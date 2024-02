Prasówka 23.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim 23.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

📢 Jest już łącznik między stadionem Pogoni a stacją Pogodno Jest już gotowy łącznik, który w przyszłości prowadzić będzie od ul. Twardowskiego do stacji Pogodno. To jeden z elementów wielkiej inwestycji: Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej. 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

Prasówka 23.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły!

📢 Dziś rolnicy blokują przejazdy w Policach - przed sklepem, przed ZCH Police i na osiedlu Chemik Dziś rolnicy z zachodniopomorskiego protestują w Policach. - To dla nas bardzo ważny dzień, bo tu pracują i mieszkają ci, którzy produkują dla nas nawozy - mówi Sebastian Sahajad, jeden z organizatorów protestów rolniczych w regionie. 📢 Komisja szczecińskich radnych w Fabryce Wody [GALERIA] W czwartek o godz. 9 radni z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży szczecińskiej rady miasta pojawili się na terenie aquaparku Fabryka Wody. Sprawdzili na jakim etapie jest inwestycja. 📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 22.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Jens Gustafsson przed meczem Pogoń – ŁKS: Nie możemy poczuć się zbyt wygodnie W ŁKS zmienił się trener, więc ciężko przewidzieć, jak z nami zagra. Znamy indywidualne umiejętności ich zawodników, szczególnie ofensywnych - mówił trener Pogoni Szczecin Jens Gustafsson. 📢 Prawie 9,4 mln euro ma kosztować nowa inwestycja na lotnisku Szczecin-Goleniów Wrocławska firma Elektrotim S.A., została Generalnym Wykonawcą kontraktu związanego z „Wykonaniem systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych CAT II na lotnisku Szczecin – Goleniów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

📢 Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika. Zobacz, jak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tak mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus. 📢 Więcej połączeń na torach i bilet metropolitalny. To nowości dla pasażerów pociągów regionalnych Od 10 marca na torach pojawi się więcej połączeń na trasie ze Szczecina do Goleniowa, Gryfina i Stargardu. Natomiast od 1 września będzie dostępny bilet metropolitalny, który umożliwi przesiadkę z pociągu na komunikację miejską.

📢 Rośnie liczba kradzieży w sklepach. Złodzieje nie gardzą nawet drobnymi łupami Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń. Kradzieże w sklepach to problem, który z roku na rok przybiera na sile. Z procederem zmagają się nie tylko wielkie sieci handlowe, ale i małe punkty. Ze sklepowych półek znikają nawet produkty warte kilka złotych.

📢 Stary Szczecin-Stary Wrocław na wystawie. Zobaczcie jakie zdjęcia się tam znajdują "Jaki jest stosunek mieszkanek i mieszkańców Wrocławia i Szczecina do przedwojennego dziedzictwa swojego miasta? Czy w ich otoczeniu znajdują się przedmioty sprzed wojny? Jak do nich trafiły? Jakie miejsce zajmują w hierarchii rzeczy?". Najnowsza wystawa w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu jest próbą odpowiedzi na te pytania. 📢 Kryzys zażegnany? Jest oferta na obsługę 19 linii dziennych i 12 nocnych w Szczecinie Jedyna oferta w przetargu na przewozy autobusowe w Szczecinie mieści się w szacunkach urzędników.

📢 Bolą cię plecy na dole, między łopatkami, a może po bokach? Nie smaruj się setny raz maścią. Sprawdź, co to oznacza i wylecz przyczynę Masz bóle pleców na dole, między łopatkami lub po bokach? Zamiast smarować się maścią na ból pleców lub łykać kolejną tabletkę przeciwbólową sprawdź, co może oznaczać ból w określonej części pleców i rozpoznaj, skąd się bierze. Dzięki prawidłowej diagnozie zaczniesz leczyć przyczynę, a nie tylko kamuflować skutki. Ignorowanie bólu pleców może doprowadzić do poważnych konsekwencji takich jak przepuklina kręgosłupa, a nawet rozwój raka. 📢 Inwestycja za miliony nie chroni przed żywiołem? Woda w domach, wszystkie jednostki strażaków na miejscu [ZDJĘCIA] Mieszkańcy nadodrzańskiej wsi Piasek pod Cedynią proszą o pomoc. Wyczekana przez wielu z nich zapora przeciwpowodziowa wprawdzie chroni przed rzeką, ale jednocześnie zatrzymuje wody gruntowe i deszcz. Efekt? Ludzie mają wodę na podwórkach i zalane piwnice.

📢 Edward Lorens: Pogoń Szczecin jest bardzo groźna w ofensywie. ŁKS nie może zlekceważyć Na razie Pogoń bramki nie straciła, więc jak dalej będzie prezentować poukładaną defensywę to jej szanse w lidze będą stały wysoko – mówi były trener Portowców Edward Lorens. 📢 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Czekamy na nowe przystanki. Oto stan prac [ZDJĘCIA] Od 10 marca pociągi będą zatrzymywać się na nowym przystanku pod Goleniowem. To jedna z nowości przedłużającej się budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. PKP Polskie Linie Kolejowe podały aktualny stan prac przy realizacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 📢 Kontuzja Benedikta Zecha to ogromny problem Pogoni Szczecin Trener Jens Gustafsson nie ma łatwej roboty w Pogoni Szczecin, ale kłopoty z absencjami zawodników z powodu nadmiaru żółtych kartek to było małe zmartwienie w porównaniu z kontuzją Benedikta Zecha.

📢 Kolejny dzień rolniczych protestów w regionie. Jutro zablokowane będą Police Dziś, w środę, 21 lutego zachodniopomorscy rolnicy nadal będą prowadzić protest. Tym razem ustawiają się koło granicy polsko-niemieckiej. Natomiast jutro - w czwartek zablokują drogi w Policach. 📢 Tak mieszka architekt wnętrz. Zajrzyj do wyjątkowego loftu Przemo Łukasika. Niesamowity projekt mieszkania dla rodziny – galeria zdjęć Zaglądamy do Bolko Loftu, czyli niesamowitego domu polskiego architekta na terenie kopalni. Zobacz, jak urządził swój domowy azyl Przemo Łukasik. Ten 200-metrowy loft na Śląsku zachwyca już od progu. To miejsce idealne do życia z rodziną i spotkań z przyjaciółmi. 📢 Statek ze Szczecina w rejsie przez Atlantyk. Przewozi części rakiety Ariane 6 [ZDJĘCIA] Kadłub wyjątkowej jednostki powstał w Szczecinie. Statek transportuje elementy rakiety do portu Pariacabo w Gujanie Francuskiej. Pod koniec lutego ma być na miejscu. Z Gujany, z europejskiego portu kosmicznego w Kourou, ma nastąpić inauguracyjny start Ariane 6.

📢 Michale Kyser już przyleciał do Szczecina. Czas na integrację Zaraz po nieudanym występie w turnieju o Puchar Polski koszykarze Kinga Szczecin dostali kilka dni wolnego. W środę wyruszą na krótkie zgrupowanie do Cetniewa, choć w niepełnym składzie. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Jeszcze w tym roku Międzyzdroje ogłoszą przetarg na budowę drogi rowerowej do Wisełki Są już pieniądze na nową trasę rowerową, jaka ma połączyć Międzyzdroje z Wisełką. Burmistrz Mateusz Bobek zapowiada, że przetarg na ta inwestycję powinien odbyć się jeszcze w tym roku. Nadal jednak nie wiadomo co z trasą rowerową do Świnoujścia.

📢 Pogański ołtarz? Orał pole i znalazł giganta. Niezwykłe odkrycie na polu pod Kamieniem Pomorskim [ZDJĘCIA] Aztekowie mieli swoje ołtarze ofiarne, a nasz region ma gigantyczny kamień ofiarny? Jedno jest pewne, to nie tylko natura uformowała kształt kamienia, który zalegał na głębokości 50 centymetrów w okolicach Grabowa (Gmina Kamień Pomorski). Jego powierzchnia wynosi ponad 12 metrów kwadratowych.

📢 W weekend turyści tłumnie przyjechali do Międzyzdrojów w poszukiwaniu wiosny [ZDJĘCIA] Dwa bardzo ciepłe dni w ubiegłym tygodniu (czwartek i piątek) skusiły turystów do przyjazdu nad morze. W miniony weekend po Międzyzdrojach spacerowały tłumy. 📢 Praca szuka człowieka w Szczecinie. Zarobki? Nawet do 8 tys. złotych "na rękę". Sprawdź oferty pracy Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Złapaliśmy Cię na zdjęciach! Zobacz kogo przyłapaliśmy na Google Street View w Szczecinie [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Fabryka Wody w Szczecinie ma ruszyć w marcu, a nadal szuka pracowników Miejski aquapark ma przyjąć pierwszych gości jeszcze w tym kwartale. Są jednak kłopoty ze skompletowaniem załogi. Brakuje m.in. ratowników wodnych. Trwają odbiory i ostatnie testy urządzeń w aquaparku, a pozwolenie na jego użytkowanie ma być wydane w tym miesiącu.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Śmiertelny wypadek na Trasie Zamkowej w Szczecinie [wideo, zdjęcia] Około godz. 14 na Trasie Zamkowej ciężarówka uderzyła w tył samochodu osobowego Fiat Uno. Kierowca osobówki zginął na miejscu.