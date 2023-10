Prasówka 16.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Tu straszy! Zamek w Łapalicach oraz inne miejsca”?

Prasówka 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Tu straszy! Zamek w Łapalicach oraz inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.10.23

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 16.10.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 16.10.2023 Ostrzeżenie GIS 16.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek. Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów.

📢 Blamaż reprezentacji Polski z Mołdawią. Tylko remis w Warszawie, koniec marzeń o bezpośrednim awansie na Euro 2024? Reprezentacja Polski tylko zremisowała z Mołdawią 1:1 w meczu eliminacji Euro 2024 na PGE Narodowym. Ten podział punktów może okazać się brzemienny w kontekście walki o bezpośredni awans na turniej. Drugie w tabeli Czechy mają punkt więcej i o jedno mniej rozegrane spotkanie.

Prasówka 16.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Zobacz, jak wyglądała radość w sztabie PiS na zdjęciach Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych 2023 według exit poll. Jak wynika z sondażu Ipsos, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,8 proc. głosów poparcia. Zobacz zdjęcia ze sztabu wyborczego. Tak politycy i sympatycy zwycięskiego ugrupowania cieszyli się z wygranej.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [16.10.2023 r.] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Relacja ze sztabu Lewicy [WIDEO] 8,6 proc. głosów uzyskała w wyborach parlamentarnych 2023 Nowa Lewica - tak wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Wieczór wyborczy Nowej Lewicy w Szczecinie. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Relacja ze sztabu Trzeciej Drogi w Szczecinie [WIDEO] Liderzy Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni na wyniki wyborów do Sejmu i Senatu oczekiwali w hotelu Posejdon w restauracji Zielone Patio. Według sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos Trzecia Droga uzyskała trzeci wynik - 13 proc. głosów. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA] 31,6 proc. głosów uzyskała w wyborach parlamentarnych 2023 Koalicja Obywatelska - tak wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Koalicja Obywatelska wieczór wyborczy zorganizowała w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja przy ulicy Partyzantów. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Relacja ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie [ZDJĘCIA, WIDEO] 36,8 proc. głosów uzyskało w wyborach parlamentarnych 2023 Prawo i Sprawidliwość - tak wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Wieczór wyborczy PiS odbył się w szczecińskiej siedzibie partii przy ulicy Mickiewicza.

📢 Rumuńska modelka uznana za „najseksowniejszą kobietę na Ziemi i poza nią” skradła i porzuciła serce tenisowego podrywacza z Bułgarii ZDJĘCIA Madalina Diana Ghenea, (była już) dziewczyna bułgarskiego tenisisty Grigora Dimitrowa (19. ATP), wystąpiła w reklamie marki Yamamay. 36-letnia Rumunka jest także aktorką i spędziła lato kręcąc thriller na Malcie. Uznana została za „najseksowniejszą kobietę na Ziemi i poza nią”. 📢 To jeden z najsłynniejszych festiwali sztuki świetlnej. Byliśmy na Festiwalu Świateł w Berlinie [ZDJĘCIA, WIDEO] Festiwal Świateł to znane w całej Europie, jedno z najpopularniejszych plenerowych wydarzeń w Niemczech, a na pewno najbardziej widowiskowe. Kolorowe iluminacje i fantastyczny mapping ozdabiają wtedy budynki i zabytki w centrum miasta.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Prezydent zadowolony z wysokiej frekwencji: To silna legitymacja dla władz RP – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat. 📢 Trwają wybory parlamentarne i referendum. Szczecinianie decydują [ZDJĘCIA] W niedzielę o godz. 7 otwarto w Szczecinie lokale wyborcze. Mieszkańcy ruszyli do urn, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych i referendum. Głosować można przez cały dzień, do godz. 21. 📢 Pogrom w azotowych derbach. Chemik Police nie miał litości [ZDJĘCIA] Grupa Azoty Chemik Police odniósł drugie zwycięstwo w sezonie 2023/24 Tauron Ligi. I po raz drugi wygrał w trzech setach.

📢 Oto seksowna Roksana Węgiel w bieliźnie wkracza w dorosłość i publikuje niepoprawne Zdjęcia 15.10.2023 Roksana Węgiel ma już osiemnaście lat. Jej zdjęcia na Instagramie potwierdzają, że znana piosenkarka wkroczyła w dorosłość. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ... 📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS.

