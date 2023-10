Prasówka 21.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 21.10.2023”?

Prasówka 21.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 21.10.2023 Które drogi w województwie zachodniopomorskim 21.10.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 10, Kalisz Pomorski - Mirosławiec (120. km na odc. 0,4 km) Sfrezowana nawierzchnia, brak oznakowania poziomego .

📢 Parking przy węźle przesiadkowym Podjuchy pęka w szwach i jest skarga Parking przy ulicy Metalowej cieszy się sporym zainteresowaniem kierowców. Pojawiły się sygnały, że został zawłaszczony przez... żołnierzy z pobliskiej jednostki. Prezydent Szczecina zapowiedział, że w przyszłości miejsca postojowe będą dostępne za bilet. 📢 Oto Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

Prasówka 21.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbigniew Bogucki przestanie być wojewodą zachodniopomorskim. Kto go zastąpi na tym stanowisku? Zbigniew Bogucki już wkrótce przestanie być wojewodą. Ale to nie dlatego, że to nowy rząd wymieni go, jako swojego przedstawiciela w zachodniopomorskim.

📢 14. emerytura do likwidacji, a 13. jak dotychczas? Na stole także emerytury bez podatku. Oto plany nowego rządu na dodatki do emerytury Czy po objęciu władzy rząd zlikwiduje 13. i 14. emerytury? Nowa koalicja w Sejmie może mieć podzielone zdania w tej kwestii. Na razie na stole są wszystkie opcje. Sprawdzamy, jaki plan na dodatki do emerytury będzie miał nowy rząd trzech partii.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 20.10.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 20.10.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 20.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek. 📢 Kobieca Pogoń Szczecin nowym liderem Orlen Ekstraligi [ZDJĘCIA] Pogoń Szczecin awansowała na 1. pozycję tabeli Orlen Ekstraligi po wygraniu w zaległym meczu mistrzyń Polski i dotychczasowych liderek – GKS Katowice. Jedyną bramkę spotkania zdobyła Marianna Litwiniec.

📢 Weekend w Szczecinie czyli najciekawsze wydarzenia kulturalne W ten weekend mamy do wyboru wiele spektakli teatralnych, ale w ofercie są także ciekawe koncerty i wystawy.

📢 Agata Kornhauser-Duda w sukience midi czyta przedszkolakom bajki. Ten model zachwyca. Zobacz komu będzie pasować Sukienki midi to niekwestionowany hit ostatnich czasów. Ta długość jest modna i stylowa, a co najważniejsze każda z was może po nią sięgnąć. Warto podpatrzeć, jak się w niej prezentuje Agata Kornhauser-Duda, ale nie tylko wysokie kobiety będą dobrze w niej wyglądać. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Znicze na al. Papieża Jana Pawła II. Sześć lat po śmierci znanej szczecińskiej motocyklistki Kilkanaście ustawionych na ziemi zapalonych zniczy i zawieszony na drzewie kolorowy obrazek z wizerunkiem młodej kobiety stojącej przy motocyklu. Pojawiają się co roku o tej porze przy al. Papieża Jana Pawła II. W rocznicę wypadku drogowego, w którym zginęła znana szczecińska działaczka społeczna, miłośniczka motoryzacji. 📢 Zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni: Trwa obława na sprawcę. Policja publikuje wizerunek W jednym z mieszkań na Karwinach w Gdyni znaleziono ciało 6-letniego chłopca. Na miejscu zbrodni czynności prowadzą policjanci i prokuratorzy. Trwa obława na sprawcę. Pomorska policja już opublikowała wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że chodzi o ojca dziecka. 📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 20.10.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Oto komiksy warte setki złotych. Będzie zaskoczony, ile kosztują stare komiksy! Sprawdź! 20.10.2023 Czy wśród komiksów także są rzadkie wydania, które dziś kosztują kilkanaście, albo i kilkadziesiąt razy więcej? Tak! Kolekcjonerzy komiksów wiedzą, że niektóre wydania osiągają dziś wysokie ceny i trzeba zapłacić za nie czasem kilkaset złotych. Sprawdź, może masz je na swojej półce. 📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź! 📢 Zatrzymali siedem kilogramów tytoniu. Miały trafić do różnych miejscowości w Zachodniopomorskiem Siedem kilogramów nielegalnego tytoniu (zapakowanego w pięć paczek) przechwyciła zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Uszczuplenia podatkowe wynoszą prawie 8 tys. zł.

📢 Magdalena Boczarska na premierze filmu „Różyczka 2” w eleganckiej kreacji. Nie tylko jej buty przykuwały uwagę 19 października do jednego z warszawskich kin zawitały gwiazdy. Odbyła się uroczysta premiera filmu „Różyczka 2” Jana Kidawy-Błońskiego. W tym dniu oczy wszystkich były zwrócone na Magdalenę Boczarską, która wyglądała obłędnie. Jej sukienka wzbudziła wiele kontrowersji. 📢 Idzie lato? Nie, to złota polska jesień zawita do zachodniopomorskiego O pogodzie na weekend, a także jakiej aury możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu i na 1 listopada, rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zabójstwo 5-latka w Poznaniu. Jest decyzja sądu ws. 71-letniego Zbysława C. Sąd Rejonowy w Poznaniu podjął w piątek decyzję o tymczasowym aresztowaniu 71-letniego Zbysława C., który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. 📢 Dziś Święto Pasztecika Szczecińskiego! Kultowy przysmak obchodzi swoje urodziny Tradycyjny jest pasztecik z mięsem, ale są także lubiane przez mieszkańców warianty z serem i pieczarkami oraz kapustą i grzybami. Szczecinianie już od 54 lat niezmiennie zajadają się pasztecikami, które dziś świętują! 📢 Stadion Pogoni Szczecin im. Floriana Krygiera z IV kategorią UEFA Inspekcja delegatów europejskiej federacji piłkarskiej (UEFA) potwierdziła, że Stadion im. Floriana Krygiera spełnia wszystkie kryteria, by rozgrywane tu były mecze grupowe Ligi Mistrzów czy innych europejskich pucharów.

📢 Zmiana czasu na zimowy w 2023 roku. Kiedy jest i jaki ma wpływ na podróżowanie? Dowiedz się, kiedy przestawiamy zegarki Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu na zimowy. Kiedy jest już po wakacjach i lecie, a dni są coraz krótsze, coraz częściej szukamy informacji o tym, kiedy przestawiamy zegarki. Czy wiesz, jaki wpływ na podróżowanie ma zmiana czasu? Sprawdź, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Czy potencjalna likwidacja zmiany czasu wpłynie na branżę lotniczą? 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 20.10.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 20.10.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 20.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 20.10.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 20.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 20.10.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 20.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 20.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 20.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 20.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 20.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 20.10.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 20.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 20.10.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Poważny wypadek na DK 92 w Poznaniu. Samochód wjechał w grupę ludzi. Pięć osób trafiło do szpitala Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 19 października późnym wieczorem w Poznaniu. W wypadku na ulicy Dąbrowskiego rannych zostało pięć osób. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 20.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 20.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 20.10.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 20.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 20.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 20.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 20.10.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 20.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Szczecińscy ambasadorzy kulinarnego festiwalu spotkali się na wspólnej kolacji Autorskie dania, degustacje, rozmowy o szczecińskiej gastronomii i nie tylko. Tak upłynęła kolacja ambasadorska Restaurant Week w Szczecinie. Tematem kulinarnego festiwalu w tym sezonie są zapachy. Wydarzenie już ruszyło, a wziąć w nim udział może każdy. 📢 Projekt wyjątkowego mieszkania w bloku. Tak pomysłowo można urządzić dwa pokoje. Zobacz zdjęcia 50-metrowego apartamentu nad morzem Nieduże mieszkanie w bloku może być wyjątkowe i zachwycać już od progu. Udowodnili to projektanci, którzy stworzyli komfortową przestrzeń zaledwie na 50 metrach. Zobacz, jak modnie można urządzić dwa pokoje na wynajem. Zajrzyj do mieszkania w Gdyni z nutą orientu.

📢 Ogromny pożar w Sarbinowie. Spłonęły 24 domki letniskowe. Z ogniem walczyło 16 zastępów straży pożarnej [ZDJĘCIA] We wtorek nad ranem na terenie jednego z ośrodków wczasowych w Sarbinowie wybuchł ogromny pożar. Spłonęły 24 domki letniskowe.

📢 Golema nie popuści prokuraturze. Czy w postępowaniu fałszowano dowody? Jest zawiadomienie Co najmniej kilku milionów złotych będzie się domagał od prokuratury szczeciński restaurator za śledztwo, które okazało się wielką klapą. - Czy w postępowaniu fałszowano dowody? Jest zawiadomienie. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Ławnicy pilnie poszukiwani w Szczecinie. Potrzeba ponad 70 osób o nieskazitelnej kartotece Bez ławników wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować - mówi sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie i apeluje o zgłaszanie się chętnych. Potrzeba ponad 70 osób o nieskazitelnej kartotece.

