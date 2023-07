Prasówka 17.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogrody pełne folkloru, czyli Szczecinianie uczą tańczyć w centrum miasta ”?

Prasówka 17.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ogrody pełne folkloru, czyli Szczecinianie uczą tańczyć w centrum miasta W niedzielę zespół Szczecinianie zaprosił wszystkich chętnych do Ogrodów Śródmieście na prezentację oraz warsztaty ze śpiewu, tańców narodowych i regionalnych.

📢 Pijany i bez prawa jazdy spowodował kolejny groźny wypadek pod Kamieniem Pomorskim Kilka godzin po śmiertelnym wypadku we Wrzosowie ponownie doszło tam do zdarzenia drogowego - zderzyły się dwa samochody osobowe, dostawczy bus oraz motocykl. Sprawca miał trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 📢 Upalny weekend w Międzyzdrojach jak magnes przyciągnął turystów. Tłumy wypełniły plażę Ogromny upał, ale też morski wiatr sprawił, że turyści w Międzyzdrojach weekend spędzili głównie na plaży. Korzystali z kąpieli słonecznych i tych morskich dla orzeźwienia.

Prasówka 17.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 16.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Najpierw trening i prezentacja strojów, a potem porażka Pogoni w ostatnim sparingu. W piątek startuje ekstraklasa [WIDEO i ZDJĘCIA] Przed Pogonią Szczecin ostatnie kilka dni treningów przed piątkową inauguracją PKO Ekstraklasy. W ostatnim letnim sparingu Portowcy przegrali 0:2 z Hansą Rostock. Zagrali w nim już w nowych trykotach, które kibicom zaprezentowano dzień wcześniej. 📢 Prezydenci Polski i Litwy uczcili 90. rocznicę śmierci litewskich lotników w Pszczelniku 90 lat temu w Pszczelniku (pow. myśliborski) doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęli Stepanas Darius i Stasys Girenas. Litewscy lotnicy podjęli się ogromnego wyzwania przelotu z Nowego Jorku do Kowna. W rocznicę tych tragicznych wydarzeń w miejscu katastrofy spotkali się prezydenci Polski i Litwy.

📢 20 lat Sylwii Majdan na rynku. Bezpretensjonalnie o modzie, kobietach, biznesie i… jeansach Modowa ambasadorka Szczecina, Sylwia Majdan, obchodzi w tym roku 20-lecie swojej marki. To doskonała okazja, by porozmawiać o zmianach i perspektywie, jaką dają dwie dekady w branży. Przez te lata ubierała rzeszę artystek, celebrytek, modelek, kobiet sukcesu z całej Polski, które łączy… kobiecość. Cecha, która bije od projektantki i łączy kolekcje sygnowane jej nazwiskiem.

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 16.07.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 16.07.2023 Płatność bezgotówkowa a tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 16.07.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 16.07.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 16.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 16.07.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 16.07.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 16.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Oto mamy które dostaną specjalny dodatek 1500 zł! Warunek na dostanie pieniędzy jest banalnie prosty 16.07.2023 Te mamy w Polsce mogą otrzymać specjalny dodatek w wysokości lekko ponad 1500 złotych! Program „Mama 4+” to świadczenie uzupełniające, które ma zagwarantować niezbędne środki do życia osobom spełniającym określone warunki. Wyjaśniamy jak otrzymać świadczenie.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 16.07.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 16.07.2023 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 16.07.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Złodzieje ze Szczecina poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska. 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 16.07.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 16.07.2023 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 16.07.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Prawdziwe tłumy w Świnoujściu. Turyści wypełnili plażę po brzegi w upalny weekend [ZDJĘCIA] W Świnoujściu temperatura morza sięgała w sobotę 20 stopni, a brak fal sprawił, że amatorów chłodzenia się w wodzie nie brakowało. Wiele wskazuje na to, że również niedziela będzie tu tłoczna. 📢 Stare Miasto w Szczecinie z lat 80, a dziś. Zobacz jak zmieniało się nasze miasto [ZDJĘCIA] Trudno określić dokładną datę powstania zdjęć, ale mamy na nich kawał historii Szczecina w latach 80. Jest pamiętny mural na ścianie budynku straży pożarnej, w dłoniach reklamówki Pewexu, moda sprzed 40 lat. A czego nie ma? Odbudowanego Starego Miasta i wielu kamienic w okolicy placu Orła Białego.

📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

📢 Szlakiem latarni morskich Pomorza Zachodniego. Pomysł na letni wypad nad morze niedaleko Szczecina Od Świnoujścia, aż po Jarosławiec rozciąga się szlak latarni morskich na Pomorzu Zachodnim. Całą trasę bez problemu można przebyć w dwa do trzech dni. A to oznacza, że jest to świetny pomysł na weekendowy wypad z rodziną lub przyjaciółmi. Poznajcie latarnie wiodące przez trasę. 📢 Oto emeryci którzy dostaną 600 złotych więcej. W tych przypadkach musisz złożyć wniosek. Komu należy się emerytura honorowa? 16.07.2023 Od 1 marca 2023 roku planowane są zmiany w świadczeniach emerytalnych, w tym wzrost kwoty emerytury dla osób już pobierających świadczenie. Jedną z nowości będzie wprowadzenie tzw. honorowej emerytury, która będzie przyznawana osobom w wieku 70 lat i powyżej, które wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami lub zaangażowaniem społecznym. Specjalna emerytura będzie przewidziana dla osób w wieku powyżej 90 lat, a świadczenie będzie dożywotnie i nie ulegać zmianie. Aby otrzymać te świadczenia, należy spełnić określone wymagania i złożyć odpowiedni wniosek. Więcej szczegółów na temat tych zmian będzie dostępnych w urzędach emerytalnych.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 16.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Prezydenci Polski i Litwy oddadzą dziś hołd ofiarom katastrofy lotniczej w Pszczelniku 90 lat temu, heroiczna próba, jaką podjęli litewscy piloci, zakończyła się tragicznie. Za marzenia zapłacili życiem. 📢 Jerzy Falkowski, czyli weteran zachodniopomorskich boisk Określenie weteran idealnie pasuje do Jerzego. Podczas spotkania pokazał nam swoje blizny, których nie powstydziłby się nawet zawodowy żołnierz. Pasja nie pozwala mu jednak zrezygnować z gry w piłkę. W barwach grającego w A klasie Wołczkowa Bezrzecze, właśnie przygotowuje się do swojego 60 sezonu w karierze. 📢 Szczecin tematem kolaży młodej projektantki. Zobacz jej prace [ZDJĘCIA] Architektura, jako motyw przewodni kolaży, to znak rozpoznawszy prac autorstwa Karen Heiduk. Jak mówi szczecinianka, w naszym mieście jest wiele zapomnianych miejsc, których wartość historyczna jest ogromna. Swoimi małymi dziełami chce przywracać pamięć tym budynkom. Choć nie tylko one ją inspirują.

📢 Nowa siedziba Teatru Polskiego w Szczecinie zachwyca. Zobaczcie jak wyglądają wnętrza 6 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Teatru Polskiego po modernizacji. Teraz będzie miał 5 scen, na których w najbliższym czasie zaprezentuje 12 premier.

📢 Dwie reprezentantki zachodniopomorskiego w finale Miss Polski 2023. Ostatnie przygotowania do finału W niedzielę, 16 lipca, odbędzie się 34 finałowa gala konkursu Miss Polski 2023. Na scenie amfiteatru w Nowym Sączu zaprezentują się 32 finalistki, po dwie reprezentantki każdego z województw, które ubiegać się będą o koronę i tytuł Najpiękniejszej Polki. Zachodniopomorskie reprezentują Kaja Tomaszewska ze Szczecina i Roksana Brodalka z Drawska Pomorskiego. 📢 Bójka w pociągu ze Świnoujścia do Szczecina. Interweniowała policja W jednym z wagonów pociągu relacji Świnoujście - Szczecin Główny doszło do bójki dwóch mężczyzn. Pociąg jest opóźniony.

