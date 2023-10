Prasówka 14.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [14.10.2023]”?

Prasówka 14.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [14.10.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Najlepsze memy po meczu Wyspy Owcze - Polska. Trener Probierz przeszedł do historii W rozegranym 12 października meczu eliminacji mistrzostw Europy Wyspy Owcze przegrały z Polską 0:2. Debiut Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski był udany i nowy szkoleniowiec przeszedł do historii jako pierwszy trener kadry w XXI wieku, który wygrał w swoim debiucie. Zobaczcie najlepsze memy po rewanżowym meczu Polski z Wyspami Owczymi.

📢 Po śmierci żołnierza 12 Brygady Zmechanizowanej ruszyła zbiórka na pomoc dla osieroconej rodziny Starsza szeregowa Ewa z 12 BZ zmarła w wyniku obrażeń, jakich doznała w wypadku drogowym. Pełniła służbę na Podlasiu.

Prasówka 14.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Są zarzuty dla kierowcy wozu strażackiego ws. tragicznego wypadku w Żukowie Prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym kierowcy wozu strażackiego w związku ze zdarzeniem, w którym zginęło dwoje druhów tutejszej jednostki OSP. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. 📢 "Trzecia droga, druga lista, pierwszy wybór". Podsumowanie kampanii wyborczej Trzeciej drogi "Najpierw się z nas śmiali, potem ignorowali, wreszcie z nami walczyli a teraz my wygramy wybory" - powiedział na podsumowaniu kampanii wyborczej Trzeciej drogi Adam Rudawski, jeden z kandydatów koalicji. W ostatni dzień kampanii Trzecia droga jeszcze raz przedstawiła swoich przyszłych parlamentarzystów i namawiała (szczególnie niezdecydowanych) do wzięcia udziału w wyborach. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 13.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 13.10.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 13.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 Zamykają przejazd kolejowy na ulicy Jagiellońskiej. Trzeba jechać objazdem Od 16 do 29 października zamknięty dla pojazdów będzie przejazd drogowo-kolejowy w pasie drogowym ulic: Jagiellońskiej, Witkiewicza i Twardowskiego w Szczecinie. Rozpoczyna się przebudowa. 📢 Dolna Odra powinna być dobrem. Dobrem narodowym (i nie tylko) Rozmowa z Rafałem Muchą, samorządowcem, menedżerem, kandydatem na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Piłkarze Pogoni Szczecin liderują w klasyfikacji Piłkarskich Orłów Piłka nożna. Październik należy, jak na razie, do Pogoni Szczecin. Po dwóch wysokich zwycięstwach na szczycie naszego miesięcznego rankingu są Portowcy. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 13.10.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 13.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Kadeci odebrali medale i puchary. Turniej Klas Mundurowych zakończony Uczniowie z województwa zachodniopomorskiego zajęli aż dwa miejsca na podium. W zakończonym w czwartek na drawskim poligonie Turnieju Klas Mundurowych zwyciężył zespół kadetów z Liceum Ogólnokształcącego TEB z Koszalina. O wygranej zadecydowały wyniki strzelania z karabinka kbks. 📢 Reprezentacja Polski. Wygrani i przegrani piłkarze meczu z Wyspami Owczymi. Rozczarowali Arkadiusz Milik i Matty Cash. Kto bohaterem? Reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi 2:0 w pierwszym październikowym meczu w walce o Euro 2024. Kto był największym wygranym w debiucie Michała Probierza, a kto najmocniej rozczarował? Oto lista piłkarzy, którzy najbardziej wyróżnili się w meczu z Farerami. Nazwiska zaskakują.

