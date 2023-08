Prasówka 23.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znowu poprawiają nową aleję Jana Pawła II. Zmiany w organizacji ruchu”?

Prasówka 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znowu poprawiają nową aleję Jana Pawła II. Zmiany w organizacji ruchu Oddana półtora roku temu do użytku po generalnym remoncie. Po raz kolejny trzeba naprawiać zmodernizowaną aleję Jana Pawła II.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 23.08.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

Prasówka 23.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Estakada na trasie S6 w Koszalinie jest w fazie końcowej. Już w grudniu ma być przejezdna jej północna nitka [WIDEO] Na razie nic nie stanęło na przeszkodzie, więc grudniowy termin, w którym ma zostać otwarta dla ruchu północna nitka estakady na brakującym odcinku obwodnicy Koszalina, nie jest zagrożony.

📢 Julia Pietrucha zagrała na zakończenie szczecińskich Żagli 2023. Zobacz ZDJĘCIA W niedzielę na zakończenie imprezy Żagle 2023 w szczecińskiej Łasztowni wystąpiła Julia Pietrucha. Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 "Najseksowniejsza zawodniczka na świecie" już wystartowała, ale bez medalu. Oto Alica Schmidt Alica Schmidt - niespełna 25-letnia niemiecka sprinterka - pokazała się już na bieżni podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie. Niemka pobiegła w finale sztafety mieszanej 4x400m. Jej drużyna zawody ukończyła tuż przed Polską, na siódmym miejscu. Medalu więc nie zdobyła, ale jak zawsze jest głośno o "najseksowniejszej zawodniczce świata" - jak swego czasu okrzyknęły ją australijskie media. 📢 Awantura domowa w Hanza Tower. Przyjechała policja i pogotowie ratunkowe. Dwie osoby w szpitalu Pod szczeciński drapacz chmur przy alei Wyzwolenia w Szczecinie musiały przyjechać służby ratunkowe, w tym dwie karetki pogotowia ratunkowego. To niecodzienny widok, który przykuł uwagę spacerowiczów.

📢 Strażacy gasili pożar słomy w powiecie kamieńskim [ZDJĘCIA] 10 zastępów straży pożarnej gasiło pożar słomy w miejscowości Kłęby w powiecie kamieńskim. 📢 Te kryształy z PRL są warte fortunę! Oto jakie szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! 22.08.2023 W okresie PRL kryształowe wyroby były w Polsce bardzo popularne. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości. Dziś mają już nie tylko wartość użytkową, ale przede wszystkim kolekcjonerską. Mogą kosztować naprawdę duże pieniądze. Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Często, za wyroby te są oni w stanie zapłacić bardzo dużo. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL!

📢 Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Spłonął budynek mieszkalny w miejscowości Morzyczyn [ZDJĘCIA] Przed północą doszło do pożaru w miejscowości Morzyczyn w gminie Kobylanka. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 22.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Waloryzacja emerytur w 2023 roku. Wyższe emerytury już od tego miesiąca. Sprawdź o ile zwiększy się Twoja emerytura 22.08.2023 Waloryzacja emerytur w 2023 roku jest już pewna. Rząd zatwierdził bowiem ustawę budżetową na 2023 rok, w której waloryzacja emerytur została ujęta. Jak wynika z zapisów, waloryzacja ma wynieść 13,8 procenta oraz gwarantuje środki na wzrost świadczeń i 13. emerytury. Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 22.08.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Waloryzacja emerytur jest rekordowa! Wiemy jakie będą podwyżki dla seniorów od marca 22.08.2023 Od 1 marca 2023 r. wielu seniorów może się ucieszyć. Rosnąca inflacja sprawiła, że od dłuższego czasu mówi się, że waloryzacja emerytur i rent w będzie rekordowa. Ile procent wyniesie w tym roku? Sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura od marca.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 22.08.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 22.08.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Najniebezpieczniejsze kobiety ze Szczecina i regionu. Poszukiwane są przez policję. Wiesz gdzie się ukrywają? Zgłoś je! [ZDJĘCIA] 22.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu kobiet, które podejrzane są o popełnienie wielu przestępstw. Wiesz, gdzie się ukrywają? Zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Sprawdź w galerii kto jest poszukiwany. 📢 Najniebezpieczniejsze ulice w Szczecinie? Sprawdź, gdzie dochodzi do największej ilości przestępstw 22.08.2023 Na tych ulicach w Szczecinie najczęściej dochodzi do wykroczeń, rozbojów, włamań i aktów wandalizmu. Świadczy o tym liczba zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać przestępstwa i aktu naruszenia prawa.

