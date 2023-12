Prasówka 24.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.12”?

Prasówka 24.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.12 Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 24.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w zachodniopomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Najpiękniejsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Pobierz i wyślij przez Messenger, WhatsApp, Instagram, MMS Zebraliśmy życzenia, aby w jednym miejscu każdy mógł znaleźć coś, co będzie mu pasowało. Prezentujemy życzenia, które można wysłać do znajomych, przyjaciół i do rodziny!

📢 Kolejki na NFZ w zachodniopomorskim (23.12.2023). Sprawdź, ile czeka się na terminy do poszczególnych lekarzy Gdzie dowiedzieć się, ile czeka się w kolejkach do lekarza na NFZ w zachodniopomorskim? Mamy takie informacje. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego nie warto czekać. Czasem wystarczy sprawdzić, gdzie są wolne terminy, zamiast czekać w nieskończoność. Jeśli w Twojej przychodni w zachodniopomorskim trzeba za długo czekać, sprawdź, jak wygląda sytuacja w innych placówkach. Poniżej znajdziesz stan aktualny na 23.12.2023. Przekonaj się, ile czasu można zaoszczędzić w kolejce do lekarza na NFZ.

Prasówka 24.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez! Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe, wzruszające i krótkie życzenia świąteczne. Wierszyki od serca dla najbliższych Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto najlepsze mądre życzenia, wierszyki i rymowanki dla rodziny i znajomych! Życzenia świąteczne 2023. To są najlepsze, krótkie i od serca wierszyki z życzeniami dla najbliższych. Chcesz wysłać bliskim piękne życzenia, ale nie masz na to pomysłu? Sprawdź w galerii piękne życzenia. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę. 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Samochód osobowy wypadł z drogi. Dwójka dzieci w szpitalu W miejscowości Strzmiele w powiecie łobeskim samochód osobowy wypadł z drogi. 📢 Zwłoki mężczyzny zostały znalezione na Pomorzanach W sobotę w okolicach pętli Pomorzany znaleziono zwłoki mężczyzny. 📢 Wigilia dla samotnych i potrzebujących przy szczecińskiej katedrze [ZDJĘCIA] Około 700 osób bezdomnych, ubogich i samotnych wzięło udział w wigilii przy szczecińskiej katedrze. Podzielili się opłatkiem, zjedli ciepły posiłek i odebrali przygotowane dla nich świąteczne paczki. Organizatorem była Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

📢 Orlen Basket Liga: King Szczecin przedświątecznie rozczarował swoich kibiców [ZDJĘCIA] King Szczecin znów przegrał na swoim parkiecie ligowy mecz. W sobotę lepszy był zespół Twardych Pierników z Torunia. Pod każdym względem goście prezentowali się na tle mistrzów Polski zdecydowanie lepiej.

📢 Robert Obst podpisał kontrakt ze Świtem Szczecin. Ma pomóc w jasnym celu Wychowanek Pogoni Szczecin i syn jej legendarnego trenera Włodzimierza Obsta związał się ze Świtem, by powalczyć z nim o awans do II ligi. 📢 12 potraw wigilijnych, które powinny znaleźć się na świątecznym stole. Zobacz, o jakich daniach nie możesz zapomnieć Tradycja nakazuje, żeby w Wigilię 24 grudnia przygotować uroczystą kolację, która składa się z 12 potraw. Wśród potraw wigilijnych są m.in. pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem, barszcz czy kompot z suszu. Przygotowaliśmy dla ciebie listę wigilijnych potraw, które powinny znaleźć się na świątecznym stole. Sprawdź koniecznie. 📢 Mirosław Drozd pierwszym stypendystą Ministerstwa Sportu i Turystyki Mirosław Drozd, szczeciński trener pływaków, został pierwszym stypendystą Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2024 r. Nominację wręczył mu minister Sławomir Nitras.

