Prasówka 22.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do której godziny będą otwarte sklepy w sobotę, 23 grudnia? To będzie ostatni moment na zakupy”?

Prasówka 22.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Do której godziny będą otwarte sklepy w sobotę, 23 grudnia? To będzie ostatni moment na zakupy Zakupy w sobotę (23 grudnia) będą ostatnią okazją do kupienia prezentów i potrzebnych składników do dań wigilijnych, bowiem w Wigilię (24 grudnia) sklepy będą zamknięte. To też ostatni dzień na zakup pieczywa, które musi nam starczyć aż do środy (27 grudnia).

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 22.12.23

📢 Jedna z największych firm logistycznych na świecie otworzyła centrum w Szczecinie [ZDJĘCIA] Grupa Kuehne+Nagel otworzyła przy ulicy Kablowej w Szczecinie nowy obiekt logistyki kontraktowej. Z centrum dystrybucyjnego są obsługiwane części zamienne dla klienta z branży motoryzacyjnej. 📢 Chorujemy! Weszliśmy w szczyt zachorowań! Tak będzie do końca stycznia Chorujemy. W szkołach, przedszkolach, sklepach, firmach... Wszędzie słychać pokasływania. Bo nie wszyscy idą na zwolnienia. Część osób z katarem, kaszlem i bólem gardła wciąż pracuje. A to oznacza, że również zaraża.

Prasówka 22.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez! Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe, wzruszające i krótkie życzenia świąteczne. Wierszyki od serca dla najbliższych Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto najlepsze mądre życzenia, wierszyki i rymowanki dla rodziny i znajomych! Życzenia świąteczne 2023. To są najlepsze, krótkie i od serca wierszyki z życzeniami dla najbliższych. Chcesz wysłać bliskim piękne życzenia, ale nie masz na to pomysłu? Sprawdź w galerii piękne życzenia. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę. 📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 22.12). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie? Przeczytaj horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w piątek 22.12.2023. Czy Cię to ucieszy? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 22.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Silny wiatr w województwie zachodniopomorskim. Porywy mogą osiągać ponad 100 km/h! Wprowadzono alert RCB Od godzin wieczornych w całym województwie zachodniopomorskim prognozowany jest bardzo silny wiatr. Mieszkańcy całego regionu otrzymują wiadomości z alertem RCB. Porywy mogą osiągać ponad 100 km/h.

📢 Strzelanina w Pradze. Kilka osób zabitych i dziesiątki rannych po masakrze w Czechach - WIDEO Sprawca strzelaniny na praskim Uniwersytecie Karola, w której zginęło co najmniej 15 osób wcześniej w rodzinnej miejscowości w pobliżu Pragi najprawdopodobniej zastrzelił ojca, świadkom mówił, że jedzie do Pragi, aby odebrać sobie życie - powiedział w czwartek szef czeskiej policji Martin Vondraszek. . 📢 JuniorChef świątecznie. Uczniowie z Gryfina szykowali wigilijne potrawy [ZDJĘCIA] W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie, po raz piąty odbył się konkurs kulinarny. Tematem przewodnim na talerzu były święta Bożego Narodzenia. „JuniorChef świątecznie” po raz kolejny połączył sympatyków dobrego jedzenia i pasji do gotowania. Zobaczcie, co wyczarowali na świąteczny stół. 📢 Ogromne zainteresowanie zaprojektowaniem i budową nowych odcinków drogi S10. Wpłynęło aż 50 ofert! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę wszystkich ośmiu odcinków realizacyjnych S10 Szczecin – Piła o łącznej długości 113,4 km. W zależności od odcinka wpłynęło od czterech do ośmiu ofert. Łącznie na wszystkie odcinki złożono ich 50, z tego aż 40 mieści się w kosztorysach. Teraz złożone przez wykonawców oferty będą sprawdzane, aby wybrać oferty najkorzystniejsze.

📢 Szpital na Pomorzanach zmienia nazwę. Od stycznia będzie to Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie. Od 1 stycznia 2024 r. tak się będzie nazywał szczeciński szpital na Pomorzanach. Zdaniem Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, nowa nazwa placówki podkreśla jej uniwersytecki charakter, prestiż i jakość leczenia.

📢 Ponad setka ciężarówek przejedzie przez Szczecin. To protest przewoźników Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zaplanowało protest w Szczecinie na 22 grudnia. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. 📢 PlayStation 5 w stylu Wiedźmina wygląda znakomicie. Spełnienie marzeń każdego fana? Zobacz, jak się prezentuje Marzysz o PlayStation 5 z Wiedźmina? Już nie musisz sobie wyobrażać, jak znakomicie mogłaby wyglądać konsola Sony w takiej odsłonie. Teraz możesz to zobaczyć na zdjęciach, które u fanów z pewnością wywołają westchnienie zachwytu. Nie wierzysz? Przekonaj się sam.

