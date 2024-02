Prasówka 15.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miasto (najprawdopodobniej) nie przejmie jeziorka Słoneczne. Co zrobić, by jeziorko na Gumieńcach znów ożyło?”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Miasto (najprawdopodobniej) nie przejmie jeziorka Słoneczne. Co zrobić, by jeziorko na Gumieńcach znów ożyło? Propozycja przejęcia przez miasto odpowiedzialności za jeziorko Słoneczne na szczecińskich Gumieńcach nie porwała radnych z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Efekt środowych rozmów? "Do problemu jeszcze wrócimy".

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 14.02.2024 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory.

📢 Ostatnia szansa dla mieszkańców ul. Szymanowskiego. Czy Prokurator Generalny Adam Bodnar zajmie się sprawą? Igor Podeszwik zdecydował się złożyć wniosek do Prokuratora Generalnego w sprawie nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie. - Nie wiem dlaczego prezydent miasta wydał pozwolenie na budowę, a wojewoda zachodniopomorski utrzymał je w mocy - mówi.

📢 Nocny pożar trzech samochodów pod Pyrzycami [ZDJĘCIA] We wtorek wieczorem w miejscowości Batowo (pow. pyrzycki) doszło do pożaru trzech samochodów.

📢 Poślizg na przebudowie śródmiejskiego kwartału 36 [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] Prace budowlane we wnętrzu kwartału 36 zakończą się później niż zakładano. To obecnie jedna z największych inwestycji w centrum Szczecina. 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 14.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 14.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Wiemy, kto wyremontuje fasadę Floating Areny. Wykonawca ma 10 miesięcy na realizacje Firma TDL Instal Sp. z o.o. została wybrana w przetargu na wykonanie remontu Floating Areny. Koszt prac ma wynieść 4 323 000,23 zł brutto. 📢 Horoskop walentynkowy. Zaskoczy was! Co planety przygotowały zakochanym i samotnym? Poznaj horoskop na tegoroczne walentynki. Miłość chodzi własnymi ścieżkami, czasami wszystko układa się po naszej myśli, innym razem jest tylko ból i smutek. Czy w tym roku znajdziesz miłość swojego życia? Sprawdź nasz walentynkowy horoskop. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 14.02.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Miejsca na weekend blisko Szczecina. Oto ciekawe miejsca dwie godziny drogi od Szczecina [ZDJĘCIA] 14.02.2024 Szczecin i jego okolica obfitują w miejsca idealne na szybki wypad w weekend. Lokalizacje oferują nie tylko przyrodnicze, ale także architektoniczne atrakcje i perełki. Na miłośników spacerów i krótkich podróży czekają zarówno małe wsie, jak i większe miasteczka, do tego mnóstwo jezior, plaż i lasów. Postanowiliśmy je zebrać i zaprezentować.

📢 Nerwice i depresje w regionie. Zdrowie psychiczne na skraju załamania W ciągu ostatnich kilku latach systematycznie rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Zdaniem specjalistów, tendencja będzie wzrostowa. Tempo życia, sytuacja ekonomiczna potęgują depresje, nerwice i stany lękowe. 📢 Ważne informacje dla uczestników akcji ONA i ON 2024 Oto kilka ważnych informacji, które pomogą Wam zdobyć jak najwięcej głosów w akcji ONA i ON 2024 📢 Muzeum Narodowe zaprasza na zwiedzanie. Biletem wstępu jest karma dla kota Muzeum Narodowe w Szczecinie z okazji Światowego Dnia Kota zaprasza do Ratusza Staromiejskiego w podróż do Szczecina jakiego już nie ma, a przy okazji do pomocy kociakom z Fundacji Cztery Łapy pod Lasem.

📢 Piękna zarówno w cekinach, jak i swetrach. Modna elegancja, czyli styl Krystyny Prońko Krystyna Prońko od lat jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka zachwyca głosem i muzycznymi hitami, lecz warto także przyjrzeć się jej kreacjom. Garderoba artystki to połączenie klasyki z nowoczesnością oraz wygodą. Stroje nie tylko podkreślają atuty piosenkarki, ale i niepowtarzalną osobowość. Spójrz na te stylizacje.

