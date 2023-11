Prasówka 15.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 15.11.2023”?

Prasówka 15.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 15.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Ostrzeżenia GIS! 15.11.2023 Wycofano kaszę i syrop! Pestycydy i bakterie w żywności ze sklepów 15.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 15.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

📢 Potrzebny remont torowiska na ul. Krzywoustego, ale będą tylko doraźne naprawy Jeśli ktoś liczył na remont torowiska tramwajowego na ulicy Krzywoustego, to może o tym zapomnieć. Tylko krótki fragment infrastruktury jest wyremontowany w ramach przebudowy placu Zwycięstwa.

Prasówka 15.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na 30 mieszkań Szczecińskiego TBS było 106 chętnych rodzin. Będzie losowanie Nowe mieszkania, żłobek, miejsce do rekreacji z mini amfiteatrem i fontanną, ogród społeczny oraz plac zabaw - tak wyglądał będzie po zakończeniu rewitalizacji Kwartał 36 w Szczecinie. Zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w II kwartale 2024 roku.

📢 Pleciuga świętuje swoje 70-lecie specjalna premierą W najbliższy weekend Teatr Lalek Pleciuga będzie świętować 70-lecie działalności. W tej okazji przygotowano wiele wydarzeń, w tym premierę spektaklu "Teatr niewidzialnych dzieci".

📢 Ceny karpia 2023 - ile zapłacimy za kilogram przed świętami? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia poszły w górę, co tłumaczono droższą karmą, rosnącymi kosztami transportu, a także podwyżkami pensji dla pracowników. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują jednak na odwrócenie trendu, pomimo niekorzystnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia na wigilię?

📢 PUM wyjaśnia przyczyny wypowiedzenia najmu lokalu Free Blues Clubowi 4 listopada Free Blues Club poinformował w mediach społecznościowych, że Pomorski Uniwersytet Medyczny wypowiedział klubowi umowę najmu lokalu. Uczelnia wyjaśnia dlaczego podjęła taką decyzję. 📢 Poszli na spacer. Malwina już nie wróciła. Proces w sprawie zabójstwa 16-latki w Moryniu Dziesięcioro świadków chce przesłuchać w środę szczeciński sąd okręgowy w procesie 19-letniego Jakuba P. oskarżonego o zabójstwo 16-letniej koleżanki, Malwiny.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu. 📢 Obywatelskie zatrzymanie na prawobrzeżu. Pijany kierowca miał 4 promile Obywatelskim zatrzymaniem zakończyła się jazda 29-latka, który kierując samochodem miał poważne problemy z jego opanowaniem. Badanie wykazało u mężczyzny prawie 4 promile alkoholu w organizmie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 14.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 W szpitalu "Zdroje" powstał Pododdział Diabetologiczny. Leczą cukrzycę u dorosłych z zastosowaniem pomp insulinowych W szpitalu "Zdroje" utworzony został Pododdział Diabetologiczny - w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych. Specjaliści leczą w nim m.in. cukrzycę u dorosłych z zastosowaniem pomp insulinowych. - Cieszę się, że mogę przekazać chorym tę dobrą wiadomość - mówi Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa SPSZOZ w Szczecinie. - Tym bardziej, że 14 listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. 📢 Pożar przy ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Siedem zastępów straży pożarnej w akcji W jednym z zakładów produkcyjnych przy ulicy Szczecińskiej w Koszalinie doszło do pożaru. Do akcji zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej. 📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu.

📢 Stenka, Racewicz i Kuna to gwiazdy, które są fankami krótkich fryzur damskich. To dzięki nim wyglądają tak młodo. Zobacz modne cięcia Odmładzające krótkie fryzury damskie są na topie, nie tylko z tego powodu, że są wygodne, ale dlatego, że wizualnie odejmują kilka lat. Dobrze o tym wiedzą polskie i zagraniczne gwiazdy, które zdecydowały się na nie już dawno i nie myślą o zapuszczaniu włosów. Zobacz, jakie cięcia są teraz modne. 📢 Wypadek w Sianowie. Kierująca oplem straciła panowanie nad pojazdem. Jedna osoba w szpitalu [ZDJĘCIA] Do wypadku doszło po godzinie 9 na ulicy Węgorzewskiej w Sianowie. Kierująca oplem corsą na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w prawidłowo jadące renault.

📢 Na II kwartał 2024 roku przewidziane jest zakończenie inwestycji multimodalnej w szczecińskim porcie W szczecińskim porcie trwają prace przy multimodalnym węźle przeładunkowym. To węzeł przeładunkowy, który powstaje w pobliżu nabrzeży Norweskiego i Fińskiego i będzie miał za zadanie połączenie różnych rodzajów transportu.

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 14.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 14.11.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 14.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 14.11.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 14.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 14.11.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 14.11.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 14.11.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 14.11.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 14.11.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 14.11.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 14.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 14.11.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla części województwa Zachodniopomorskiego Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla powiatów gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego i sławieńskiego w województwie Zachodniopomorskim 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 14.11.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 14.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 14.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 14.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 14.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 14.11.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 14.11.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź! 📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskim. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 14.11.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia 14.11 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 14.11.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 14.11.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Będzie łącznik Trasy Północnej z gminą Police. To otwiera nowe możliwości Dobra wiadomość dla tych, którzy liczyli na drogowe połączenie Polic ze Szczecinem od strony ulicy Szosy Polskiej. Prezydent Piotr Krzystek poinformował "Głos" o ważnej zmianie dotyczącej budowy trzeciego etapu Trasy Północnej. 📢 Odpowie za potrącenie rolkarza na drodze rowerowej w Stargardzie Sąd w Stargardzie zajmie się sprawą kierowcy, który potrącił rolkarza przejeżdżającego przez jezdnie w prawidłowym miejscu. Stan pokrzywdzonego jest bardzo poważny.