📢 Dokładnie 50 lat przepracowała w słynnym Paszteciku. Pani Danuta obchodzi swój wielki jubileusz 15 lipca minęło 50 lat, odkąd pani Danuta Zakrzewska zatrudniła się w szczecińskim barze Pasztecik. Współpracownicy zrobili jej niespodziankę. 📢 Najlepsze lodziarnie w Szczecinie według internautów. Sprawdź czy znasz te miejsca Pierwsze ciepłe dni oznaczają, że czas wybrać się na na lody. No bo kiedy, jak nie w pełnym słońcu smakują najlepiej? Lodziarnie w Szczecinie prześcigają się w coraz wymyślniejszych połączeniach smakowych i nieoczywistych propozycjach w lodowym menu. A które lodziarnie najczęściej odwiedzają mieszkańcy Szczecina? My już wiemy! Teraz Wy sprawdźcie, gdzie szczecinianie najchętniej chodzą na lody. 📢 To były długie kolejki! Pierwsi widzowie weszli po bilety w sobotę do Teatru Polskiego w Szczecinie 15 lipca ruszyła stacjonarna oraz internetowa sprzedaż biletów na nowy sezon artystyczny w Teatrze Polskim w Szczecinie.

📢 Huczne 98. urodziny Jeziora Szmaragdowego w Szczecinie z wieloma atrakcjami urodziny Jeziora Szmaragdowego i 10-lecie działalności Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd w Szczecinie to okazja, żeby się wybrać w te wyjątkowe okolice i wziąć udział w specjalnie przygotowanych wydarzeniach.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 15.07.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Waloryzacja emerytur jest rekordowa! Wiemy jakie będą podwyżki dla seniorów od marca 16.07.2023 Od 1 marca 2023 r. wielu seniorów może się ucieszyć. Rosnąca inflacja sprawiła, że od dłuższego czasu mówi się, że waloryzacja emerytur i rent w będzie rekordowa. Ile procent wyniesie w tym roku? Sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura od marca. 📢 Gigantyczne korki w kierunku morza i wypadek na drodze. Wyjazd ze Szczecina utrudniony Korki w kierunku Świnoujścia tworzą się od samego rana. Wczasowicze korzystając z upalnej pogody ruszyli nad morze. Zatory sięgają 8 km. Wyjazd ze Szczecina na wszystkich drogach jest utrudniony. 📢 Alternatywne trasy nad morze na Pomorzu Zachodnim. Zobacz MAPY i nie utknij w korku! Droga nad morze? Alternatywne trasy? To żadna nowość, że w czasie wakacji główna droga nad morze, czyli krajowe „trójka” i „szóstka” zmienia się w koszmar dla kierowców z powodu zatorów. Policja we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad opracowały trasy, które pozwolą ominąć główne szlaki.

📢 Plaże dla psów w Szczecinie i regionie. TOP 10 miejsc, gdzie odpoczniecie z pupilem Poznajcie nasze top 10 plaż dla psów nad morzem w woj. zachodniopomorskim. To wcale nie tak daleko od Szczecina.

📢 Czy piękna szczecinianka zdobędzie koronę Miss Polski 2023? Przkonamy się w niedzielę Miss Polski musi nie tylko pięknie się prezentować, ale przede wszystkim inspirować innych do działania. Pochodząca ze Szczecina Kaja Tomaszewska zdecydowanie potrafi jedno i drugie, a już w niedzielę 16 lipca zawalczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Zanim to jednak nastąpi, warto poznać ją bliżej. Udział w finale wyborów to nie jedyny jej sukces. Na swoim koncie ma tytuł mistrzyni świata w krav-madze i występy wokalne w popularnych talent show. 📢 Groźny wypadek z udziałem radiowozu pod Goleniowem. Dwóch policjantów poszkodowanych Do groźnego wypadku z udziałem radiowozu doszło w Podańsku w powiecie goleniowskim. Policyjny radiowóz zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny. Są poszkodowani.

📢 Szczecinianka uratowała stary jacht. Cleo wróci na wodę, by kontynuować swoją historię Prace remontowe przy jachcie ochrzczonym wiele lat temu imieniem Cleo dobiegają końca. Sześćdziesięcioletnia jednostka ostatnie miesiące spędziła w hangarze remontowym. Drewniane elementy jachtu wymagały naprawy lub wymiany. W tym czasie internauci, miłośnicy jachtów i znajomi właścicielki łodzi wspierali jej projekt. Udało się uzbierać ponad 50 tys. złotych na naprawę! - To ogromna pomoc, za którą jestem prawdziwie wdzięczna – mówi Ada Osińska. - Dzięki wsparciu życzliwych ludzi, łódź udało się uratować. 📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem.

