szczecinie - od czwartku prawie trzystu wystawców prezentuje swoje wyroby wokół katedry i na pl. Orła Białego. Oferują produkty regionalne, przysmaki tradycyjne, rękodzieło i wiele innych wyrobów.

📢 Żagle 2023 w Szczecinie coraz bliżej. Łasztownia zamieni się w wyspę pełną atrakcji Już tylko miesiąc dzieli nas od największej żeglarskiej imprezy tego roku. Żagle 2023 zbliżają się wielkimi krokami. W sierpniu zarówno Nabrzeże Starówka jak i Wały Chrobrego będą wypełnione po brzegi nie tylko pięknymi jednostkami, ale także atrakcjami.

📢 Rozpoczął się Jarmark Jakubowy w Szczecinie. Jest wiele atrakcji [ZDJĘCIA] Podczas rozpoczynającego się dziś Jarmarku Jakubowego niemal 300 wystawców z Polski i ze świata prezentuje pyszne jedzenie regionalne, rękodzieło i wiele innych wyrobów. W programie także występy artystyczne. 📢 Wkrótce nowe kierunki lotów z lotniska Szczecin-Goleniów. Dokąd polecimy? Już wkrótce z lotniska w Goleniowie będzie można dostać się bezpośrednio do Włoch, Grecji i Chorwacji. W dalszej kolejności do Hiszpanii, Danii, Szwecji i Norwegii. Z polskich lotnisk w planach jest połączenie do Katowic i Rzeszowa. 📢 Wojewódzkie obchody święta policji. Dlaczego wybrano Pyrzyce? Wojewódzkie obchody święta policji odbyły się dzisiaj w Pyrzycach. W oficjalnych przemowach padło dużo pochwał dotyczących inwestycji oraz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. A co sądzą oni sami oraz szeregowi funkcjonariusze?

📢 Międzyzdroje mają nową strefę koncertów i relaksu [ZDJĘCIA] Od maja do września na plaży dostępnej dla wszystkich działa Wave Beach Concept, czyli specjalna strefa relaksu, ale też różnych wydarzeń w tym koncertów. Zaplanowane są imprezy cykliczne, np. degustacje, muzyka na żywo, spotkania z kulturą i wiele innych atrakcji. 📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem.

📢 Wnętrza schronu przy ul. Starzyńskiego w Szczecinie. Zobacz, jak się prezentują [ZDJĘCIA] To jeden z najlepiej utrzymanych schronów w Polsce - twierdzą historycy i miłośnicy tego typu budowli, którzy już kilka razy weszli do środka i zwiedzili cały obiekt.

📢 Odkrycie w Koszewie. Znaleziono trumnę generała Ernsta Christiana von Oesterlinga Mimo, że krypta w kościele w Koszewie była wielokrotnie plądrowana, udało się odkryć piękną trumnę z cynowymi rzeźbami, w której spoczął generał. Znalezione zostały też szczątki jego trzech żon. 📢 KSW 48 na zdjęciach. Łukasz "Juras" Jurkowski wziął rewanż, młody Francuz z pasem [GALERIA] Podczas sobotniej gali KSW 48 w hali Globus w Lublinie w klatce zabrakło największych nazwisk organizacji, ale emocje i tak były ogromne. Aż siedem z ośmiu walk zakończyło się przed czasem. Legenda polskiego MMA Łukasz "Juras" Jurkowski mimo złamanej ręki wziął rewanż na Stjepanie Bekavacu za porażkę sprzed 14. lat. W walce wieczoru twardy Roman Szymański nie sprostał wschodzącej gwieździe, 21-letniemu Salahdine'owi Parnasse z Francji. Zobacz zdjęcia z walk KSW 48.

