Prasówka 18.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 18.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 17.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

Prasówka 18.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Samolot spadł na ludzi pod Nowym Dworem Mazowieckim. Są zabici i ranni Na lotnisku w Chrcynnie koło Nowego Dworu Mazowieckiego samolot spadł na ludzi. Jak informuje policja, w katastrofie zginęło pięć osób, a osiem kolejnych zostało rannych, dwie są w stanie ciężkim. Jak powiedział wieczorem wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, w katastrofie ranne zostało też jedno dziecko.

📢 Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jeszcze nie ma, ale wiemy jak będą wyglądały biletomaty [ZDJĘCIA] Firma, która wygrała przetarg na dostawę i montaż biletomatów do Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, pokazała wizualizacje urządzeń. Biletomaty będą dostarczać tradycyjne bilety papierowe i obsługiwać karty aglomeracyjne. 📢 Pierwsze w historii posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT w szczecińskim PUM W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się w poniedziałek pierwsze w historii PUM posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). - To nobilitacja dla naszej uczelni - zauważył Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Dostrzeżenie jej osiągnięć. Jej rangi. 📢 Jest wstępna przyczyna tragicznego wypadku w Kamieniu Pomorskim Nieprawidłowy manewr wyprzedzania mógł być powodem śmiertelnego wypadku - mówi sierż. Katarzyna Jasion z policji w Kamieniu Pomorskim. Jedna osoba zginęła, pięć trafiło do szpitali w Szczecinie i Gryficach.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 17.07.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 17.07.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 17.07.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 17.07.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 17.07.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 17.07.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 17.07.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 17.07.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 17.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Zaginieni na Pomorzu Zachodnim. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w województwie zachodniopomorskim 17.07.2023 Większość historii zaginięć ma szczęśliwy finał, ale niestety nie wszystkie. Z kilkoma zaginionymi nadal nie ma kontaktu i do dziś ich nie odnaleziono. Przypominamy osoby, które związane są z Pomorzem Zachodnim i są uznane za zaginione. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 17.07.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Takie rachunki za prąd zapłacimy po przekroczeniu limitu 2000kWh. Sprawdź wyliczenia 17.07.2023 Ceny prądu w 2023 roku zostały zamrożone na poziomie identycznym co w 2022 roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w naszych gospodarstwach domowych. Sprawdź, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitów ustawowych. 📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 17.07.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 17.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 17.07.2023 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 17.07.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 17.07.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 17.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 17.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 17.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 17.07.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 17.07.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 17.07.2023 Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 17.07.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 17.07.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 17.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 17.07.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 "Rajski dzień na Rayskiego", czyli wielkie święto ulicy w centrum miasta [ZDJĘCIA] Już po raz szósty mieszkańcy Szczecina mogli spotkać się na ulicy Rayskiego, żeby świętować, integrować się i podziwiać lokalne rękodzieło czy po prostu spędzić ciekawie czas.

📢 Najpierw trening i prezentacja strojów, a potem porażka Pogoni w ostatnim sparingu. W piątek startuje ekstraklasa [WIDEO i ZDJĘCIA] Przed Pogonią Szczecin ostatnie kilka dni treningów przed piątkową inauguracją PKO Ekstraklasy. W ostatnim letnim sparingu Portowcy przegrali 0:2 z Hansą Rostock. Zagrali w nim już w nowych trykotach, które kibicom zaprezentowano dzień wcześniej. 📢 Prezydenci Polski i Litwy uczcili 90. rocznicę śmierci litewskich lotników w Pszczelniku 90 lat temu w Pszczelniku (pow. myśliborski) doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęli Stepanas Darius i Stasys Girenas. Litewscy lotnicy podjęli się ogromnego wyzwania przelotu z Nowego Jorku do Kowna. W rocznicę tych tragicznych wydarzeń w miejscu katastrofy spotkali się prezydenci Polski i Litwy. 📢 20 lat Sylwii Majdan na rynku. Bezpretensjonalnie o modzie, kobietach, biznesie i… jeansach Modowa ambasadorka Szczecina, Sylwia Majdan, obchodzi w tym roku 20-lecie swojej marki. To doskonała okazja, by porozmawiać o zmianach i perspektywie, jaką dają dwie dekady w branży. Przez te lata ubierała rzeszę artystek, celebrytek, modelek, kobiet sukcesu z całej Polski, które łączy… kobiecość. Cecha, która bije od projektantki i łączy kolekcje sygnowane jej nazwiskiem.

