Prasówka 17.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wiec wyborczy Lewicy na Wałach Chrobrego. Kandydat na prezydenta Szczecina zapowiada, że chce zmieniać miasto Pogoda w sobotę Lewicy nie dopisała. Na konferencji prasowej koalicyjnego komitetu wyborczego Lewica zaczął padać deszcz. Minister Dariusz Wieczorek przedstawił więc jedynie liderów do Sejmiku ze wszystkich pięciu zachodniopomorskich okręgów. A także kandydata na prezydenta Szczecina, który z powodu zawieruchy zdążył jedynie wysłać szczecińskiego SMS: bezpieczna komunikacja, świecka szkoła, dofinansowany szpital.

📢 Tyle kosztują akcesoria i dodatki z czasów PRL. Oto unikaty rodem z PRL. Masz je w domu? Kolekcjonerskie monety, bombki i meble Wystrój domów w PRL był specyficzny. Choć dziś ten styl może wydawać się nieco przestarzały, kolekcjonerzy z całej Polski stale poszukują unikatowych przedmiotów pochodzących z tamtej epoki. Warto przejrzeć stare rzeczy składowane na strychu i sprawdzić, czy nie macie unikatów z lat 70. Niektóre mogą być warte fortunę. Sprawdźcie, jakie rzeczy i za jaką cenę sprzedają internauci na OLX.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbigniew Bogucki mówi: Tak dla szczecinianek. Kandydat PiS na prezydenta Szczecina nie zapomina o kobietach Miejski program mammografii i cytologii, różowe skrzyneczki w każdej szkole oraz rozbudowa miejskiego monitoringu — to główne założenia punktu "TAK dla szczecinianek". Ma go w swoim programie poseł Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na prezydenta Szczecina Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski.

📢 Niedziele handlowe 2024. Czy jutro sklepy są otwarte? Sprawdź, czy 17 marca jest niedzielą handlową Niedziele handlowe 2024 to ponownie tylko kilka terminów w kalendarzu. Rząd nie przewiduje większych zmian w zakazie handlu w bieżącym roku. Które sklepy będą otwarte w niedzielę 17 marca? Jak wygląda kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu handlu i kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 16.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Nie będzie już wycinki starych drzew. Przełomowa decyzja w sprawie Puszczy Bukowej Koniec z wycinaniem najcenniejszych drzew w Puszczy Bukowej. Taka decyzja została ogłoszona w sobotę podczas konferencji zwołanej na Polanie Harcerskiej. Czy Puszcza Bukowa stanie sie parkiem narodowym? 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Produkty wycofane przez GIS - ostrzeżenie marzec 2024. Truskawki i sałatka jarzynowa na czarnej liście. Mogą powodować ciężkie choroby GIS wycofał w ostatnich dniach ze sklepów kolejne artykuły. Wśród nich są m.in. produkty spożywcze zawierające pałeczki Salmonelli. W najnowszym komunikacie mowa jest m.in. o truskawkach z Maroko oraz sałatce jarzynowej, których spożycie grozi ciężkimi chorobami. Artykuły były dostępne w popularnych w Polsce sklepach i supermarketach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Oto najpopularniejsze hasła w Polsce. Używacie ich? To natychmiast je zmieńcie [LISTA] 16.03.2024 Praktycznie każdy z nas musi używać różnych haseł dostępu. Zaczynając od blokady telefonu, po aplikacje i zabezpieczeniu konta bankowego kończąc. Większość spraw można obecnie załatwić przez Internet, a to wymaga generowania kolejnych haseł. Duża liczba osób używa haseł, których złamanie zajmuje hakerom zaledwie kilka sekund. Sprawdź, jakich haseł pod żadnym pozorem nie wybierać! 📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 16.03.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 16.03.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 16.03.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 16.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 16.03.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 16.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 16.03.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 16.03.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 16.03.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 16.03.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 16.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 16.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 16.03.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 16.03.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 16.03.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 16.03.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 16.03.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 16.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 16.03.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę. 📢 Koszmarne mieszkania do wynajęcia. Strach się bać! Odważysz się tam zamieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 16.03.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 16.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 16.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 PGE Spójnia lepsza w Stargardzie od GTK Gliwice [DUŻO ZDJĘĆ] PGE Spójnia Stargard już do długiej przerwy wypracowała sobie dużą zaliczkę, ale przebieg trzeciej kwarty był zły i podopieczni Sebastiana Machowskiego do końca musieli być skoncentrowani. Wygrali i cały czas są w grze o play-offy Orlen Basket Ligi.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 16.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 16.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 16.03.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 16.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Te znaczki warte są fortunę. Żeby kupić wszystkie, musisz mieć kilka milionów złotych. Sprawdź! Może w twoim domu kryje się skarb? Znaczki pocztowe mogą kosztować fortunę. Te współczesne, pamiętające czasy PRL, a zwłaszcza te jeszcze starsze. Filateliści za niektóre z nich potrafią zapłacić krocie. Kto z nas, choć raz nie przeglądał klasera? Sprawdź, ile warte mogą być znaczki pocztowe. Kolekcjonerzy zwracają uwagę na stan, rzadkość występowania, a nawet błędy w druku. Zobacz czy masz je w domu. Kto wie, może między książkami, na półce kryje się prawdziwy skarb.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 16.03.2024 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 16.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 16.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 16.03.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach!

📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 16.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! 16.03.2024 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 16.03.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia! 📢 Zachodniopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży powstanie w Szczecinie? Czy w Szczecinie powstanie Zachodniopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży? Najprawdopodobniej, tak. O tym, że jest taka szansa powiadomili w piątek (15 marca) Olgierd Geblewicz, marszałek województwa i Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala "Zdroje" po (wstępnej!) rozmowie z Izabelą Leszczyną, ministrą zdrowia. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 16.03.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Koszykówka. Znakomicie grają i zjawiskowo wyglądają. Zobacz osiem najładniejszych zawodniczek Orlen Basket Ligi Kobiet. GALERIA Tegoroczny sezon Orlen Basket Ligi Kobiet zmierza ku końcowi. W czwartek poznaliśmy nowego mistrza Polski, którym został KGHM BC Polkowice. W finale podopieczne trenera reprezentacji Polski Karola Kowalewskiego pokonały PolskaStrefaInwestycji Enea AJP 2-0. W spotkaniu o brązowy medal VBW Arka Gdynia prowadzi w serii z 1KS Ślęzą Wrocław 1-0. Drugi mecz odbędzie się w stolicy województwa dolnośląskiego. Przez całe rozgrywki panie zachwycały nie tylko wyjątkową grą, ale również piękną urodą. Aby zobaczyć najbardziej urodzie koszykarki prezentujące się na polskich parkietach kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ostrzeżenie GIS z 15.03: Truskawki świeże 500 g. Czy masz w domu produkt wycofany z obrotu? Sprawdzamy regularnie ogłoszenia GIS. W piątek, 15.03 pojawiło się nowe ostrzeżenie - Wykrycie obecności wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w jednej partii świeżych truskawek pochodzących z Maroko. Aby chronić siebie i bliskich, przeczytaj je dokładnie. GIS ostrzega zawsze przed stosowaniem określonych produktów lub ich partii, przeczytaj dokładnie zalecenia.

📢 Zapraszamy na rajd "Skarb Puszczy Bukowej Szmaragd" To będzie nie lada atrakcja dla miłośników rajdów po leśnych ostępach. 24 marca zapraszamy nad jezioro Szmaragdowe. Impreza odbędzie się pod patronatem naszej redakcji. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Czy doszło do narażenia zdrowia i życia w Moryniu? Incydent z dziećmi pod okiem śledczych Prokuratura sprawdza, czy ktoś naraził dzieci na niebezpieczeństwo w czasie ćwiczeń strażackich. Przypomnijmy, że mali pozoranci zakończyli manewry w wodzie.

📢 Nowy oddział zakaźny w szpitalu przy ul. Arkońskiej wkrótce przyjmie pierwszych pacjentów [ZDJĘCIA] Pięciokondygnacyjny budynek, który w całości zajmą oddziały zakaźne Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, jest już gotowy - w piątek (15 marca) odbyła się uroczystość związana z zakończeniem budowy. W poniedziałek rozpocznie się przeprowadzka oddziałów do nowych pomieszczeń. Potrwa kilka tygodni.

📢 Świątek - Kostiuk. Pierwszy trener Igi nie gryzie się w język. "To jakiś absurd i abstrakcja!" Iga spokojnie poradzi sobie w półfinale turnieju w Indian Wells z Martą Kostiuk, ale fakt, że przegrywała w pierwszym secie meczu z Woźniacki już 1-4 i pozwoliła się przełamać nie świadczy o niej najlepiej. Chcę powiedzieć, że to co się dzieje w tym roku w Indian Welles jest dla mnie jakąś abstrakcją - mówi w rozmowie z nami Artur Szostaczko, pierwszy trener Igi Światek

