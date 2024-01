Prasówka 19.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku”?

Prasówka 19.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

Prasówka 19.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kierowca tira stanie przed sądem. Za szybko wjechał w zakręt? Jest akt oskarżenia Kierowca, w którego auto uderzyła naczepa tira, został ciężko ranny. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku pod Choszcznem.

📢 Południowy taras Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie nie zachwyca. A miało być tak pięknie "Wyobraźcie sobie Państwo, że w elewacji tarasu (Zamku Książąt Pomorskich - przyp.lw) pojawiają się pęknie obudowane, przeszklone witryny, a przechadzający się ulicą Kuśnierską turyści korzystają z oferty ulokowanych w budynku kafejek, antykwariatów, galerii sztuki i sklepów z pamiątkami". Ta wizja Miejskiego Konserwatora Zabytków nie zostanie urzeczywistniona. Modernizacja południowego tarasu jest już prawie ukończona. I nie ma wątpliwości, szansa na zmianę wizerunku tego zakątka miasta została zaprzepaszczona. 📢 Nowa dzwonnica w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie prawie gotowa Kościół pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. św. Kingi w Szczecinie będzie miał nową dzwonnicę. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, kościelne dzwony zabrzmią po raz pierwszy już w połowie lutego.

📢 Awaria w elektrociepłowni Pomorzany. W domach może być zimno Z powodu awarii elektrociepłowni Pomorzany dzisiaj (18 stycznia), wystąpią ograniczenia dostaw ciepła i ciepłej wody do odbiorców w lewobrzeżnej części Szczecina. 📢 Z glonów chcą stworzyć paszę dla zwierząt. Naukowcy z ZUT otrzymali dofinansowanie 2,6 mln zł dofinansowania na produkcję biomasy z mikroglonów – taką umowę podpisał właśnie zespół profesor Małgorzaty Hawrot-Paw z Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii WKŚiR Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 📢 Śledztwo ABW. Stanie przed sądem, bo chciała usnąć organ konstytucyjny Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie Teresy G. – podejrzanej o prowadzenie przygotowań do usunięcia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, wzywanie do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni. Oskarżonej grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Rozpoczęła się rewitalizacja placu Batorego w Szczecinie. Pojawi się nowa fontanna [ZDJĘCIA] Pełną parą ruszyły prace związane z przebudową placu Batorego. Pojawi się tam fontanna, place zabaw, nowe alejki i nasadzenia. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 18.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 W Stargardzie kręcone będą sceny do serialu Netflixa „Heweliusz”. Utrudnienia w ruchu Stargard znalazł się w centrum uwagi międzynarodowej produkcji filmowej. Jak poinformowano, malownicze zakątki Stargardu będą scenerią dla nadchodzącego serialu „Heweliusz”, który ma zostać wyprodukowany pod egidą globalnego giganta streamingowego – Netflix. 📢 Kontrolerzy w domach Polaków! Mija termin opłacenia abonamentu RTV. Kto nie musi go płacić? 18.01.2024 Abonament RTV jest obowiązkowy, a za kilka dni misja termin jego opłacenia. Kontrolerzy mogą zapukać do Twoich drzwi. Kary za nieopłacanie abonamentu są dotkliwe, a Poczta Polska chce uregulować tę kwestię. Wysłała już wiele listów z wezwaniem wpłaty. Jest też grupa osób, która jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 18.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Elegancko i z klasą! Tak się ubiera księżna Kate. Zobacz jej najpopularniejsze stylizacje i zainspiruj się Księżna Kate to żona być może następcy tronu Wielkiej Brytanii. Jest na oczach całego świata, dlatego musi prezentować się nienagannie, stylowo i zgodnie z zasadami królewskiej etykiety. Wiele z jej kreacji z powodzeniem może odwzorować każda kobieta. Zainspiruj się stylem Kate Middleton i postaw na ubrania, które będą idealne dla dojrzałych pań. Poznaj również historię jej miłości z księciem Williamem.

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 18.01.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Poważna sytuacja nad Łarpią. Mieszkańcy Polic obawiają się, czy wytrzyma wał przeciwpowodziowy [ZDJĘCIA] Trwają prace przy łataniu wyrwy w wale na Łarpi. Mieszkańcy Polic z niepokojem patrzą na postęp prac, zauważyli uszkodzenia w kolejnym miejscu umocnień.

📢 Zachodniopomorska kurator oświaty została odwołana ze stanowiska Katarzyna Koszewska została odwołana z funkcji zachodniopomorskiej kurator oświaty na wniosek wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. 📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, jak wyglądają i jak się nazywają. Przedstawiamy 15 popularnych zimowych gości Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem.

📢 Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pizzy. Oto TOP 15 najlepiej ocenianych szczecińskich pizzerii w Google Na cienkim czy grubym cieście? Na wynos czy na miejscu? Która pizza w Szczecinie jest najlepsza i dlaczego? Na te pytania odpowiedzieli użytkownicy serwisu Google oceniając i wskazując lokale, gdzie ich zdaniem, czeka najlepsza pizza w Szczecinie.

📢 W Szczecinie powstanie trzeci batalion terytorialsów. 14 ZBOT rośnie w siłę Trzeci batalion w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zostanie sformowany jeszcze w tym roku. 📢 Benzyna 98 czy ekologiczna E10? Jakie paliwo jest lepsze? Zawodowy kierowca już wie Od nowego, 2024 roku, kierowcy aut benzynowych nie powinni mieć zbyt dużego problemu z wyborem odpowiedniego paliwa do swojego samochodu – przekonuje zawodowy tester aut Mirosław Wdzięczkowski. Ekspert porównał dla nas koszty oraz jazdę na nowej, ekologicznej mieszance E10, która kilka dni temu zastąpiła 95 (E5) z droższą benzyną 98. I już wie, co warto lać do baku auta.

📢 Program informacyjny "19.30" w TVP w oczach Polaków. Przeprowadzono sondaż Nowy program informacyjny, który pojawił się w Telewizji Polskiej, wzbudza duże kontrowersje. Postanowiono zapytać Polaków, co sądzą o "19:30". Wynik sondażu mówi wiele.

📢 Wielkie zmiany w komunikacji miejskiej w Policach. Sprawdź szczegóły Zmiany zostaną wprowadzone od 20 stycznia. Ma to związek z udostępnieniem nowego układu drogowego na ulicy Piłsudskiego i Siedleckiej w Policach. Zmiany w kursowaniu dotkną linii 102, 103, 106, 107, 109 oraz nocnych 524 i 526. 📢 Szczątki żołnierzy Armii Czerwonej na budowie obwodnicy Gryfina To kilkunastu żołnierzy, którzy zostali pochowani na obecnym terenie budowy obwodnicy Gryfina. Odkrycie świadczy o tym, że powojenne ekshumacje nie zostały przeprowadzone dokładnie. 📢 Padł rekord! Ponad milion ton wyprodukowanego cukru przez Krajową Grupę Spożywczą [ZDJĘCIA] To była rekordowa kampania cukrownicza 2023/2024 w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Właśnie zaczęto przetwarzanie ostatnich skupionych ton buraka cukrowego. Średnia zawartość cukru w burakach cukrowych KGS S.A. wynosiła w 2023 roku 16,4 proc. Uprawa buraka cukrowego to w tej chwili najbardziej opłacalna produkcja rolna w Polsce - zaznaczył Marek Zagórski prezes KGS S.A.

📢 Pamiętacie te autobusy? Pięć lat temu odbył się ostatni kurs volvo w Szczecinie [ZDJĘCIA] Wyprodukowane w 1994 roku autobusy volvo przypłynęły do Polski promem. Do SPAK takich pojazdów trafiło 40. 11 stycznia 2019 roku odbyła się ostatnia liniowa podróż dla autobusu volvo B10M o numerze 1571. 📢 Zwiedziliśmy prom Karsibór II. Tak wyglądają kajuty, nieczynny bar i mostek [ZDJĘCIA] Ma 46 lat i jak mówią specjaliści, jest w stanie pływać jeszcze co najmniej 50. Karsibór II to jeden ze świnoujskich promów, które być może zostaną wystawione na sprzedaż. Jak wygląda taki prom od środka? Sprawdziliśmy.

📢 Tego Szczecina już nie ma. Rzut oka na plac Żołnierza Polskiego. Zobacz galerię starych zdjęć Jak wyglądał plac Żołnierza Polskiego w Szczecinie przed wybuchem II wojny światowej? Zobaczcie naszą galerię.

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w galerii w naszym serwisie, a na seniorów czekają nagrody W poniedziałek, 22 stycznia z okazji Dni Babci i Dziadka, w naszym serwisie zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. Także w poniedziałek rozpocznie się głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy - Super Babcia i Super Dziadek 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Ciekawostki o serialu "Wielka Woda" opowiedziane przez twórców i aktorów. Serial o Wrocławiu od dziś można oglądać na Netflix [FILM] Jak ponownie "zalać" Wrocław na potrzeby serialu? Co o scenach powodzi sądzą sami powodzianie, którzy w nich zagrali? I najważniejsze, czy "Wielka Woda" będzie mieć tylko jeden sezon? Zapytaliśmy o to twórców i aktorów, którzy zdradzili nam ciekawostki, z jakimi warto zapoznać się przed obejrzeniem serii. Premiera już dziś!