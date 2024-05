Prasówka 15.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 15.05.2024”?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku będą miały dużo szczęście pod koniec wiosny i na początku lata. Oni wygrają wielkie pieniądze w maju i czerwcu Tym osobom sprzyja szczęście. Dużo rzeczy im się powiodło w życiu i nie zawsze jest to ich zasługa. Już za chwilę zawita do nas ciepłe lato, które przyniesie dużo słońca i wysokie temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem lata będzie miał dużo szczęścia w miłości i finansach. Oni będą mieli szczęście w maju i czerwcu!

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i maja trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Jak będzie wyglądało otwarcie Fabryki Wody? Znamy pierwsze szczegóły 1 czerwca szczeciński aquapark Fabryka Wody otworzy swoje bramy. Chętnych będzie zapewne więcej niż miejsc. Organizatorzy przygotowują specjalny program na otwarcie. Z okazji Dnia Dziecka, najmłodsi do 14 roku życia będą mogli skorzystać z atrakcji za darmo.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 W zachodniopomorskim rolnicy znowu będą protestować. Zaczną w środę o godzinie 9 Jutro, w środę rolnicy zapowiadają kolejny protest. Chcą rozmawiać z wojewodą Adamem Rudawskim i posłem z Trzeciej Drogi/PSL Jarosławem Rzepą. 📢 Tragiczny wypadek na ul. Sienkiewicza w Słupsku. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła młodą kobietę Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Zginęła 24-letnia kobieta, którą na przejściu dla pieszych potrącił kierujący ciężarowym DAF-em. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.

📢 Obchody 60-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinie [ZDJĘCIA] Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 przy ulicy Jagiellońskiej 65 w Szczecinie ma już własny sztandar. Uroczystość nadania jest kontynuacją celebracji 60-lecia działalności placówki oraz hołdem dla jej patrona, doktora Czesława Piskorskiego, wybitnego krajoznawcy, autora licznych przewodników po Szczecinie i Pomorzu Zachodnim. 📢 Twoja emerytura wrośnie od 1 czerwca o 500 zł! Musisz spełnić jeden prosty warunek 14.05.2024 Zapowiadana na czerwiec waloryzacja emerytur może okazać się bardzo korzystna dla niektórych osób pobierających świadczenia. Wysokość świadczenia może wzrosnąć nawet o 500 zł! 📢 Odra, stocznie, Wały Chrobrego. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Szczecina sprzed niemal 40 lat [GALERIA] Dzięki zbiorom Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, do których należą zdjęcia znanego zielonogórskiego fotografa Czesława Łuniewicza dzisiaj można zobaczyć, jak wyglądał Szczecina w 1985 roku.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 14.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 14.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 14.05.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 14.05.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 14.05.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości. 📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 14.05.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Osoby o tym imieniu są najlepszymi przyjaciółmi. Zobacz na kogo możesz zawsze liczyć i nigdy się nie zawiedziesz! [LISTA] 14.05.2024 Osoby o tych imionach uchodzą za najlepszych przyjaciół. Pod każdym imieniem, kryje się wiele przypisanych cech osobowości i predyspozycji. Mówi się, że imiona potrafią znacząco wpływać na relacje międzyludzkie. Osoby o tych imionach nigdy Cię nie zawiodą. Sprawdź, z kim spędzisz super czas i pogadasz o głupotach . Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy specjalne zestawienie osób. Oto lista osób, które potrafią być najlepszymi przyjaciółmi. Sprawdź wymienione przez nas imionami!

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 14.05.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 14.05.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 14.05.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 14.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 14.05.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 14.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 14.05.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 14.05.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 14.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 14.05.2024 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby? 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 14.05.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 14.05.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 14.05.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 14.05.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 14.05.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 14.05.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 14.05.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę. 📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 14.05.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście.

📢 Nowa forma wsparcia dla seniorów już niedługo. Czym jest bon senioralny i ile wyniesie? 14.05.2024 Dużą pomoc dla seniorów i ich rodzin szykuje jeszcze w tym roku. Bon senioralny ma być wyjątkowo jasno określonym przywilejem. Projekt ustawy dotyczącej bonu dla seniorów ma być przedstawiony w pierwszych stu dniach nowego rządu.

📢 Ogródki działkowe ROD na sprzedaż w Szczecinie. To idealny zakup na wiosnę [OGŁOSZENIA] 14.05.2024 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy. 📢 Małżeństwa mogą zacząć chłodzić szampany! Wyjaśniamy czym jest 500 plus dla małżeństw 14.05.2024 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.

📢 Horoskop na maj 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 14.05.2024 Maj może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na maj 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu.

📢 Oto kandydatki na Miss Województwa Zachodniopomorskiego 2024! Kto sięgnie po koronę? [ZDJĘCIA] 14.05.2024 Wyłonione zostały finalistki konkursu Miss Województwa Zachodniopomorskiego 2024. O miano najpiękniejszej dziewczyny z Pomorza Zachodniego powalczy 28 kandydatek wyłonionych w eliminacjach. 📢 Majówka w szczecińskim klubie Pinokio. Klubowicze bawili się do samego rana [ZDJĘCIA] 14.05.2024 Co za noc! W majówkę w klubie Pinokio była kosmicznie i naprawdę bardzo gorąco! Tłumy szalały na parkiecie. Tej imprezy nie zapomną nigdy. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Te osoby mają wysokie IQ! 30 cech charakteryzujące osoby inteligentne [LISTA] 14.05.2024 Inteligencja nie jest wyłącznie kwestią wyniku w teście IQ. Obejmuje również umiejętności interpersonalne, zdolność do szybkiego adaptowania się do zmieniających się okoliczności oraz doświadczenie. Oto 30 nieoczywistych cech osoby inteligentnej!

📢 W Szczecinie i regionie mnóstwo wakatów w różnych branżach. Firmy rekrutują pracowników [OFERTY PRACY] 14.05.2024 Poszukujesz nowej pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. 📢 Szczecin i region bez prądu! Sprawdź, gdzie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej 14.05.2024 Jak informuje Enea na swojej stronie internetowej, w najbliższych dniach mieszkańcy Szczecina i regionu muszą przygotować się na możliwe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Sprawdź, gdzie nie będzie prądu i jak przygotować się do tego.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 14.05.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 14.05.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 14.05.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach! 📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 14.05.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia!

📢 Sąd zakwestionował kompletność akt sprawy. Afera policka wraca do prokuratury Koszty śledztwa nie mogą być ważniejsze od prawa do obrony - uznał sąd i nie zgodził się na rozpoczęcie procesu w tzw. aferze polickiej. Akta sprawy po latach wracają do prokuratury, aby dokończyła tłumaczenia i przygotowała dokumenty w wersji cyfrowej. 📢 Wielki pożar w Warszawie ma poważne konsekwencje dla przedsiębiorców w Szczecinie Kupcy prowadzący handel na targowiskach oraz w galeriach handlowych w Szczecinie bardzo rzadko decydują się na indywidualne ubezpieczenie swojego biznesu jako firmy albo chociaż ubezpieczenie towaru, licząc na to, że wystarczy ubezpieczenie galerii jako wspólnego podmiotu, gdy dojdzie do jakiegoś niepożądanego zdarzenia. 📢 Poligon drawski. Tak wygląda ćwiczenie Immediate Response-24 z bliska [ZDJĘCIA] Różnorodne zadania taktyczne realizowane zarówno w dzień, jak i w nocy, szybkie przemieszczenia i skryte rozmieszczenia w nowych rejonach, porównywanie procedur i dzielenie się doświadczeniem – tak w skrócie wygląda każdy dzień sojuszniczych manewrów.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Widowiskowa przeprawa przez jezioro Zły Łęg. Trwa wielkie ćwiczenie na poligonie drawskim [ZDJĘCIA] Żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, amerykańskiej 29 Dywizji Piechoty Gwardii Narodowej oraz brytyjskiej 12 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej łączą siły, aby razem doskonalić swoje procedury i współdziałanie. Cykl ćwiczeń pk. IMMEDIATE RESPONSE (IR24), SABER STRIKE (SbS24) oraz SWIFT RESPONSE (SR24) wchodzą w skład międzynarodowego ćwiczenia DEFENDER-24.

📢 Barzkowicka Wiosna - wystawa ogrodniczo-pszczelarska i "Sołeckie potyczki" Przez dwa dni w Barzkowicach odbyła się wystawa ogrodniczo-pszczelarska "Barzkowicka Wiosna". Wydarzenie skupiło zarówno miłośników ogrodnictwa, jak i pszczelarstwa, oferując bogaty program edukacyjny. 📢 W Międzyzdrojach na plaży pojawiły się parawany. Tłumy turystów spacerują brzegiem morza [ZDJĘCIA] W ten weekend pogoda w Międzyzdrojach nie była jednoznaczna. A widać to było przede wszystkim po ubiorze turystów. Jedni przechadzali się po promenadzie w krótkich spodenkach i koszulkach z krótkimi rękawami, drudzy w grubych swetrach , a jeszcze inni wdzierali na siebie nawet czapki i szaliki. 📢 Valentin Cojocaru próbował uratować Pogoń przed porażką [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz z Rakowem Częstochowa (1:2). Skala not 1-10. Oceniamy tylko tych zawodników, którzy na boisku grali minimum 20 minut. Szczegóły na sąsiednich odsłonach.

📢 Świt Szczecin przez kilka minut był już w II lidze. Ważna wygrana Floty Świnoujście III liga piłkarska. Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu Świt ma już 14 punktów przewagi nad Elaną Toruń. Niewiele brakowało, by w sobotę świętował awans. 📢 Piknik w klimacie retro na Gocławiu. Spotkanie przy dawnej Wieży Bismarcka [ZDJĘCIA, FILM] W wyjątkowej scenerii Wieży Gocławskiej odbył się piknik kostiumowy. Goście przyszli na miejsce elegancko ubrani w strojach z XIX i z początków XX wieku, a nawet wcześniejszych epok.

📢 Barzkowicka Wiosna - ogród i pszczoły w centrum uwagi zwiedzających Od dziś można wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu - wystawie ogrodniczo-pszczelarskiej "Barzkowicka Wiosna". Impreza zaplanowana została jako miejsce wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy z zakresu ogrodnictwa i pszczelarstwa. W szerokiej ofercie wystawy znajdą się między innymi stoiska z sadzonkami roślin, a także materiały edukacyjne dla entuzjastów zieleni.

📢 Akcja w Lesie Arkońskim. W poszukiwaniu tajemnic wieży Quistorpa To była nie lada gratka dla miłośników historii starego Szczecina. Przeczesywali teren wokół zniszczonej wieży i poszukiwali pamiątek z przeszłości. 📢 Tramwaj przez ulicę 26 Kwietnia obsłuży dwa ważne osiedla [ZDJĘCIA,WIZUALIZACJE] 2 kilometry długości, sześć przystanków i krańcówka zamiast klasycznej pętli. Tak w pigułce ma wyglądać nowa trasa tramwajowa w Szczecinie. Miasto nie wyklucza połączenia trasy z torowiskiem na Krzekowie. 📢 Właściciele Ogrodów Śródmieście odkrywają karty. O tych wydarzeniach będzie mówił cały Szczecin To jedno z tych miejsc, do którego nogi same prowadzą. To również jedno z tych miejsc, które realnie wpływają na kulturalny i gastronomiczny kształt miasta. Ogrody Śródmieście zdobyły uznanie mieszkańców i gości Szczecina, jak żadna inna przestrzeń do tej pory. Po sukcesach ubiegłego sezonu, oczekiwania wobec nadchodzącego są wyżej niż na wyciągnięcie ręki. Wiele jednak wskazuje, że równie wysoko stoją plany właścicieli Przemysława Kazanieckiego i Michała Łozińskiego. A jeśli mielibyśmy być dokładni, to wskazują na to sami właściciele.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Majówka, majówka i... już po majówce w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA] Międzyzdroje lśnią w słońcu, niech ci wszyscy, którzy już wyjechali żałują, bo pogoda zrobiła się wyśmienita. Słońce, lekki ciepły wietrzyk i spacery już bez tłumów na plaży czy promenadzie. Jest czym oddychać. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.