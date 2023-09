Prasówka 23.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 23.09.2023”?

Prasówka 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 23.09.2023 Które drogi w województwie zachodniopomorskim 23.09.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 25, Bobolice - Biały Bór (9. km na odc. 0,8 km) .

📢 Rafał Trzaskowski na wiecu w Szczecinie: Musimy wygrać te wybory! Aura nie sprzyjała dziś zwolennikom opozycji. Było pochmurno, niezbyt ciepło a deszcz nie przestał podać do końca spotkania. Przy pomniku Centaura na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się wiec Platformy Obywatelskiej. Zdaniem organizatorów frekwencja dopisała. 📢 King Szczecin zaprezentował się kibicom. „Przed nami ciekawy sezon” [ZDJĘCIA] Kilkaset młodych kibiców uczestniczyło w prezentacji koszykarskiego Kinga Szczecin, która odbyła się w piątek w Centrum Handlowym Galaxy. Mistrz Polski zaprezentował m.in. ostatnie trofeum i rozdał masę biletów na niedzielny mecz z Sokołem Łańcut.

Prasówka 23.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 22.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 22.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 22.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 22.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 22.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 22.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze!

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 22.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 22.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 22.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 22.09.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 22.09.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 22.09.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Dziś darmowa komunikacja miejska i pociągi regionalne 22 września z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu komunikacja miejska w Szczecinie będzie darmowa. Godzinę jazdy rowerem miejskim gratis otrzymają posiadacze aktywnego konta BikeS, nieodpłatne będą też przejazdy pociągami regionalnymi.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Nikoś i jego Trójmiasto: tutaj mieszkał, żył, bawił się i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 22.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 22.09.2023 r. Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 22.09.2023 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 22.09.2023 r. Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 22.09.2023 r. To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 22.09.2023 r. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Brakuje ławników w szczecińskich sądach. Czy sprawy będą toczyć się wolniej? Stu ławników zabraknie w szczecińskich sądach. Czy to oznacza, że sprawy będą spadały z wokandy lub toczyły się dużo wolniej? 📢 Oto hity ze szkolnych sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Wyobraźnia uczniów nie zna granic! Nauczyciel płakał, jak sprawdzał Najlepsze hity ze szkolnych sprawdzianów. Zastanawialiście się kiedyś, z jakimi wyzwaniami podczas sprawdzania szkolnych klasówek i kartkówek muszą mierzyć się nauczyciele? Możecie być zaskoczeni! Wyobraźnia uczniów naprawdę nie zna granic! Prośby o pozytywną ocenę to nic w porównaniu do śmiesznych rysunków, odpowiedzi rodem z bajek i filmów, po których niekiedy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ale... sami zobaczcie... Nauczyciel płakał, jak sprawdzał!

📢 Sprawdzą stopień zanieczyszczenia dna Jeziorka Słonecznego na Gumieńcach Sześć próbek dna skażonego na początku września z Jeziorka Słonecznego na szczecińskich Gumieńcach pobierze firma wybrana przez szczeciński oddział Wód Polskich. Od wyników tych badań zależy sposób wydobycia mułu i jego późniejsza utylizacja.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 21.09.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 21.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 21.09.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 21.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Sztuka, która pomaga leczyć. Wystawa malarstwa na oddziale psychiatrycznym szpitala "Zdroje" [ZDJĘCIA] Wernisaż prac pacjenta Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego szpitala "Zdroje" odbył się w sali gimnastycznej oddziału - zaproszeni byli inni pacjenci i personel szpitala. Artysta zaprezentował blisko 30 dzieł stworzonych metodą malowania po numerach. To zyskująca coraz większą popularność technika, która ma również walor terapeutyczny i może pomóc pacjentom zmagającym się z chorobami psychicznymi. 📢 Policjantka na urlopie zatrzymała pijaną 40-latkę, która jechała zygzakiem Szybka reakcja sierż. Natalii Borawskiej z mieleńskiego komisariatu zakończyła niebezpieczną jazdę nietrzeźwej kierującej. 40-latka, która jechała „zygzakiem”. Kobieta została zatrzymana.

📢 Aleja Wojska Polskiego miesiąc po otwarciu. Oto co zauważyliśmy [GALERIA ZDJĘĆ] Radni Szczecina zajmą się sprawą zakłócania ciszy nocnej podczas prac wykończeniowych na alei Wojska Polskiego. Miesiąc po otwarciu ulicy sprawdzamy, jak wygląda miejsce, które ma być nowym sercem miasta. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