📢 Koszmarny wypadek koło Miastka. Ciężarówka staranowała audi [ZDJĘCIA] To cud, że nikt nie zginął - tak można wywnioskować patrząc na zdjęcia z wypadku koło Miastka. Ciężarowa scania uderzyła w audi. 📢 Tramwaj lini 11 od stycznia wraca na Ludową. Będą kursy przez cały dzień To dobra wiadomość dla pasażerów. Od 2 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych. Tramwaje linii 11 wracają do pełnej trasy od Ludowej do Pomorzan.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus od stycznia 2024 roku? Masz czas do końca grudnia żeby złożyć wniosek 23.12.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 23.12.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 23.12.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 23.12.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 23.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 23.12.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 23.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 23.12.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października. 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 23.12.2023 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 23.12.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 23.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 23.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 23.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu. 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 23.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 23.12.2023 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 23.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 23.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 23.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 23.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 23.12.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 23.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 23.12.2023 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Wyjątkowa operacja w szpitalu w Zdrojach. Ośmiolatka po usunięciu z mózgu ogniska padaczkorodnego wróciła do domu Trzy dni po trwającej kilka godzin operacji, 8-letnia dziewczynka wróciła do domu. Jak się dowiedzieliśmy, czuje się dobrze - jest szansa, że całkowicie wyzdrowieje! Szczeciński szpital "Zdroje" jest drugim (po Centrum Zdrowia Dziecka) ośrodkiem w Polsce, w którym operacyjnie leczy się padaczki. W Europie tylko kilka specjalistycznych ośrodków dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną umożliwiającą tego typu zabiegi.

📢 Uwaga kierowcy! Fatalne warunki na drogach. Służby apelują o ostrożność Od rana koszalińscy strażacy odebrali ponad 100 zgłoszeń spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi. A - jak przestrzega dyżurny oficer - pogoda się nie poprawia. 📢 Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla woj. zachodniopomorskiego Ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego wydało w piątek Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni.

📢 Agresor z Pomorzan w rękach policji. Rozpoznała go jedna z napadniętych kobiet Szczecińska policja zatrzymała mężczyznę, który atakował bez powodu. Problem w tym, że odpowie za napaść na tylko jedną kobietę. 📢 Ile na wesele 2023? Ile do koperty? Ile od świadków, chrzestnych i innych gości? Czy trzeba podpisywać kopertę z pieniędzmi? Ile na wesele 2023. Ile włożyć do koperty młodej parze. Ile od świadków, chrzestnych i pozostałych gości? Czy należy podpisywać kopertę z pieniędzmi? - zastanawiają się osoby, które w 2023 roku wybierają się na ślub i wesele. Trendy w tej kwestii zmieniają się z roku na rok. Wiadomo, że organizacja przyjęcia weselnego to spory wydatek dla nowożeńców i ich oczywiście rodziców. Szczególnie, że z roku na rok ceny idą w górę...

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 22.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 22.12.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 22.12.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 22.12.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 22.12.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 22.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 22.12.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Podwójna emerytura w grudniu! Ta zmiana dotyczy miliona seniorów. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia? 22.12.2023 ZUS zaskoczy seniorów w grudniu. Kalendarz sprawił, że część polskich emerytów otrzyma aż dwa świadczenia. Kiedy możemy spodziewać się pieniędzy z ZUS?

📢 Listopadowe imprezowiczki w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] 22.12.2023 Tak bawiliście w listopadzie! Klub Pinokio jest bardzo popularny wśród mieszkańców Szczecina. Zobaczcie zdjęcia z listopadowych imprez. 📢 Wichura w Szczecinie i regionie. Porywy osiągają nawet 100 km/h. Służby mają wiele pracy [ZDJĘCIA] Ponad 400 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem - poinformował w piątek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak. Drzewa uszkodziły kilka samochodów, w pow. goleniowskim są braki w dostawie prądu. Nie ma osób poszkodowanych.

📢 Autobusy PKS już przewożą pacjentów do szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie Od czwartku specjalne autobusy przewożą pacjentów do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. To efekt wielkich problemów z parkowaniem pod lecznicą.