📢 Karambol na drodze S3 ze Szczecina w kierunku Świnoujścia Na trasie S3 ze Szczecina do Świnoujścia, na wysokości Klinisk, zderzyło się 5 samochodów osobowych.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować. 📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023. Takie pieniądze otrzymają emeryci od marca. Sprawdź tabelę wypłat! 16.07.2023 Waloryzacja emerytur. Oto wyliczenia emerytur brutto i netto 2023. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy od pierwszego marca. Stawki emerytur będą rosły w tym roku na innych zasadach niż zazwyczaj. Niektórzy emeryci będą mogli liczyć na waloryzację procentową a inni na kwotową. Waloryzacja od 1 marca będzie rekordowa i wyniesie 14,8 procent. O ile wzrośnie emerytura? Zobacz obowiązkowo!

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 16.07.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 TOP 9 wodnych zakątków niedaleko Szczecina. Raj dla miłośników dzikiej przyrody i kajakarzy W tych szczecińskich klimatycznych wodnych zakątkach można przeżyć przygody - na kajaku, na łódce, na SUPie czy na wodnym rowerze. A także zobaczyć... pływającego łosia!

📢 Popularne blogerki gośćmi “Koktajlu w Ogrodach” w Sczecinie i prawdziwe tłumy w Ogrodach Śródmieście Obydwie są ze Szczecina i obydwie porwały tysiące osób swoją osobowością, pomysłowością i zdjęciami. Do tego wszystkiego są świetnymi mamami, które odczarowują macierzyństwo. Cornelliaas, czyli Cornelia Wiśniewska i Mamowymi, czyli Agnieszka Kowalewska były gośćmi piątkowego spotkania “Koktajl w Ogrodach” w Ogrodach Śródmieście.

📢 Prawdziwe tłumy w Świnoujściu. Turyści wypełnili plażę po brzegi w upalny weekend [ZDJĘCIA] W Świnoujściu temperatura morza sięgała w sobotę 20 stopni, a brak fal sprawił, że amatorów chłodzenia się w wodzie nie brakowało. Wiele wskazuje na to, że również niedziela będzie tu tłoczna. 📢 Stare Miasto w Szczecinie z lat 80, a dziś. Zobacz jak zmieniało się nasze miasto [ZDJĘCIA] Trudno określić dokładną datę powstania zdjęć, ale mamy na nich kawał historii Szczecina w latach 80. Jest pamiętny mural na ścianie budynku straży pożarnej, w dłoniach reklamówki Pewexu, moda sprzed 40 lat. A czego nie ma? Odbudowanego Starego Miasta i wielu kamienic w okolicy placu Orła Białego. 📢 Nowa siedziba Teatru Polskiego w Szczecinie zachwyca. Zobaczcie jak wyglądają wnętrza 6 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Teatru Polskiego po modernizacji. Teraz będzie miał 5 scen, na których w najbliższym czasie zaprezentuje 12 premier.

📢 Dwie reprezentantki zachodniopomorskiego w finale Miss Polski 2023. Ostatnie przygotowania do finału W niedzielę, 16 lipca, odbędzie się 34 finałowa gala konkursu Miss Polski 2023. Na scenie amfiteatru w Nowym Sączu zaprezentują się 32 finalistki, po dwie reprezentantki każdego z województw, które ubiegać się będą o koronę i tytuł Najpiękniejszej Polki. Zachodniopomorskie reprezentują Kaja Tomaszewska ze Szczecina i Roksana Brodalka z Drawska Pomorskiego.

📢 Dokładnie 50 lat przepracowała w słynnym Paszteciku. Pani Danuta obchodzi swój wielki jubileusz 15 lipca minęło 50 lat, odkąd pani Danuta Zakrzewska zatrudniła się w szczecińskim barze Pasztecik. Współpracownicy zrobili jej niespodziankę. 📢 Najlepsze lodziarnie w Szczecinie według internautów. Sprawdź czy znasz te miejsca Pierwsze ciepłe dni oznaczają, że czas wybrać się na na lody. No bo kiedy, jak nie w pełnym słońcu smakują najlepiej? Lodziarnie w Szczecinie prześcigają się w coraz wymyślniejszych połączeniach smakowych i nieoczywistych propozycjach w lodowym menu. A które lodziarnie najczęściej odwiedzają mieszkańcy Szczecina? My już wiemy! Teraz Wy sprawdźcie, gdzie szczecinianie najchętniej chodzą na lody.

📢 Gigantyczne korki w kierunku morza i wypadek na drodze. Wyjazd ze Szczecina utrudniony Korki w kierunku Świnoujścia tworzą się od samego rana. Wczasowicze korzystając z upalnej pogody ruszyli nad morze. Zatory sięgają 8 km. Wyjazd ze Szczecina na wszystkich drogach jest utrudniony. 📢 Czy piękna szczecinianka zdobędzie koronę Miss Polski 2023? Przkonamy się w niedzielę Miss Polski musi nie tylko pięknie się prezentować, ale przede wszystkim inspirować innych do działania. Pochodząca ze Szczecina Kaja Tomaszewska zdecydowanie potrafi jedno i drugie, a już w niedzielę 16 lipca zawalczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Zanim to jednak nastąpi, warto poznać ją bliżej. Udział w finale wyborów to nie jedyny jej sukces. Na swoim koncie ma tytuł mistrzyni świata w krav-madze i występy wokalne w popularnych talent show.

📢 Groźny wypadek z udziałem radiowozu pod Goleniowem. Dwóch policjantów poszkodowanych Do groźnego wypadku z udziałem radiowozu doszło w Podańsku w powiecie goleniowskim. Policyjny radiowóz zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny. Są poszkodowani. 📢 Szczecinianka uratowała stary jacht. Cleo wróci na wodę, by kontynuować swoją historię Prace remontowe przy jachcie ochrzczonym wiele lat temu imieniem Cleo dobiegają końca. Sześćdziesięcioletnia jednostka ostatnie miesiące spędziła w hangarze remontowym. Drewniane elementy jachtu wymagały naprawy lub wymiany. W tym czasie internauci, miłośnicy jachtów i znajomi właścicielki łodzi wspierali jej projekt. Udało się uzbierać ponad 50 tys. złotych na naprawę! - To ogromna pomoc, za którą jestem prawdziwie wdzięczna – mówi Ada Osińska. - Dzięki wsparciu życzliwych ludzi, łódź udało się uratować.

📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem.

📢 Za miesiąc szczeciński biurowiec "Ornament" przejdzie do historii [ZDJĘCIA] Na sierpień spółka White Stone Development zaplanowała wyburzanie powstałego w latach 50. ubiegłego wieku biurowca zwanego przez szczecinian „Ornament”. 📢 Ekskluzywny statek pasażerski The World zawita w piątek do Szczecina. Zobacz zdjęcia oceanicznej perełki To szczególnie wymagający statek — mówią przedstawiciele Agencji Sartori&Berger Polska, która obsługuje wycieczkowiec w Szczecinie. - Jednostka jest ogromna i na Wałach Chrobrego nie mogłaby zacumować. 📢 Zobacz jak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Ekipa Warsaw Shore w szczecińskim Pinokio! Ależ to była impreza [ZDJĘCIA] W ostatni piątek uczestnicy programu Warsaw Shore zawitali do Szczecina, gdzie w klubie studenckim Pinokio nagrywali ujęcia do najnowszych odcinków swojego show. Ależ to była impreza. Sprawdźcie sami! 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Szczecinianka walczy o tytuł Miss Polski 2023. Zachwyca nie tylko urodą, ale przede wszystkim osiągnięciami Miss Polski musi nie tylko pięknie się prezentować, ale przede wszystkim inspirować innych do działania. Pochodząca ze Szczecina Kaja Tomaszewska zdecydowanie potrafi jedno i drugie, a już w połowie lipca zawalczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Zanim to jednak nastąpi, warto poznać ją bliżej. Udział w finale wyborów to nie jedyny jej sukces. Na swoim koncie ma tytuł mistrzyni świata w krav-madze i występy wokalne w popularnych talent show.

📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