📢 Miłośnicy historii odbudowali w Szczecinie-Klęskowie pomnik leśniczego i przyrodnika Pomnik Heinricha von Meyerincka (1786-1848) znowu stoi w Puszczy Bukowej. To zasługa pasjonatów lokalnej historii. 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 14.11.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Kibice na meczu Pogoń-Raków. Magiczna bariera nie została przekroczona, ale frekwencja cieszy [ZDJĘCIA] 19 277 widzów oglądało z trybun hitowe spotkanie 15. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Rakowem Częstochowa. Dużo, ale zarazem znów klub nie mógł się pochwalić przekroczeniem magicznej bariery – 20 tys.

📢 King Szczecin dopiął swego. Przemysław Żołnierewicz Wilkiem Morskim Przemysław Żołnierewicz związał się z Kingiem Szczecin minimum do końca obecnego sezonu. W zespole ma zastąpić Amerykanina Jhonathana Dunna, który nie zaaklimatyzował się w ekipie mistrza Polski. 📢 Segregujemy odpady na potęgę, ale często nie tak jak trzeba W przyszłym roku aż 45 procent segregowanych odpadów będzie musiało nadawać się do ponownego przetworzenia. Władze Szczecina chcą edukować, ale straszą też karami, bo grożą nam kary za niedotrzymanie limitów. 📢 Rajd Niepodległości w Drawsku Pomorskim. Zwycięzcą Krzysztof Hołowczyc [ZDJĘCIA] Krzysztof Hołowczyc zwyciężył w kategorii pojazdów terenowych w Rajdzie Niepodległości, który odbył się na poligonie drawskim. Dzięki współpracy organizatorów ze szczecińskim oddziałem Instytut Pamięci Narodowej zawodnicy uczcili podczas odcinka specjalnego pamięć gen. Aleksandra Litwinowicza.

📢 Nie ufała lekarzom, umarła w cierpieniu. Jaka była rola Zwolennika alternatywnej medycyny? Do końca wierzyła, że medycyna niekonwencjonalna wyleczy ją z raka piersi. Nie wahała się nawet korzystać z tak kontrowersyjnych metod jak jedzenie jabłek z gwoździami i picie „świetlistej wody”. Zmarła potwornie cierpiąc. Według prokuratury do jej śmierci przyczynił się jeden z promotorów alternatywnej medycyny. W tle sprawy jest tajemniczy SMS, który wysłał do kobiety. 📢 Metamorfoza Anny Guzik to jedna z największych wizualnych przemian polskich aktorek. Zobacz, jak schudła gwiazda Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem.

📢 Koszalin 40 lat temu. Niektóre z tych miejsc trudno rozpoznać! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Stylizacje polskich posłanek. Zobacz, jak zaprezentowały się kobiety na pierwszym posiedzeniu X kadencji sejmu 13 października w budynku sejmu pojawiły się nowo wybrane posłanki. Wśród nich wiele znanych nazwisk. To bardzo ważny dzień dla Polski i dla kobiet, które stanowić będą prawie 30 proc. posłów. Panie dobrze wiedzą, że wizerunek to bardzo ważny aspekt w ich karierze, dlatego w tym dniu chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Zobacz stylizacje niektórych z nich.

📢 Obwodnicą Polic pojedziemy najwcześniej pod koniec 2028 roku Pięć lat ma potrwać projektowanie i budowa drogowego obejścia Polic. Nie było odwołań od przetargu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podpisać umowę z wykonawcą inwestycji.

📢 PKO Ekstraklasa: Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa 1:1. Tylko remis, bo okazji na zwycięstwo Portowców było dużo [ZDJĘCIA] W ostatnich sezonach Pogoń przegrywała w Szczecinie z Rakowem Częstochowa w lidze i Pucharze Polski. W niedzielę padł remis, choć to Portowcy mieli dużo więcej okazji bramkowych. 📢 Police z obligacjami, żeby ratować dofinansowanie na inwestycje Gmina Police chcą wyemitować obligacje komunalne na kwotę 15 mln złotych. Władze gminy przekonują, że to najbardziej racjonalna decyzją, żeby nie utracić dofinansowania do kończących się inwestycji drogowych.

📢 Szczecin z lotu ptaka. Te zdjęcia Mateusza Sielickiego trzeba zobaczyć [ZDJĘCIA] Odlotowy Szczecin, to nazwa, pod którą w sieci można znaleźć najpiękniejsze zdjęcia Szczecina. Ich autorem jest Mateusz Sielicki, miłośnik miasta, a także utalentowany fotograf specjalizujący się w fotografii z lotu ptaka. Jego zdjęcia nie tylko zachwycają, ale pokazują też, jak zmienia się Szczecin.

📢 Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA] Na placu Orła Białego zebrały się setki polskich patriotów, aby uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Marsz Niepodległości wyruszył w południe z placu Orła Białego. 📢 Pierwsze pociągi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ruszą do czerwca. Sprawdzamy stan prac Znamy najnowszy harmonogram dotyczący zakończenia prac przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 7.11.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Tak bawili się szczecinianie 10 lat temu! Zobacz archiwalne ZDJĘCIA z klubów, których już nie ma Jesteście ciekawi, jak wyglądały imprezy w szczecińskich klubach ponad 10 lat temu? A może pamiętacie te czasy? Zobaczcie wyjątkową fotogalerię z imprez w klubach w Szczecinie w latach 2008-2010!