📢 Finał projektu "Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych". Dojść do sprawności po leczeniu onkologicznym Wsparciem objęto 500 osób – pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Jest szansa, że ponad połowa z nich nie przestanie pracować. To sukces. Projekt "Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych" w Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym w Szczecinie został zakończony. Szpital podsumowuje jego efekty. 📢 Koalicja Samorządowa w środę przedstawi kandydatów do rady miasta Szczecina. Co zrobi Lewica i PSL? Coraz mniej niewiadomych w sprawie kwietniowych wyborów samorządowych. W środę poznamy kandydatów na radnych z listy Koalicji Samorządowej i Polski 2050, a za kilka dni Nowej Lewicy. PSL na razie nie odkrywa kart. 📢 Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna projekt "Akademia e-biznesu" Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna studium "Akademia e-biznesu". Kurs powstał we współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Grupą IAI, właścicielem platformy sklepów internetowych IdoSell.

📢 Uroczystości na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. W 82. rocznicę powołania Armii Krajowej 13 lutego odbyły się uroczystości z okazji 82. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Spotkanie odbyło się przed pomnikiem „Na Chwałę Armii Krajowej" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 📢 Także dziś na węźle Myślibórz w zachodniopomorskim rolnicy będą blokować drogę Dziś (wtorek) rolnicy planują blokadę węzła Myślibórz na drodze S3 od godziny 14 do 16. Zastanawiają się także nad zaostrzeniem swojego protestu. Wystawili tez specjalną czarna trumnę rolnictwa.

📢 Kary dla Śląska Wrocław po ataku „kibica” na Valentina Cojocaru [KOMENTARZ] Poniedziałkowe nadzwyczajne posiedzenie Komisji Ligi zajęło się incydentem podczas meczu Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (0:1). Bramkarz Portowców Valentin Cojocaru został trafiony butelką. 📢 Horoskop cygański przypisuje ludziom 12 przedmiotów. Jesteś kołem, a może gwiazdą? Zobacz, co o tobie mówią romskie wróżby Horoskop cygański polega na przypisaniu każdemu człowiekowi jednego przedmiotu o symbolicznym znaczeniu. Podobnie, jak w znanym w Europie horoskopie, w romskim też istnieje 12 znaków zodiaku, które wyznaczono na podstawie dat urodzenia. Sprawdź, co to za znaki, który z nich jest twój i co o tobie mówi! 📢 Jedenastka 20. kolejki PKO Ekstraklasy według GOL24. Jagiellonia Białystok nowym liderem tabeli PKO Ekstraklasa wróciła w bardzo ciekawym wydaniu. Tylko w pierwszy weekend doszło do zmiany lidera, padł rekordowy wynik 6:0, a porażkę zaliczył aktualny mistrz. Oto jak prezentuje się najlepsza jedenastka 20. kolejki.

W naszej jedenastce wyróżnionych znajdziecie: dziesięciu seniorów i młodzieżowca

sześciu Polaków, Fina, Portugalczyka, Rumuna, Serba i Słowaka

trzech piłkarzy Cracovii, dwóch Górnika Zabrze, po jednym Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Stali Mielec oraz Warty Poznań.

📢 Radni szykują się na otwarcie Fabryki Wody. Kiedy z aquaparku skorzystają mieszkańcy? Liczymy na to, że otrzymamy pozwolenie na użytkowanie za kilka dni - odpowiadają władze aquaparku na pytania coraz bardziej zniecierpliwionych mieszkańców o termin otwarcia Fabryki Wody. Choć oficjalna data nie pada, to wiadomo już, kto pierwszy będzie mógł zobaczyć obiekt z bliska. 📢 Ponad tysiąc kibiców Pogoni Szczecin we Wrocławiu [ZDJĘCIA] Blisko 1300 fanów Pogoni Szczecin pojechało do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Największa grupa pojechała pociągiem specjalnym, ale duża część dotarła samochodami. Kibice Portowców nie dali się przekrzyczeć gospodarzom i byli słyszalni oraz widoczni na wrocławskim obiekcie. W drugiej połowie odpalili pirotechnikę i mecz musiał zostać przerwany na kilka minut.

