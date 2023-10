Prasówka 17.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 17.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Referendum 2023. PKW podaje frekwencję i informuje, jakie padały odpowiedzi na pytania Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące referendum 2023 na podstawie danych z 98,65% wszystkich obwodów głosowania. Na tę chwilę frekwencja w referendum wyniosła 41,10%. Zobacz, jakie padały odpowiedzi na pytania.

📢 Wybory do Senatu. Do PKW spływają wyniki. Kto ma szanse na mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

📢 Najbardziej nawiedzone miejsca na Śląsku. W nocy słychać tu przerażające jęki, cichy płacz, krzyki... Oglądasz jedynie na własne ryzyko! Miejsca grozy w Śląskiem. Przerażające jęki. Cichy płacz. Dziwne postacie, duchy i miejsca, które skrywają tragiczne historie. Te budynki wszyscy omijają z daleka. Miejscowi snują legendy i ostrzegają przechodniów. Aż ciarki przechodzą po plecach! Tylko nieliczni weszli do środka tych mrocznych miejsc i zrobili zdjęcia. Publikujemy je w naszej galerii. Poznaj związane z nimi makabryczne historie. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze A6 na zjeździe Kijewo. Nie żyje motocyklista Nie żyje motocyklista, który brał udział w wypadku w którym zderzyły się dwa auta. 📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.

📢 Na PUM wręczono dyplomy doktorów pracownikom naukowym Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym wręczono dyplomy doktora, doktora habilitowanego i doktora honoris causa. 📢 Tragiczny wypadek koło Galerii Emka w Koszalinie. Nie żyje rowerzystka [ZDJĘCIA] Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w okolicach Galerii Emka w Koszalinie.

📢 PKW była pytana o długie liczenie głosów. Odpowiedź: system informatyczny cały czas działa System informatyczny nie padł i cały czas działa - zapewniła podczas poniedziałkowej konferencji szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [17.10.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Akademia Sztuki zainaugurowała nowy rok akademicki 2023/2024 328 studentów rozpoczęło naukę na I roku Akademii Sztuki w Szczecinie. Uczelnia uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2023/2024. 📢 Piękne stroiki na grób z kwiatów sztucznych. Te kompozycje na cmentarz wyglądają jak żywe. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych Kwiaty sztuczne w formie stroików na grób znowu są modne. Coraz częściej wybieramy rośliny na cmentarz, które wyglądają jak żywe, ale są od nich zdecydowanie trwalsze. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, którym niestraszny mróz czy śnieg. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wszystkich Świętych.

📢 Odkrył grosz królewski z XVI wieku. To wyjątkowa moneta, bo fałszywa [ZDJĘCIA] "Zygmunt I król Polski pan całych Prus" taki napis widnieje na awersie groszowej monety odkrytej w Kamieniu Pomorskim.

📢 Late poll: Sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc. 📢 Są pierwsze wyniki z obwodowych komisji wyborczych w Szczecinie Miejska Komisja Wyborcza w Szczecinie od kilku godzin sprawdza protokoły napływające z ponad 200 obwodów głosowania. Znane są wyniki z ponad stu komisji. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Wyniki late poll. Jak wygląda podział mandatów? Pojawiły się wyniki badania late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu. Według nich, Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych 2023 z wynikiem 36.6 proc., Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie na poziomie 31 proc.

📢 Dzisiaj zamykają przejazd kolejowy na ulicy Jagiellońskiej. Trzeba jechać objazdem Od 16 do 29 października zamknięty dla pojazdów będzie przejazd drogowo-kolejowy w pasie drogowym ulic: Jagiellońskiej, Witkiewicza i Twardowskiego w Szczecinie. Rozpoczyna się przebudowa. 📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Szczecinie i regionie. Trwa liczenie głosów [NA ŻYWO] Polacy wybierali swoich przedstawicieli do Sejmu, Senatu oraz mogli wziąć udział w referendum. Śledź razem z nami, jak przebiega głosowanie . Informacje na temat frekwencji, a po zakończeniu ciszy wyborczej pierwsze cząstkowe wyniki.

