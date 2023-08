Prasówka 20.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. zachodniopomorskim 20.08.2023 otwarte. Gdzie dziś warto się wybrać?”?

Prasówka 20.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. zachodniopomorskim 20.08.2023 otwarte. Gdzie dziś warto się wybrać? Dowiedz się, które kąpieliska w województwie zachodniopomorskim dziś (20.08.2023) są otwarte. W kraju sezon na pływanie na kąpieliskach trwa od 1 czerwca do 30 września. Terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk różnią się między sobą. Z naszego artykułu dowiesz się, jaki jest stan wody i temperatura. Sprawdzisz także, jakie dodatkowe atrakcje oferuje kąpielisko.

📢 Zjawiskowa mgła nad Bałtykiem w Świnoujściu. Fale i przyjemny chłód [ZDJĘCIA] Postanowiłam uciec przed szczecińskim skwarem nad morze. I to był strzał w dziesiątkę. Kiedy w Świnoujściu kierowca autobusu linii numer 1 na plażę w Warszowie powiedział: „Pani nie jedzie na plażę, zimno jest” - to ja nie miałam wątpliwości, że jadę we właściwym kierunku.

📢 Żagle 2023: szczecinianie (i nie tylko) tłumnie ruszyli na pokłady wielkich żaglowców "Żagle 2023". Dziesiątki imprez i tłumy szczecinian. Aby popłynąć w rejs trzeba było w sobotę ustawić się w kolejce. - Warto było - mówi pani Alina, która popłynęła żaglowcem "Morgenster". - Gorąco. Ale super.

Prasówka 20.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogoda nad Bałtykiem iście spacerowa. W Sarbinowie tłumy turystów [ZDJĘCIA] W ostatnich dniach w miejscowościach nadmorskich zrobiło się tłoczno. Deszcze nieco ustąpiły miejsca słońcu i to od razu widać. Tak jest m.in. w Sarbinowie.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 19.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Alternatywne trasy nad morze na Pomorzu Zachodnim. Zobacz MAPY i nie utknij w korku! Droga nad morze? Alternatywne trasy? To żadna nowość, że w czasie wakacji główna droga nad morze, czyli krajowe „trójka” i „szóstka” zmienia się w koszmar dla kierowców z powodu zatorów. Policja we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad opracowały trasy, które pozwolą ominąć główne szlaki. 📢 Pierwsze Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina. Trwają żeglarskie zmagania na Jeziorze Dąbie W trakcie tegorocznej edycji Żagli odbywa się wydarzenie związane ze sportem. Na wodach Jeziora Dąbie rywalizują ze sobą załogi jachtów w pierwszych Regatach o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina.

📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 19.08.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 19.08.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 19.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 19.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 19.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 19.08.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 19.08.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 19.08.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w sierpniu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 19.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 19.08.2023 Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 19.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca sierpnia żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 19.08.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca sierpnia, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 19.08.202 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 19.08.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 19.08.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 19.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 19.08.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 19.08.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 19.08.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 19.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 19.08.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 19.08.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 19.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 19.08.2023 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 19.08.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 19.08.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Żagle 2023 w Szczecinie. Koncert Sary James i innych artystów przyciągnął tłumy Tuż przed godziną 20 uczestników żeglarskiego święta trochę wystraszył deszcz, nie wszyscy poszli jednak do domów. Najwierniejsi fani wytrwali pod sceną w oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru – Sarę James, a pierwszy dzień choć krótki, to bardzo intensywny i pełen wrażeń. 📢 TOP 5 plaż w Niemczech, niedaleko Szczecina, o których mogłeś nie wiedzieć [LISTA] Weekend, plaża, zero tłumów, do tego za granicą i niedaleko Szczecina - brzmi jak sytuacja idealna, a co najlepsze – możliwa. Poznaj TOP 5 plaż naszych zachodnich sąsiadów, na których spędzisz przyjemnie kilkudniowy wakacyjny wypad. 📢 Carlos Alcaraz – numer jeden światowego tenisa spotyka się z obiecującą tenisistką Francuzką Lolą Marandel [ZDJĘCIA, WIDEO] Numer jeden na świecie Carlos Alcaraz w drugiej rundzie ATP 1000 Western & Southern Open w Cincinnati (USA) pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 7:5, 4:6, 6:3. 20-letni hiszpański tenisista jako pierwszy w tym sezonie odniósł 50 zwycięstw. Na swoim koncie ma zaledwie 5 porażek. Jedną ze „zdobyczy” Carlosa jest Pretty Woman kobiecego tenisa – Lola Marandel, nowa dziewczyna hiszpańskiego Adonisa, pardon – Alcaraza.

📢 Sześć osób poszkodowanych w wypadku pod Kamieniem Pomorskim Sześć osób zostało poszkodowanych w wypadku w miejscowości Rzewnowo - poinformował w piątek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 19.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 19.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 19.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 19.08.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 19.08.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Ceny w sklepach wolniej rosną, ale wciąż jest drogo. Najbardziej widać to po warzywach i chemii gospodarczej Jak pokazuje najnowszy raport, przygotowany na podstawie 70 tys. cen, w lipcu codzienne zakupy rok do roku zdrożały średnio o 15,5 proc., a same artykuły żywnościowe i napoje bezalkoholowe – o niespełna 15 proc. To mniejsze zwyżki niż notowane w czerwcu czy maju, ale konsumenci wciąż słono płacą za podstawowe produkty. .

📢 Żagle 2023. Do Szczecina zawitały żaglowce i inne jednostki [ZDJĘCIA] Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Od zabytkowego lodołamacza przez barkentynę "Iskra" z naszej marynarki po 104. letniego "Morgensterna" pod holenderską banderą. 📢 Metamorfoza Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama postanowiła zmienić fryzurę. Wybór padł na jedną z najmodniejszych odsłon boba Pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda wierna była swojej fryzurze, której nie zmieniała od wielu lat. Zaczesane do góry włosy to już przeszłość. Zobacz, na jakie cięcie zdecydowała się prezydentowa.

📢 Wakacje w mundurze. Kolejni ochotnicy chcą zostać terytorialsami [ZDJĘCIA] Ruszyła druga edycja tegorocznych, zachodniopomorskich „Wakacji z WOT”. W koszarach w Szczecinie w piątek rano stawiło się ponad 70 osób. Po 16 dniach szkolenia, 2 września złożą przysięgę na placu przy latarni morskiej w Niechorzu.

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 18.08.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 19.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 18.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Liga Konferencji: Pogoń Szczecin – KAA Gent 2:1. Godne pożegnanie z Europą [ZDJĘCIA] Piłkarze Pogoni Szczecin zagrali koncertowe spotkanie z KAA Gent. Wygrali 2:1 i zmazali plamę po wysokiej porażce w Belgii. Ale to rywale mogą cieszyć się z awansu do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. 📢 Znany adwokat ze Szczecina z zarzutem za ukrycie grypsu w bieliźnie Zarzut usiłowania bezprawnego utrudniania śledztwa, poprzez przyjęcie w trakcie widzenia z klientem w areszcie śledczym tzw. grypsu, a następnie ukrycie przemycanego listu w bieliźnie został przedstawiony znanemu szczecińskiemu adwokatowi Mikołajowi Mareckiemu. Może mu grozić do 5 lat więzienia. 📢 Uzbierał pieniądze na muzykoterapię w szpitalu "Zdroje". Szedł z Warszawy do Czaplinka [ZDJĘCIA] Marek Mikulski, szczeciński dziennikarz, autor bloga "Piechotą się chodzi", w ciągu dziesięciu dni przeszedł 400 km - z Warszawy do Czaplinka. W ten sposób uzbierał pieniądze na zajęcia z muzykoterapii na oddziale psychiatrycznym szpitala "Zdroje". Zebrał tyle, że wystarczy na prowadzenie terapii przez prawie 2 lata!

📢 Pierwsza taka łódka na świecie powstała w Szczecinie! Zasilana jest napędem wodorowym [WIDEO] Pierwsza łódź rekreacyjna z napędem wodorowo-elektrycznym powstała w Szczecinie. Do jej produkcji wykorzystane zostały ekologiczne kompozyty i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

📢 Coraz bardziej luksusowo jest w apartamentowcach Wave w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Już nie tylko najbardziej luksusowa plaża, jaka powstała przy słynnych wieżach Wave w Międzyzdrojach, już nie tylko zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, który działa przez okrągły rok, już nie tylko restauracja i bary na plaży. Parę dni temu w jednym z wieżowców otwarta została restauracja Red Salt, z ofertą przede wszystkim dla miłośników wołowiny. 📢 Coraz bliżej zakończenia budowy obwodnicy Warzymic i Przecławia. Kiedy otwarcie? [ZDJĘCIA] Wielkimi krokami zbliża się otwarcie fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 13, która ominie Warzymice i Przecław. Inwestycja będzie otwarta kilka miesięcy przed kontraktowym terminem. 📢 Międzyzdroje dosłownie pękają w szwach. Turyści tłumnie przyjechali nad morze na długi weekend Nareszcie - mówią turyści i miejscowi. - w końcu jest słońce i ciepło. I właśnie z tej pięknej plażowej pogody korzystają goście, którzy właśnie w Międzyzdrojach postanowili spędzić długi sierpniowy weekend. Cieszą się, że mogą wylegiwać się na plaży i kąpać w morzu, choć woda w Bałtyku wcale nie jest „gorąca”, bo ma tylko 20 stopni Celsjusza.

📢 Tłumy w Dziwnowie na długi weekend. Przyjezdni chętnie spędzają czas nad morzem Pogoda przyciągnęła wczasowiczów nad morze do Dziwnowa. Plaża w kameralnym kurorcie wypełniła się po brzegi parawanami. Chętnych na opalanie i morskie kąpiele nie zabrakło.

📢 Nowy dodatek 200 zł do emerytury i to dożywotnio! Kto i gdzie otrzyma takie dodatkowe pieniądze? Nie w ZUS! Zobacz szczegóły Specjalny dodatek dla niektórych emerytów pozwoli podreperować im budżet i wspomoże przy rosnących wydatkach. Na dodatkowe 200 złotych, o których mowa, mogą liczyć jednak tylko trzy grupy osób. Co więcej, nie można złożyć wniosku o te pieniądze za pomocą platformy ZUS. Jak dokładnie można się o to starać? Kto je uzyska? Zobacz! 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Znane osobistości pojawiły się na bankiecie w Wave Międzyzdroje. Zobacz, kto tam się bawił [ZDJĘCIA] Tym razem Karol Okrasa, jeden z najbardziej znanych kucharzy, nie szokował publiczności wykwintnością dań, ale przyciągał uwagę nie do stołu, a jego otoczenia. Był gospodarzem bankietu jaki zorganizowali właściciele kompleksu Wave Międzyzdroje Resort & SPA z okazji pierwszego otwarcia resortu. 📢 Zakład Pojazdów Szynowych w Stargardzie od środka. Tutaj robią pociągi, drezyny, platformy Przy ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie działa Zakład Pojazdów Szynowych, który kontynuuje tradycje ZNTK. Odwiedziliśmy go z aparatem fotograficznym. Obejrzyjcie zdjęcia z hali produkcyjnej. Interesujące jest także to, co jest na zdjęciach w tle. Jak choćby sięgające kilkadziesiąt lat wstecz tablice na ścianach hali produkcyjnej. 📢 Okolice Drawska Pomorskiego. Opuszczone domy w Brzeźnicy [ZDJĘCIA] Opuszczona wieś w powiecie łobeskim - Brzeźnica położona jest przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, Wiewiecka, Ginawy i Jankowa Pomorskiego. Jest tam kilka domów i jeden kościół - na wzgórzu, pamiętający jeszcze czasy niemieckie. Droga prowadząca do Brzeźnicy to idealna atrakcja dla fanów off roadu.