📢 Debiut liderek na głównej murawie. Do Szczecina przyjeżdża Śląsk W sobotę panie z Pogoni Szczecin po raz pierwszy zagrają na nowym stadionie. Liderki ekstraligi podejmują Śląsk Wrocław. 📢 Atak jądrowy nie zawsze oznacza wyrok śmierci. Ekspert wyjaśnia, kiedy mamy szansę przeżyć Rosyjski przywódca Władimir Putin znów zacząć straszyć użyciem broni jądrowej. Choć wszyscy chcielibyśmy wierzyć, że nie dojdzie do najgorszego, warto przygotować się na czarny scenariusz. Uznany ekspert w zakresie między innymi bezpieczeństwa atomowego dr Łukasz Tolak z Collegium Civitas opowiada o różnych wariantach zagrożenia jądrowego, jak również o szansach, jakie ma człowiek, by przetrwać ewentualny atak z użyciem uzbrojonej głowicy.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 15.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 15.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 15.03.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 15.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Osoby o tym imieniu to urodzeni zwycięzcy. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.03.2024 Imiona, które nosimy, odpowiadają za wiele naszych cech osobowości. Zastanawiasz się, które zwyciężają najczęściej? Te osoby to urodzeni mistrzowie. Przygotowaliśmy specjalne zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zastanawiasz się kto znalazł się na liście? Sprawdź koniecznie!

📢 Naukowcy ZUT opracowali sposób na produkcję węgla aktywnego z jednorazowych maseczek ochronnych Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego opracowali nowatorską metodę zagospodarowania jednorazowych masek ochronnych.

📢 Ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Nowy układ przystanków na placu Rodła W związku z wdrożeniem stałej organizacji ruchu w rejonie pl. Rodła z dniem 23 marca (dla linii nocnych od nocy 23/24.03.2024) wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii 58, 59, 68, 70, 90, 101, 107, 806, B, C, 522, 523, 524, 525, 529, 530, 531 i 532. Zmiany dotkną również linii 53, 63 i 66 - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDiTM. 📢 Kto zatruł powietrze w Szczecinie? Śmierdzący problem mieszkańców północnych dzielnic Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował o swoich działaniach w reakcji na uciążliwe zapachy, na które skarżyli się mieszkańcy północnych dzielnic miasta w zeszły wtorek. 📢 Nad Odrą powstanie marina. Nie w Szczecinie, ale po sąsiedzku [WIZUALIZACJE] Gmina Kołbaskowo planuje kolejną dużą inwestycję w turystykę. Po budowie nabrzeża turystycznego w Sadle Dolnym idzie za ciosem i w planach ma budowę mariny na Odrze w Moczyłach.

📢 Zmiany w kursowaniu tramwajów. Linia nr 2 wraca na stałą trasę, linia nr 3 na tymczasową Od poniedziałku 18 marca wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych. Tramwaje linii 2 powrócą na stałą trasę Turkusowa – Dworzec Niebuszewo oraz przywrócone zostanie kursowanie linii 3 – na tymczasowej trasie Osiedle Zawadzkiego – ul. Arkońska – Potulicka. 📢 Polodowcowy głaz spod Kamienia Pomorskiego ma patrona Ekspert zbadał gigantyczny głaz narzutowy odkryty w okolicy Grabowa (Gmina Kamień Pomorski).

📢 Potrawy wielkanocne 2024 LISTA Jakie potrawy przygotować na wielkanocny stół? Jakie dania na Wielkanoc? Potrawy wielkanocne. SPIS tradycyjnych potraw na Wielkanoc. Co zaserwować gościom na święta? LISTA

Wielkanoc to nie Wigilia i na świątecznym stole nie musi znajdować się aż (czy tylko) 12 potraw. Lista wielkanocnych potraw może być nawet o połowę krótsza. Jakie potrawy wielkanocne przygotować na święta? Co położyć na wielkanocnym stole oprócz pisanek? Oto lista potraw wielkanocnych, które przygotowują polskie gospodynie na święta. Jeśli brakuje Ci pomysłów, co przygotować na wielkanocny stół, skorzystaj z naszych wskazówek.

📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Wycofane aplikacje z Google Play. Uważaj, mogą być niebezpieczne! Koniecznie usuń je z telefonu! 20.11.2023 Oto najnowsza lista usuniętych aplikacji z Google Play. Jeśli masz je na swoim telefonie z androidem, natychmiast je usuń! Aplikacje znajdujące się na liście mogą służyć do wyłudzania naszych danych osobistych, również mogą zainfekować telefon. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj tych aplikacji. Ich pobranie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Sprawdź listę niebezpiecznych programów.

