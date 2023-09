Prasówka 22.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska”?

Prasówka 22.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Sprawdzą stopień zanieczyszczenia dna Jeziorka Słonecznego na Gumieńcach Sześć próbek dna skażonego na początku września z Jeziorka Słonecznego na szczecińskich Gumieńcach pobierze firma wybrana przez szczeciński oddział Wód Polskich. Od wyników tych badań zależy sposób wydobycia mułu i jego późniejsza utylizacja.

📢 Zderzenie motocyklisty z samochodem w centrum Szczecina Motocyklista jadący al. 3 Maja w kierunku Bramy Portowej zderzył się z samochodem osobowym. Motocyklista trafił do szpitala.

Prasówka 22.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Od lat nie było takiej uroczystości w Szczecinie. Chrzest doku w stoczni [ZDJĘCIA] Już dawno w Szczecinie nie było takiej uroczystości. W Stoczni Pomerania odbył się chrzest doku NMG1. Pierwsze remonty w doku firmy Astillero rozpoczną się jeszcze w tym roku. 📢 Trener Pogoni przed Cracovią: Musimy być lepsi w obronie pola karnego Pogoń Szczecin czeka w sobotę wyjazdowy mecz z Cracovią. - Wychodzimy z trudnej sytuacji - zapewnia trener Portowców, Jens Gustafsson.

📢 Katarzyna Skrzynecka to królowa metamorfoz. Aktorka często zmienia fryzury i może się pochwalić sporą utratą wagi Katarzyna Skrzynecka ze względu na swój zawód dosyć często zmienia swój wizerunek. Jej fani mogą podziwiać swoją ulubienicę w różnych kolorach włosów i strojach. Prywatnie artystka od lat wierna jest blond kosmykom, które stylizuje na wiele sposobów. Zrzuciła także kilkanaście zbędnych kilogramów. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat ta popularna prezenterka telewizyjna, aktorka i piosenkarka. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto: tutaj mieszkał, żył, bawił się i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Radni debatowali o kryzysie komunikacyjnym w Szczecinie. Padły ostre słowa i deklaracje poprawy Dziś zebrała się komisja Rady Miasta Szczecin. Radni dyskutowali o fatalnym stanie komunikacji miejskiej. Przyczyna jest jasna to niskie płace dla kierowców i motorniczych. 📢 Czapki damskie na jesień, które uzupełnią twoją stylizację. Zobacz modne nakrycia głowy i sprawdź, jakie kolory podkreślą kobiecą urodę Czapki damskie już od jakiegoś czasu to ważny element kobiecej garderoby. Zapewniają nie tylko komfort cieplny, ale są też ważną częścią kobiecego wizerunku. Jakie czapki są modne tej jesieni? Zobacz przegląd trendów na sezon 2023/2024 oraz kolory nakryć głowy, w których wyjątkowo korzystnie będą wyglądały pięćdziesięciolatki.

📢 Zaginął Krzysztof Golczyk. Policja w Gryficach prowadzi poszukiwania Komenda Powiatowa Policji w Gryficach prowadzi poszukiwania Krzysztofa Golczyka. Osoby, które widziały zaginionego przedstawionego na fotografii, proszone są kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gryficach pod nr tel. 47 78 22 511, 47 78 22 512 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr tel. 112

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 21.09.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 21.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 21.09.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 21.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 21.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 21.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 21.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 21.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 21.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 21.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 21.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 21.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 21.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 21.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 21.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 Sztuka, która pomaga leczyć. Wystawa malarstwa na oddziale psychiatrycznym szpitala "Zdroje" [ZDJĘCIA] Wernisaż prac pacjenta Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego szpitala "Zdroje" odbył się w sali gimnastycznej oddziału - zaproszeni byli inni pacjenci i personel szpitala. Artysta zaprezentował blisko 30 dzieł stworzonych metodą malowania po numerach. To zyskująca coraz większą popularność technika, która ma również walor terapeutyczny i może pomóc pacjentom zmagającym się z chorobami psychicznymi.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 21.09.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 21.09.2023 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 21.09.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 21.09.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 21.09.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Tak 75-letnia Bożena Dykiel baluje na mieście! Kieliszek w dłoni... [ZDJĘCIA] Bożena Dykiel to jedna z gwiazd, które pojawiły się na festiwalu w Gdyni. Na wydarzeniu pojawiła się z mężem. Aktorka najwyraźniej świetnie się bawiła - można było spotkać ją w restauracji przy plaży. Bożena Dykiel zjadła obiad, który popiła wodą, a następnie wzięła w dłoń kieliszek. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 21.09.2023 r. Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 21.09.2023 r. Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 21.09.2023 r. Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 21.09.2023 r. Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 21.09.2023 r. To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 21.09.2023 r. Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 21.09.2023 r. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Teatr Polski w Szczecinie nasiąkał jak gąbka, a służby marszałka nabrały wody w usta Nadal nieznany jest prawdziwy rozmiar szkód, jaki wyrządziła woda w Teatrze Polskim w Szczecinie. Nie ujawniono kosztów wypompowywania wody z budynku, jego osuszania oraz naprędce przeprowadzonych napraw.

📢 Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy: To będzie referendum w sprawach, których nikt nie chce realizować Na pytania „Głosu” odpowiada Dariusz Wieczorek, poseł, lider listy Nowej Lewicy w okręgu 41.

📢 Superpuchar Polski dla Kinga Szczecin. Niesamowity debiut Darryla Woodsona King Szczecin uzupełnił klubową gablotę o kolejny puchar. Po mistrzostwie Polski w środę został zwycięzcą Superpucharu im. Adama Wójcika. W tym prestiżowym spotkaniu pokonał zdobywcę Pucharu Polski – Trefl Sopot 92:90. 📢 Bałtyk obdarował ich złotem podczas spaceru plażą w Darłowie. Tak wygląda ogromny bursztyn. Zobacz ZDJĘCIA Pan Sebastian Kubiak wraz z małżonką wybrali się nad morze w Darłowie. Spacerowali plażą i Bałtyk obdarował ich wspaniałym prezentem - ogromnym bursztynem. To wspaniałe złoto Bałtyku. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Trzy firmy chcą projektować i budować obwodnicę Polic 20 września otwarto oferty złożone w przetargu na obwodnicę Polic. Wszystkie mieszczą się w szacunkach gminy. Najtańsza oferta to "zaledwie" 116 mln złotych 📢 Maszyny do pisania w szczecińskim muzeum techniki. To nowa stała wystawa Takiej wystawy jeszcze nie było. W Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki zobaczymy 43 najciekawsze maszyny do pisania z wielkiej kolekcji, którą naszej placówce podarował dziennikarz Michał Fajbusiewicz z Łodzi.

📢 Znane osoby ze Szczecina. Ich talent sprawia, że zna ich cała Polska, a nawet świat Szczecin to miejsce, z którego wywodzi się wiele utalentowanych osób. Wśród nich są aktorzy, muzycy, artyści czy sportowcy. Te osoby naprawdę ciężko pracowały na swoją rozpoznawalność. Jedni się tu jedynie urodzili, inni regularnie wracają, a nawet mieszkają na stałe. Warto znać ich nazwiska mieszkając w Szczecinie.

📢 Celebryci, artyści i politycy ze Szczecina na archiwalnych zdjęciach. Zobacz jak się zmienili! Tak wyglądali ponad dekadę temu artyści, celebryci i politycy, którzy pochodzą Szczecina i regionu albo odwiedzili nasze miasto i okolice. Sprawdź, jak wyglądali i czy bardzo się zmienili.

📢 OT Port Świnoujście przedłużył dzierżawę terenu, na którym działa terminal OT Port Świnoujście oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisały umowę przyrzeczoną dzierżawy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność terminala – poinformowała w środę w komunikacie prasowym Grupa OTL. 📢 Dzień Przedszkolaka 2023. Magda Gessler z koszyczkiem w zębach, a Ewa Wachowicz wśród lalek. Zobacz zdjęcia gwiazd z dzieciństwa! Jedne wydają się małymi aniołkami, inne to prawdziwe rozrabiaki, którym w głowie jedynie zabawa. Znane polskie gwiazdy często zamieszczają w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z dzieciństwa. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak celebrytki wyglądały kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, przypadającego 20 września, wybraliśmy właśnie takie fotografie.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 Muzeum Pogoni Szczecin nie powstanie w 2023 roku. Restauracja pod znakiem zapytania Lada moment będziemy obchodzić pierwszą rocznicę pełnego udostępnienia Stadionu im. Floriana Krygiera, a wciąż nie wiemy, kiedy otwarte będzie muzeum i restauracja, które były zapowiadane jako jedne z priorytetów na nowym obiekcie. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Dante Stipica nie wróci do bramki Pogoni Szczecin Dante Stipica niedawno został przesunięty do drugiego zespołu Pogoni. Nie gra, bo chorwacki bramkarz wciąż leczy uraz szyi, który odniósł przed meczem z Linfield FC. 📢 Szczecin ponad 70 lat temu. Zobacz zrekonstruowane fotografie. Jak zmieniło się nasze miasto? [ZDJĘCIA] Te fotografie to wyjątkowa i bezcenna skarbnica wiedzy o tym jak wyglądał Szczecin zaraz po wojnie. Dzięki uprzejmości naukowców z Instytutu Zachodniego możemy je zaprezentować mieszkańcom regionu. Prezentowane zdjęcia pochodzą z 1948 roku. 📢 Dominika Grosicka i jej luksusowa codzienność. Tak żyje ukochana Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin [ZDJĘCIA] Mówi się na nie WAGs - to skrót od ang. Wives and Girlfriends, czyli żony i partnerki. Początkowo sformułowanie używane było tylko do angielskich partnerek, aktualnie stosowane na całym świecie. Wspierają swoich partnerów na każdym etapie ich życia. A co prywatnie robi Dominika Grosicka, żona Kamila Grosickiego, piłkarza Pogoni Szczecin?

📢 Sprawa tragedii przy ulicy Kasjopei będzie umorzona Prokuratura musi umorzyć sprawę zabójstwa kobiety i mężczyzny na jednym z osiedli w Szczecinie. Sprawca popełnił samobójstwo.

📢 PUM przekazał teren pod budowę nowoczesnego obiektu przy ul. Unii Lubelskiej [ZDJĘCIA, WIDEO] Pomorski Uniwersytet Medyczny przekazał firmie DORACO plac budowy, na którym powstanie przełomowy obiekt kliniczno-dydaktyczno-badawczy. 📢 W szczecińskim porcie budują nowe nabrzeża. Sprawdziliśmy jak przebiegają prace [ZDJĘCIA] W Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża. - Chcemy podwoić ilość obsługiwanych ładunków oraz poprawić jakość ich obsługi - zapowiada Krzysztof Urbaś prezes Zarządu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście. 📢 Najpiękniejsze szczecinianki w historii, czyli piękne miss na archiwalnych zdjęciach Konkursy miss mają wieloletnią historię na Pomorzu Zachodnim. Laureatki regionalnych konkursów niejednokrotnie reprezentowały Szczecin, a nawet Polskę na arenie międzynarodowej. Można tu przypomnieć sukces Anety Kręglickiej, Miss Świata 1989 czy Weroniki Szmajdzińskiej, Miss Global Teen 2012. O kim jeszcze warto pamiętać?

📢 Dzień bez samochodu już w najbliższy piątek. Komunikacją miejską i pociągiem regio pojedziesz za darmo W piątek, 22 września pociągiem regio a także autobusem czy tramwajem będzie można podróżować za darmo. To wszystko ze względu na "Dzień bez samochodu". 📢 Są nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Część żywności została wycofana z najpopularniejszych supermarketów. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 19.09.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Nowe przystanki w centrum Szczecina. To będą duże zmiany dla pasażerów Przystanki autobusowe przy ulicy Roosevelta są gotowe. Jednak autobusy linii 107 nadal z nich nie korzystają. 📢 Nowe i stare znaleziska na morskim dnie. Wraki wciąż mogą być groźne Od 1500 do nawet 3 tys. wraków spoczywać może na dnie Bałtyku w polskim obszarze morskim. Do części z nich nie można nurkować rekreacyjnie, niektóre z nich mogą być potencjalnym zagrożeniem, z uwagi na spoczywającą w ich ładowniach amunicję i paliwa w zbiornikach. Nurkowie z grupy Baltictech zidentyfikowali kolejny wrak statku z czasów II wojny światowej. Szczątki jednostki Gerrit Fritzen znajdują się na północ od Władysławowa. 📢 Ostatni tydzień rekrutacji na PUM-ie. Są miejsca na dwóch wydziałach Pomorski Uniwersytet Medyczny zaprasza kandydatów na studia składania dokumentów w ramach drugiego naboru na wybrane kierunki na dwóch wydziałach. Termin mija 22 września.