📢 Wycofane aplikacje z Google Play. Uważaj, mogą być niebezpieczne! Koniecznie usuń je z telefonu! 22.08.2023 Oto najnowsza lista usuniętych aplikacji z Google Play. Jeśli masz je na swoim telefonie z androidem, natychmiast je usuń! Aplikacje znajdujące się na liście mogą służyć do wyłudzania naszych danych osobistych, również mogą zainfekować telefon. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj tych aplikacji. Ich pobranie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź listę niebezpiecznych programów.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 22.08.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 22.08.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 22.08.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 22.08.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 22.08.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 22.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 22.08.2023 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 22.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 22.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 22.08.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 22.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 22.08.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 22.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Najnowsza lista wycofanych produktów przez GIS. Popularne sklepy usuwają produkty. Oto najnowsze ostrzeżenia 22.08.2023 Najnowsze ostrzeżenia GIS! Jeśli masz te produkty w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Sieci sklepów Biedronka, Lidl i Ikea wycofują te produkty. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Te produkty zostały wycofane w ostatnim czasie. Tego jedzenia już nie kupisz. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Tego nie kupuj! 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 22.08.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Planujesz grilla? Lepiej to przeczytaj. Możesz zapłacisz nawet 5000 zł mandatu! 22.08.2023 Niezbędnym elementem większości majowych pikników jest upieczona nad żarem kiełbaska i karkówka. Podpowiadamy, jak robić to bezpiecznie i nie narazić się na mandat, który może dać nam mocno po kieszeni. Policjanci wystawiają nawet 5000 zł mandatu! Sprawdźcie szczegóły. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 22.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 22.08.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 22.08.23 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca sierpnia żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 22.08.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca sierpnia, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 22.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 22.08.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w sierpniu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 22.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 22.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 22.08.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 22.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 22.08.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 22.08.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 22.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 22.08.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę 22.08.2023 Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 22.08.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Kebaby są niskiej jakości, ale i tak się nimi zajadamy. Biznes wart jest niemal 3 mld zł. O tym, jak kebab stał się polskim daniem narodowym Pięć milionów Polaków sięga codziennie po kebaba. Nie tylko w sezonie letnim to najpopularniejsze danie na Pomorzu. I nikogo nie zniechęca fakt, że kebaba w kebabie praktycznie... nie ma.

📢 Nowy doker wśród Portowców. Transfer Pogoni Szczecin. Pozyskała pomocnika z Norwegii. Zagra z ósemką Cztery razy wystąpił w reprezentacji swojego kraju. Ma na koncie zdobycie pucharu Turcji, Szwecji i Norwegii. Nowym zawodnikiem Pogoni został 31-letni Fredrik Ulvestad.

📢 Film z dzikami hitem Internetu. "Dzień dobry! Tu nie wolno przebywać!" Wcale nie trzeba do nich strzelać, wystarczy kulturalnie porozmawiać - śmieją się autorzy krótkiego filmu z rodziną dzików w roli głównej. Film nakręcili mieszkańcy Barlinka, a cała akcja dzieje się na szczecińskim Kijewie na ulicy Zoologicznej. 📢 Pyton wszedł do mieszkania na os. Przyjaźni w Szczecinie. Poduszką w węża [ZDJĘCIA] Uderzeniami poduszką 80-letnia kobieta unieruchomiła półtorametrowego pytona królewskiego, który przez balkon wszedł do jej mieszkania na os. Przyjaźni w Szczecinie. Kobieta przez dłuższy czas nie zdawała sobie sprawy z obecności węża w domu. Zwrócił na siebie uwagę dopiero, kiedy zaczął zrzucać rzeczy z półki wiszącej na jednej ze ścian pokoju. 📢 Po katastrofie budowlanej w Załomiu. Dlaczego runął dach hali? Wielka hala magazynowa w Załomiu, której część konstrukcji runęła, jest wyłączona z użytkowania. Nadzór budowlany wyjaśniania przyczyny katastrofy.

