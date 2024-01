Prasówka 22.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Terminy NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny - 22.01.2024”?

📢 Poważny wypadek koło Złocieńca. Trzy osoby w szpitalu [ZDJĘCIA] Trzy osoby ucierpiały w wypadku komunikacyjnym koło Złocieńca. 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 22.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 21.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 W poniedziałek utrudnienia na granicy w Kołbaskowie W związku z zapowiadaną blokadą niemieckiej autostrady A11, będącej przedłużeniem polskiej autostrady A6, w najbliższy poniedziałek, 22 stycznia, mogą wystąpić znaczące utrudnienia na sieci drogowej w rejonie Szczecina.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 21.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 21.01.2024 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Pożar samochodu osobowego na drodze z Mielna do Koszalina [ZDJĘCIA] Do poważnego zdarzenia doszło dziś (21 stycznia) w godzinach popołudniowych na drodze z Mielna do Koszalina. 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 21.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 21.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 21.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 21.01.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 21.01.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 21.01.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Ile będzie wynosiła rata kredytu z programu "Mieszkanie na start"? Sprawdziliśmy Założenia programu "Mieszkanie na start" powodują, że wysokość raty i suma dopłat mogą być bardzo różne w zależności od kilku różnych czynników. A te czynniki to liczba osób w gospodarstwie rodzinnym, dochód uczestnika programu, kwota kredytu czy miejsce, w którym będzie zlokalizowane kupowane mieszkanie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Niedzielna kąpiel morsów w Mielnie. Chłód im nie straszny! [ZDJĘCIA] Tradycyjnie w niedzielne południe na głównej plaży w Mielnie spotkali się miłośnicy kąpieli w zimnych wodach Morza Bałtyckiego.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 21.01.2024 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Uniwersytet Szczeciński będzie współpracować ze szczecińską policją Propagowanie bezpiecznych zachowań, realizacja przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, wykłady i szkolenia oraz tworzenie wspólnych projektów medialnych (podcasty, filmy, wywiady) – to głównie założenia listu intencyjnego o współpracy między Komendą Miejską Policji w Szczecinie a Uniwersytetem Szczecińskim. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 21.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 21.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 21.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projekt jest już w Sejmie 21.01.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 21.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 21.01.2024 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 21.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 21.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 21.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 21.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 21.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 21.01.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 21.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 21.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Zabójstwo 31-letniej kobiety w Kiełpinie. Wypływa coraz więcej informacji Mija powoli szok, spowodowany dramatycznym wydarzeniem, do którego doszło w Kiełpinie i w Mezowie w gminie Kartuzy. W salonie kosmetycznym w Kiełpinie doszło do morderstwa młodej kobiety, którą następnie sprawca w bagażniku jej samochodu wywiózł na przejazd kolejowy w Mezowie. Tam usadowił ją za kierownicą, by upozorować wypadek. Śledczy szybko zorientowali się, że to nie szynobus relacji Kartuzy - Gdańsk Wrzeszcz doprowadził do śmierci 31-letniej Jolanty. Zginęła z rąk oprawcy, który doskonale zaplanował tę zbrodnię. Ludzie związani z parą zaczynają mówić, co mogło doprowadzić do tego dramatu i jak zachowywał się podejrzany tuż po zabójstwie.