📢 Średnio za wynajem małego mieszkania w Szczecinie trzeba zapłacić 2500 zł W tej chwili w Szczecinie metr kwadratowy wynajmowanego mieszkania to w przypadku małego lokum stawka wynosi 67 zł za metr kwadratowy. Wynajmując średniej wielkości mieszkanie trzeba liczyć się w Szczecinie, że metr kwadratowy wynajmu to 50 zł. Najtaniej wychodzi wynajem metra kwadratowego dużego mieszkania - 42 zł. 📢 Nowy przystanek na placu Zwycięstwa. Cztery linie autobusowe zmienią trasę kursowania W poniedziałek, 19 lutego, pasażerom zostanie udostępniony nowy przystanek tramwajowo-autobusowy na pl. Zwycięstwa. Wprowadzone zostaną również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 87 ponownie kursować będą przez śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego. 📢 Kolejny dzień protestu rolników. Utrudnienia na S3 w rejonie węzła Myślibórz Dziś (poniedziałek) w Zachodniopomorskiem utrudnień w ruchu należy się spodziewać na S3 w rejonie węzła Myślibórz. Tam rolnicy blokują węzeł i ruch na drodze ekspresowej.

📢 Ochotnicy Dobrowolnej Ochotniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę [ZDJĘCIA] "Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam...". 95 ochotników Dobrowolnej Ochotniczej Służby Wojskowej złożyło w sobotę uroczystą przysięgę. Część z nich przejdzie teraz do rezerwy. Większość jednak pozostanie w wojsku - w służbie zawodowej. 📢 Wczasy nad Bałtykiem, ale 100 lat temu w Darłowie. Jak wówczas plażowano? ZDJĘCIA Bałtyk, turystyka, wczasy, ale 100 lat temu lub jeszcze wcześniej. Panie w eleganckich sukniach z kapelusikami i parasolkami chroniącymi od słońca i eleganccy panowie z melonikami na głowach spacerujący w porcie Darłowo... Plaża? Tu też było inaczej. Zobaczcie, jak wówczas wyglądał port Darłowo, plaża, wczasy.

📢 PiS przedstawił liderów list wyborczych do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Kurzawa, Michał Jach i Leszek Dobrzyński, to liderzy Prawa i Sprawiedliwości w trzech szczecińskich okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - szczecińsko-polickiego, północnego i południowego.

📢 Zachodniopomorscy rolnicy protestują. Zablokowali drogi w województwie [ZDJĘCIA] W Zachodniopomorskiem utrudnienia możliwe są w kilkunastu miejscach, m.in. na S10 na odcinku od Wapnicy do Recza i Kalisza Pomorskiego, ale też na drogach w okolicach Chociwla i Węgorzyna. Najwięcej rolników zablokowało drogę S3 koło Renic 📢 Ostatnie dni karnawału! Grube balety w szczecińskim klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Karnawał jeszcze trwa, a to okazja do wspaniałej zabawy. W klubie Pinokio gromadzi się tłum gości chętny na wspólną zabawę. Jak zawsze nie zabrakło muzyki dla każdego. Klub dostarcza rozrywki od lat i cieszy się dużą popularnością nawet wśród młodych (i nie tylko) mieszkańców Szczecina, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z imprezy. 📢 Po raz 20. rozdano Perły Biznesu w woj. zachodniopomorskim. Kto otrzymał nagrody? [ZDJĘCIA] Już po raz 20. wręczone zostały Perły Biznesu. Organizatorem konkursu i gali jest redakcja „Świata Biznesu”, magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Jak co roku nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach Osobowość Biznesu i Wydarzenie Gospodarcze przyznała kapituła konkursu składająca się z zachodniopomorskich naukowców i dziennikarzy gospodarczych, a przewodniczącym tej kapituły jest prof. Juliusz Engelhardt z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Zobaczcie jak się bawili! W sobotę w Hotelu Dobosz w Policach uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce. 📢 Walentynki 2022 MEMY. Śmieszne obrazki na Walentynki. Zobacz najlepsze! Zobaczcie najciekawsze i najśmieszniejsze walentynkowe memy i demotywatory. Internauci nie zawodzą - przygotowali śmieszne obrazki i memy na Walentynki.