📢 Wichura oraz silny deszcz w Szczecinie i regionie. Są pierwsze utrudnienia Padający od kilku godzin deszcz spowodował, że zalana jest ulica Derdowskiego w Szczecinie. W godzinach popołudniowych doszło już do kilku stłuczek w mieście. 📢 Strzelanina w Pradze. Kilka osób zabitych i dziesiątki rannych po masakrze w Czechach - WIDEO Sprawca strzelaniny na praskim Uniwersytecie Karola, w której zginęło co najmniej 15 osób wcześniej w rodzinnej miejscowości w pobliżu Pragi najprawdopodobniej zastrzelił ojca, świadkom mówił, że jedzie do Pragi, aby odebrać sobie życie - powiedział w czwartek szef czeskiej policji Martin Vondraszek. .

📢 Lech Poznań pożegnał swojego byłego trenera, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości była obecna delegacja Kolejorza W czwartek, 21 grudnia, na Cmentarzu Rzymskokatolickim Św. Rocha przy ul. Zgierskiej w Łodzi odbył się pogrzeb byłego trenera Lecha Poznań, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele klubu z Bułgarskiej, którzy pożegnali szkoleniowca, który w latach 80. dwukrotnie sięgał z Kolejorzem po mistrzostwo Polski. 📢 Szpital na Pomorzanach zmienia nazwę. Od stycznia będzie to Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie. Od 1 stycznia 2024 r. tak się będzie nazywał szczeciński szpital na Pomorzanach. Zdaniem Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, nowa nazwa placówki podkreśla jej uniwersytecki charakter, prestiż i jakość leczenia. 📢 Lider poległ w Szczecinie. Gola strzelił nawet bramkarz Futsal Szczecin W najlepszym możliwym momencie zawodnicy Futsal Szczecin sięgnęli po drugie zwycięstwo. Pokonali u siebie lidera Centralnej Ligi Juniorów aż 7:1.

📢 Krzystek, Marchewka, Bogucki - oni mogą powalczyć o Szczecin Wybory samorządowe już za kilka miesięcy. Choć nie ma jeszcze żadnego oficjalnego kandydata na prezydenta Szczecina, to kuluary huczą od spekulacji.

📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 📢 Na ulicy Krzywoustego w Szczecinie tramwaj wypadł z szyn. Trwa usuwanie pojazdów Tramwaj wypadł z szyn na ulicy Krzywoustego. Są utrudnienia w ruchu.

📢 Szczęśliwy finał poszukiwań 10-letniej Hani z Koszalina. Dziewczynka odnaleziona Szybko podjęte działania przez koszalińskich policjantów doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań 10-letniej Hani. - Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i natychmiastową reakcję mediów, mieszkańców i służb - napisali w komunikacie policjanci. 📢 Prawdopodobnie najpiękniejszy warzywniak w mieście. Klienci mówią: Wow! Niewielki warzywniak na osiedlu Bukowym już z daleka przyciąga wzrok. Świąteczne dekoracje wprawiają w zachwyt klientów i przechodniów, a właścicielka nie kryje, że wystrój planowała od ponad miesiąca. 📢 Ta wiadomość od ZUS w Szczecinie ucieszy emerytów i rencistów Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25 dnia każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno przekazów pocztowych, jak i przelewów na rachunki bankowe. A ci, których przekazywanie świadczeń mija po świętach, swoje pieniądze otrzymają przed końcem roku. Także ci, którzy wypłacanie emerytur i rent mają wyznaczony termin na 1 każdego miesiąca, otrzymają pieniądze przed Nowym Rokiem.

📢 Boże Narodzenie kiedyś. To były święta. Pamiętacie?! [ZDJĘCIA] Kiedy wspominamy święta, które miały miejsce w latach 70. czy 80. najczęściej mamy na myśli zapach pomarańczy, smak prawdziwej polędwicy. Ciężko przypomnieć sobie również święta w tamtych czasach bez śniegu i filmów Disneya. Drzewko świąteczne dekorowano papierowymi ozdobami. Pod choinką można było znaleźć skromne prezenty. Jesteśmy sentymentalni i tak też odczuwamy świąteczny okres swojego dzieciństwa. Jak kiedyś wyglądały święta Bożego Narodzenia w polskich domach? Jakie są wasze wspomnienia z tamtych lat? Czekamy na komentarze! 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