📢 Kto zaktualizuje projekt nowej drogi do Gryfina? Jest czterech chętnych To odcinek od węzła Klucz na autostradzie A6 aż do Gryfina. W przetargu wpłynęły cztery oferty. Każda nich jest wyższa niż szacunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Cenny PRL! To szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Za kryształy z PRL możesz dostać fortunę. Koniecznie sprawdź, czy masz je w domu Kryształy w PRL miały status kultowych przedmiotów. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości, ale zaczęły znikać z mieszkań Polaków. Dziś mają wartość kolekcjonerską, bo mogą kosztować duże pieniądze! Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL! 📢 Wieśkowi długo się udawało. Aż zauważyli, że stworzył system U nas szybko dostaniesz pożyczkę, bez zbędnych formalności - zachęcał właściciel lombardu w centrum Szczecina. Chętnych nie brakowało. Tak potrzebowali pieniędzy, że podpisywali wszystko, co im podsunięto. Niedługo potem tracili majątki. Także mieszkania czy gospodarstwa.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 20.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 20.01.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 20.01.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 20.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 20.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 20.01.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 20.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 20.01.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 20.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Polski inżynier ofiarą rodzinnej masakry! Ciała Polaka, jego dwóch córek i kobiety znaleziono w domu koło Norwich 45-letni polski inżynier jest pierwszą zidentyfikowaną ofiarą tragedii, do której doszło koło Norwich we wschodniej Anglii, gdzie w jednym z domów znaleziono ciała czteroosobowej rodziny - podały w sobotę brytyjskie media.

📢 Ostatni koncert. Free Blues Club w Szczecinie odchodzi do historii [ZDJĘCIA] W szczecińskim Free Blues Club odbył się w piątek ostatni koncert. Publiczności związanej z klubem zagrał Free Blues Band. Potem było jam session i wspominanie. - Bo jest co wspominać. "Free", to przecież kawał historii - miasta i mojej własnej - wspomina Maciej, jak przyznaje przychodził tu na koncerty "od zawsze". 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 20.01.2024 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 20.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 20.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 20.01.2024 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 20.01.2024 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Dwa samochody osobowe zderzyły się na ul. Krzywoustego przy zbiegu z ul. Bogusława Samochody zablokowały ulicę Krzywoustego i przejazd jest utrudniony. Na miejscu pracuje straż i policja.

📢 Z naszymi dziadkami nie ma żartów! Zobacz najśmieszniejsze MEMY na Dzień Babci i Dzień Dziadka 20.01.2024 W styczniu obchodzimy święto każdej babci i każdego dziadka. Z tej okazji przygotowaliśmy przegląd najśmieszniejszych memów o radach i klasycznych tekstach naszych kochanych dziadków! 📢 Dawne Pogodno z lotu ptaka. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z XX wieku Najpierw wykonywano zdjęcia z najwyższych budynków w mieście, potem gdy pojawiła się taka możliwość, zdjęcia robiono z maszyn latających. Przygotowaliśmy dla Was zdjęcia jednego z najbardziej malowniczych osiedli Szczecina, czyli Pogodna. 📢 W koszarach "Błękitnej" w Szczecinie otwarto salę ceremoniału wojskowego To Sala Ceremoniału Wojskowego 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów”. Przecięcia wstęgi dokonali: gen. bryg. Dariusz Czekaj - dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, ppłk. Maciej Szpak - dowódca 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów” oraz Kinga Hałacińska, wnuczka żołnierza 5 pułku piechoty Legionów, której dziadek był współautorem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”.

📢 Polimery Police: komercyjna produkcja ruszy w tym roku. Co z rentownością inwestycji? Polimery Police to jedna z największych inwestycji w branży chemicznej w Europie. Instalacja została uruchomiona w czerwcu ubiegłego roku, ale pełną moc produkcyjną kombinat ma osiągnąć w 2024 roku. 📢 Ukończył rajd Dakar. Niebywały wyczyn naszego motocyklisty Bartłomiej Tabin ukończył ten najtrudniejszy wyścig na świecie na 55 miejscu spośród ponad 150 najlepszych motocyklistów świata, którzy wystartowali 13 dni temu. W trakcie całego rajdu podkreślał, że jest dumny, jadąc z wizerunkiem polskiego bohatera - generała Litwinowicza na koszulce i motocyklu. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 19.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Nowe rondo i nowe przystanki. Zobacz nowości w Policach [ZDJĘCIA] Kierowcy pojadą bez wahadła przez nowe rondo przy ulicy Siedleckiej, a pasażerowie skorzystają z nowych przystanków, które mają w przyszłości ułatwić przesiadkę na kolej aglomeracyjną. Nowości wejdą w życie od 20 stycznia. 📢 Wygraj paliwo na cały rok w "NASZEJ LOTERII". Wyślij SMS i zagraj o kartę podarunkową Orlen o wartości 7200 zł! Czy choć raz, zajeżdżając na stację benzynową, pomyślałeś jakby było pięknie, gdyby nie trzeba było płacić za paliwo? No to… być może biorąc udział w kolejnej rundzie „Naszej Loterii” Twoje marzenie się spełni! Szczegóły poniżej