📢 Pogoń Szczecin oficjalnie zaprezentowała nowych graczy i nowe stroje. ZDJĘCIA Prawie cztery tysiące kibiców Pogoni Szczecin oglądało na żywo prezentację nowych graczy pierwszej drużyny oraz oficjalnych trykotów, które towarzyszysz będą Portowcom w nowym sezonie, w kraju oraz w Europie. Były fajerwerki, była oprawa, była przemowa nowego kapitana, Kamila Grosickiego. A po wszystkim można było z bliska dotknąć swoich bohaterów, wziąć autograf czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. 📢 Gigantyczne figury i nadmorskie legendy. Nowy park rozrywki otwiera się pod Szczecinem [ZDJĘCIA] Według zapowiedzi inwestorów, z ubiegłego roku, tematyczny park rozrywki Hossoland ma być gotowy wiosną 2024 roku. Prace budowlane na ponad 40 hektarowej działce w Brojcach koło Gryfic toczą się pełną parą. 📢 Park Żeromskiego w Szczecinie nie będzie nowojorskim Central Parkiem [ZDJĘCIA] W sporze, o to jak powinien wyglądać Park Żeromskiego górą władze Szczecina. Chwalą się trzema projektami, z których dwa już zakończono. Nie wszyscy są jednak zadowoleni.

📢 Zachodniopomorskie Centrum Onkologi ma nowego kierownika Oddziału Onkologii Klinicznej Nowym kierownikiem Oddziału Onkologii Klinicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie został dr n. med. Roman Dubiański, specjalista onkolog kliniczny. 📢 Podwyżki w budżetówce - o ile więcej dostaną urzędnicy w 2023? Takie będą podwyżki w kolejnym roku. Sprawdzamy, czy to dużo Podwyżki płac w państwowej strefie budżetowej - kiedy będzie można na nie liczyć? Wyższych wynagrodzeń chce Forum Związków Zawodowych (FZZ) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ). Te dwa związki zawodowe zaprezentowały swoje propozycje podwyżek dla budżetówki. Wynagrodzenia miałyby wzrosnąć o 20 proc. jeszcze w tym roku. W 2024 r. podwyżka miałby wynieść kolejne 24 proc.

📢 Luksusowy pasażerski statek "The World" jest już w Szczecinie [ZDJĘCIA] Spodziewany był dziś rano, około godziny 10, ale zjawił się wcześniej. Szczecinianie wylegli na nabrzeża aby zobaczyć go na żywo. „The World” na pokładzie przywiózł do nas 180 pasażerów, głównie z USA.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 14.07.2023 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 14.07.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 14.07.2023 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Za miesiąc szczeciński biurowiec "Ornament" przejdzie do historii [ZDJĘCIA] Na sierpień spółka White Stone Development zaplanowała wyburzanie powstałego w latach 50. ubiegłego wieku biurowca zwanego przez szczecinian „Ornament”. 📢 Coraz bliżej ukończenia inwestycji, która ma tchnąć nowe życie w centrum Szczecina Finał wielkiej modernizacji centrum Szczecina jest już na horyzoncie. Za kilka tygodni otwarta zostanie całkowicie przebudowana aleja Wojska Polskiego, a w listopadzie sąsiadujący z nią pl. Zwycięstwa. Inwestycje mają tchnąć nowe życie, w tą część miasta. Liczą na to władze Szczecina i mieszkańcy.

📢 Szczecinianka walczy o tytuł Miss Polski 2023. Zachwyca nie tylko urodą, ale przede wszystkim osiągnięciami Miss Polski musi nie tylko pięknie się prezentować, ale przede wszystkim inspirować innych do działania. Pochodząca ze Szczecina Kaja Tomaszewska zdecydowanie potrafi jedno i drugie, a już w połowie lipca zawalczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Zanim to jednak nastąpi, warto poznać ją bliżej. Udział w finale wyborów to nie jedyny jej sukces. Na swoim koncie ma tytuł mistrzyni świata w krav-madze i występy wokalne w popularnych talent show. 📢 Teatr Polski w sierpniu powita widzów w nowej siedzibie 6 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Teatru Polskiego po modernizacji. Teraz będzie miał 5 scen, na których w najbliższym czasie zaprezentuje 12 premier.

📢 Praca szuka człowieka. Zarobisz nawet 6 tys. zł "na rękę". Najnowsze ogłoszenia o pracę w Szczecinie Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

