Prasówka 18.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 18.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim na rezonans magnetyczny - 18.12.2023 Jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, z którego dowiesz się, gdzie zrealizujesz świadczenie na NFZ w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy. Czasami kolejki potrafią być długie, dlatego warto wiedzieć, gdzie uda Ci się dostać szybciej na rezonans magnetyczny na NFZ (stan na 18.12.2023).

📢 Kolejki NFZ w zachodniopomorskim. Terminy wizyt u lekarzy - stan na 17.12.2023. Ile trzeba czekać? W jaki sposób sprawdzić, gdzie najkrócej czeka się do lekarza w zachodniopomorskim? Mamy takie informacje. Zbyt długie oczekiwanie może być groźne dla zdrowia. Dlatego zamiast czekać na wizytę w nieskończoność, warto sprawdzić, gdzie sa wolne terminy. Jeśli w Twojej przychodni w zachodniopomorskim trzeba za długo czekać, przekonaj się, czy nie warto zgłosić się do innej placówki. Oto stan aktualny na 17.12.2023. Sprawdź, ile czasu można zaoszczędzić w kolejce do lekarza na NFZ.

📢 Groźny wypadek w Załomiu. Stan mężczyzny kierującego audi jest krytyczny 58-letni kierowca prowadzący samochód osobowy audi, na łuku drogi stracił panowanie nad kierownicą. Doszło do wypadku. Stan zdrowia mężczyzny ocenia się jako krytyczny.

Prasówka 18.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze zdjęcia z fotopułapek, a na nich... wilki, dziki, łosie! Tego nie zobaczysz z autostrady Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Pamięć o ofiarach komunistycznych kul. Obchody rocznicy Grudnia 1970 roku. Były kwiaty, znicze i przemarsz Punktualnie o godz. 12 syreny stoczniowe dały sygnał organizatorom do rozpoczęcia obchodów 53 rocznicy Rewolty Grudniowej w 1970 r. Po złożeniu kwiatów przed tablicą poświęconą poległym uczestnicy przeszli ulicami Szczecina, trasą, którą szli wówczas stoczniowcy, na pl. Solidarności – pod Pomnik Anioła.

📢 Takie imiona noszą tylko DOBRE TEŚCIOWE. Twoja ma tak na imię? Uśmiechnął się do ciebie los. Kobiety o tych imionach to prawdziwe skarby Jak mówi słynne porzekadło, dobra teściowa to skarb. Każda druga mama potrafi być opoką i nieocenioną pomocą, bo chętnie pomoże przy chorym dziecku, załatwi papierkowe sprawy w urzędzie, podleje kwiatki, gdy wyjedziecie na urlop. A w niedzielę zawsze zaprosi swój na pyszny obiad. Jaki imiona noszą kobiety, które są dobrymi teściowymi? Sprawdźmy! 📢 Obchody rocznicy Grudnia 1970 w Szczecinie. Była msza, będą kwiaty i przemarsz Trwają obchody 53 rocznicy Grudnia 1970. Przed bramą stoczni złożone zostaną wiązanki kwiatów, pod tablicami upamiętniającymi ofiary. Po tej uroczystości uczestnicy przejdą trasą grudniowego protestu na pl. Solidarności.

📢 Zabytek to nie zbytek. Każdy zasługuje na drugie życie Rozmowa z Władysławem Grochowskim, prezesem Grupy Arche, która specjalizuje się w rewitalizacjach starych budynków i tworzeniu w nich hoteli.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 17.12.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 17.12.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 17.12.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 17.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 17.12.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 17.12.2023 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 17.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 17.12.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 17.12.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 17.12.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 17.12.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 17.12.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 17.12.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 17.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 17.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 17.12.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 17.12.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 17.12.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 17.12.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 17.12.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 17.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 17.12.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 17.12.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 17.12.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 17.12.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 17.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 17.12.2023 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze. 📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 17.12.2023 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu.

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 17.12.2023 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 17.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 17.12 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 17.12.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 17.12.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia 17.12 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 17.12.2023 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 17.12.2023 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 17.12.2023 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe, wzruszające i krótkie życzenia świąteczne. Wierszyki od serca dla najbliższych 17.12.2023 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto najlepsze mądre życzenia, wierszyki i rymowanki dla rodziny i znajomych! Życzenia świąteczne 2023. To są najlepsze, krótkie i od serca wierszyki z życzeniami dla najbliższych. Chcesz wysłać bliskim piękne życzenia, ale nie masz na to pomysłu? Sprawdź w galerii piękne życzenia. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę.

📢 Grudzień 1970. Dziś rocznica Czarnego Czwartku. Szczecińska rewolucja dzień po dniu. Zapis wydarzeń Skończyły się już lata 60. Lata - jak chciała władza i część społeczeństwa - małej stabilizacji. I to skończyły się nieco wcześniej niż z końcem dekady, Dokładnie dwa lata wcześniej, bo w marcu 1968 roku.

📢 Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera. Pojechali do kombatantów sprawiać radość prezentami "Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera". W tym roku akcja pod takim hasłem odbyła się w Szczecinie już po raz trzynasty. Wojskowi, przedstawiciele policji, straży pożarnej, służby celno-skarbowej, harcerze, a także "cywile" (wolontariusze oraz członkowie Koła Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Iskierka") odwiedzali w sobotę wojennych kombatantów, działaczy podziemia niepodległościowego, opozycjonistów... - Naszych bohaterów! - tłumaczy Tomasz Sawicki, organizator. - Składali życzenia świąteczne, przekazywali dary i, co najważniejsze, chwilę z nimi porozmawiali.

📢 Świnoujście z budżetem na nowy rok. Będzie leśna promenada, nowy tunel i centrum zarządzania ruchem Podczas piątkowej sesji radni miejscy Świnoujścia przyjęli budżet na 2024 rok. Na liście wydatków jest między innymi 16 inwestycji, które łącznie będą kosztowały ponad 120 milionów.

📢 Dlaczego Malwina musiała zginąć? Czy Jakub wstydził się związku z nią? U dwóch rodzin z Morynia na Wigili nie będzie wszystkich dzieci. Rodzice Malwiny pójdą na grób córki, która padła ofiarą brutalnego zabójstwa. Wolne miejsce przy stole będzie też w rodzinie Jakuba. 20-latek oskarżony o tę zbrodnię święta spędzi w areszcie. A dwa dni po Bożym Narodzeniu sąd wyda na niego wyrok. 📢 W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie wykonano zabieg neuromodulacji krzyżowej W szpitalu przy ul. Arkońskiej wykonano skomplikowaną operację neuromodulacji krzyżowej. Szpital wojewódzki w Szczecinie jest jedynym szpitalem na Pomorzu Zachodnim wykonującym tego typu zabiegi. 📢 Nowe miejsce na mapie kulturalnej Szczecina zaprasza na wydarzenia Lokatorne - nowe miejsce sztuki powstało w budynku przy ul. Jagiellońskiej 93. Tworzą je Weronika Fibich i Karolina Breguła wraz ze swoimi studentami Akademii Sztuki.

📢 Parking przy hali sportowej, a do szpitala busem. Rozwiązanie na Unii Lubelskiej Busy dla pacjentów na trasie Netto Arena -szpital, parking przy ulicy Litewskiej będzie utwardzony i bezpłatny - to ustalenia po pilnym spotkaniu w sprawie problemów z parkowaniem na ulicy Unii Lubelskiej. Nie kończy to jednak problemu. 📢 Przyspieszą odchudzanie. Te przyprawy i zioła masz w swojej kuchni. Jedz codziennie lub pij w napojach, by cieszyć się efektami Wiele osób sięga po nie codziennie, a niektórzy nawet stosują celowo na różne problemy. Mniej wykorzystywane są jednak odchudzające właściwości kulinarnych ziół i przypraw. A są warte uwagi, na co wskazują niezbite dowody naukowe z przeglądu badań klinicznych. Zobacz sprawdzone zioła na odchudzanie i przyprawy przyspieszające metabolizm.

📢 W sobotę Międzyzdroje organizują Jarmark Świąteczny. Oj, będzie się działo! To będzie już VIII Międzyzdrojski Jarmark Świąteczny i Festiwal Choinki. Organizatorzy mówią, że ta impreza już na stałe wpisała się w miejski kalendarz.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok będzie pomyślny dla niektórych znaków zodiaku. Sprawdź swoją przepowiednię na najbliższy rok Horoskop chiński cieszy się dużym powodzeniem wśród osób, które wierzą, w takie przepowiednie. 2024 to będzie rok Drewnianego Smoka. Co to oznacza? Sprawdź, co cię czeka w nadchodzącym roku. Będzie się działo bardzo dużo. 📢 Utrudnienia na Trasie Zamkowej w Szczecinie. Montują kamery Utrudnienia trwają od rana i mają potrwać do ok. godz. 15.30.

📢 Czwartkowa Wigilia Klubowa Business Club Szczecin, a na niej ludzie biznesu i nauki [ZDJĘCIA] Tradycyjnie, przed świętami Bogumił Rogowski, prezydent Business Club Szczecin zaprosił na wigilijne spotkanie przedstawicieli biznesu, nauki ale także świat polityki i dyplomacji. 📢 CBA na tropie nieprawidłowości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło grupę przestępczą, która wyłudzała dotacje unijne od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tropy prowadzą do naszego regionu.

📢 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie ma nową siedzibę [ZDJĘCIA] Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie ma nową siedzibę - od środy mieści się na ostatniej kondygnacji gmachu Urzędu Wojewódzkiego. W nowym CPR dyżuruje bez przerwy osiemnastu operatorów. "Bez przerwy" - to dlatego przeprowadzka do nowych pomieszczeń trwać będzie kilka dni, do najbliższej niedzieli. - Bo Centrum nie może przestać działać ani na minutę - podkreśla Paweł Rodzoś, dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. - Musimy się przenosić sukcesywnie. 📢 Alternatywny parking szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej to bajoro Musimy ścigać się z pacjentami, kto szybciej zajmie miejsca parkingowe - mówią oburzeni pracownicy szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Na alternatywnym parkingu pojawił się szlaban i...bajoro. 📢 Znamy już stanowisko inwestora w sprawie problemów przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Na początku grudnia w mediach gruchnęła wieść, że wstrzymana została budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To największy tego typu obiekt w Polsce, którego budowa ruszyła w styczniu 2018 roku. Hotel miał być gotowy po trzech latach budowy, ale pandemia, wojna w Ukrainie i nagła śmierć właściciela pokrzyżowały te plany. Spytaliśmy właściciela, czy to ostatnie wstrzymanie budowy może mieć wpływ na coraz częściej pojawiający się nowy termin otwarcia hotelu.

📢 Jarmarki świąteczne w Berlinie. Niesamowity klimat i tłumy mieszkańców oraz turystów [ZDJĘCIA] Stragany, a na nich przysmaki, wśród których są polskie smakołyki. W Berlinie jest kilka miejsc, gdzie odbywają się tradycyjne jarmarki. Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga tłumy zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów z całego świata. 📢 Przysięga wojskowa w 2. Brygadzie Zmechanizowanej w Złocieńcu [ZDJĘCIA] W sobotę na placu apelowym 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu uroczystą przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 📢 Tłumy ludzi biznesu na Wigilii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie [ZDJĘCIA] 4,5 tysiąca złotych - za taką kwotę wylicytowano koszulkę Roberta Lewandowskiego. Oprawiona w ramki, z autentycznym podpisem i certyfikatem - koszulka piłkarza FC Barcelony i reprezentanta kadry narodowej trafiła do fana piłki nożnej ze Szczecina.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Koszalin 40 lat temu. Niektóre z tych miejsc trudno rozpoznać! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. 📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

📢 Obowiązkowe wyposażenie pojazdu. To tylko dwa elementy Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych aut stanowi, że właściciele samochodów muszą mieć w pojeździe dwa elementy. Wiesz jakie? Za ich brak grozi mandat. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Matura 2020 - język polski. Odpowiedzi i arkusze! Zobacz zdjęcia uczniów ze Szczecina przed egzaminem Tuż przed maturą odwiedziliśmy kilka szczecińskich szkół, żeby sprawdzić jak się czują maturzyści i jak wygląda organizacja tego egzaminu.