📢 Co daje picie wody z cynamonem? Zobacz, jak ją przygotować i kiedy najlepiej pić. Wypróbuj przepis na wodę z cynamonem w proszku Szukasz alternatywy dla wody z cytryną? Rozważ picie wody z cynamonem. To połączenie daje niesamowite efekty. Skorzystają na nim twoje serce, mózg i figura. Dowiedz się, jak stosować cynamon na odchudzanie i czy lepiej pić wodę z cynamonem rano czy wieczorem.

📢 ZUT wie jak ograniczać smog. Naukowcy wytwarzają pelet o niespotykanych wcześniej właściwościach Pelet o właściwościach wcześniej niespotykanych wytwarzają naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 📢 Południowy taras Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie nie zachwyca. A miało być tak pięknie "Wyobraźcie sobie Państwo, że w elewacji tarasu (Zamku Książąt Pomorskich - przyp.lw) pojawiają się pęknie obudowane, przeszklone witryny, a przechadzający się ulicą Kuśnierską turyści korzystają z oferty ulokowanych w budynku kafejek, antykwariatów, galerii sztuki i sklepów z pamiątkami". Ta wizja Miejskiego Konserwatora Zabytków nie zostanie urzeczywistniona. Modernizacja południowego tarasu jest już prawie ukończona. I nie ma wątpliwości, szansa na zmianę wizerunku tego zakątka miasta została zaprzepaszczona. 📢 Śledztwo ABW. Stanie przed sądem, bo chciała usnąć organ konstytucyjny Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie Teresy G. – podejrzanej o prowadzenie przygotowań do usunięcia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, wzywanie do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni. Oskarżonej grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy model oszustwa karuzelowego w obrocie samochodami Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła osiem kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych wobec członków grupy przestępczej, wykorzystującej VAT do wyłudzeń skarbowych. Efektem tej pracy jest zdiagnozowanie nowego mechanizmu wyłudzeń w VAT w obrocie samochodami.

📢 Nowy prom na linii Świnoujście-Trelleborg. Od poniedziałku kursować będzie jednostka "Epsilon" [ZDJĘCIA] Nowy prom Euroafriki już wyszedł z doku nr 5 i stoi przy Nabrzeżu Kaszubskim. Trwają już tylko kosmetyczne prace, jest praktycznie gotowy do eksploatacji. - W najbliższy poniedziałek wprowadzamy jednostkę na naszą linię Świnoujście-Trelleborg - informuje Jarosław Kotarski, dyrektor Unity Line, która w ramach współpracy korzysta z floty Euroafriki już od 30 lat.

📢 Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pizzy. Oto TOP 15 najlepiej ocenianych szczecińskich pizzerii w Google Na cienkim czy grubym cieście? Na wynos czy na miejscu? Która pizza w Szczecinie jest najlepsza i dlaczego? Na te pytania odpowiedzieli użytkownicy serwisu Google oceniając i wskazując lokale, gdzie ich zdaniem, czeka najlepsza pizza w Szczecinie. 📢 2024 rok w horoskopie chińskim to czas Drewnianego Smoka! Sprawdź, co to oznacza i poznaj swoją przyszłość Horoskop chiński na 2024 zdradza, że to będzie burzliwy czas dla niektórych osób. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