📢 Cztery kąpieliska zamknięte w województwie zachodniopomorskim Kąpieliska w Czaplinku, Gryficach, Stepnicy i Szczecinku (Zachodniopomorskie) są w poniedziałek zamknięte - wynika z informacji podanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Główną przyczyną jest zakwit sinic. 📢 Tak bawiliście się w szczecińskim klubie Pinokio w weekend. Zobaczcie zdjęcia z parkietu! Tańce, śmiechy, wygibasy. Mowa oczywiście o dobrej zabawie, która ma miejsce w każdy weekend. Zobaczcie na zdjęciach jak bawią się szczecinianie.

📢 Wielkie otwarcie Alei Wojska Polskiego w Szczecinie! Znamy oficjalną datę Już w najbliższy weekend, 26-27 sierpnia, słynna szczecińska aleja zostanie otwarta na nowo. Fragment, pomiędzy pl. Zwycięstwa a pl. Szarych Szeregów, stał się osią procesu rewitalizacji Śródmieścia. 📢 Rafał Niburski interpeluje w sprawie Teatru Polskiego. Pyta między innymi: kto jest winny przeciekaniu dachu Nie milkną echa zalania przez deszcz nowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie. W zeszłym tygodniu radny PiS Maciej Kopeć poprosił o zwołanie posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Teraz pytania zadaje jego partyjny kolega.

📢 Tych leków nie kupuj! Zobacz aktualną listę wycofanych leków przez GIF. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. Najnowsza lista z GIF Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę! 📢 Wygrał w lotto aż 14 razy i zarobił fortunę. Oto jego sposób. Zobacz jak wygrać w lotto 22.08.2023 O wygraniu głównej nagrody w lotto marzy wiele osób, a temu mężczyźnie udało się to aż 14 razy! Matematyk wykorzystał swoje wykształcenie i wymyślił system, dzięki któremu zgarnął grube miliony. Jak tego dokonał?

📢 Finał Żagli 2023. Zwiedzanie żaglowców, regaty, Jarmark pod Żaglami i Festiwal Orkiestr Dętych [ZDJĘCIA] Dobiega końca trzydniowa impreza "Żagle 2023" w Szczecinie. Również w niedzielę pogoda dopisała - turyści także. Tłumy szczecinian (i nie tylko) zaglądały na Wały Chrobrego, na bulwary na obu brzegach Odry i do Strefy Dziecięcej. A o godz. 16 podziwiały paradę żeglarską.

📢 Plebiscyt "Uśmiech Dziecka" GS24.pl i Głosu Szczecińskiego w Centrum Handlowym Galaxy. Zwycięzcy odebrali nagrody [ZDJĘCIA] Wszyscy mówią: "Jaki Wojtuś ma piękny uśmiech". No to pomyślałam, czemu nie spróbować? - opowiada pani Karolina z Nowego Warpna. I spróbowała. Wzięła udział w plebiscycie naszej gazety: "Uśmiech Dziecka". Zdjęcie jej uśmiechniętego synka zdobyło czwarte miejsce w powiecie polickim. W sobotę w CH Galaxy w Szczecinie szczęśliwa mama i mały Wojtuś odebrali nagrody.

📢 Żagle 2023 w Szczecinie. Głośno, kolorowo, pięknie! Orkiestry dęte na Łasztowni [ZDJĘCIA] Zacznijmy od przedstawienia: Red Swing Low Gryfice, Fanfares of Lviv I mażoretki Feyeriya – Lwów Ukraina, Echo Gór Kasinka Mała, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Płot, Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Blue Brass Band Włoszakowice i Wzorcowa Dziecięca Orkiestra Dęta Aleksandrija. Siedem orkiestr dętych (w tej kolejności) przeszło w niedzielę całą Łasztownię prezentując swoje umiejętności muzyczne i choreograficzne, a na koniec (przy Morskim Centrum Nauki) wszystkie razem zagrały cztery utwory finałowe. 📢 Biegacze przełajowi opanowali Police. Police Festiwal biegowy Dziki Weekend Garmin 2023 [WIDEO] Zakończyła się trzydniowa rywalizacja w ramach Festiwalu Biegowego Dziki Weekend Garmin 2023. Imprezę zakończył najtrudniejszy bieg, czyli ekstremalny Dzikobieg. 📢 Po słonecznej sobocie i burzach w nocy, niedziela w Międzyzdrojach jest pochmurna, ale ciepła [ZDJĘCIA] Takiej pogody turyści się nie spodziewali. Burze, jakie przeszły nad Międzyzdrojami w nocy, przyniosły chmury i mgły. Na szczęście nie spowodowały zbyt dużego spadku temperatury.