📢 Ministra Gróbarczyka dwa słowa na temat polityki: władzę oddamy w sposób demokratyczny Dwa słowa na temat polityki – zaczął Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej w Ministerstwie Infrastruktury na czwartkowym spotkaniu w Zarządzie Morskich Portów Szczecin Świnoujście w Szczecinie, które to spotkanie odbyło się w sprawie podpisania umowy przedwstępnej na dzierżawę terenu pod nową fabrykę z branży offshorowej w szczecińskim porcie.

📢 800 plus z wyrównaniem za 2023 rok? Sprawdzamy, czy to realny pomysł. Mowa o ponad 2000 zł dla każdego dziecka! Nie dalej jak jeszcze przed wakacjami Platforma Obywatelska proponowała podwyżkę świadczenia 500 plus do 800 zł w odpowiedzi na wyborczą obietnicę aktualnie rządzących. Czy teraz temat wyrównania 800 plus za sześć miesięcy 2023 roku ma szansę wrócić? Czy nowy rząd będzie chciał wprowadzić zmiany w tym programie społecznym?

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Ile kosztuje pellet? Wybraliśmy się do marketów i przeliczamy ceny pelletu w workach na tony tego surowca Pierwsze przymrozki za nami i aż miło byłoby zapalić w kominku. Ile kosztuje pellet w marketach? Czy pellet w workach warto kupować? Porównujemy ceny worków z pelletem w najpopularniejszych marketach w październiku 2023. Sprawdź też, gdzie jeszcze warto szukać pelletu w tym roku.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 19.10.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 19.10.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 19.10.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 19.10.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 19.10.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 19.10.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 19.10.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 19.10.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 19.10.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 19.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Wypadek w szczecińskim przedszkolu. Dziecko utknęło w konstrukcji linowej na placu zabaw Na placu zabaw Przedszkola nr 72 przy ul. Felczaka w Szczecinie dziecko utknęło w konstrukcji linowej urządzenia przeznaczonego do zabawy na świeżym powietrzu. Jak się dowiedzieliśmy, przedszkolakowi nic się nie stało.

📢 Będą zielone wiaty przystankowe w Szczecinie. To zadanie z SBO Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na projekt, wykonanie i montaż czterech "zielonych" wiat przystankowych. To zwycięski projekt ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2021. 📢 Ewo, odeszłaś zbyt szybko, spoczywaj w pokoju Dziś, w Stargardzie zmarłą st. szeregową Ewę Graczyk pożegnali rodzina, przyjaciele oraz koleżanki i koledzy z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 12 Brygady Zmechanizowanej. 📢 Stylista Jennifer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci na jesień. Zamiast czerwonego manicure'u postaw na cherry mocha nails Stylista paznokci Tom Bachik, który od wielu lat zajmuje się wyglądem dłoni Jeniffer Lopez i Seleny Gomez pokazał modny kolor paznokci. Jest nim manicure inspirowany barwą wiśniowej kawy. Już niedługo może się on stać popularniejszy od klasycznej i ponadczasowej czerwieni.

📢 Szczecinianie przyszli po sadzonki. Werbeny, smagliczki, gaura... kwiaty do wzięcia [ZDJĘCIA] Kwiaty z likwidowanych przed zimą kwietników przy Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie można było w środę zabrać do swojego ogródka. Przyszło kilkadziesiąt osób. Największą popularnością cieszyły się werbeny i pachnące smagliczki. 📢 Świetna zabawa kibiców Kinga Szczecin i wsparcie w końcówce meczu z Włochami [ZDJĘCIA] Około czterech tysięcy kibiców oglądało spotkanie Kinga Szczecin z Dinamo Sassari w 1. kolejce koszykarskiej Ligi Mistrzów. Zobaczyli świetny występ Wilków Morskich. 📢 W Hotelu Gołębiewski w Pobierowie będziesz mógł wypoczywać pod palmami [ZDJĘCIA] Na razie palm na terenie resortu jest pięć – jedna, ta największa, rośnie na rondzie, wokół którego trzeba przejechać, aby zaparkować przy wejściu do hotelu. Cztery mniejsze stoją tuż przy samych drzwiach.

📢 10 powodów, dla których warto jeść pomidory. Sprawdź zdrowotne właściwości pomidorów 13.10.2023 Lato to czas, kiedy pomidory są najsmaczniejsze. Jednak smak to nie jedyny atut tego popularnego warzywa. Pomidory mają wiele właściwości prozdrowotnych, pozytywnie wpływają na działanie naszego organizmu, nasz wygląd, a nawet na nasze samopoczucie. Jakie dokładnie są zalety codziennego jedzenia pomidorów? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