📢 Blamaż reprezentacji Polski z Mołdawią. Tylko remis w Warszawie, koniec marzeń o bezpośrednim awansie na Euro 2024? Reprezentacja Polski tylko zremisowała z Mołdawią 1:1 w meczu eliminacji Euro 2024 na PGE Narodowym. Ten podział punktów może okazać się brzemienny w kontekście walki o bezpośredni awans na turniej. Drugie w tabeli Czechy mają punkt więcej i o jedno mniej rozegrane spotkanie.

📢 Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Zobacz, jak wyglądała radość w sztabie PiS na zdjęciach Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych 2023 według exit poll. Jak wynika z sondażu Ipsos, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,8 proc. głosów poparcia. Zobacz zdjęcia ze sztabu wyborczego. Tak politycy i sympatycy zwycięskiego ugrupowania cieszyli się z wygranej. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Relacja ze sztabu Lewicy [WIDEO] 8,6 proc. głosów uzyskała w wyborach parlamentarnych 2023 Nowa Lewica - tak wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Wieczór wyborczy Nowej Lewicy w Szczecinie. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Relacja ze sztabu Trzeciej Drogi w Szczecinie [WIDEO] Liderzy Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni na wyniki wyborów do Sejmu i Senatu oczekiwali w hotelu Posejdon w restauracji Zielone Patio. Według sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos Trzecia Droga uzyskała trzeci wynik - 13 proc. głosów.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA] 31,6 proc. głosów uzyskała w wyborach parlamentarnych 2023 Koalicja Obywatelska - tak wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Koalicja Obywatelska wieczór wyborczy zorganizowała w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja przy ulicy Partyzantów. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Relacja ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie [ZDJĘCIA, WIDEO] 36,8 proc. głosów uzyskało w wyborach parlamentarnych 2023 Prawo i Sprawidliwość - tak wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Wieczór wyborczy PiS odbył się w szczecińskiej siedzibie partii przy ulicy Mickiewicza.

📢 To jeden z najsłynniejszych festiwali sztuki świetlnej. Byliśmy na Festiwalu Świateł w Berlinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Festiwal Świateł to znane w całej Europie, jedno z najpopularniejszych plenerowych wydarzeń w Niemczech, a na pewno najbardziej widowiskowe. Kolorowe iluminacje i fantastyczny mapping ozdabiają wtedy budynki i zabytki w centrum miasta. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Trwają wybory parlamentarne i referendum. Szczecinianie decydują [ZDJĘCIA] W niedzielę o godz. 7 otwarto w Szczecinie lokale wyborcze. Mieszkańcy ruszyli do urn, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych i referendum. Głosować można przez cały dzień, do godz. 21.

📢 Niebezpieczny wypadek w gminie Gryfino. Samochód wjechał w drzewo Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej między miejscowością Lubiechów Dolny a Piasek w gminie Cedynia.

📢 Budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody. Oto stan prac [ZDJĘCIA] Budowa ulicy wspomagającej dojazd do Fabryki Wody trwa. Już wkrótce rozpocznie się układanie mas bitumicznych. 📢 Za trzy tygodnie na linie wyjadą nowi motorniczowie. Będzie mniej niewyjazdów? Powiększy się kadra motorniczych. Trzymamy kciuki, żeby trzynastu chętnych przeszło pomyślnie egzaminy. W listopadzie powinni wyjechać na linie. 📢 Wataha wilków sfotografowana w Lubuskiem. "Odległość od nich nie przekraczała 30 m" - mówi Łukasz Szewczyk Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, która zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...

📢 Trwa budowa nowej S3 nad morze. Zobacz, co dzieje się na placu budowy [ZDJĘCIA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o tym, co dzieje się na budowie drogi ekspresowej S3 pod Świnoujściem.

📢 Pracownicy oświaty z całego województwa świętowali Dzień Edukacji Narodowej nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego zostało wyróżnionych za swoją pracę. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 13.10.2023. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 169 pedagogów ze Szczecina z nagrodami od prezydenta [ZDJĘCIA] W Teatrze Lalek PLECIUGA w Szczecinie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Szczecina z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 📢 Niemcy: Śmiertelny wypadek na autostradzie. Zginął Polak Niemieckie media donoszą o tragicznym wypadku, do którego doszło po naszej zachodniej granicy, na autostradzie prowadzącej do Kołbaskowa.