📢 Żagle 2023 w Szczecinie. Bryska na scenie głównej na Łasztowni porwała fanów do wspólnej zabawy [ZDJĘCIA] Scena na Łasztowni to tuż obok żaglowców, jeden z najważniejszych punktów na mapie wydarzenia Żagle 2023. W sobotni wieczór na scenie głównej zagrała m.in. Bryska.

📢 Żagle 2023: szczecinianie (i nie tylko) tłumnie ruszyli na pokłady wielkich żaglowców "Żagle 2023". Dziesiątki imprez i tłumy szczecinian. Aby popłynąć w rejs trzeba było w sobotę ustawić się w kolejce. - Warto było - mówi pani Alina, która popłynęła żaglowcem "Morgenster". - Gorąco. Ale super. 📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem.

📢 Ekskluzywny pokaz samochodów marki Bentley w Międzyzdrojach. Zobacz zdjęcia z wydarzenia Ustawione w piątek w Parku Chopina w Międzyzdrojach Bentleye wzbudzały zainteresowanie nie tylko uczestników oficjalnego pokazu aut, ale także przechodniów. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy. 📢 Żagle 2023. Do Szczecina zawitały żaglowce i inne jednostki [ZDJĘCIA] Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Od zabytkowego lodołamacza przez barkentynę "Iskra" z naszej marynarki po 104. letniego "Morgensterna" pod holenderską banderą. 📢 Coraz bardziej luksusowo jest w apartamentowcach Wave w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Już nie tylko najbardziej luksusowa plaża, jaka powstała przy słynnych wieżach Wave w Międzyzdrojach, już nie tylko zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, który działa przez okrągły rok, już nie tylko restauracja i bary na plaży. Parę dni temu w jednym z wieżowców otwarta została restauracja Red Salt, z ofertą przede wszystkim dla miłośników wołowiny.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Nowy dodatek 200 zł do emerytury i to dożywotnio! Kto i gdzie otrzyma takie dodatkowe pieniądze? Nie w ZUS! Zobacz szczegóły Specjalny dodatek dla niektórych emerytów pozwoli podreperować im budżet i wspomoże przy rosnących wydatkach. Na dodatkowe 200 złotych, o których mowa, mogą liczyć jednak tylko trzy grupy osób. Co więcej, nie można złożyć wniosku o te pieniądze za pomocą platformy ZUS. Jak dokładnie można się o to starać? Kto je uzyska? Zobacz!

📢 Fryzura bob to uczesanie z klasą i zawsze na czasie. Zobacz różne warianty boba i dopasuj tego idealnego dla siebie Fryzura bob należy do ponadczasowych uczesań, które nigdy nie wyjdą z mody. Przede wszystkim dlatego, bo to cięcie pasuje wszystkim kobietom niezależnie od wieku, typu urody i kształtu głowy. Potrafi wydobyć piękno, podkreślić to co w każdej z was jest najładniejsze. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów!

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Te monety są dużo warte! Zobacz okolicznościowe monety wydawane przez NBP. Masz którąś z nich? Sprawdź, czy masz je w domu Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi doskonałą okazję do uhonorowania ważnych historycznych wydarzeń, postaci oraz kultury, nauki i tradycji Polski. Monety kolekcjonerskie są wykonane z najwyższej jakości złota i srebra, a często uatrakcyjniane są poprzez dodanie elementów z innych materiałów, takich jak bursztyn, krzemień pasiasty czy szkło, lub przy użyciu technik dodatkowych, jak tampondruk, druk UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe. Każda moneta jest pakowana w kapsułkę i umieszczana w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat. Jest to doskonała okazja dla kolekcjonerów do poszerzenia swojej kolekcji oraz dla wszystkich zainteresowanych historią i kulturą Polski do upamiętnienia ważnych wydarzeń i postaci. W Polsce za emisję monet odpowiada Narodowy Bank Polski, który od 1995 roku regularnie co roku wydaje kilka nowych monet nawiązujących do historii współczesnej lub do postaci czy wydarzeń historycznych.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Telefon zaufania dla młodzieży z utrudnionym dostępem