📢 Celebryci, artyści i politycy ze Szczecina na archiwalnych zdjęciach. Zobacz jak się zmienili! Tak wyglądali ponad dekadę temu artyści, celebryci i politycy, którzy pochodzą Szczecina i regionu albo odwiedzili nasze miasto i okolice. Sprawdź, jak wyglądali i czy bardzo się zmienili.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Szczecin ponad 70 lat temu. Zobacz zrekonstruowane fotografie. Jak zmieniło się nasze miasto? [ZDJĘCIA] Te fotografie to wyjątkowa i bezcenna skarbnica wiedzy o tym jak wyglądał Szczecin zaraz po wojnie. Dzięki uprzejmości naukowców z Instytutu Zachodniego możemy je zaprezentować mieszkańcom regionu. Prezentowane zdjęcia pochodzą z 1948 roku. 📢 Dominika Grosicka i jej luksusowa codzienność. Tak żyje ukochana Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin [ZDJĘCIA] Mówi się na nie WAGs - to skrót od ang. Wives and Girlfriends, czyli żony i partnerki. Początkowo sformułowanie używane było tylko do angielskich partnerek, aktualnie stosowane na całym świecie. Wspierają swoich partnerów na każdym etapie ich życia. A co prywatnie robi Dominika Grosicka, żona Kamila Grosickiego, piłkarza Pogoni Szczecin?

📢 Najpiękniejsze szczecinianki w historii, czyli piękne miss na archiwalnych zdjęciach Konkursy miss mają wieloletnią historię na Pomorzu Zachodnim. Laureatki regionalnych konkursów niejednokrotnie reprezentowały Szczecin, a nawet Polskę na arenie międzynarodowej. Można tu przypomnieć sukces Anety Kręglickiej, Miss Świata 1989 czy Weroniki Szmajdzińskiej, Miss Global Teen 2012. O kim jeszcze warto pamiętać? 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 19.09.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Te imiona noszą naprawdę złe teściowe. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają wtrącać się w życie Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać.

📢 Piękne Szczecinianki na parkiecie Pinokio! Zobacz jak bawiły się w weekend [ZDJĘCIA] Wakacje dobiegły końca, ale imprezy nadal trwają. Nie ma na nie lepszego miejsca niż szczeciński klub Pinokio! Zobaczcie jak Szczecinianki szaleją na parkiecie. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Najlepsza pizza w Szczecinie. Sprawdź TOP 15 najlepiej ocenianych pizzeri w Google Na cienkim czy grubym cieście? Na wynos czy na miejscu? Która pizza w Szczecinie jest najlepsza i dlaczego? Na te pytania odpowiedzieli użytkownicy serwisu Google oceniając i wskazując lokale, gdzie ich zdaniem, czeka najlepsza pizza w Szczecinie.

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 16.09.23. Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 16.09.23. Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Takie objawy mogą wskazywać "cichy zawał serca". Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę Te objawy mogą wskazywać na tzw. cichy zawał serca. Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być nawet śmiertelne. 📢 Od wczoraj mamy nowy dok w Szczecinie. Pierwsze remonty mają się rozpocząć jeszcze w tym roku [ZDJĘCIA] W Szczecinie mamy nowy dok. Jego konstrukcja powstała na lądzie, a wczoraj (31 maja) została zwodowana. Jeszcze w tym roku dok „zacznie pracować".

📢 Kup pałac. Kosztuje tyle, co większe mieszkanie. Gdzie? Na Pomorzu [ZDJĘCIA] Pałac w Trzcinnie (gm. Miastko, województwo pomorskie) jest do kupienia za 1,8 mln zł. Dużo? Tyle płaci się za duże mieszkanie w Warszawie, Gdańsku czy Szczecinie.

📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe 📢 Tak zarabiają prezesi miejskich spółek w Szczecinie: Zwykle niemniej niż 200 tysięcy [RANKING] Zdecydowana większość prezesów szczecińskich spółek zarobiła w ubiegłym roku ponad 200 tys. zł. Kilku z nich ma też dodatkowe źródła dochodu - zasiadają w radach nadzorczych innych miejskich spółek. Rekordzista zarobił w ubiegłym roku ponad 300 tysięcy.

📢 Kuchenne Rewolucje - Barlinek. "Wielkopolanka" zmieniła się w restaurację "Dzik Dzik Dzik". Zobacz OPINIE i MENU To nie pierwszy raz kiedy Magda Gessler przeprowadza Kuchenne Rewolucje w Barlinku, ale to zdecydowanie pierwszy raz kiedy mierzy się z tak dramatycznymi problemami. Czy słynna restauratorka sprostała zadaniu i uratowała Wielkopolankę? Zapowiada się wielkie otwarcie nowego sezonu show.

📢 Archeologiczne odkrycie w Kamieniu Pomorskim. Zobacz, co znaleźli badacze W czasie wykopalisk koło katedry kamieńskiej znaleziono monety, fragmenty ceramiki i ludzkie szczątki. Na znalezisko natrafiono w wykopie sondażowym, a urobek został sprawdzony wykrywaczami metali. 📢 Trzynastoletnia dziewczynka wypadła z okna Jest w stanie ciężkim w szczecińskim szpitalu.

