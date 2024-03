Prasówka 20.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 20.03.2024”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 20.03.2024 Gdzie w województwie zachodniopomorskim należy spodziewać się dzisiaj (20.03.2024) utrudnień? Protest: droga 10, m. Krapiel (59. km) .

📢 Kilkudziesięciu nowych policjantów w zachodniopomorskiej policji. Uroczyste ślubowanie [ZDJĘCIA] Dziś w południe w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 47 nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę, służenia Ojczyźnie i społeczeństwu. 📢 Bulla papieska odkryta pod Wysoką Kamieńską. To ołowiana pieczęć przynajmniej sprzed 670 lat To ołowiana pieczęć 4 papieży, bo trudno przypisać autorstwo tylko jednemu biskupowi Rzymu. Szczęśliwym znalazcą jest pan Jacek, który poszukiwał artefaktów przy drodze w pobliżu Wysokiej Kamieńskiej.

📢 Oto piękna Paulina Nowicka na zdjęciach. Żona Jakuba Rzeźniczaka wygląda obłędnie! Oto piękna Paulina Nowicka na zdjęciach. Żona Jakuba Rzeźniczaka wygląda obłędnie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci zachwycają! Zobacz zdjęcia! 📢 Aktorzy walczą o godność. Chcą zarabiać choćby tyle co nauczyciele Protestujący od 22 dni aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie wzięli udział w sesji Rady Miasta. - Walczymy o godne płace - powiedział podczas swojego wystąpienia aktor Maciej Litkowski, przewodniczący działającego w teatrze związku zawodowego. Po zakończeniu otrzymał brawa.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Ktoś odciął kotu głowę. Zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami Trzebieży. Szukają zwyrodnialca Jak można zrobić coś takiego, to się w głowie nie mieści! - mówią wstrząśnięci mieszkańcy sołectwa Trzebież. W miniony weekend ktoś zdekapitował kota, głowę zwierzęcia znaleziono na alei spacerowej. 📢 Koniec z obchodzeniem zakazu handlu w Polsce? Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok Sąd Najwyższy uznał, że z furtki w zakazie handlu mogą korzystać tylko sieci handlowe, których działalność mieści się w zakresie związanym z kulturą, sportem, oświatą czy wypoczynkiem. W wyroku podkreśla się, że ta zasada nie działa odwrotnie. Czy to oznacza kolejną rewolucję w zakazie handlu?

📢 Kto wybuduje Trasę Północną? To inwestycja warta ćwierć miliarda złotych Latem tego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę trzeciego etapu Trasy Północnej, który ma ułatwić przejazd z centrum Szczecina w kierunku Polic. 📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Oto lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS, które powinny zniknąć z twojego telefonu Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Wybory Samorządowe 2024: Przedstawimy kandydatów na prezydentów miast [KOMENTARZ] Mógłbym pójść na łatwiznę. Napisać, że zbliżające się wybory samorządowe to nasz (suwerena) obowiązek. Że to wybory nam najbliższe, bo przecież kandydatów znamy prawie jak sąsiadów. Nawet w Gdańsku, Koszalinie, Słupsku czy w Szczecinie każdy obywatel może przyjść na salę sesyjną lokalnego parlamentu i posłuchać, co mówią wybrani przez lokalną społeczność.

📢 Cisza na budowach dróg ekspresowych. Poważne problemy z dokończeniem S3 i S6 Tylko dwóch budowlańców kręciło się w poniedziałek na estakadzie koszalińskiej obwodnicy w ciągu niedokończonej trasy S6. Niewiele działo się też na S3 do Świnoujścia. Przestój się przeciąga i nie wiadomo, kiedy kierowcy skorzystają z nowych odcinków ekspresówek. 📢 Protest mieszkańców Trzebiatowa – domagają się natychmiastowego remontu drogi Mieszkańcy Trzebiatowa, podstargardzkiej miejscowości, zaplanowali blokadę drogi powiatowej, aby zwrócić uwagę na zły stan nawierzchni drogowej. Protestujący planują zablokować ruch na kluczowym odcinku drogi każdego dnia, przez najbliższy miesiąc, w godzinach popołudniowych od 14 do 17. Droga ta zapewnia dojazd do krajowej drogi numer 10 oraz do Trzebiatowa, Pęzina i Ulikowa.

📢 Środowy protest rolników w zachodniopomorskim. Sprawdź, jak będzie wyglądał Na 20 marca rolnicy zapowiedzieli kolejny ogólnopolski protest. Odbędzie się zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. Jakie drogi będą blokowane przez rolników w zachodniopomorskim i gdzie można natkną się na utrudnienia.

📢 Nowiutki elektryczny autobus linii 87 już zniszczony przez wandali [WIDEO] Po akcie wandalizmu w autobusie linii 87, przewoźnik zapowiada, że sprawcy odpowiedzą za swoje zachowanie. Jest film z bulwersującego zdarzenia. 📢 Chemik Police bez sponsora. Grupa Azoty wycofała się z finansowania klubu To może być koniec wielkiego Chemika Police. Po latach współpracy Grupa Azoty ogłosiła koniec finansowania klubu.

📢 Nowy oddział zakaźny w szpitalu przy ul. Arkońskiej wkrótce przyjmie pierwszych pacjentów [ZDJĘCIA] Pięciokondygnacyjny budynek, który w całości zajmą oddziały zakaźne Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, jest już gotowy - w piątek (15 marca) odbyła się uroczystość związana z zakończeniem budowy. W poniedziałek rozpocznie się przeprowadzka oddziałów do nowych pomieszczeń. Potrwa kilka tygodni.