📢 Oto Małgorzata Tomaszewska w bikini GALERIA ZDJĘĆ. Piękna prezenterka niczego w życiu nie żałuje 15.10.2023 Małgorzata Tomaszewska ma 34 lata i jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych. Jest też córką legendarnego bramkarza reprezentacji polski Jana Tomaszewskiego. Dziennikarka bardzo często publikuje gorące zdjęcia w Internecie, na których zachwyca urodą i swoją nienaganną figurą. ZOBACZCIE ZRESZTĄ SAMI...

📢 PKW: Wybory przebiegają spokojnie. Komisje nie powinny pytać wyborców, czy chcą pobrać kartę do referendum Wybory przebiegają spokojnie, bez znaczących problemów i incydentów – poinformowała w niedzielę PKW. Podkreślono też, że komisje wyborcze nie powinny zadawać wyborcom pytania, czy chcą pobrać kartę do referendum, do Sejmu, czy do Senatu. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 15.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 15.10.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Bałtyk obdarował ich złotem podczas spaceru plażą w Darłowie. Tak wygląda ogromny bursztyn. Zobacz ZDJĘCIA Pan Sebastian Kubiak wraz z małżonką wybrali się nad morze w Darłowie. Spacerowali plażą i Bałtyk obdarował ich wspaniałym prezentem - ogromnym bursztynem. To wspaniałe złoto Bałtyku. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Najlepsze drużyny rugby 7 rywalizowały w Szczecinie. Kaskada Szczecin Rugby na 5. miejscu [ZDJĘCIA] Rugby po raz kolejny trafiło do Szczecina, tym razem w ramach Polskiej Ligi Rugby 7. Rozgrywki, w których wzięły udział drużyny z całej Polski, odbywały się na boisku ZUT przy ul. Tenisowej. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 15.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 W niedzielę jeździmy bez biletów. Darmowa komunikacja miejska w Szczecinie w dniu wyborów parlamentarnych W niedzielę, czyli w dniu wyborów parlamentarnych i referendum, mieszkańcy Szczecina są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Tak zdecydowała Rada Miasta na ostatniej sesji. 📢 Kolejki przed komisjami wyborczymi. Zakończyło się głosowanie w wyborach w USA Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie.

📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Szczecinie i regionie. Rozpoczęło się liczenie głosów [NA ŻYWO] Punktualnie o godzinie 7 otwarte zostały lokale wyborcze w całej Polsce. Rozpoczęły się wybory parlamentarne i referendum. Przez cały dzień będziemy podawać komunikaty dotyczące m.in. frekwencji oraz tego jak przebiega sam proces głosowania w Szczecinie i regionie. Pierwsze wyniki będziemy publikować po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 15.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 15.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 15.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Niebezpieczny wypadek w gminie Gryfino. Samochód wjechał w drzewo Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej między miejscowością Lubiechów Dolny a Piasek w gminie Cedynia.

📢 Orlen Basket Liga: Przerwana seria zwycięstw PGE Spójni Stargard Spójnia z Legią zmierzyły się w ćwierćfinale ubiegłorocznych rozgrywek i warszawski zespół w trzech meczach wygrał rywalizację. Stargardzianie chcieli rewanżu, nie byli od tego daleko, ale jednak goście ze stolicy mieli więcej argumentów i lepszą skuteczność.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Przedszkolaki i uczniowie z regionu koszalińskiego. Zobacz szkolne archiwalne zdjęcia z piwnic Głosu Koszalińskiego Jak wyglądały zajęcia w szkołach i przedszkolach w regionie koszalińskim w latach 80-tych i 90-tych XX wieku? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zeszliśmy do piwnic Głosu Koszalińskiego, do pomieszczeń archiwum i znaleźliśmy tam wiele zdjęć o tematyce szkolnej. Zobaczcie te fotografie.

📢 Wataha wilków sfotografowana w Lubuskiem. "Odległość od nich nie przekraczała 30 m" - mówi Łukasz Szewczyk Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, która zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...

📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Teatr Lalek Pleciuga został artystycznie pomazany przez Lumpa [ZDJĘCIA] Front statecznego, monumentalnego budynku teatru został pokryty bardzo swobodnymi, niemalże frywolnymi liniami. Szkic nie trzyma się konturów, burzy zasady perspektywy. 📢 Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce od kilkudziesięciu lat. Zobacz archiwalne zdjęcia, przedstawiające dawną szkołę! Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce już od kilku dekad, bowiem jego początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, od 1982 roku jego oficjalna nazwa to Dzień Edukacji Narodowej, w związku z czym od tamtej pory święto dotyczy wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w szkołach nie odbywają się zajęcia, a zamiast nich uczniowie przygotowują uroczyste apele albo organizowane są wspólne wyjścia – na przykład do instytucji kulturalnych. Nauczyciele zarówno dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę nie tylko w edukacji, ale też w wychowywaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają bardzo podobnie, to zmieniło się podejście uczniów do szkoły oraz osób, prowadzących zajęcia. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się również nowoczesne metody nauczania, między innymi z wykorzystaniem ciągle udoskonalanych urządzeń. Dzieci i młodzież, wyposażone w laptopy oraz dostęp do internetu mają bez porównania inne możliwości w pozyskiwaniu wiedzy niż ich rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niemniej jednak, dawniej nauczyciele byli autorytetami dla uczniów, a ich zawód uchodził za prestiżowy. Mieli też większy wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci oraz młodzieży. W placówkach edukacyjnych panowała dyscyplina, której złamanie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z okazji Dnia Nauczyciela zobacz archiwalne fotografie, przedstawiające polską szkołę kilkadziesiąt lat temu!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 13.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 13.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 13.10.2023. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 13.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 13.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 13.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 13.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 13.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 13.10.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 13.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 13.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 13.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 13.10.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną.

📢 PRAWDZIE hity ze sprawdzianów i prac domowych. Uczniowie kontra nauczyciele! Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Wszystkie odcinki nowej S10 w przetargu. S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę -Ruszył przetarg na odcinek S10 Wałcz – Piła, tym samym szukamy wykonawców na wszystkie osiem odcinków realizacyjnych tej trasy od Szczecina do Piły, o łącznej długości 113,4 km. Pod koniec września ogłosiliśmy przetargi na pierwsze trzy odcinki, a w ubiegłą środę na kolejne cztery - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Uwaga kierowcy! Od piątku duże zmiany na placu Zwycięstwa Prace związane z przebudową infrastruktury na Placu Zwycięstwa postępują. Od najbliższego piątku kierowcy będą musieli się liczyć z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu.

📢 Tak sztuczna inteligencja widzi Szczecin. Niezwykle malownicze zdjęcia wygenerowane przez AI [ZDJĘCIA] Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. Postanowiliśmy sprawdzić jak według AI wygląda Szczecin. A może jest to wizja przyszłości? 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta.

📢 Jarosław Kaczyński i jego miłość do zwierząt. Zobacz najlepsze memy Polityczną burzę wywołało nocne głosowanie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Pomimo wprowadzania przez Jarosława Kaczyńskiego dyscypliny partyjnej, część parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy zagłosowała inaczej niż życzyłby sobie tego prezes PiS. A nie od dziś wiadomo, że prezes PIS jest wielkim miłośnikiem zwierząt. A doskonale obrazują to stworzone przez internautów memy! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz. 📢 Wypadek na ekspresówce: Droga S6 zablokowana. Z ciężarówki wypadł ładunek [ZDJĘCIA] Droga S6 została zablokowana w okolicy zjazdu na Dobrzyce w kierunku Koszalin po tym jak z samochodu ciężarowego wypadł ładunek.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Co można tam kupić? [ZDJĘCIA] Zobaczcie co można było dzisiaj kupić na giełdzie w Koszalinie. Znajdziecie coś dla siebie?

📢 169 pedagogów ze Szczecina z nagrodami od prezydenta [ZDJĘCIA] W Teatrze Lalek PLECIUGA w Szczecinie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Szczecina z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 📢 Weekend w Szczecinie. Zobacz zdjęcia z imprez w klubach Tak w miniony weekend bawili się szczecinianie na imprezach w klubach: Prywatka, Coyote Club, Melanż i Boston Pub.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata