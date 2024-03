Prasówka 24.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny - 24.03.2024”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny - 24.03.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są terminy NFZ na rezonans magnetyczny w województwie zachodniopomorskim? Możesz zapoznać się z zestawieniem miejsc, z którego dowiesz, gdzie uda Ci się dostać w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy (stan na 24.03.2024). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka na rezonans magnetyczny na NFZ będzie najkrótsza.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 24.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 24.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim 24.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Na których drogach w województwie zachodniopomorskim prowadzone są dzisiaj (24.03.2024) roboty drogowe? Protest: droga S3a, Węzeł Myślibórz (54. km) Zablokowany częściowo Węzeł Myślibórz - protest rolników. Cześciowa blokada Węzła Myślibórz skutkuje zamknięciem drogi na odc.: Węzeł Myślibórz - Węzeł Gorzów Wlkp. Płn. OBJAZD: Węzeł Myślibórz - DK26 - DW119 - Węzeł Gorzółw Wlkp. Płn. i odwrotnie..

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 23.03.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 23.03.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 23.03.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 23.03.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 23.03.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 23.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 23.03.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 23.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 23.03.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 23.03.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 23.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 23.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 23.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 23.03.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 23.03.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 23.03.2024 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać! 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 23.03.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 23.03.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 23.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 23.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 23.03.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji.

📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 23.03.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 23.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 23.03.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 23.03.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście.

📢 Messenger usuwa Twoje starsze wiadomości! Stracisz wszystkie wiadomości i zdjęcia. Jest na to sposób 23.03.2024 Messenger, jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, niedawno wprowadził nową funkcję - pełne szyfrowanie wiadomości. Aktualizacja powoduje jednak problem, z którym będą musieli się zmierzyć użytkownicy aplikacji. 📢 Waloryzacja rent i emerytur już od marca! Emerycie, tyle zyskasz [WYLICZENIA] 23.03.2024 Już w najbliższy piątek 1 marca ZUS zacznie wypłacać pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty. Im wyższe świadczenie miał emeryt lub rencista, tym więcej dostawać będzie od marca, gdyż waloryzacja jest procentowa. Zobacz na jakie emerytury mogą liczyć seniorzy.

📢 Ogródki działkowe ROD na sprzedaż w Szczecinie. To idealny zakup na wiosnę [OGŁOSZENIA] 23.03.2024 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Małżeństwa mogą zacząć chłodzić szampany! Wyjaśniamy czym jest 500 plus dla małżeństw 23.03.2024 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na wszystkie te pytania. 📢 Szczecin w 2011 roku to było kompletnie inne miasto! Cofnijmy się w czasie o 13 lat [ZDJĘCIA] 23.03.2024 We wrześniu 2011 roku, po raz pierwszy do Szczecina zawitały kamery Google Street View. Co zobaczyły? Oj, nie zawsze były to piękne widoki.

📢 Dodatek do emerytury wzrósł do prawie 1800 zł! Jak go otrzymać? Warunek jest banalnie prosty 23.03.2024 To świadczenie dla seniorów wzrosło od marca do 1780,96 zł. Jest to jeden z ubocznych efektów marcowej waloryzacji emerytur. Jak je otrzymać? Warunek jest prosty. 📢 Oto mieszkania licytowanie przez komornika w Szczecinie i regionie. Właściciele nie dali rady [ZDJĘCIA] 23.03.2024 Najnowsze ogłoszenia licytacji domów i mieszkań od komornika w Szczecinie i regionie. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz nieruchomości, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 Wzbogacisz się na wiosnę! Osoby o tych imionach poprawią swoją sytuację finansową w najbliższych dniach 23.03.2024 Wiosna, z jej obietnicą odrodzenia i nowego początku, często przynosi ze sobą także możliwość finansowego wzrostu dla wielu osób. Niezależnie od tego, czy pracują na etacie, prowadzą własny biznes czy też inwestują, wiele osób dostrzega wiosnę jako czas, kiedy mogą zwiększyć swoje dochody i osiągnąć większą stabilność finansową. Kto w tym roku wzbogaci się wiosną? Sprawdź!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 23.03.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 23.03.2024 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 23.03.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 23.03.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 23.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 23.03.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 23.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 23.03.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 23.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 23.03.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia!

📢 Nowatorskie leczenie nietrzymania moczu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie Jest szansa, że za dwa miesiące, jak tylko Narodowy Fundusz Zdrowia przyklepie procedurę, pacjentki z naszego regionu, będą mogły likwidować wysiłkowe nietrzymanie moczu nową metodą.

📢 Wystartował Szczeciński Jarmark Wielkanocny [ZDJĘCIA] Wiklinowe koszyki, pisanki, maskotki, pyszne jedzenie - wszystko to od piątku do niedzieli na Jarmarku Wielkanocnym w Alei Kwiatowej. 📢 Wystartował Festiwal Wody w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie Sporo o wodzie, i to nie tylko tej z mórz i oceanów, ale tej, z którą mamy do czynienia na co dzień. W Morskim Centrum Nauki rozpoczął się trzydniowy Festiwal Wody. 📢 Wycofany lek na kaszel i zatoki. Główny Inspektor Farmaceutyczny alarmuje, że może być niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjentów Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał właśnie niezwykle popularny lek stosowany na kaszel przy przeziębieniu czy zapaleniu zatok. Wada jakościowa tego wyrobu może być znaczna, stwarza ryzyko dla zdrowia i życia pacjentów. Decyzja GIF dotyczy konkretnych dwóch partii.

📢 Tak mieszka Rafał Trzaskowski. Zobacz, jak się urządził w mieszkaniu w bloku prezydent Warszawy. Zajrzyj do domu Rafała Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski mieszka w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień prezydent Warszawy z żoną, dzieciakami, psem i papugą. Zaglądamy do 100-metrowego domu Rafała Trzaskowskiego w starym bloku nieopodal stacji metra. 📢 Chemik Police rozpoczyna fazę play-off. Z tyłu głowy nadal Grupa Azoty Fazę play-off w Tauron Lidze czas zacząć. Chemika Police w pierwszej rundzie czekają starcia z Energa MKS Kalisz. Pierwsze już dziś w hali rywalek.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 22.03.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Kot Zenek gwiazdą wieży widokowej w Wolinie. Budowniczy: Dbajcie o niego dobrze! Czarno-biały kocur Zenek to niezwykły mieszkaniec wieży widokowej w Wolinie. Ma tu swoją budkę i specjalną tabliczkę. Skąd kot wziął się na wieży? 📢 Parkingowy koszmar przy szpitalu na Unii Lubelskiej w Szczecinie dopiero się zaczyna Zaryzykuję tezę, że ta inwestycja dopiero się zaczyna - mówi radny Władysław Dzikowski o budowie przy szpitalu na Unii Lubelskiej, której już teraz mieszkańcy mają serdecznie dość.

📢 Roboty na obwodnicy Koszalina w ciągu S6 i na trasie S3 Dargobądz-Troszyn są wznawiane Konsorcja, których liderem jest firma Polbud Pomorze, wznowią dzisiaj prace na budowie drogi S3 Dargobądz – Troszyn i dokończenie obwodnicy Koszalina w ciągu S6 - czytamy w komunikacie na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

📢 Studenci Politechniki Morskiej w Szczecinie otrzymali nowy parking do rowerów Władze Politechniki Morskiej wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazali studentom klucze do nowej proekologicznej przestrzeni na Osiedlu Akademickim (przy ul. Starzyńskiego, między akademikami Korab i Pasat). 📢 Pierwszy dzień wiosny ze studentami ZUT w Galaxy [ZDJĘCIA] Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprosił na „naukowe” spotkanie do Galaxy, gdzie studenci studenci zaprezentowali ciekawe kierunki na uczelni, opowiadali o wybranych przez siebie studiach, dzielili się doświadczeniem i opowiadali, jak studiuje się na ZUT. 📢 Uwaga! Zapowiadane są masowe kontrole pracowników przebywających na „L4”. ZUS wstrzymuje wypłatę zasiłków. plaga nieuczciwych zwolnień Proceder pobierania nieuczciwych zwolnień chorobowych L4 wśród pracowników kwitnie. Remont domu, własny ślub, wczasy za granicą, dodatkowa praca – to tylko niektóre powody sięgania po lewe L4, które w 2023 roku wykrył ZUS. – Dostrzegamy coraz większe zainteresowanie kontrolami zwolnień chorobowych. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i sprawdzenie, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne – zauważa Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy. ZUS opublikował raport na temat zwolnień lekarskich w 2023 roku.

📢 Od marca 700 zł więcej do emerytury. Część wypłat już trafiła na konta seniorów. Sprawdź, czy skorzystasz oraz czy musisz składać wniosek Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. – Od 1 marca 2024 r. do 29 lutego 2025 r. świadczenie przyznaje się w wysokości 6246,13 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

📢 Szczecińska biba na całego. Tak bawili się w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] W klubie Pinokio w Szczecinie gromadził się tłum gości chętny na wspólną zabawę. Jak zawsze nie zabrakło muzyki dla każdego. Klub cieszy się dużą popularnością nawet wśród młodych (i nie tylko) mieszkańców Szczecina, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z ostatnich imprez.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 21.03.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 21.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 21.03.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Osoby o tym imieniu to urodzeni zwycięzcy. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 21.03.2024 Imiona, które nosimy, odpowiadają za wiele naszych cech osobowości. Zastanawiasz się, które zwyciężają najczęściej? Te osoby to urodzeni mistrzowie. Przygotowaliśmy specjalne zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zastanawiasz się kto znalazł się na liście? Sprawdź koniecznie!

📢 Kto wybuduje Trasę Północną? To inwestycja warta ćwierć miliarda złotych Latem tego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę trzeciego etapu Trasy Północnej, który ma ułatwić przejazd z centrum Szczecina w kierunku Polic. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Masz nadciśnienie, chore serce? Być może bierzesz ten lek. Sprawdź numery na opakowaniu! GIF wycofał go z aptek, bo zagraża pacjentom Lek na serce może być zabójczy w działaniu. Ten produkt leczniczy dla chorych z nadciśnieniem i niewydolnością serca nie spełnia wymagań jakościowych: zawiera niezidentyfikowane zanieczyszczenia, a substancja czynna rozkłada się. Przyjęcie go to realne i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia! Zażywasz ten lek? Koniecznie sprawdź opakowania w apteczce. Zwróć uwagę na numer serii.

📢 Wycofane aplikacje z Google Play. Uważaj, mogą być niebezpieczne! Koniecznie usuń je z telefonu! 20.11.2023 Oto najnowsza lista usuniętych aplikacji z Google Play. Jeśli masz je na swoim telefonie z androidem, natychmiast je usuń! Aplikacje znajdujące się na liście mogą służyć do wyłudzania naszych danych osobistych, również mogą zainfekować telefon. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj tych aplikacji. Ich pobranie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź listę niebezpiecznych programów. 📢 Najpiękniejsze kartki wielkanocne z życzeniami ZA DARMO. Gotowe do wysłania przez Facebooka, Messengera, WhatsAppa i SMS [10.04.2023] Piękne życzenia na Wielkanoc 2023 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek wielkanocnych, które wyślesz za pomocą SMS, Messengera, Whatsappa lub mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Wielkanoc, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży