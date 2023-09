Prasówka 18.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. zachodniopomorskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 18.09.2023”?

📢 Grzyby w szczecińskich lasach czekają na zbiory. Zobaczcie te okazy i sprawdźcie gdzie szukać własnych Sezon na grzyby w tym roku rozpoczął się szybciej. Jesienna końcówka lata zachęciła miłośników grzybobrań do spacerów po lesie. Czytelnicy "Głosu" pochwalili się już swoimi zbiorami, a nawet podzielili tajemnicą, gdzie znaleźli swoje okazy. 📢 Wielki cukces akcji "Książka za worek śmieci" w Szczecinie Aż 39 dorosłych uczestników oraz 27 dzieci wzięło udział w tegorocznej odsłonie akcji "Książka za worek śmieci" w Szczecinie.

Prasówka 18.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sentymentalny quiz ze Szczecinem w roli głównej. Tylko dla prawdziwych znawców! Miejsca, których już nie ma, czyli sentymentalny quiz ze Szczecinem w roli głównej. Tu sprawdzisz, czy znasz miasto od podszewki z jego gastronomiczną i kulturalną historią

📢 Wyjątkowy dzień w Kobylance. Za nami druga rocznica powstania sanktuarium i święto plonów Rolnicy spotkali się w tym roku w Kobylance, by w tradycyjny sposób podziękować Bogu za tegoroczne plony. Okazja do świętowania była podwójna, bo Sanktuarium Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego w Kobylance świętowało dwa lata.

📢 Pochodzą ze Szczecina i są zwycięzcami jednego z najważniejszych w Polsce konkursów muzycznych Tworzą eklektyczną muzykę. Piszą teksty trochę o sobie, trochę o tym, że trzeba kochać, trochę o tym, że źle się dzieje. Na mapę muzyczną Szczecina wkroczyli w 2011 roku i trwają do dzisiaj. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 17.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Szczecin z lotu ptaka. Te zdjęcia Mateusza Sielickiego trzeba zobaczyć [ZDJĘCIA] Odlotowy Szczecin, to nazwa, pod którą w sieci można znaleźć najpiękniejsze zdjęcia Szczecina. Ich autorem jest Mateusz Sielicki, miłośnik miasta, a także utalentowany fotograf specjalizujący się w fotografii z lotu ptaka. Jego zdjęcia nie tylko zachwycają, ale pokazują też, jak zmienia się Szczecin.

📢 Najlepsza pizza w Szczecinie. Sprawdź TOP 15 najlepiej ocenianych pizzeri w Google Na cienkim czy grubym cieście? Na wynos czy na miejscu? Która pizza w Szczecinie jest najlepsza i dlaczego? Na te pytania odpowiedzieli użytkownicy serwisu Google oceniając i wskazując lokale, gdzie ich zdaniem, czeka najlepsza pizza w Szczecinie. 📢 Federico Coria zwycięzcą turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open Federico Coria z Argentyny potrzebował dwóch setów, by ograć w wielkim finale szczecińskiego challengera Czecha Vita Koprivę. Pojedynek miał dwa oblicza. 📢 Samochód dachował na ekspresówce pod Stargardem. Jedna osoba ranna Wypadek na drodze S10. Między węzłami Stargard Zachód i Kobylanka zderzyły się dwa auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem, a to oznacza, że tworzą się korki.

📢 Najpiękniejsze szczecinianki w historii, czyli piękne miss na archiwalnych zdjęciach Konkursy miss mają wieloletnią historię na Pomorzu Zachodnim. Laureatki regionalnych konkursów niejednokrotnie reprezentowały Szczecin, a nawet Polskę na arenie międzynarodowej. Można tu przypomnieć sukces Anety Kręglickiej, Miss Świata 1989 czy Weroniki Szmajdzińskiej, Miss Global Teen 2012. O kim jeszcze warto pamiętać? 📢 Wydała tomik wierszy, a ilustracje zleciła sztucznej inteligencji. Szczecińska autorka zaskakuje „Obyś żył w ciekawych czasach” głosi stare chińskie przysłowie. A jak żyć i jak żyć szczęśliwie, gdy czasy są nieciekawe? Pytamy o to Dorotę Kościukiewicz-Markowską, terapeutkę psychologii pozytywnej, trenerkę terapii egzystencjalnej, pisarkę i założycielkę szczecińskiej Pracowni Dobrostanu. 📢 Od Teatru Polskiego w Szczecinie po produkcje Netflixa i "Peaky Blinders". Przedstawiamy Aleksandra Mackiewicza Zaczynał od Teatru Polskiego w Szczecinie. Prowadził nawet program randkowy. Wiele osób za go z polskich produkcji telewizyjnych. Jednak od niedawna można go oglądać również w serialowym hicie BBC „Peaky Blinders” streamingowanym na Netflixie. Przedstawiamy Aleksandra Mackiewicza.

📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne. 📢 Trwa kiermasz ogrodniczy "Pamiętajcie o ogrodach" na Wałach Chrobrego Kiermasz ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Wałach Chrobrego w Szczecinie przyciągnął prawdziwe tłumy w sobotę. Osoby, które nie zdążyły odwiedzić wydarzenia mają szansę już tylko do wieczora. 📢 12 zastępów straży pożarnej gasiło pożar kurników pod Stargardem. Zginęły tysiące ptaków Pożar wybuchł w kurnikach we wsi Krąpiel. Ogień szybko się rozprzestrzenia. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej.

📢 Jasne Błonia sportową areną. Za nami zawody dla najmłodszych tyczkarzy "Lisek i Przyjaciele" „Lisek i przyjaciele" - to zawody zorganizowane z myślą o najmłodszych tyczkarzach i tyczkarkach. Juniorzy mieli możliwość zmierzyć się z rosnącymi wysokościami i powalczyć o nagrody. Wydarzenie odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. 📢 Międzyzdroje zachwycają nie tylko tłumami. Zobacz urokliwe zdjęcia z kurortu Wrzesień to idealny moment na odpoczynek nad morzem. Na plażach wypoczywa o wiele mniej osób niż w trakcie sezonu. Wielu mieszkańców Polski i Niemiec wybiera wrzesień na "letnie wakacje". 📢 Jedna osoba poparzona w pożarze w Pyrzycach pod Szczecinem. Spłonęło poddasze domu Jedna osoba został poparzona w nocnym pożarze poddasza w bliźniaku w Pyrzycach przy ul. Wojska Polskiego. Część poddasza uległa spaleniu – poinformował PAP rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 17.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 17.09.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 17.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 17.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 17.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 17.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 17.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Prawdziwe tłumy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Trwa kiermasz ogrodniczy Kiermasz ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Wałach Chrobrego w Szczecinie przyciągnął prawdziwe tłumy w sobotę. Osoby, które nie zdążyły odwiedzić wydarzenia mają jeszcze szansę w niedzielę.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 16.09.23. Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 16.09.23. emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 16.09.23. Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 16.09.23. Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 16.09.23. Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 16.09.23. Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 16.09.23. Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 16.09.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 16.09.23. Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 16.09.23. Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 16.09.23. Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 16.09.23. Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 16.09.23. Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 16.09.23. Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 16.09.23. Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 16.09.23. Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 16.09.23. Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły. 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 16.09.23. Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło? 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 16.09.23. Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Nowy mural w Dziwnowie nad morzem. Za jego realizacją stoi szczecińska uczelnia Śmigło turbiny wiatrowej, mewa, dmuchawiec, łańcuch DNA, chmury i wiatr – a wszystko w bieli i błękicie. Taki mural zdobi mur ośrodka wypoczynkowego ZUT w Dziwnowie. 📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 16.09.23. Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 16.09.23. Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 16.09.23. Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 16.09.23. Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 16.09.23. Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Kolizja w Mierzynie pod Szczecinem. Motocyklista ruszył w drogę po alkoholu i wpadł pod samochód Do zdarzenia doszło na ulicy Weleckiej w Mierzynie. Kierujący motocyklem omijał auta i wbił się w otwarte drzwi jednego z pojazdów. 📢 Zakaz wstępu do lasu na terenie powiatu polickiego W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików w obrębie Nadleśnictwa Trzebież oraz sąsiednich nadleśnictwach decyzją wojewody wprowadzony został zakaz wstępu do Lasów Państwowych na terenie powiatu polickiego. 📢 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Koszmar nauczycieli. Znów nie mogą spać po nocach. Rok szkolny 2023/2024 niesie belfrom ze sobą wiele nieprzespanych nocy. Dlaczego? Cóż, będą musieli sprawdzać prace swoich uczniów, którzy nie zawsze grzeszą bystrością. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek to zdjęcia prac, które doprowadziły wielu nauczycieli do łez. Poprawianie ich to prawdziwa udręka. Jak sobie z tym radzą? Publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jest to jednak śmiech przez łzy. Zobaczcie jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Wały Chrobrego: Jedno z najładniejszych miejsc w Szczecinie. Zobaczcie, jak wyglądały kiedyś [ZDJĘCIA] Trudno znaleźć bardziej reprezentacyjne miejsce w Szczecinie niż Wały Chrobrego. Racja, bo które z miast ma zachwycający półkilometrowy taras na skarpie wzdłuż rzeki? 📢 Ekspert rynku pracy: motorniczych nie ma i nie będzie To problem nie tylko Szczecina. Sytuacja jest trudna, bo zgłasza się zbyt mało chętnych na kursy, a jednocześnie ci, którzy się zgłaszają, nie wytrzymują do końca. Problemem jest tryb pracy i niskie wynagrodzenia.

📢 Po katastrofie w Załomiu. Firma przeniosła się do nowej hali Centrum logistyczne AUTODOC w Szczecinie rozpoczęło działalność w nowym magazynie. Dotychczasowa hala w Załomiu jest nieczynna po tym jak w sierpniu zerwał się dach i część ścian.

📢 Strażacy w Szczecinie oddali hołd zmarłym druhom Dziś o godz. 18.00 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej włączone zostały sygnały świetlno-dźwiękowe. W ten sposób strażacy oddali hołd śp. druhnie Karolinie i druhowi Łukaszowi z OSP Żukowo, którzy zginęli w nieszczęśliwym wypadku, jadąc z zastępem OSP do zdarzenia. 📢 Jens Gustafsson: Nie wracam do Szwecji. Zostaję w Pogoni. Trener o słabym starcie nowego sezonu Trener Pogoni Szczecin udzielił bardzo długiego wywiadu przed pierwszym meczem po reprezentacyjnej przerwie. Odpowiadał na pytania Maćka Chudzika i Michała Elmerych w ramach podcastu "My Portowcy". Rozmowa trwała ponad 45 minut, a dotyczyła nie tylko aspektów sportowych. Portowcy zagrają z Koroną Kielce w sobotę o 15 na Twardowskiego. 📢 Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie sprzątały świat [WIDEO] Prawie 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 59 oraz ich nauczyciele sprzątali tereny w pobliżu szkoły. Otrzymali rękawice, worki i chwytaki. Zebrane śmieci przekazali EcoGeneratorowi.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Tragedia na Pomorzu! W dwóch wypadkach zginęły trzy osoby - kierowca oraz strażacy, którzy jechali na pomoc Policjanci pracują na miejscu śmiertelnego wypadku, do którego doszło w piątek nad ranem w Żukowie na drodze krajowej numer 20. Zginęli dwaj strażacy, którzy jechali do śmiertelnego wypadku w miejscowości Małkowo. Tam zginęła jedna osoba. 📢 Wypadek w Konotopie w pow. drawskim. Kierowca, który prowadził autobus, zmarł w szpitalu w Szczecinie Nie żyje kierowca autobusu PKS, który zderzył się z tirem w Konotopie w powiecie drawskim. Mężczyzna zmarł w szpitalu klinicznym w Szczecinie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w środę popołudniu. Autobusem jechało w sumie 19 osób, w tym 17 uczniów w wieku 14-17 lat.

📢 Rozerwany przegub autobusu przy al. Wojska Polskiego. Utrudnienia dla kierowców [ZDJĘCIA] Do niecodziennego zdarzenia doszło dziś przed południem na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego i Królowej Korony Polskiej. Autobus holowany na złom w pewnym momencie rozerwał się na przegubie. Nikomu nic się nie stało, ale są utrudnienia w ruchu. Na miejscu jest policji. Autobus należał do SPPK Police. 📢 Szczecinianka zachwyciła jurorów na castingu do "Top Model. NIE ZGADNIECIE czym się zajmuje! [ZDJĘCIA] Za nami kolejny odcinek 12. edycji programu "Top Model". Na castingu przed jurorami zaprezentowała się m.in. 21-letnia Julia Urbańska ze Szczecina. Pomimo tego, że Julia nie należy do wysokich kobiet, zrobiła bardzo dobre wrażenie. Julia zaskoczyła jurorów tym, czym się zajmuje na co dzień. Jak daleko zajdzie w "Top Model"?

📢 Polska prezentacja Mercedesa Klasy E. Nowy, cyfrowy, ale nawiązujący do swoich poprzedników Nowe modele wielu marek premium starają się nadążać za niezwykle dynamicznym rozwojem nowych technologii cyfrowych, gadżetów etc. Nic więc dziwnego, że gdy porównamy obecnie oferowaną generacją jakiegoś modelu z modelem sprzed kilkunastu lat, zobaczymy prawdziwą przepaść, głównie, jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza. Podobnie jest z nową Klasą E, która zadebiutowała podczas warszawskiej prezentacji. Sprzedaż już ruszyła, a my mieliśmy okazję rzucić okiem na to auto.

📢 Kabaret Hrabi rozbawił do łez szczecińską publiczność w Teatrze Letnim [ZDJĘCIA] Teatr Letni w Szczecinie w niedzielny wieczór zapełnił się do ostatniego miejsca. Przygotowane skecze Kabaretu Hrabi oraz niesamowita interakcja z publicznością niejednokrotnie zaskoczyła samych występujących. 📢 Po osiemnastu latach przyszła pora na rozbudowę szczecińskiego Sądu Apelacyjnego [ZDJĘCIA] 16 firm chce zaprojektować nowe skrzydło sądu apelacyjnego. Ma tam zostać przeniesiony wydział karny. Planowa jest też tajna kancelaria i wiele udogodnień dla pracowników i petentów.

📢 Szczecin z lotu ptaka jest przepiękny! Niesamowite ujęcia naszego miasta [ZDJĘCIA] W ramach miejskiego konkursu "Szczecin Love" przez trzy miesiące można było nadsyłać zdjęcia miasta i walczyć o splendor oraz nagrody. Niektóre z tych zdjęć wyglądają niczym kadry z filmów fantastycznych, a sam Szczecin jawi sie jako magiczna kraina. Zobaczcie te wyjątkowe zdjęcia! 📢 Nowa Inwestycja Deweloperska na Gumieńcach: Ekologiczne bliźniaki z garażami Szczeciński rynek nieruchomości wzbogaca się o nową, atrakcyjną inwestycję od dewelopera Trzaskoma Development. Zielone Gumieńce, ulokowane przy ul. Harnasiów to osiedle dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, a jednocześnie chcą być w zasięgu pełnej infrastruktury miejskiej i centrum miasta. Projekt rozwija się etapami, a pierwszy z nich oferuje 8 segmentów. 📢 Sprzątanie miejsc zbrodni i mieszkań zbieraczy to dla niego normalny dzień pracy. Działa na terenie całego Dolnego Śląska Mieszkania zbieraczy to coraz częstszy problem. Do tego dochodzą miejsca zbrodni i miejsca w których ludzie po prostu umierają. Ktoś musi je sprzątać. Tym właśnie zajmuje się Robert Krzywicki z Legnicy na Dolnym Śląsku, który prowadzi firmę Crime Service. Mieszkaniec Dolnego Śląska na co dzień sprząta miejsca zbrodni, zajmuje się również opróżnianiem mieszkań tzw. zbieraczy. Często musi się mierzyć także ze strychami, które zostały opanowane przez gołębie. Zobaczcie, jak wygląda jego praca.

📢 Hotel Bałtyk w Międzyzdrojach odzyska dawny blask. Co tam będzie? Odwiedzamy plac budowy [WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA] Przez lata budynek był wizytówką Międzyzdrojów, ale tą niechlubną. Niszczał na oczach mieszkańców, a turyści dziwili się, że tak wspaniała bryła nie odzyskuje dawnego blasku. Dawny hotel "Bałtyk" wielokrotnie zmieniał właściciela. Dopiero kiedy obiekt kupiła od syndyka spółka Meritum, zaczęło się tam coś dziać.

