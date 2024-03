Prasówka 19.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić!”?

Prasówka 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.03.24

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

Prasówka 19.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 18.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 18.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Środowy protest rolników w zachodniopomorskim. Sprawdź, jak będzie wyglądał Na 20 marca rolnicy zapowiedzieli kolejny ogólnopolski protest. Odbędzie się zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. Jakie drogi będą blokowane przez rolników w zachodniopomorskim i gdzie można natkną się na utrudnienia. 📢 Teraz sprawa Szymanowskiego w rękach szczecińskiego sądu Minął termin dla wojewody, który miał się wypowiedzieć w sprawie budzącą kontrowersje inwestycję firmy Modehpolmo przy ul. Szymanowskiego. 📢 Zderzenie karetki z samochodem osobowym na ulicy Lubomirskiego w Szczecinie Przed godz. 16 na ul. Lubomirskiego w Szczecinie zderzyła się karetka przewożąca próbki z laboratorium oraz auto osobowe.

📢 Nowiutki elektryczny autobus linii 87 już zniszczony przez wandali [WIDEO] Po akcie wandalizmu w autobusie linii 87, przewoźnik zapowiada, że sprawcy odpowiedzą za swoje zachowanie. Jest film z bulwersującego zdarzenia.

📢 Chemik Police bez sponsora. Grupa Azoty wycofała się z finansowania klubu To może być koniec wielkiego Chemika Police. Po latach współpracy Grupa Azoty ogłosiła koniec finansowania klubu. 📢 Jak zmniejszyć podatek PIT? Można to zrobić, inwestując. Zakup tych papierów wartościowych jest korzystny podatkowo Najlepszy moment na to, by zacząć oszczędzać to ten, kiedy po raz pierwszy jesteśmy w stanie nie wydać całej pensji na utrzymanie. Jeśli właśnie jesteś w takim momencie życia, a dodatkowo marzysz o tym, by płacić nieco mniejsze podatki, to znaczy, że właśnie nadszedł czas, by otworzyć pierwsze konto... emerytalne, i przyjrzeć się pięciu rodzajom obligacji detalicznych, których zakup do tego uprawnia. Jeśli jednak zrobiłeś to w 2023 r., to nie zapomnij uwzględnić tych oszczędności w najbliższym zeznaniu podatkowym. Możesz sporo zyskać.

📢 Wzbogacisz się na wiosnę! Osoby o tych imionach poprawią swoją sytuację finansową w najbliższych dniach 18.03.2024 Wiosna, z jej obietnicą odrodzenia i nowego początku, często przynosi ze sobą także możliwość finansowego wzrostu dla wielu osób. Niezależnie od tego, czy pracują na etacie, prowadzą własny biznes czy też inwestują, wiele osób dostrzega wiosnę jako czas, kiedy mogą zwiększyć swoje dochody i osiągnąć większą stabilność finansową. Kto w tym roku wzbogaci się wiosną? Sprawdź! 📢 Lwia paszcza zdobi źródło w Puszczy Bukowej. Zobacz nową atrakcję turystyczną Szczecina [ZDJĘCIA] Miłośnicy lokalnej historii znowu w akcji. Dzięki ich wysiłkowi udało się odbudować Lwią Paszczę (Gené Quelle) w Puszczy Bukowej. To uroczysko ze źródełkiem upamiętniającego nadleśniczego z Śmierdnicy - Karla Ludwiga Géne (1820-1893).

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Od marca 700 zł więcej do emerytury. To świadczenie otrzyma niewielu. Pierwsze wypłaty już na kontach seniorów. Kto musi składać wniosek? Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. – Od 1 marca 2024 r. do 29 lutego 2025 r. świadczenie przyznaje się w wysokości 6246,13 zł brutto – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Dom aktorki, która odpadła z „Tańca z gwiazdami” - galeria zdjęć Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Gwiazda tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 18.03.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 18.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 18.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 18.03.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 18.03.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 18.03.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 18.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 18.03.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 18.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 18.03.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 18.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 18.03.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 18.03.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 18.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 18.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 18.03.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 18.03.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 18.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 18.03.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 18.03.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 18.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 18.03.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę. 📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 18.03.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 18.03.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Waloryzacja rent i emerytur już od marca! Emerycie, tyle zyskasz [WYLICZENIA] 18.03.2024 Już w najbliższy piątek 1 marca ZUS zacznie wypłacać pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty. Im wyższe świadczenie miał emeryt lub rencista, tym więcej dostawać będzie od marca, gdyż waloryzacja jest procentowa. Zobacz na jakie emerytury mogą liczyć seniorzy. 📢 Czeka nas zakaz płacenia gotówką? Na zakupach będzie nowy limit płatności 18.03.2024 Zakaz płacenia gotówką powyżej określonej kwoty już wkrótce może stać się faktem. Nowe przepisy zaakceptowała Rada Europejska i Parlament Europejski. Jakie zmiany czekają niebawem?

📢 Wiemy kiedy seniorzy otrzymają 13. emeryturę! Ile otrzymacie "trzynastki" w 2024 roku? [WILICZENIA] 18.03.2024 Już wkrótce seniorzy otrzymają 13. emeryturę. Dzięki waloryzacji kwoty emerytury już teraz wiadomo, ile pieniędzy dostaną. Data wypłaty świadczenia dla seniorów również już jest znana. Zobacz szczegóły.

📢 Nowa forma wsparcia dla seniorów już niedługo. Czym jest bon senioralny i ile wyniesie? 18.03.2024 Dużą pomoc dla seniorów i ich rodzin szykuje jeszcze w tym roku. Bon senioralny ma być wyjątkowo jasno określonym przywilejem. Projekt ustawy dotyczącej bonu dla seniorów ma być przedstawiony w pierwszych stu dniach nowego rządu. 📢 Pierwszy turniej gry w bule na szczecińskim Pogodnie. Grali o puchar marszałka [ZDJĘCIA] Turniej o puchar marszałka województwa oraz przewodniczącego Rady Osiedla Pogodno odbył się w niedzielę (17 marca) na nowym bulodromie przy ul. Brodzińskiego w Szczecinie. Turniej odbył się w trzech kategoriach - młodzików, rodzin i "młodzików" starszych, czyli osób powyżej 50 roku życia. 📢 Małżeństwa mogą zacząć chłodzić szampany! Wyjaśniamy czym jest 500 plus dla małżeństw 18.03.2024 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.

📢 Horoskop na nowy tydzień 18-24 marca. Od poniedziałku Twoje życie będzie zupełnie inne. Tak chcą gwiazdy 18.03.2024 Poznaj swoje przewidywania astrologiczne na nadchodzący tydzień (18-24 marca). Każdy znak ma swoje unikalne cechy i osobowość, które są kształtowane przez pozycję planet w danym momencie. Sprawdź swój znak zodiaku i dowiedz się, co Cię czeka w najbliższych dniach.

📢 Oto mieszkania licytowanie przez komornika w Szczecinie i regionie. Właściciele nie dali rady [ZDJĘCIA] 18.03.2024 Najnowsze ogłoszenia licytacji domów i mieszkań od komornika w Szczecinie i regionie. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz nieruchomości, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 To imiona, które noszą DOBRE TEŚCIOWE. To imię teściowej przynosi szczęście. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby. Uśmiech losu! Teściowa to skarb - mówi słynne porzekadło. Druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy!

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 18.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 18.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody. 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 18.03.2024 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 18.03.2024 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.03.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 18.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 18.03.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 18.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 18.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 18.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 18.03.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 18.03.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia!

📢 Decyzja środowiskowa dla elektrowni jądrowej. Ekolodzy: Badania trzeba powtórzyć Badania dotyczące wpływu na środowisko morskie planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu zostały przygotowane na błędnych założeniach i powinno się je powtórzyć - uważają eksperci ekologicznej organizacji Eko-Unia. Inni wskazują z kolei, że badania były bardzo dokładne. 📢 Moc dobra w Kołczewie. Pomoc dla Adasia Orlika ciągle potrzebna Niedziela w niewielkim Kołczewie upłynęła pod znakiem pomagania i dobrej energii. A wszystko po to, aby wesprzeć Adasia Orlika chorego na DMD.

📢 Wielkanocny kiermasz na Zamku. Miody, własne wypieki, babeczki do koszyków wielkanocnych, wędliny... [ZDJĘCIA] Choć pogoda była w kratkę: czasem słońce, czasem deszcz (a nawet śnieg!) ludzi na świątecznym kiermaszu w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie nie zabrakło. Oglądali, smakowali, kupowali... A w przewie można było posłuchać muzyki. - Bardzo lubię takie imprezy - przyznaje pani Małgorzata. - Na razie się rozglądam, ale już mam jeden upatrzony zakup. Jaki? Kupię rodzicom miód. 📢 Wejście Alexa Gorgona uratowało Pogoń przed porażką [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz w Kielcach (2:2). Skala not 1-10. Oceniamy zawodników, którzy rozegrali co najmniej 20 minut. 📢 Kibice Pogoni Szczecin w Kielcach. Wyruszyli o świcie, wrócą w nocy [ZDJĘCIA] Niedzielne spotkanie Korony Kielce z Pogonią Szczecin oglądało ponad 10 tys. fanów, w tym kilkuset kibiców Portowców. Na mecz wyjechali o świcie, bo spotkanie rozpoczynało się o godz. 12.30. Do końca wspierali drużynę w osiągnięciu jak najlepszego wyniku, choć w przerwie mieli powody do fatalnych nastrojów. Po przerwie - gra Portowców była dużo lepsza, a piłkarze podziękowali za wsparcie. Nikt jednak nie był zadowolony z remisu.

📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Spotkanie z historią na stadionie Pogoni Szczecin. Masa atrakcji dla fanów Sport i historia. 23 marca odbędzie się druga edycja imprezy „Spotkanie z historią”, która jest organizowana na Stadionie Floriana Krygiera w Szczecinie, w głównym holu trybuny C. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Postrach urzędników startuje w wyborach. Mówi: "Wara od portfeli kierowców" Grzegorz Gruca ze Szczecina kandyduje do Rady Miasta Szczecin. Chce uporządkować Strefę Płatnego Parkowania. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Ogródki działkowe ROD na sprzedaż w Szczecinie. To idealny zakup na wiosnę [OGŁOSZENIA] 17.03.2024 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Najlepsze schrony są w Świnoujściu. Tak donosi Najwyższa Izba Kontroli. Raport miażdżący dla innych miast Świnoujście jest w czołówce miejscowości najlepiej przygotowanych do ochrony mieszkańców, jeśli chodzi o schrony. W mieście jest ich 14. 📢 Wiec wyborczy Lewicy na Wałach Chrobrego. Kandydat na prezydenta Szczecina zapowiada, że chce zmieniać miasto Pogoda w sobotę Lewicy nie dopisała. Na konferencji prasowej koalicyjnego komitetu wyborczego Lewica zaczął padać deszcz. Minister Dariusz Wieczorek przedstawił więc jedynie liderów do Sejmiku ze wszystkich pięciu zachodniopomorskich okręgów. A także kandydata na prezydenta Szczecina, który z powodu zawieruchy zdążył jedynie wysłać szczecińskiego SMS: bezpieczna komunikacja, świecka szkoła, dofinansowany szpital. 📢 Zbigniew Bogucki mówi: Tak dla szczecinianek. Kandydat PiS na prezydenta Szczecina nie zapomina o kobietach Miejski program mammografii i cytologii, różowe skrzyneczki w każdej szkole oraz rozbudowa miejskiego monitoringu — to główne założenia punktu "TAK dla szczecinianek". Ma go w swoim programie poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na prezydenta Szczecina Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski.

📢 Nie będzie już wycinki starych drzew. Przełomowa decyzja w sprawie Puszczy Bukowej Koniec z wycinaniem najcenniejszych drzew w Puszczy Bukowej. Taka decyzja została ogłoszona w sobotę podczas konferencji zwołanej na Polanie Harcerskiej. Czy Puszcza Bukowa stanie sie parkiem narodowym?

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 16.03.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Mazowieckiej w Szczecinie Sporo kierowców jest zdziwionych nową organizacją ruchu na ulicy Mazowieckiej w Szczecinie.

📢 13 najpiękniejszych tras pieszych w Europie. Turystyczne perełki dla żądnych spektakularnych widoków Sezon wiosennych urlopów tuż-tuż. Nie każdy marzy o spędzeniu czasu wolnego na plaży – wielu z nas pragnie odkrywać zapierające dech w piersiach zakątki, a przy tym zachować zdrowe nawyki, przygotowując sylwetkę na lato. Świetnym rozwiązaniem na aktywny wypoczynek wiosną będzie przejście najpiękniejszymi trasami pieszymi w Europie. Zobaczcie, które z nich oferują najbardziej niezapomniane widoki. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Nowy układ przystanków na placu Rodła W związku z wdrożeniem stałej organizacji ruchu w rejonie pl. Rodła z dniem 23 marca (dla linii nocnych od nocy 23/24.03.2024) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 58, 59, 68, 70, 90, 101, 107, 806, B, C, 522, 523, 524, 525, 529, 530, 531 i 532. Zmiany dotkną również linii 53, 63 i 66 - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM.

📢 S10 Szczecin–Piła. Poznaliśmy większość wykonawców nowej arterii Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty dla sześciu z ośmiu odcinków S10 w naszym regionie. Większość drogi wybuduje Budimex. 📢 Potrawy wielkanocne 2024 LISTA Jakie potrawy przygotować na wielkanocny stół? Jakie dania na Wielkanoc? Potrawy wielkanocne. SPIS tradycyjnych potraw na Wielkanoc. Co zaserwować gościom na święta? LISTA

Wielkanoc to nie Wigilia i na świątecznym stole nie musi znajdować się aż (czy tylko) 12 potraw. Lista wielkanocnych potraw może być nawet o połowę krótsza. Jakie potrawy wielkanocne przygotować na święta? Co położyć na wielkanocnym stole oprócz pisanek? Oto lista potraw wielkanocnych, które przygotowują polskie gospodynie na święta. Jeśli brakuje Ci pomysłów, co przygotować na wielkanocny stół, skorzystaj z naszych wskazówek. 📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Wycofane aplikacje z Google Play. Uważaj, mogą być niebezpieczne! Koniecznie usuń je z telefonu! 20.11.2023 Oto najnowsza lista usuniętych aplikacji z Google Play. Jeśli masz je na swoim telefonie z androidem, natychmiast je usuń! Aplikacje znajdujące się na liście mogą służyć do wyłudzania naszych danych osobistych, również mogą zainfekować telefon. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj tych aplikacji. Ich pobranie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź listę niebezpiecznych programów.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich