Prasówka 19.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 19.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Orzeł z koroną na czerwonym polu. Nareszcie można podziwiać godło po renowacji Biały orzeł z koroną cieszy oko wszystkich, którzy wchodzą do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 18 sierpnia godło - po renowacji - zostało odsłonięte przez pracowników ZUW.

📢 Ulewny deszcz nad Szczecinem. Zawalił się dach hali w Załomiu Ulewny deszcz dał się we znaki. Najpoważniejsze szkody strażacy odnotowali w Załomiu.

Prasówka 19.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar w wieżowcu na Niebuszewie. Ogień pojawił się na szóstym piętrze Z żywiołem walczyło pięć zastępów straży pożarnej. 📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Jak orlik krzykliwy zatrzymał modernizację linii Berlin-Szczecin. Będzie rok opóźnienia w pracach Deutsche Bahn tłumaczy się z poślizgu ważnej inwestycji kolejowej, czyli przebudowy odcinka ze stolicy Niemiec do polskiej granicy. Brakuje pracowników, ale na przeszkodzie stanęły również siedliska ptaków. 📢 Uwaga na burze z gradem! Ale weekend w województwie zachodniopomorskim zapowiada się plażowy O nadchodzącej burzy, ale też o pogodzie, jaka czeka nas w ten weekend rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus. 📢 "Nieważne jest komu i po co służy - on wykonuje swój zawód". Ujawniamy przeszłość kandydata KO Bogusława Wołoszańskiego Sensacją XXI wieku jest to, że wytrawni agenci komunistycznego wywiadu znudzili się pracą na zapleczu i chcą brać odpowiedzialność za demokrację - powiedział dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Szef IPN opublikował również skany dokumentów z teczki kontaktu operacyjnego. Jak ustalił "Dziennik Bałtycki" chodzi o Bogusława Wołoszańskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP.

📢 PKO Ekstraklasa: Mecz Pogoń - Legia został przełożony. Prawdopodobnie na wrzesień Legia Warszawa awansowała do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy i w związku z tym miała prawo przełożyć jedno ze spotkań krajowych, by lepiej przygotować się do decydujących spotkań w europejskim pucharze. 📢 Czerwona flaga na kąpielisku Dziewoklicz Czerwone flagi na kąpielisku Dziewoklicz zostały wywieszone ze względu na pojawienie się na wodzie zielonego zakwitu. Podejrzenie wystąpienia sinic zostało zgłoszone do Sanepidu. 📢 Niemiecka torpeda w stoczni w Świnoujściu. Przeprowadzono operację wydobycia [ZDJĘCIA] Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadziła operację wydobycia głowicy torpedy G7 z okresu II Wojny Światowej – przekazała w czwartek Marynarka Wojenna RP. To druga taka operacja w tym miesiącu.

📢 Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Wrocław: 15 najlepszych atrakcji według Google. Które miejsca najlepiej oceniali turyści? Podajemy ceny biletów i godziny otwarcia Wrocław to jedno z najpiękniejszych miast Polski. Słynie m.in. z bogatej oferty kulturalnej, pięknych zabytków i szalonego studenckiego życia. Na mapie miasta znajduje się ogrom atrakcji - muzea, zabytki, wyspy i parki to tylko niektóre z nich. Korzystając z ocen użytkowników w wyszukiwarce Google, przygotowaliśmy dla Was zestawienie 15 najlepszych atrakcji we Wrocławiu. Które miejsca najlepiej oceniali zwiedzający? Podajemy też praktyczne informacje o cenach biletów, godzinach otwarcia i lokalizacjach.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 18.08.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 18.08.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 18.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 18.08.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 18.08.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 18.08.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Alimenciarze ze Szczecina i regionu. Zdjęcia i wizerunki poszukiwanych przez policję [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Ci alimenciarze nie płacą na własne dzieci! Zachodniopomorska policja poszukuje osób, które uchylają się od płacenia alimentów na dzieci. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona oraz nazwiska. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 18.08.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 18.08.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Jak urządzić ogródek warzywny na balkonie? Sprawdź, jak zacząć przygodę z uprawianiem warzyw 18.08.2023 Nie musisz mieć dużego domu z działką, aby spełnić swoje marzenie o własnym ogródku warzywnym. Jeśli mieszkasz w bloku, załóż warzywniak na balkonie i uzupełnij go owocami i kwiatami. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 18.08.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 18.08.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły. 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 18.08.2023 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 18.08.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Te długi przedawniają się od sierpnia 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 18.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w sierpniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 18.08.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w sierpniu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 18.08.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 18.08.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 18.08.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 18.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 18.08.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 18.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Memy o Lechu Poznań po blamażu ze Spartakiem Trnawa. Cała Polska śmieje się z Kolejorza [GALERIA] Co za kompromitacja! Lech Poznań przełożył w lidze mecz, żeby nas godnie reprezentować w Europie. Tymczasem w rewanżu ze Spartakiem Trnawa został rozniesiony (1:3) i z tego powodu nie zagra w Lidze Konferencji. Cała piłkarska Polska śmieje się dziś z Kolejorza. Zobaczcie najlepsze memy po blamażu na Słowacji. 📢 W Szczecinie powstanie spalarnia na odpady medyczne i weterynaryjne. Podpisano list intencyjny Za pięć lat w Szczecinie zacznie działać instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Koszt inwestycji to ok. 160 mln złotych. 17 sierpnia doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego planowanej inwestycji.

📢 Liga Konferencji: Pogoń Szczecin – KAA Gent 2:1. Godne pożegnanie z Europą [ZDJĘCIA] Piłkarze Pogoni Szczecin zagrali koncertowe spotkanie z KAA Gent. Wygrali 2:1 i zmazali plamę po wysokiej porażce w Belgii. Ale to rywale mogą cieszyć się z awansu do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

📢 Wojsko wyprzedaje wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety od AMW w niezłej cenie Wojsko wyprzedaje ubrania. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł. 📢 Znany adwokat ze Szczecina z zarzutem za ukrycie grypsu w bieliźnie Zarzut usiłowania bezprawnego utrudniania śledztwa, poprzez przyjęcie w trakcie widzenia z klientem w areszcie śledczym tzw. grypsu, a następnie ukrycie przemycanego listu w bieliźnie został przedstawiony znanemu szczecińskiemu adwokatowi Mikołajowi Mareckiemu. Może mu grozić do 5 lat więzienia.

📢 Uzbierał pieniądze na muzykoterapię w szpitalu "Zdroje". Szedł z Warszawy do Czaplinka [ZDJĘCIA] Marek Mikulski, szczeciński dziennikarz, autor bloga "Piechotą się chodzi", w ciągu dziesięciu dni przeszedł 400 km - z Warszawy do Czaplinka. W ten sposób uzbierał pieniądze na zajęcia z muzykoterapii na oddziale psychiatrycznym szpitala "Zdroje". Zebrał tyle, że wystarczy na prowadzenie terapii przez prawie 2 lata! 📢 Carlos Alcaraz – numer jeden światowego tenisa spotyka się z obiecującą tenisistką Francuzką Lolą Marandel [ZDJĘCIA, WIDEO] Numer jeden na świecie Carlos Alcaraz w drugiej rundzie ATP 1000 Western & Southern Open w Cincinnati (USA) pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 7:5, 4:6, 6:3. 20-letni hiszpański tenisista jako pierwszy w tym sezonie odniósł 50 zwycięstw. Na swoim koncie ma zaledwie 5 porażek. Jedną ze „zdobyczy” Carlosa jest Pretty Woman kobiecego tenisa – Lola Marandel, nowa dziewczyna hiszpańskiego Adonisa, pardon – Alcaraza.

📢 Żagle 2023 – dwie wystawy o tematyce żeglarskiej Podczas tegorocznych regat The Tall Ships Races będzie można obejrzeć dwie fascynujące wystawy, które przeniosą widzów na pełnomorskie fale, odkrywając tajemnice regat The Tall Ships Races i epickiej podróży jachtu Zryw. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów. 📢 Tragiczny wypadek pod Potęgowem. Kierowca ciężarówki najechał na leżącego na drodze mężczyznę Do śmiertelnego wypadku w okolicach Głuszynka (gm. Potęgowo) doszło w nocy ze środy na czwartek. Kierowca samochodu ciężarowego z naczepą najechał na młodego mężczyznę leżącego na jezdni.

📢 Pierwsza taka łódka na świecie powstała w Szczecinie! Zasilana jest napędem wodorowym [WIDEO] Pierwsza łódź rekreacyjna z napędem wodorowo-elektrycznym powstała w Szczecinie. Do jej produkcji wykorzystane zostały ekologiczne kompozyty i nowoczesne rozwiązania technologiczne. 📢 Radny Kopeć: Teatr Polski trzeba zobaczyć. Musimy tam pojechać na wizję lokalną. Interwencja po naszych publikacjach Radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości Maciej Kopeć chce wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Miejsce: Teatr Polski w Szczecinie. 📢 Coraz bardziej luksusowo jest w apartamentowcach Wave w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Już nie tylko najbardziej luksusowa plaża, jaka powstała przy słynnych wieżach Wave w Międzyzdrojach, już nie tylko zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, który działa przez okrągły rok, już nie tylko restauracja i bary na plaży. Parę dni temu w jednym z wieżowców otwarta została restauracja Red Salt, z ofertą przede wszystkim dla miłośników wołowiny.

📢 Mimo że dziś jest nieświąteczny poniedziałek, w Międzyzdrojach pełno jest turystów [ZDJĘCIA] Wychodzi na to, że większość gości, którzy ostatnio przyjechali do Międzyzdrojów, są teraz albo na długim urlopie, albo wzięli sobie z pracy jeden dzień wolnego i korzystają z pięknej pogody nad morzem. 📢 Międzyzdroje dosłownie pękają w szwach. Turyści tłumnie przyjechali nad morze na długi weekend Nareszcie - mówią turyści i miejscowi. - w końcu jest słońce i ciepło. I właśnie z tej pięknej plażowej pogody korzystają goście, którzy właśnie w Międzyzdrojach postanowili spędzić długi sierpniowy weekend. Cieszą się, że mogą wylegiwać się na plaży i kąpać w morzu, choć woda w Bałtyku wcale nie jest „gorąca”, bo ma tylko 20 stopni Celsjusza.

📢 Tłumy w Dziwnowie na długi weekend. Przyjezdni chętnie spędzają czas nad morzem Pogoda przyciągnęła wczasowiczów nad morze do Dziwnowa. Plaża w kameralnym kurorcie wypełniła się po brzegi parawanami. Chętnych na opalanie i morskie kąpiele nie zabrakło.

Oto najlepsze miasta do życia w Polsce