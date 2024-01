Prasówka 15.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do endokrynologa - 15.01.2024”?

Prasówka 15.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do endokrynologa - 15.01.2024 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie zachodniopomorskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 15.01.2024 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie zachodniopomorskim będą najkrótsze.

📢 Terminy NFZ na tomografię emisyjną w woj. zachodniopomorskim. Terminy aktualne na 15.01.2024 Jakie są terminy NFZ na tomografię emisyjną w województwie zachodniopomorskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 15.01.2024), gdzie na tomografię emisyjną można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

📢 Idą śnieżyce. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem, śniegiem i zamieciami dla woj. zachodniopomorskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami dla niemal całego woj. zachodniopomorskiego. Alerty, głównie w powiatach nadmorskich, dotyczą też silnego wiatru.

📢 2 miliony złotych dopłaty do przewozów na trasie Gryfino-Szczecin. Skąd taka kwota? Czy linia kolejowa Gryfino - Szczecin jest rentowna? Dlaczego samorząd Gryfina ma dopłacić do przewozów pasażerskich aż 2 miliony złotych? Urząd Marszałkowski wyjaśnia. 📢 Emerycie koniecznie sprawdź te dane. ZUS ostrzega! „Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle, wypłacona emerytura wróci do nas" Stary numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania to brak wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdą zmianę adresu i numeru konta należy zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty pieniędzy przez Zakład. – Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci do nas – ostrzega Iwona Kowalska-Matis z ZUS.

📢 Gdańsk uczcił pamięć zamordowanego 5 lat temu prezydenta miasta Pawła Adamowicza Kilka tysięcy gdańszczan oddały hołd zamordowanemu 5 lat temu Pawłowi Adamowiczowi. Po uroczystości o 19:00 na Targu Węglowym rodzina, władze miasta, przybyli z kraju goście i tłum uczestników przeszedł do Bazyliki Mariackiej, gdzie odbyła się międzywyznaniowa modlitwa przy miejscu pochówku prezydenta Gdańska. 📢 Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin: Kilku zawodników wygląda tragicznie King Szczecin śrubuje swój niechlubny rekord. Przegrana z MKS Dąbrowa Górnicza to siódma porażka z rzędu na swoim boisku. Taka seria mistrzom Polski nie przystoi. 📢 Strażacy pożegnali zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Nadbrygadier Jarosław Tomczyk od 12 stycznia został odwołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze stanowiska Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. 📢 Tak wygląda powstająca S3 nad morze. Zobacz nową arterię z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Trwa budowa 33-kilometrowego fragmentu S3 Świnoujście - Troszyn. To ostatni, brakujący etap tej drogi na Pomorzu Zachodnim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje stan prac na odcinku między Świnoujściem i Dargobądzem, którego długość wynosi blisko 17 km.

📢 Niebezpieczne zdarzenie pod Nowogardem. Kierujący audi zderzył się z jeleniem [ZDJĘCIA] Jeleń wbiegł pod koła jadącego audi. Na szczęście kierowcy auta nic się nie stało. Zwierzę nie przeżyło wypadku. Do zdarzenia doszło pod osadą Miętno w gminie Nowogard. 📢 King Szczecin nadal nie potrafi wygrać ligowego meczu w Netto Arenie [ZDJĘCIA] Na początku trzeciej kwarty King Szczecin prowadził różnicą dziesięciu punktów z MKS Dąbrowa Górnicza w 17. kolejce Orlen Basket Ligi, ale doznał wysokiej, może nawet zawstydzającej porażki. 📢 Prezydent Szczecina rozstał się z żoną. Poinformował o tym w mediach społecznościowych Nietypowe oświadczenie Prezydenta Szczecina. Piotr Krzystek postanowił poinformować o rozstaniu z żoną Małgorzatą i tym samym położyć kres plotkom. Zrobił to umieszczając post na jednym z portali społecznościowych. Na Facebooku Krzystka bardzo szybko rośnie liczba komentarzy i reakcji.

📢 Jak mamy przetrwać remont? Ile razy będzie nas zalewać woda? Pytają mieszkańcy szczecińskiej kamienicy Mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Małkowskiego w Szczecinie narzekają na zalane piwnice i prace prowadzone w budynku. STBS przeprasza za kłopoty i obiecuje poprawę.

📢 Młodzież szkolna w laboratoriach naukowych podczas Nocy Biologów [ZDJĘCIA] Po raz kolejny Uniwersytet Szczeciński zaprosił młodzież z zachodniopomorskich szkół do swoich laboratoriów z okazji Nocy Biologów. Młodzi ludzie zasiedli przy mikroskopach i oglądali preparaty. 📢 Magda Gessler i Piotr Adamczyk, Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak... Zobacz związki polskich gwiazd, o których zdążyliśmy już zapomnieć Magda Gessler kojarzona jest ze swojej pracy oraz wybuchowego, silnego charakteru, jednak niewielu pamięta, że znana restauratorka była niegdyś w związku z amantem polskiego kina Piotrem Adamczykiem. Kontrowersje podsycał fakt znacznej różnicy wieku pomiędzy partnerami, podobnie jak w przypadku Małgorzaty Foremniak i Rafała Maseraka. Przypominamy dawne związki polskich gwiazd! 📢 Co miesiąc zarabiam 5000 zł brutto. Jakie oszczędności w PPK zgromadzę po 5 latach? Wiemy, jak i kiedy wypłacić środki PPK już po 5 latach oszczędzania może dać realne zyski, które ciężko byłoby zgromadzić na własną rękę. Jakie to realnie kwoty? Kiedy i ile można wypłacić z PPK? Nie tylko na emeryturze warto sięgać po te oszczędności. Sprawdź wyliczenia dla różnych wariantów.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Wernisaż malarstwa Cypriana Noconia w szczecińskiej filharmonii zachwycił publiczność [ZDJĘCIA] W miniony czwartek, w salach wystawowych na ostatnim piętrze szczecińskiej filharmonii, odbył się wernisaż malarstwa Cypriana Noconia. Artysta ze swoimi obrazami w Szczecinie pojawił się po raz drugi. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Torowa rewolucja. Ważny fragment ulicy Owocowej gotowy do asfaltowania. Problemem aktualna pogoda Wykonawca prac na Nowym Mieście czeka na możliwość położenia asfaltu, gdy to się uda, nie będzie problemu z dojazdem ulicą Owocową do ronda pod wiaduktem dworcowym. 📢 Telepsychiatria w leczeniu depresji. Podsumowanie programu pilotażowego Szpital MSWiA w Szczecinie zakończył realizację projektu "Wdrażanie i wykorzystanie wideokonsultacji w diagnostyce i leczeniu depresji". - Pełny sukces - ocenia realizację projektu Elzbieta Kasprzak, dyrektorka szpitala. - Myślę, że należałoby kontynuować nasze działania. 📢 Strajk na granicy. Zamknięte przejścia graniczne z Niemcami Na 11 i 12 stycznia zaplanowano zamknięcie przejazdu przez granicę w Rosówku i w Kołbaskowie. Ma to związek ze strajkiem rolników w Niemczech. 📢 Inspektorzy ochrony środowiska znowu "odkryli" nielegalny demontaż barek nad Odrą w Szczecinie [ZDJĘCIA] To o tyle ważne, że każdy tego rodzaju proceder zagraża Odrze - mówi Michał Ruczyński, ekspert ds. kontaktu z mediami i promocji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. - Tu chodzi o niebezpieczne związki, które wpadają do Odry - zaznacza i dodaje, że gdyby nie obserwacja terenu z drona, to inspektorzy ochrony środowiska nie wykryliby tego procederu.

📢 Młodzi policjanci z woj. zachodniopomorskiego złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA] Zachodniopomorski garnizon policji zasilił swe szeregi o 57 nowych funkcjonariuszy. We wtorek w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę służenia Ojczyźnie i Społeczeństwu. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 10.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Sylwester w szczecińskim klubie Pinokio. Zobacz jak mieszkańcy powitali Nowy Rok [ZDJĘCIA] Tak szczecinianie witali Nowy Rok na parkiecie klubu Pinokio. Goście nie oszczędzali się na parkiecie, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie sami!

📢 One rządziły na parkiecie w 2023 roku! Piękne szczecinianki w klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Uroda, blask i wdzięk. Te panie z pewnością podbiły 2023 rok. Nie można od nich oderwać wzroku. W klubie Pinokio wymiatały na parkiecie. W naszej galerii znajdziesz prawdziwe królowe minionego już roku. Weekendy należały do nich! 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