📢 Tłumy w Międzyzdrojach. Turyści: "Pogoda idealna" [ZDJĘCIA] W poniedziałek na międzyzdrojskiej plaży i w okolicach molo można było się poczuć niemal jak w wakacje. Słoneczna pogoda i wysoka temperatura sprawiły, że nie brakowało amatorów opalania i morskich kąpieli.

📢 Nowe torowisko, nowe jezdnie w Szczecinie. Tak wygląda budowa nowej ulicy z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Wybudowana zostanie droga dwupasmowa dwukierunkowa do ulicy Sosabowskiego/Taczaka wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami. Da nam to ciągłość drogi dwupasowej dwukierunkowej praktycznie od Krzywoustego do Wojska Polskiego/Głębokiego. 📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 18.09.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu!

📢 Piękne Szczecinianki na parkiecie Pinokio! Zobacz jak bawiły się w weekend [ZDJĘCIA] Wakacje dobiegły końca, ale imprezy nadal trwają. Nie ma na nie lepszego miejsca niż szczeciński klub Pinokio! Zobaczcie jak Szczecinianki szaleją na parkiecie. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Grzyby w szczecińskich lasach czekają na zbiory. Zobaczcie te okazy i sprawdźcie gdzie szukać własnych Sezon na grzyby w tym roku rozpoczął się szybciej. Jesienna końcówka lata zachęciła miłośników grzybobrań do spacerów po lesie. Czytelnicy "Głosu" pochwalili się już swoimi zbiorami, a nawet podzielili tajemnicą, gdzie znaleźli swoje okazy.

📢 Szczecinianka zachwyciła jurorów na castingu do "Top Model. NIE ZGADNIECIE czym się zajmuje! [ZDJĘCIA] Za nami kolejny odcinek 12. edycji programu "Top Model". Na castingu przed jurorami zaprezentowała się m.in. 21-letnia Julia Urbańska ze Szczecina. Pomimo tego, że Julia nie należy do wysokich kobiet, zrobiła bardzo dobre wrażenie. Julia zaskoczyła jurorów tym, czym się zajmuje na co dzień. Jak daleko zajdzie w "Top Model"? 📢 Prawie 80-letni ksiądz z "Plebanii" pluska się w bąbelkach z młodszą o 34 lata dziewczyną! [ZDJĘCIA] 76-letni Włodzimierz Matuszak od 10 lat tworzy szczęśliwy związek z 42-letnią Karoliną Nolbrzak. Mimo dzielącej ich aż 34-letniej różnicy wieku, zakochani uwielbiają spędzać czas aktywnie. Ostatnio wybrali się na basen, a towarzyszył im 19-letni syn kobiety. Zobaczcie zdjęcia!

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Od wczoraj mamy nowy dok w Szczecinie. Pierwsze remonty mają się rozpocząć jeszcze w tym roku [ZDJĘCIA] W Szczecinie mamy nowy dok. Jego konstrukcja powstała na lądzie, a wczoraj (31 maja) została zwodowana. Jeszcze w tym roku dok „zacznie pracować". 📢 Hotel Bałtyk w Międzyzdrojach odzyska dawny blask. Co tam będzie? Odwiedzamy plac budowy [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA] Przez lata budynek był wizytówką Międzyzdrojów, ale tą niechlubną. Niszczał na oczach mieszkańców, a turyści dziwili się, że tak wspaniała bryła nie odzyskuje dawnego blasku. Dawny hotel "Bałtyk" wielokrotnie zmieniał właściciela. Dopiero kiedy obiekt kupiła od syndyka spółka Meritum, zaczęło się tam coś dziać.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

iPolitycznie - w jakim momencie w relacji polsko-ukraińskich jesteśmy?