📢 To unikatowe monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Jeśli masz je w domu, to jesteś bogaty. Tak możesz je sprzedać z zyskiem Pieniądze lubi każdy. A jeśli jeszcze można na nich zarobić... Ile mogą kosztować monety? Ich cena uzależniona jest od rzadkości i wielu innych zmiennych. Coraz większą wartość zyskują te, które powstały w czasach PRL. Sprawdź, czy którąś z tych monet masz w swoim domu. One mogą kosztować krocie! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 13.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 13.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 13.10.2023. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 13.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 13.10.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 13.10.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 13.10.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 13.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 13.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 13.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 13.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 13.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 13.10.2023 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną. 📢 Usuń je z telefonu! Te aplikacje wycofano z Google Play i App Store, bo są niebezpieczne. UWAGA! Musisz sam je usunąć z telefonu. SPRAWDŹ! NIEBEZPIECZNE apki z Google Play lub App Store? Dla własnego dobra musisz usunąć je jak najszybciej! Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 13.10.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 13.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 13.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 13.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 13.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid. 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 PRAWDZIE hity ze sprawdzianów i prac domowych. Uczniowie kontra nauczyciele! Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Co z porządkiem na nowej alei Wojska Polskiego? Urzędnicy tłumaczą i dostawiają kolejne kosze Przepełnione kosze mają być opróżniane codziennie, a finał prac przy przebudowie śródmiejskiego odcinka alei ma nastąpić do połowy listopada.

📢 Opery, operetki i musicale w wykonaniu utalentowanych artystów ze Szczecina Już w piątek, 10 listopada, o godzinie 18 w Domu Kultury 13 Muz koncert "Vocal Obsession”. Wystąpią Maria Radoszewska (mezzosopran) i Patryk Adamkiewicz (tenor) razem z pianistką Olgą Bilą. Jak obiecują organizatorzy - będzie to prawdziwa muzyczna uczta.

📢 Wszystkie odcinki nowej S10 w przetargu. S10 Szczecin – Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę -Ruszył przetarg na odcinek S10 Wałcz – Piła, tym samym szukamy wykonawców na wszystkie osiem odcinków realizacyjnych tej trasy od Szczecina do Piły, o łącznej długości 113,4 km. Pod koniec września ogłosiliśmy przetargi na pierwsze trzy odcinki, a w ubiegłą środę na kolejne cztery - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Jedz to na wysokie ciśnienie! Obniżysz swoje wyniki i poprawisz stan zdrowia. Te produkty na nadciśnienie polecają kardiolodzy Nadciśnienie prowadzi do rozwoju chorób serca, ale także cukrzycy, jeśli nie jest leczone. Tymczasem nie daje ono objawów, które wskazywałyby na jego rozwój. Za pomocą diety można jednak obniżyć nie tylko ryzyko wysokiego ciśnienia krwi, ale także jego wyniki, jeśli schorzenie już się rozwinęło. Podajemy najlepsze produkty polecane przez kardiologów wraz z informacjami, jakiego spadku ciśnienie tętniczego można się spodziewać.

📢 Proces ws. tragicznego pożaru w escape roomie w Koszalinie. Zeznawała księgowa firmy W procesie czworga oskarżonych w sprawie pożaru escape roomu „To Nie Pokój” w Koszalinie, w którym zginęło pięć 15-latek, zeznawała księgowa tej firmy. Potwierdziła, że działalność była zarejestrowana na współoskarżoną Małgorzatę W. Nie pamiętała, czy kiedykolwiek ją spotkała i z nią rozmawiała.

📢 Wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek Politechniki Morskiej [ZDJĘCIA] Politechnika Morska buduje nowy obiekt dla Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki przy ul. Willowej 2. Właśnie wmurowano tam kamień węgielny. 📢 Uwaga kierowcy! Od piątku duże zmiany na placu Zwycięstwa Prace związane z przebudową infrastruktury na Placu Zwycięstwa postępują. Od najbliższego piątku kierowcy będą musieli się liczyć z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu. 📢 Pościg za motocyklistą. Szaleńcza ucieczka ulicami Polic Policcy policjanci złapali motocyklistę, który uciekał, ponieważ jego pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

📢 Prowadziła życie u boku arabskiego szejka. Zobacz, jak teraz wygląda Małgorzata Teodorska, czyli Irka z „Plebanii”. Czym się zajmuje? Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”? 📢 Niecodzienna operacja w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Laparoskopowe usunięcie pęcherza Do laparoskopowego usunięcie pęcherza moczowego, doszło w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie - to pierwszy w historii placówki tego typu zabieg. Do tej pory podobnych usunięć wykonywano przy użyciu konwencjonalnej techniki chirurgicznej, czyli tzw. operacji otwartej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody, pacjent nie ma już dużego cięcia, a jedynie kilka niewielkich nacięć na skórze brzucha. To wiąże się z szybszym powrotem do sprawności.

📢 Praca szuka człowieka. Zarobisz nawet 6 tys. zł "na rękę". Najnowsze ogłoszenia o pracę w Szczecinie Szukasz pracy w Szczecinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

📢 Zachodniopomorska Nowa Lewica podsumowała kampanię wyborczą Nasza partia to partia równości, wolności i praworządności - mówili przedstawiciele zachodniopomorskiej Nowej Lewicy podsumowując swoją kampanię wyborczą. 📢 Most nad Regalicą przeszedł próby. Wytrzymał przejazd czterech lokomotyw o masie niemal 500 ton [ZDJĘCIA] To była widowiskowa operacja. Na nowy most i wiadukt powoli wjechały cztery lokomotywy. Wykonawca prac potwierdza, że próby zakończyły się sukcesem. Do końca prac nad kolejową przeprawą jest coraz bliżej. 📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata.

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 W Odrze było więcej soli, bo była cofka na Bałtyku. Wojewoda mówi o kłamstwie na potrzeby kampanii W środę w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące tzw. kryzysu ekologicznego w Odrze wywołanego przez lokalny dodatek „Gazety Wyborczej” oraz posłankę Platformy Obywatelskiej Magdalenę Filiks.

📢 We wrześniu 2024 nowa szkoła na Warszewie zaprosi pierwszych uczniów 1 września 2024 roku w nowej szkole przy ul. Kredowej zabrzmi pierwszy dzwonek na lekcje. Budowa obiektu zakończy się przed wakacjami. 📢 Serce energetyczne kraju bije w Świnoujściu. Strategiczna inwestycja ruszyła Rozpoczęła się budowa terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. W środę w świnoujskim porcie wmurowano symboliczny kamień węgielny pod inwestycję. 📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie!

📢 Na poligonie drawskim ćwiczą kadeci. Rywalizują najlepsze klasy mundurowe z całej Polski [ZDJĘCIA] Strzelanie, rzut granatem ćwiczebnym, konkurencje strażackie, policyjne, test z wiedzy historycznej. Pierwszy, ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych ruszył we wtorek na poligonie drawskim. Kilkudziesięciu uczniów z klas wojskowych, policyjnych czy strażackich zmaga się w różnorakich konkurencjach. Jak mówią uczestnicy - warto tu było przyjechać. 📢 W Policach powiększą galerię handlową. Rozpoczęły się prace Galeria handlowa Hosso w Policach będzie większa. Powstaną dwa kolejne budynki, które będą bezpośrednio sąsiadować z obecną galerią.

📢 Skandal w Zabrzu. Lokatorka zamieniła wynajmowane mieszkanie w ruinę. Właścicielka jest załamana. Tak teraz wygląda lokum. Zobacz ZDJĘCIA Pani Iwona z Zabrza wynajęła mieszkanie, wydawać się mogło, eleganckiej i odpowiedzialnej kobiecie. Lokatorka założyła z góry za miesiąc czynszu i uiściła kaucję, nie do zwrotu w przypadku komplikacji czy drobnych usterek w mieszkaniu. Podpisała też umowę najmu. Na tym pozytywne aspekty się kończą, a rozpoczyna prawdziwa gehenna...

📢 Oto najpiękniejsze mieszkanki Pomorza! Cudowne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak zarobisz na na PRL. Te kryształy są warte fortunę! To szkło jest dziś gratką dla kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu! Kryształy w PRL miały status kultowych przedmiotów. Z biegiem lat zyskiwały one na wartości, ale zaczęły znikać z mieszkań Polaków. Dziś mają wartość kolekcjonerską, bo mogą kosztować duże pieniądze! Poszukują ich pasjonaci przedmiotów z minionej epoki. Sprawdź, czy masz w domu te kryształowe wyroby z okresu PRL!

📢 Najnowszy szczeciński tramwaj. Przyjechał na platformie z Poznania To pierwszy z dwóch zamówionych dwukierunkowych moderusów beta. W nocy z 8 na 9 października do zajezdni Pogodno dostarczono pudło wagonu. 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Jedyny taki terminal w Polsce. Świnoujście ma się czym chwalić [ZDJĘCIA] Stoimy na bramie, która prowadzi nas w świat - mówił w piątek w Świnoujściu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Właśnie została zakończona modernizacja Terminalu Promowego w Świnoujściu.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] "Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 29.07.2023 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!