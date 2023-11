Prasówka 22.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 22.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 22.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Czy są planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 22.11? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 22.11. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Policja zabezpieczyła dokumenty w ZBiLK w Szczecinie Dziś rano policjanci weszli do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 21.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

Prasówka 22.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szczecin szuka koronera. Ma ustalać przyczynę zgonu na ulicy, w tramwaju czy sklepie Gmina Szczecin szuka koronera. Chce zawrzeć umowę z lekarzem mającym uprawnienia do wystawiania kart zgonu oraz ustalania przyczyny śmierci osób zmarłych, np. w wypadku samochodowym.

📢 Cukrownia Apartamenty. Na Gumieńcach powstaje nowe osiedle [WIZUALIZACJE] Na przeszło 6 hektarowej działce, między ulicami Krygiera a Południową, powstaje osiedle, które będzie liczyć przeszło 700 mieszkań.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Katarzyna Niezgoda na nowych zdjęciach zachwyca sylwetką. Była partnerka Tomasza Kammela przeszła sporą metamorfozę i jest nie do poznania Katarzyna Niezgoda to bizneswoman, o której mówiła cała Polska. Kobieta spotykała się wiele lat temu z atrakcyjnym prezenterem – Tomaszem Kammelem, po ich rozstaniu przeszła spektakularną metamorfozę.

📢 Co kupić tacie na mikołajki? 9 pomysłów na prezenty, które pozytywnie zaskakują. Spraw, żeby twój tato znowu uwierzył w Mikołaja Mikołajki zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi pytanie, co kupić tacie, który wszystko już ma. Chyba każdy z nas zgodzi się, że kolejna para skarpetek, to mało wyszukany prezent. Co zatem podarować tacie, aby sprawić mu radość i miło zaskoczyć? Mamy kilka pomysłów na podarunki, które wywołają uśmiech na twarzy naszych rodziców. Sprawdź, co niebanalnego można podarować tacie na mikołajki! 📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Podwójna emerytura w grudniu! Ta zmiana dotyczy miliona seniorów. Kiedy ZUS wypłaci świadczenia? 21.11.2023 ZUS zaskoczy seniorów w grudniu. Kalendarz sprawił, że część polskich emerytów otrzyma aż dwa świadczenia. Kiedy możemy spodziewać się pieniędzy z ZUS? 📢 Mistrzowie Smaku 2023. Poznaliśmy zwycięzców! Za nami uroczysta gala wręczenia nagród w Warszawie Tomasz Morys, kucharz z krakowskiej restauracji Wypiekane został Mistrzem Smaku 2023. Podczas gali, która w poniedziałek odbyła się w Warszawie, poznaliśmy także zwycięzców plebiscytu w kilkunastu kategoriach. O tym, do kogo trafiły nagrody i wyróżnienia, zdecydowali czytelnicy i internauci gazet i portali należących do Grupy Polska Press. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 21.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Podzamcze zapada się. Ekipa ZWiK szuka przyczyny. Jest kilka hipotez [ZDJĘCIA] Zapadlisko pojawiło się w kilku miejscach Starego Miasta w Szczecinie, m.in. w rejonie Rynku Siennego. Najbardziej prawdopodobna przyczyna to działanie wody. 📢 Syreny nieoczekiwanie zawyły w Szczecinie. Znamy powód włączenia Trzy sygnały alarmowe rozległy się dziś po godzinie 10 w Szczecinie. Dźwięk syren zwrócił uwagę mieszkańców. Urzędy nie informowały, że planują na dziś testy systemu. Dlatego sprawdziliśmy, dlaczego syreny zawyły. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 21.11.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 21.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 21.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 21.11.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 21.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 21.11.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 21.11.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 21.11.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 21.11.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 21.11.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 21.11.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 21.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 21.11.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Nowy bon o wartości 2500 zł trafi do setek tysięcy Polaków! Nie ma kryterium dochodowego 21.11.2023 Rząd wprowadza kolejny nowy bon, który odróżnia się od poprzednich edycji pod wieloma względami. Tym razem kwota bonu jest znacznie wyższa. Pierwsze wnioski można składać już od 10 października.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 21.11.2023 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus od stycznia 2024 roku? Masz czas do końca listopada żeby złożyć wniosek 21.11.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 21.11.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 21.11.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 21.11.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 21.11.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 21.11. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 21.11.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły! 📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 21.11.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia 21.11.23 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Wilki zapuszczają się w pobliże gospodarstw. Hodowcy obawiają się o inwentarz Liczebność wilków w Polsce stale rośnie. Wędrują też po lasach na Pomorzu - po parkach narodowych, bo to ich naturalne środowisko. Strach wzbudzają, gdy podchodzą w pobliże gospodarstw. Właśnie pojawiły się w gminie Ustka. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Boją się szczególnie o swój inwentarz.

📢 Nie żyje Damięcki. W swoim życiu zmagał się z najczęstszym nowotworem u mężczyzn. Te objawy wskazują na raka prostaty Maciej Damięcki zmarł 17 listopada br. Był znanym i lubianym aktorem, który w swoim życiu dwukrotnie mierzył się z nowotworem. Wygrał walkę z rakiem prostaty, który jest jednym z najczęstszych nowotwór u mężczyzn. Szansa na przeżycie 5 lat od diagnozy wynosi tylko 30 procent. Ważna jest więc profilaktyka i regularne wykonywanie badania gruczołu krokowego, by wcześnie wykryć chorobę i rozpocząć leczenie. Dlatego warto znać pierwsze, jak i nietypowe objawy raka prostaty, by nie pomylić ich z symptomami innych zaburzeń. Na te dolegliwości zwróć uwagę!

📢 Zamknięte ulice w centrum Gdyni w związku z przygotowywaniem "Sokoła" do transportu na wystawę plenerową Muzeum Marynarki Wojennej Nie dziś, jak początkowo zakładano, a dopiero jutro, we wtorek 21 listopada, na ląd przeniesiony ma zostać okręt podwodny "Sokół", nowy eksponat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, który trafi następnie na wystawę plenerową niedaleko plaży w Śródmieściu. Przygotowania do jego transportu wymusiły konieczność zamknięcia niektórych ulic w okolicach skweru Kościuszki.

📢 Tak dzisiaj wygląda Iza Małysz. Żona popularnego skoczka imponuje urodą. Zobacz, jak się prezentowała kiedyś, a jak dzisiaj Iza Małysz to żona jednego z największych sław polskiego sportu, czyli Adama Małysza. Kobieta, która kiedyś stała w cieniu swojego męża postawiła z niego wyjść. Od czasu kiedy wzięła udział w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”, cieszy się zainteresowaniem mediów podwójnie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda.

📢 Emocje do ostatniej minuty. Futsal Szczecin zatrzymał lidera tabeli. ZDJĘCIA Futsal Szczecin od miesiąca pozostaje bez zwycięstwa w I lidze, ale niedzielny mecz z liderem wynagrodził kibicom ostatnie wyniki. Szczecinianie w dramatycznych okolicznościach zremisowali u siebie z Red Devils Chojnice 4:4. 📢 "Złota 100 Zachodniopomorskiego". Po raz pierwszy zaprezentujemy ranking największych firm w regionie i wyróżnimy najlepsze Będzie to pierwsza edycja zestawienia największych firm na Zachodnim Pomorzu. 100 największych firm w regionie zapowiada się ciekawie. Rok 2022 to wiele czynników związanych m.in. z odbiciem gospodarki po pandemii, wojną w Ukrainie, które miały niebagatelny wpływ na wyniki finansowe firm.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 20.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 To koniec 500 plus! Nadchodzą ważne terminy dla beneficjentów programu 20.11.2023 Rodzice mogą liczyć na różne wsparcia finansowe, które pomagają w wychowywaniu dzieci. Nadal najpopularniejsze jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie, które przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jednak nie każda rodzina wkrótce będzie otrzymywała na konto świadczenie. Sprawdź, komu może zostać zabrane 500 plus.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 20.11.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 20.11.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 20.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 20.11.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami. 📢 Matura 2023 - język polski poziom podstawowy ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE. Oto rozwiązania z polskiego na poziomie podstawowym 20.11.2023 Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się już 4 maja 2023 roku. W tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony w dwóch formułach. Po opublikowaniu arkuszy i odpowiedzi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym artykule pojawią się gotowe materiały z egzaminów w Formule 2023 i 2015 z języka polskiego. Będą one udostępnione krótko po ich opublikowaniu przez CKE.

📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 25-lecie studiów MBA na Uniwersytecie Szczecińskim Absolwenci Master of Business Administration (MBA) świętowali dzisiaj 25-lecie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim. W ciągu ćwierć wieku MBA ukończyło ok. 800 absolwentów.

📢 Znamy laureatów Zachodniopomorskich Nobli za rok 2022 Po raz 23. wręczono Zachodniopomorskie Noble za osiągnięcia naukowe w roku 2022. Otrzymało je ośmiu naukowców reprezentujących różne dziedziny.

📢 Niesamowity widok! Morze odsłoniło zatopiony las w Łazach [ZDJĘCIA] Ostatnie sztormy, które panowały nad Bałtykiem odkryły las, który był skrywany pod piaskiem na plaży w Łazach. Odkryte konary robią olbrzymie wrażenie na spacerowiczach. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia! 📢 Tysiące świateł na Arkonce w Szczecinie, czyli wystawa Garden of Lights [ZDJĘCIA] Arkonka, która latem jest licznie odwiedzane przez miłośników wodnych szaleństw, wraz z nadejściem jesieni zazwyczaj zapadała w zimowy sen. Nie tym razem. Wszystko za sprawą świetlnej wystawy "Garden of Lights". 📢 Stara olejarnia oficjalnie sprzedana. Zabytek ma szanse stać się prawdziwą perełką Kapitalna wiadomość. Stara Olejarnia z szansą na drugie życie! Zabytkowy budynek kupiła Grupa ARCHE, znana ze świetnych rewitalizacji w Polsce - ogłosił przed chwilą Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

📢 Nowy hotel w Wisełce ma być gotowy do końca roku. Otwarcie na wiosnę. Sprawdzamy stan prac [ZDJĘCIA] 17.11.2023 Budowa Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Wisełce zbliża się ku końcowi, pozostały niespełna dwa miesiące do zakończenia prac. Część hotelowa to 91 pokoi, w tym 3 apartamenty o powierzchni 60 do 90 m2. Inwestorzy postanowili, że pierwszych gości zaproszą do centrum wiosną 2024 roku. Projektantami hotelu są architekci ze szczecińskiego biura Orłowski, Szymański -Architekci. 📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii.

📢 Nowa siedziba Teatru Polskiego w Szczecinie zachwyca. Zobaczcie jak wyglądają wnętrza 6 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Teatru Polskiego po modernizacji. Teraz będzie miał 5 scen, na których w najbliższym czasie zaprezentuje 12 premier.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Pierwsza próbna matura w tym roku szkolnym