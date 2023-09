Prasówka 15.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najfajniejsze memy o Fernando Santosie. Internauci nie mają litości. Trener reprezentacji Polski zwolniony 14.09.2023”?

Prasówka 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najfajniejsze memy o Fernando Santosie. Internauci nie mają litości. Trener reprezentacji Polski zwolniony 14.09.2023 Zobacz najlepsze memy o Fernando Santosie - kliknij w galerię...

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.09.23

📢 Wypadek w Konotopie w pow. drawskim. Kierowca, który prowadził autobus, zmarł w szpitalu w Szczecinie Nie żyje kierowca autobusu PKS, który zderzył się z tirem w Konotopie w powiecie drawskim. Mężczyzna zmarł w szpitalu klinicznym w Szczecinie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w środę popołudniu. Autobusem jechało w sumie 19 osób, w tym 17 uczniów w wieku 14-17 lat. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

Prasówka 15.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Miał rozbiegane oczy. Nie tylko to zwróciło uwagę policjantów 46-letni szczecinianin wpadł w ręce „wywiadowców” . Mężczyzna jechał samochodem będąc pod wpływem narkotyków, nie posiadając też uprawnień do kierowania pojazdami. Renault nie miał ważnych badań technicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC. 📢 Wygląda na to, że tym razem coś się ruszyło w sprawie Hotelu Piast w Szczecinie Miejski Konserwator Zabytków zdecydował jakie elementy hotelu Piast muszą zostać zachowane. To otwiera drogę do przywrócenia świetności kamienicy przy placu Zwycięstwa. 📢 Przedszkolaki i uczniowie z regionu koszalińskiego. Zobacz szkolne archiwalne zdjęcia z piwnic Głosu Koszalińskiego Jak wyglądały zajęcia w szkołach i przedszkolach w regionie koszalińskim w latach 80-tych i 90-tych XX wieku? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zeszliśmy do piwnic Głosu Koszalińskiego, do pomieszczeń archiwum i znaleźliśmy tam wiele zdjęć o tematyce szkolnej. Zobaczcie te fotografie.

📢 Wypadek w powiecie drawskim. Autobus przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. 18 osób poszkodowanych [ZDJĘCIA, NOWE FAKTY] W środę 13 września około godziny 16.30 doszło do dramatycznego zdarzenia w miejscowości Konotop (powiat drawski). Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 175 samochód ciężarowy zderzył się z autobusem PKS.

📢 Cięcia w komunikacji miejskiej w Szczecinie to nie jest dobra droga W Szczecinie odbyły się aż trzy spotkania dotyczące kryzysu w transporcie zbiorowym. Wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba ratować szczecińską komunikację miejską. Nie ma jednak gotowych recept jak to zrobić. 📢 Zakończyła się przebudowa Domu Kultury Słowianin w Szczecinie [ZDJĘCIA] Nowa sala koncertowa, zaplecze dla artystów, przestrzeń biurowa oraz fotowoltaika na dachu – tak zmienił się budynek, w którym swoją siedzibę ma Dom Kultury Słowianin w Szczecinie. Prace budowlane są już zakończone i obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

📢 Trener Pogoni, Jens Gustafsson: Jestem bardzo pewien siebie i drużyny Korona Kielce to ostatni zespół PKO Ekstraklasy. Tylko punkt więcej w dorobku ma Pogoń. W Szczecinie w sobotę dojdzie do konfrontacji tych dwóch ekip. Start o godz. 15. 📢 Oto jak mieszka Dawid Kwiatkowski! Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 14.09.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Iza Kuna i Agnieszka Woźniak-Starak na premierze filmu „Teściowie 2”. Królowały biel i czerń oraz kroje podkreślające atuty Iza Kuna odkryła ramiona i dekolt, a Agnieszka Woźniak-Starak podkreśliła talię. W środę (13 września) odbyła się oficjalna premiera nowego filmu „Teściowie 2”. Na wydarzeniu pojawił się cały szereg gwiazd, w tym Izabela Kuna, Agnieszka Woźniak-Starak, Magdalena Lamparska, Agnieszka Wielgosz czy Katarzyna Dąbrowska. Zdecydowana większość postawiła na kreacje w odcieniach bieli i czerni.

📢 Zamknięta ulica Wielkopolska. Na miejscu są saperzy [ZDJĘCIA] Przy ul. Wielkopolskiej znaleziono przedmiot przypominający minę. Na razie nie wiadomo, czy konieczna będzie ewakuacja mieszkańców okolicznych domów. Na ten moment nieprzejezdny jest fragment ulicy Wielkopolskiej. 📢 PiS o problemach z tramwajami w Szczecinie: potrzeba więcej pieniędzy Radni PiS krytykują władze Szczecina za politykę transportową. Twierdzą, że na komunikację miasto wydaje za mało pieniędzy. Domagają się wyjaśnień od prezydenta Piotra Krzystka. 📢 Dramatyczny wypadek z udziałem autobusu i ciężarówki w powiecie drawskim. 18 osób zostało poszkodowanych. Trwa ustalanie przyczyn Czy to naczepa samochodu ciężarowego, która zjechała na przeciwległy pas, była przyczyną dramatycznego wypadku w powiecie drawskim? To oceni biegły i prokurator. Dwie osoby w najcięższym stanie są pod opieką szczecińskich lekarzy. Zatrzymany został kierowca ciężarówki.

📢 Orlen i Budimex budują terminal dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu Orlen Neptun, spółka z Grupy Orlen, podpisała umowę z Budimex na budowę lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. Inwestycja ma być gotowa na przełomie 2024 i 2025 r. i będzie obsługiwać projekt Baltic Power oraz inne planowane projekty offshore wind. 📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 14.09.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 14.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 14.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 14.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Rozerwany przegub autobusu przy al. Wojska Polskiego. Utrudnienia dla kierowców [ZDJĘCIA] Do niecodziennego zdarzenia doszło dziś przed południem na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego i Królowej Korony Polskiej. Autobus holowany na złom w pewnym momencie rozerwał się na przegubie. Nikomu nic się nie stało, ale są utrudnienia w ruchu. Na miejscu jest policji. Autobus należał do SPPK Police. 📢 Dodatkowe pieniądze dla seniora. 7600 zł podwójnej emerytury dla wdowy, wdowca. Tak dostaniesz dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? Chodzi o kwotę nawet 7600 zł.

📢 Tramwaje Szczecińskie o kryzysie zatrudnienia: stopniowo uda nam się uzupełnić braki kadrowe Miejski przewoźnik wysłał do naszej redakcji stanowisko spółki dotyczące niekorzystnych zmian w rozkładzie jazdy, które zostaną wprowadzone od 16 września. Ograniczenie dotknie m.in. "ósemkę" i "jedenastkę". Powód? Nie ma kto prowadzić tramwajów. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 14.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 14.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 14.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 14.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 14.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 14.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 14.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 14.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 14.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 14.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 14.09.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 14.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku. 📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 14.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 14.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 14.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 14.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 14.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 14.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 14.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Invest in Szczecin Open: piękny gest Łukasza Kubota i smutna zajawka [ZDJĘCIA] Największym zainteresowaniem publiczności cieszył się w środę mecz deblowy Polaków – Łukasza Kubota i Maksa Kaśnikowskiego.

📢 Kabaret Hrabi rozbawił do łez szczecińską publiczność w Teatrze Letnim [ZDJĘCIA] Teatr Letni w Szczecinie w niedzielny wieczór zapełnił się do ostatniego miejsca. Przygotowane skecze Kabaretu Hrabi oraz niesamowita interakcja z publicznością niejednokrotnie zaskoczyła samych występujących. 📢 Przyjdź na Jasne Błonia i poszybuj do góry! „Lisek i przyjaciele" - to zawody zorganizowane z myślą o najmłodszych tyczkarzach i tyczkarkach. Juniorzy będę mieli możliwość zmierzyć się z kolejnymi wysokościami i powalczyć o nagrody już 16 września na Jasnych Błoniach w Szczecinie. 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 13.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Ogrody Śródmieście, czyli tam gdzie Szczecin spotyka się z kulturą. Podsumowujemy sezon i sprawdzamy plany na zimę Spędzić lato w Szczecinie i nie zauważyć tego miejsca, to jakby w ogóle nie spędzić lata w Szczecinie. Ogrody Śródmieście zdominowały w tym roku wakacyjną ofertę kulturalno-rozrywkową miasta. Współpracowały nie tylko z instytucjami takimi jak filharmonia czy teatr współczesny, ale i prywatnymi inicjatywami, udostępniając wydarzenia odbiorcom w znacznej większości za darmo. Jak to możliwe? - Na to odpowiedzieli nam Przemysław Kazaniecki i Michał Łoziński, właściciele. 📢 Mieszkańcy Pogodna mają już dość awantur z budowlańcami stawiającymi nowy blok Pretensje i złośliwości. Konflikt przy budowie, który narasta z każdym dniem. Jednym zdaniem: mieszkańcy kontra deweloper. To rzeczywistość osiedla na Pogodnie, gdzie Modehpolmo buduje nowy blok.

📢 Sprawa zaginięcia Sebastiana. Dlaczego prokuratura wprowadziła embargo? Najbliższe tygodnie mogą zdecydować, czy poznamy prawdę o zaginięciu Sebastiana Sierpińskiego z Gryfina. Dlatego prokuratura nabrała wody w usta w tej sprawie.

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 12.09 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Imprezowy weekend w Pinokio w Szczecinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Pinokio za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się szczecinianie! 📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Arkadiusz Marchewka: mamy pomysły jak ulżyć przedsiębiorcom i pracownikom Pakiet propozycji dotyczących przedsiębiorców i pracowników przedstawili dziś kandydaci Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie. 📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niezwykły dom Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Niesamowita kuchnia w górach – tutaj Ewa Wachowicz gotuje Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry. 📢 22. rocznica zamachów na World Trade Center. Relacje mediów z całego świata sprzed 22 lat Dziś mijają 22 lata od wydarzeń, które wstrząsnęły całym światem. To właśnie równo przed 22 laty, doszło do ataków na wieże World Trade Center i Pentagon, w których zginęło blisko 3 tysiące osób, w tym 6 Polaków.

📢 Zagraliśmy dla Roberta Dymkowskiego. Każdy dołożył swoją cegiełkę [ZDJĘCIA] "Gramy dla Dymka" to była zdecydowanie udana impreza charytatywna. Robert Dymkowski wytrwał do końca, by nacieszyć się spotkaniem z kolegami z boiska. A kibice mieli możliwość zobaczyć gwiazdy polskiej piłki. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 10.09.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Pan Olek znowu patrzy w dal. Nad zalewem w Trzebieży stanął pomnik Aleksandra Doby 9 września na promenadzie stanęła ławeczka z rzeźbą Aleksandra Doby, trzykrotnego pogromcy Atlantyku. Pan Olek siedzi zamyślony z wiosłem na kajaku "Olo", każdy może usiąść obok podróżnika.

📢 35. edycja Targów Agro Pomerania rozpoczęta. Ponad 300 wystawców w Barzkowicach [ZDJĘCIA] W Barzkowicach zainaugurowano jubileuszową 35. edycję Targów Agro Pomerania. Przez trzy dni odbędzie się tu wiele spotkań, imprez oraz licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców dla mieszkańców regionu i gości. Do Barzkowic zjechali przedstawiciele parlamentu, rządu oraz samorządowcy. Targi w Barzkowicach odbywają się w 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce. 📢 Stargardzkie obchody 84. rocznicy napaści Niemiec na Polskę [ZDJĘCIA] Cmentarz Wojenny w Stargardzie po raz czwarty był miejscem wojewódzkich obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4:45 ciszę na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. Reymonta wypełniły dźwięki uroczystości związanych z 84. rocznicą napaści Niemiec na Polskę. Mimo wczesnej pory hołd bohaterom oddali mieszkańcy w towarzystwie gości z całego regionu, organizacji społecznych, przedstawicieli władz, służb mundurowych i duchowieństwa.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Modelka plus size w Top Model. Szczecinianka dostała 4 razy TAK. To aktywistka i promotorka body positiv Martyna Kaczmarek dorastała w Szczecinie, uczyła się tutejszym w II Liceum Ogólnokształcącym. Teraz jej profil na Instagramie obserwuje niemal 130 tysięcy osób. Porusza tam kwestie ciałopozytywności, feminizmu i pokazuje kobietom, że "męskie tematy" wcale nie są trudne i nie muszą być wyłącznie dla mężczyzn. W ostatnim czasie do jej zainteresowań dołączył modeling. Kaczmarek postanowiła zaskoczyć obserwatorów i wzięła udział w castingu do najpopularniejszego programu w jednej z prywatnych polskich stacji telewizyjnych.

📢 Studniówka IV LO w Szczecinie. To była wyjątkowa noc maturzystów w hotelu Radisson [ZOBACZ ZDJĘCIA] Kiedyś Muniek Staszczyk z zespołu T.Love śpiewał "czwarte liceum ogólnokształcące wszystko możesz tu znaleźć". I na pewno, młodzi, podekscytowani, elegancko ubrani - na mniej niż 100 dni do matury - znaleźli w hotelu Radisson świetną zabawę i niezapomniane wspomnienia. 📢 Pupil Roku 2022. Wybieramy zwierzaki ze Szczecina do wyjątkowego albumu GALERIA PUPIL ROKU. Stworzymy wielką, internetową galerię zwierząt domowych, zdjęcia wybranych pupili zamieścimy w specjalnym dodatku do gazety, a na laureatów czeka mnóstwo wspaniałych nagród. Pupile mają szasnę zdobyć tytuł Pupil Roku i stać się prawdziwymi gwiazdami Facebooka. Ale przede wszystkim zwieńczeniem akcji będzie wydanie pięknego albumu „NASZE PUPILE”, w którym znajdą się zdjęcia zwierzaków z całej Polski.

iPolitycznie - B. Kownacki o filmie Holland