📢 Lider poległ w Szczecinie. Gola strzelił nawet bramkarz Futsal Szczecin W najlepszym możliwym momencie zawodnicy Futsal Szczecin sięgnęli po drugie zwycięstwo. Pokonali u siebie lidera Centralnej Ligi Juniorów aż 7:1. 📢 Krzystek, Marchewka, Bogucki - oni mogą powalczyć o Szczecin Wybory samorządowe już za kilka miesięcy. Choć nie ma jeszcze żadnego oficjalnego kandydata na prezydenta Szczecina, to kuluary huczą od spekulacji. 📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

📢 Piękna Dorota Szelągowska rozebrała się. Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje ciało! ZDJĘCIA 21.12.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 Tej nocy w zachodniopomorskim ma być groźnie, a w Wigilię możliwy jest śnieg O pogodzie jaka czeka nas przed świętami Bożego Narodzenia, w same święta, a także jakiej aury możemy sie spodziewać na Sylwestra - o tym wszystkim rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 21.12.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 21.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 21.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 21.12.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 21.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 21.12.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 21.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 21.12.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 21.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 21.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 21.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 21.12.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 21.12.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać! 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 21.12.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 21.12.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 21.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 21.12.2023 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 21.12.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 21.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 21.12.2023 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem. 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 21.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji.

📢 Listopadowe imprezowiczki w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] 21.12.2023 Tak bawiliście w listopadzie! Klub Pinokio jest bardzo popularny wśród mieszkańców Szczecina. Zobaczcie zdjęcia z listopadowych imprez.

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 21.12.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami. 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 21.12.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe kartki do wysłania, tradycyjne wierszyki. Życzenia świąteczne dla każdego od serca 21.12 Boże Narodzenie 2023 zbliża się wielkimi krokami. Znajdziesz u nas najpiękniejsze życzenia świąteczne, które złożysz swoim bliskim oraz znajomym. Piękne życzenia na Boże Narodzenie wprawią wszystkich we wspaniały, świąteczny nastrój i sprawią wiele radości! Mamy dla Ciebie tradycyjne wierszyki świąteczne, lecz jeśli nie przepadasz za wierszykami, znajdziesz u nas także gotowe kartki bożonarodzeniowe, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa czy MMS i maila. Niech Boże Narodzenie będzie piękne! Sprawdź najlepsze życzenia świąteczne dla każdego.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Od czwartku specjalne autobusy będą woziły pacjentów do szpitala Od jutra specjalne autobusy będą woziły pacjentów do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. To efekt wielkich problemów z parkowaniem pod lecznicą. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 21.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Szczęśliwy finał poszukiwań 10-letniej Hani z Koszalina. Dziewczynka odnaleziona Szybko podjęte działania przez koszalińskich policjantów doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań 10-letniej Hani. - Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i natychmiastową reakcję mediów, mieszkańców i służb - napisali w komunikacie policjanci.

📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 21.12.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 21.12.2023 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Raport: najem mieszkań w Szczecinie - grudzień 2023 i podsumowanie 2023 r. Na rynku najmu rok 2023 był dużo spokojniejszy niż obfitujący w ogromne wzrosty rok 2022. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że od grudnia 2022 r. do listopada br. stawki najmu przeciętnie wzrosły o niecałe 2 proc. W Szczecinie natomiast w tym samym czasie te stawki wzrosły o 4 proc. Zaskakujący był listopad, kiedy spodziewana była kontynuacja, a nawet nasilenie tendencji spadkowej z poprzednich dwóch miesięcy. W Szczecinie w tym czasie cena owszem spadła, ale o 1 zł za metr kwadratowy. 📢 Protest przed siedzibą lokalnej TVP 3 Szczecin Kilkadziesiąt osób protestowało przed budynkiem szczecińskiej TVP 3 Szczecin. To efekt zmian w zarządzie Telewizji Polskiej. 📢 Wicewojewodowie Tomasz Wójcik i Mateusz Wagemann rezygnują Wicewojewodowie Tomasz Wójcik i Mateusz Wagemann wydali oświadczenie, że w związku z bieżącą sytuacją polityczną rezygnują z pełnienia swoich obowiązków.

📢 Obwodnica Koszalina i Sianowa. Drogowcy podali nowy termin otwarcia odcinka S6 Przełom stycznia i lutego to nowy termin, kiedy ma być wreszcie otwarta cała obwodnica Koszalina i Sianowa. W tym samym okresie powinien być także oddany do użytku łącznik S6 z centrum Kołobrzegu.

📢 Miasto Szczecin oficjalnie jest już właścicielem kina Pionier Kino „Pionier 1907” oficjalnie stało się własnością Miasta. Wszystko za sprawą podpisanego właśnie aktu notarialnego, który jest zwieńczeniem wielomiesięcznych ustaleń pomiędzy Gminą a dotychczasowymi właścicielami. 📢 Samotni, ubodzy i bezdomni spotkali się przy opłatku Ponad 400 osób pojawiło się na wigilii dla bezdomnych w Szczecinie. Były kolędy, opłatek, świąteczne życzenia i świąteczne potrawy. 📢 Adam Rudawski powołany na urząd wojewody zachodniopomorskiego Wykładowca akademicki i były prezes Radia Szczecin Adam Rudawski został nowym wojewodą zachodniopomorskim. Powołanie na urząd wręczył mu sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Szymański - podano w środę na portalu X (dawniej Twitter).

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie młode osoby Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Łaszków w powiecie kaliskim. Jedna osoba zginęła na miejscu. Druga z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 20.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 20.12.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 20.12.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 20.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 20.12.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Szczególnie zuchwały złodziej ze Stargardu stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia Kradł, a nawet jadł skradzione rzeczy na oczach zdumionych pracowników sklepu i odjeżdżał bez płacenia. Po zatrzymaniu zdemolował policyjny areszt. 📢 Wiceminister Stanisław Wziątek pozostaje radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pomimo powołania na podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Stanisław Wziątek pozostanie radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. - Ufam, że uda mi się połączyć obie funkcje - zapewnił we wtorek na konferencji prasowej zorganizowanej w trakcie sesji Sejmiku, na której zrezygnował ze stanowiska członka zarządu województwa. 📢 Prawdopodobnie najpiękniejszy warzywniak w mieście. Klienci mówią: Wow! Niewielki warzywniak na osiedlu Bukowym już z daleka przyciąga wzrok. Świąteczne dekoracje wprawiają w zachwyt klientów i przechodniów, a właścicielka nie kryje, że wystrój planowała od ponad miesiąca.

📢 Ta wiadomość od ZUS w Szczecinie ucieszy emerytów i rencistów Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25 dnia każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno przekazów pocztowych, jak i przelewów na rachunki bankowe. A ci, których przekazywanie świadczeń mija po świętach, swoje pieniądze otrzymają przed końcem roku. Także ci, którzy wypłacanie emerytur i rent mają wyznaczony termin na 1 każdego miesiąca, otrzymają pieniądze przed Nowym Rokiem. 📢 Szczecin. Wielkie centrum przesiadkowe to wydatek rzędu 80 mln zł Najwcześniej za trzy lata może ruszyć budowa centrum przesiadkowego przy placu Zawiszy. Droga do inwestycji nie będzie jednak prosta. 📢 Sztuczna inteligencja zwolni informatyków. Stworzyli narzędzie, które pozbawia ich pracy Jeszcze parę miesięcy temu zachodniopomorskie firmy z branży IT z otwartymi ramionami przyjmowały wszystkich chętnych do pracy. Teraz sytuacja się zmieniła.

📢 W Międzyzdrojach w tym roku Sylwester będzie trwał trzy dni Chcemy aby w te radosne dni w Międzyzdrojach było nas jak najwięcej - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów i zaprasza do siebie nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości, ale też mieszkańców Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia. - Będzie nam szalenie miło jak przyjadą turyści z całej Polski - podkreśla i dodaje, że ten trzydniowy Sylwester ma także na celu odrobinę dydaktyzmu, a także pomoc lokalnym przedsiębiorcom. 📢 Koniec targowiska w Lubieszynie? Kupcy: Podwyżka to gwóźdź do trumny 500 procent podwyżki opłaty targowej dostali kupcy z przygranicznych targowisk w gminie Dobra. Teraz proszą o zmianę tej kwoty i mówią zgodnie: nie przetrwamy.

📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Co to były za imprezy! Archiwalne zdjęcia ze szczecińskich klubów. Tak bawiliście się ponad 10 lat temu! [GALERIA] Przenosimy się na parkiet do 2009 roku. Tym razem do klubów, których już nie ma na szczecińskiej mapie imprez (Heya, 77, PRL). Dodatkowo dołożyliśmy zdjęcia z imprez w City Hall i Free Blues Club, które wciąż z ochotą odwiedzają mieszkańcy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kartki na święta Bożego Narodzenia 2022. Pobierz za darmo! Życzenia na MMS, Facebooka, WhatsApp, maila, Messengera [26.12.2022] Kartki na Boże Narodzenie 2022. Szukasz ciekawych życzeń na święta Bożego Narodzenia? Bardzo dobrze trafiłeś! W naszej fotogalerii znajdziesz gotowe kartki świąteczne do pobrania za darmo i wysłania MMSem, bądź do udostępnienia w mediach społecznościowych. 📢 Boże Narodzenie kiedyś. To były święta. Pamiętacie?! [ZDJĘCIA] Kiedy wspominamy święta, które miały miejsce w latach 70. czy 80. najczęściej mamy na myśli zapach pomarańczy, smak prawdziwej polędwicy. Ciężko przypomnieć sobie również święta w tamtych czasach bez śniegu i filmów Disneya. Drzewko świąteczne dekorowano papierowymi ozdobami. Pod choinką można było znaleźć skromne prezenty. Jesteśmy sentymentalni i tak też odczuwamy świąteczny okres swojego dzieciństwa. Jak kiedyś wyglądały święta Bożego Narodzenia w polskich domach? Jakie są wasze wspomnienia z tamtych lat? Czekamy na komentarze!

📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Wideo Siłowe wtargnięcie do TVP