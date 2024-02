Prasówka 21.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 21.02.2024”?

Prasówka 21.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 21.02.2024 Gdzie w województwie zachodniopomorskim należy spodziewać się dzisiaj (21.02.2024) utrudnień? Protest: droga S11, Węzeł Koszalin Zachód (2. km) Protest rolników od 20-27.02.2024 - 24h - Blokada całodobowa jezdni S11i wjazdów na węźle. .

📢 Tak żyje i mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Zajrzyj do luksusowego domu milionerki. Wpadnij do domu nowej prowadzącej „Mam talent” Agnieszka Wożniak-Starak mieszka w luksusowej willi nieopodal stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień z ukochanymi psami nowa prowadząca „Mam talent”. Tak urządziła kosztowny dom popularna dziennikarka i milionerka. 📢 Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. zachodniopomorskiego, którzy biorą udział w plebiscycie Super Babcia i Super Dziadek Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. zachodniopomorskiego, którzy biorą udział w akcji Super Babcia i Super Dziadek. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, oraz główna nagroda - 20 000 złotych na spełnienie marzeń!

Prasówka 21.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły! 📢 Jeszcze w tym roku Międzyzdroje ogłoszą przetarg na budowę drogi rowerowej do Wisełki Są już pieniądze na nową trasę rowerową, jaka ma połączyć Międzyzdroje z Wisełką. Burmistrz Mateusz Bobek zapowiada, że przetarg na ta inwestycję powinien odbyć się jeszcze w tym roku. Nadal jednak nie wiadomo co z trasą rowerową do Świnoujścia.

📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 20.02.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście. 📢 Piękna Salma Hayek w bardzo skąpym bikini! Ma 57 lat i idealne ciało. Nikt nie nosi kusych kostiumów tak jak ona. Wygląda bardzo seksownie Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Rolnicy zablokują dziś port w Szczecinie. Protest ma trwać trzy godziny Chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna jest infrastruktura wokół portu w kontekście napływających płodów rolnych z Ukrainy - mówi w imieniu wszystkich protestujących rolników Sebastian Sahajdak. - Do Polski trafia mnóstwo towarów z Ukrainy, a wywożonych jest stąd dalej do Europy tylko garstka.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 20.02.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 20.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 20.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 20.02.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 20.02.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 20.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 20.02.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 20.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 20.02.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 20.02.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 20.02.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 20.02.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 20.02.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 20.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 20.02.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 20.02.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 20.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 20.02.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatkę na wójta gminy Dobra. To wicestarosta policki Joanna Napiwodzka jest kandydatką na wójta gminy Dobra z ramienia Koalicji Obywatelskiej. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 20.02.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 20.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 20.02.2024 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 20.02.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 20.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 20.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 20.02.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 20.02.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 20.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 20.02.2024 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 20.02.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 20.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 20.02.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 20.02.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 20.02.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę. 📢 Horoskop na nowy tydzień dla wszystkich znaków zodiaku. Przed Tobą siedem dni pełnych niespodzianek 20.02.2024 W nadchodzącym tygodniu czeka Cię siedem dni pełnych niespodzianek, inspiracji i potencjalnych wyzwań. Czy jesteś gotów, aby dowiedzieć się, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na przyszły tydzień? (19-25.02). 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 20.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 20.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 20.02.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 20.02 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 20.02.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 20.02.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 20.02.2024 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Od ręki potrzeba 2500 pracowników. Branża offshore u nas lokuje swoje interesy Podczas wizyty króla Danii prezydent Szczecina oświadczył, że stolica regionu chce być największym hubem offshore’owym basenu Morza Bałtyckiego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że szanse na jego powstanie są ogromne. 📢 Nowe nasadzenia na śródmiejskiej części al. Wojska Polskiego w Szczecinie Dwa nowe drzewa i kilkadziesiąt krzewów pojawiło się na nowo odremontowanym, śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Zastąpiły rośliny, które się nie przyjęły lub zostały zniszczone. 📢 Grupa Azoty Chemik Police odpadł z Pucharu Polski. Pozostaje mu walka o mistrzostwo Polski Czy jedna decyzja sędziowska w pierwszym secie spotkania może mieć wpływ na postawę zespołu w całym spotkaniu? Nie powinna, ale jednak Grupa Azoty Chemik Police przegrał ćwierćfinał z Rysicami Rzeszów 1:3 i odpadł z pucharowej rywalizacji.

📢 Zniszczona figura znów stoi przy tabernakulum w kościele pw. Św. Krzyża w Szczecinie Figura Matki Boskiej Fatimskiej stoi już na swoim miejscu, w tzw. małym kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Wieniawskiego w Szczecinie. Jej poświęcenie odbyło się w ubiegłą sobotę. 📢 Szczecińskie instytucje kultury walczą o swoją przyszłość: "Powiedzcie wyborcom, że jesteśmy niszą, że jesteśmy nieważni" Radni z komisji ds. kultury skierowali do prezydenta Szczecina wniosek o przesunięcie pieniędzy z rezerwy budżetowej przeznaczonej na kulturę na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb czterech instytucji kulturalnych. Potrzebne jest około 1,8 mln zł. 📢 Lekarz ze Szczecina czołowym polskim waterpolistą. Paweł Radziński zdobywcą Pucharu Polski Paweł Radziński, rezydent kardiologii w 109 szpitalu wojskowym w Szczecinie, wspólnie z zespołem piłki wodnej Alfa Gorzów zdobył Puchar Polski w piłce wodnej. Zespół naszego lekarza w finałowym pojedynku pokonał Nekera AZS Uniwersytet Warszawski. W obu rozgrywkach Paweł Radziński był strzelcem.

📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Rolnicy zaostrzają protest. "Przepraszamy, ale czekamy na was" Zachodniopomorscy rolnicy zaostrzają protest przeciwko tzw. Zielonemu Ładowi. 📢 Ruch i liczba klientów w galeriach i centrach handlowych w Polsce na minusie, w Szczecinie lekko na plusie W 2023 roku ruch w galeriach i centrach handlowych spadł w ujęciu rocznym o 1,5 proc. To kolejny rok z gorszym wynikiem, ale już bez spektakularnych dwucyfrowych spadków. Tak wykazał raport Proxi.cloud, w którym przebadano ruch w ponad 700 galeriach handlowych w całym kraju. Ten spadek ruchu eksperci tłumaczą m.in. zakazem handlu w niedzielę, popularnością e-zakupów i konkurencją innych obiektów. 📢 Horoskop na luty 2024. Ten miesiąc namiesza w Twoim życiu. Zobacz co przyniesie los 15.02.2024 Luty może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na luty wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w lutym.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Wczasy nad Bałtykiem, ale 100 lat temu w Darłowie. Jak wówczas plażowano? ZDJĘCIA Bałtyk, turystyka, wczasy, ale 100 lat temu lub jeszcze wcześniej. Panie w eleganckich sukniach z kapelusikami i parasolkami chroniącymi od słońca i eleganccy panowie z melonikami na głowach spacerujący w porcie Darłowo... Plaża? Tu też było inaczej. Zobaczcie, jak wówczas wyglądał port Darłowo, plaża, wczasy.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego do 2 maja. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 24.06.2023 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Zobaczcie jak się bawili! W sobotę w Hotelu Dobosz w Policach uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce. 📢 Nowa widowiskowa trasa rowerowa pod Szczecinem, z Przecławia do Karwowa. ZDJĘCIA, MAPA Kolejna trasa rowerowa w sąsiedztwie Szczecina jest już przejezdna. Prowadzi z Przecława do Karwowa i łączy się z inną wybudowaną wcześniej ścieżką.