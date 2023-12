Prasówka 16.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w woj. zachodniopomorskim. Stan na 16.12.2023”?

Prasówka 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w woj. zachodniopomorskim. Stan na 16.12.2023 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na rezonans magnetyczny na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 16.12.2023).

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.12.23

📢 Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe w Piaskach Wielkich pod Wolinem Jedna osoba nie żyje. Samochód osobowy wjechał pod pociąg regio. 📢 Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego został wiceszefem MON Stanisław Wziątek, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego został wiceszefem MON. - To dla mnie nowe wyzwanie - przyznaje nowy minister. 📢 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie ma nową siedzibę [ZDJĘCIA] Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie ma nową siedzibę - od środy mieści się na ostatniej kondygnacji gmachu Urzędu Wojewódzkiego. W nowym CPR dyżuruje bez przerwy osiemnastu operatorów. "Bez przerwy" - to dlatego przeprowadzka do nowych pomieszczeń trwać będzie kilka dni, do najbliższej niedzieli. - Bo Centrum nie może przestać działać ani na minutę - podkreśla Paweł Rodzoś, dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. - Musimy się przenosić sukcesywnie. 📢 Do zachodniopomorskiego idzie wiosna, ale jest szansa na białe święta O pogodzie na zbliżający się weekend, ale także o tym jaka aura czeka nas w święta rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura prognoz Pogody Calvus.

📢 Nowe ceny za wodę i ścieki. Od 20 grudnia w Szczecinie zapłacimy więcej Od 20 grudnia wprowadzone zostaną w Szczecinie zmiany w taryfach opłat za wodę i ścieki. Będzie drożej o ok. 6 zł od osoby. Najbliższy rachunek będzie już zawierał nowe ceny. 📢 Radni zaniepokojeni przyszłością Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Chodzi m.in. o wspólny bilet Radni PiS apelują o szybkie zakończenie negocjacji dotyczących biletu metropolitalnego oraz pytają, czy siatka połączeń komunikacji miejskiej w Szczecinie jest gotowa na uruchomienie połączeń w ramach kolei metropolitalnej? 📢 Nowy dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Przemysław Neumann wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

📢 Orlen kupił farmę wiatrową w Zachodniopomorskim i w Wielkopolsce Spółka ORLEN Wind 3, należąca do Grupy Orlen, podpisała umowę przejęcia farm wiatrowych od brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructurue Trust PLC. Transakcja obejmuje instalacje zlokalizowane w Krzęcinie koło Choszczna (w województwie zachodniopomorskim) ale także instalacje w Wielkopolsce.

📢 Złodziej multirecydywista sporo nakradł w powiecie kamieńskim. Jest akt oskarżenia Okradał mieszkania, sklepy i lokale gastronomiczne w kilku gminach powiatu. Prokurator podliczył, że fanty warte były łącznie ok. 120 tys zł. Teraz złodziej stanie przed sądem.

📢 Popularny bank zamyka ważny oddział w Szczecinie. Mieszkańcy narzekają na dostęp PKO BP z końcem roku zamknie jeden z dwóch oddziałów w prawobrzeżnej części Szczecina. 📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Lokale komunalne idą jak świeże bułeczki. Największe zainteresowanie jest mieszkaniami do remontu i nowymi oferowanymi przez TBS Rekordowe zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi. Przebojem są lokale wynajmowane w zamian za remont, za który płaci przyszły najemca oraz nowo budowane przez gminy TBS. Cieniem nad komunalką kładą się długi najemców. Nie ma szans na odzyskanie ponad połowy z prawie 200 mln zł niezapłaconych czynszów. 📢 Dantejskie sceny przed szpitalem przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Radni wstrząśnięci Jak to możliwe, że prowadząc inwestycję za setki milionów, nie przygotowono parkingów dla pacjentów - radni Szczecina zszokowani informacjami o tym, co dzieje się pod szpitalem przy Unii Lubelskiej. 📢 Znamy już stanowisko inwestora w sprawie problemów przy budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA] Na początku grudnia w mediach gruchnęła wieść, że wstrzymana została budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To największy tego typu obiekt w Polsce, którego budowa ruszyła w styczniu 2018 roku. Hotel miał być gotowy po trzech latach budowy, ale pandemia, wojna w Ukrainie i nagła śmierć właściciela pokrzyżowały te plany. Spytaliśmy właściciela, czy to ostatnie wstrzymanie budowy może mieć wpływ na coraz częściej pojawiający się nowy termin otwarcia hotelu.

📢 Jarmarki świąteczne w Berlinie. Niesamowity klimat i tłumy mieszkańców oraz turystów [ZDJĘCIA] Stragany, a na nich przysmaki, wśród których są polskie smakołyki. W Berlinie jest kilka miejsc, gdzie odbywają się tradycyjne jarmarki. Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga tłumy zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów z całego świata. 📢 Tłumy ludzi biznesu na Wigilii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie [ZDJĘCIA] 4,5 tysiąca złotych - za taką kwotę wylicytowano koszulkę Roberta Lewandowskiego. Oprawiona w ramki, z autentycznym podpisem i certyfikatem - koszulka piłkarza FC Barcelony i reprezentanta kadry narodowej trafiła do fana piłki nożnej ze Szczecina. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim nagrodzeni [WIDEO, ZDJĘCIA] Za nami 11. edycja największego plebiscytu medycznego w Polsce - Hipokrates. Zwycięzców - w osiemnastu kategoriach - wyłonili nasi Czytelnicy. Jedynie Lekarza wybrały dwie niezależne kapituły (szczecińska i koszalińska). W Szczecinie głosami kapituły Lekarzem Roku 2023 został wybrany dr hab. Daniel Kotrych. W Koszalinie - dr Andrzej Melka. 📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami.

📢 Najnowsze memy o kotach i psach. Kot czy pies? Który z czworonogów jest śmieszniejszy i bardziej kochany. Zobaczcie MEMY To nowe najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Kochamy wszystkie czworonogi, ale które z nich są śmieszniejsze? Pies czy kot? Co o tym myślicie. W rozwiązaniu tego dylematu pomogą Wam najnowsze memy o naszych kochanych pupilach. Zobaczcie naszą GALERIĘ. Gwarantujemy - jest się z czego pośmiać.

