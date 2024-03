Prasówka 14.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 14.03.2024”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 14.03.2024 Na których drogach w województwie zachodniopomorskim prowadzone są dzisiaj (14.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 26, Chojna - Trzcińsko Zdrój (14. km na odc. 1,8 km) .

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Nad Odrą powstanie marina. Nie w Szczecinie, ale po sąsiedzku [WIZUALIZACJE] Gmina Kołbaskowo planuje kolejną dużą inwestycję w turystykę. Po budowie nabrzeża turystycznego w Sadle Dolnym idzie za ciosem i w planach ma budowę mariny na Odrze w Moczyłach.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 13.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Oto Adrian Benedyczak, czyli Benek w masce, nadzieja w ofensywie reprezentacji Polski. Tak gra i żyje we Włoszech Zaczynał w Pogoni Szczecin, teraz walczy o awans do Serie A ze słynną Parmą. Adrian Benedyczak, bo o nim mowa jest też nadzieją reprezentacji Polski. Bramkostrzelny napastnik jest pod stałą obserwacją selekcjonera Michała Probierza i kto wie czy nie znajdzie się w kadrze na baraże o Euro 2024. Poznajcie bliżej Benka w masce, któremu wkrótce stukną trzy lata życia i grania w słonecznej Italii. 📢 Drugie podejście radnych do trzech stanowisk Do dwóch razy sztuka. Radni województwa chcą w czwartek, na ostatniej sesji Sejmiku, powrócić do dyskusji na trzy, niedokończone tematy: budowy portu kontenerowego w Świnoujściu, działalności rafinerii w Schwedt i planów powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Mają już gotowe do przegłosowania stanowiska w tych sprawach.

📢 W maju uczniowie rozpoczną walkę o wymarzoną szkołę średnią 10 maja w Szczecinie wystartuje rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych w Szczecinie. 📢 Zderzenie ciężarówki i samochodu osobowego na ul. Wyszyńskiego w Szczecinie Tir zderzył się z samochodem osobowym na ul. Wyszyńskiego. Zajęty jest prawy pas w kierunku prawobrzeża na wysokości Żabki.

📢 Zmiany w kursowaniu tramwajów. Linia nr 2 wraca na stałą trasę, linia nr 3 na tymczasową Od poniedziałku 18 marca wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych. Tramwaje linii 2 powrócą na stałą trasę Turkusowa – Dworzec Niebuszewo oraz przywrócone zostanie kursowanie linii 3 – na tymczasowej trasie Osiedle Zawadzkiego – ul. Arkońska – Potulicka. 📢 Szczecin w 2011 roku to było kompletnie inne miasto! Cofnijmy się w czasie o 13 lat [ZDJĘCIA] We wrześniu 2011 roku, po raz pierwszy do Szczecina zawitały kamery Google Street View. Co zobaczyły? Oj, nie zawsze były to piękne widoki.

📢 Pogoń Szczecin: Linus Wahlqvist tak, Luka Zahović nie Przychodzą kolejne powołania dla piłkarzy Pogoni Szczecin na marcowe spotkania reprezentacyjne. W debiucie nowego selekcjonera reprezentacji Szwecji może zagrać Linus Wahlqvist. 📢 Startuje festiwal restauracji w Szczecinie. To okazja do odkrycia nowych lokali i degustacji Aż 31 restauracji i 62 propozycji degustacyjnych menu czeka w tym sezonie na szczecinian w ramach festiwalu Restaurant Week. Ambasadorzy akcji spróbowali już pierwszych propozycji dań, teraz czas na mieszkańców miasta. Wydarzenie właśnie wystartowało i potrwa aż do 24 kwietnia. 📢 Groźny pył nad Szczecinem. Wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 13 marca br. w godzinach nocnych i porannych nastąpił wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze miasta Szczecin na stacji pomiarów automatycznych przy ul. Piłsudskiego. Przyczyną są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

📢 Małżeństwa mogą zacząć chłodzić szampany! Wyjaśniamy czym jest 500 plus dla małżeństw 13.03.2024 500 plus dla małżeństw z długim stażem? Jakie są zasady przyznawania dodatku, którego projekt powstał z inicjatywy obywateli? Czy program "Małżeństwo+" zacznie już wkrótce obowiązywać? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.

📢 Jak Robert Lewandowski żyje w Barcelonie? Zobacz jego luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 13.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 W gminie Kołbaskowo powstaje malownicza ścieżka rowerowa. Cykliści pojadą po śladzie wąskotorówki [ZDJĘCIA] Szlak rowerowy powstaje na terenie gminy Kołbaskowo. Ma prowadzić po trasie dawnej kolei wąskotorowej (Casekow-Penkun-Oder). Nowy szlak rozpocznie się na granicy polsko-niemieckiej, gdzie połączy się z istniejącym w Niemczech. Rowerzyści pojadą po ścieżce jeszcze przed wakacjami.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 13.03.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 13.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 13.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 13.03.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Osoby o tym imieniu to urodzeni zwycięzcy. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 13.03.2024 Imiona, które nosimy, odpowiadają za wiele naszych cech osobowości. Zastanawiasz się, które zwyciężają najczęściej? Te osoby to urodzeni mistrzowie. Przygotowaliśmy specjalne zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zastanawiasz się kto znalazł się na liście? Sprawdź koniecznie! 📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 13.03.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 13.03.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 13.03.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe.

📢 Dzieci o tych imionach są najmądrzejsze. Oni wyrosną na przyszłych geniuszy. Sprawdź listę 13.03.2024 Wybierając imię dla dziecka, rodzice myślą o tym, aby było ładne, brzmiało i pasowało do nazwiska. Czy mają świadomość, że przy takim wyborze decydują również o mądrości malucha? Sprawdź, które dzieci wyrosną na prawdziwych geniuszy.

📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 13.03.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 13.03.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Samochód wjechał w barierki na drodze A6 i się zapalił Kolejny wypadek w okolicy Kijewa - zderzenie dwóch samochodów osobowych oraz samochodu ciężarowego. 📢 Urbex na Pomorzu Zachodnim. Opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód [LISTA] 13.03.2024 Na dworze coraz cieplej, a to sprzyja nie tylko spacerom, ale również rozpoczęciom eksplorowania opuszczonych miejsc. Urbex staje się coraz popularniejszy w Polsce. Gdzie można się na niego udać na Pomorzu Zachodnim?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 13.03.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Zderzenie samochodów w Kijewie. Jeden z nich dachował Na skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej i Kurzej w Kijewie zderzyły się cztery samochody osobowe, a jeden z nich dachował. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 13.03.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 13.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 13.03.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 13.03.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 13.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Nowa forma wsparcia dla seniorów już niedługo. Czym jest bon senioralny i ile wyniesie? 13.03.2024 Dużą pomoc dla seniorów i ich rodzin szykuje jeszcze w tym roku. Bon senioralny ma być wyjątkowo jasno określonym przywilejem. Projekt ustawy dotyczącej bonu dla seniorów ma być przedstawiony w pierwszych stu dniach nowego rządu. 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 13.03.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 13.03.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 13.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 13.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 13.03.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły! 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 13.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Najlepsze MEMY o kobietach. Kobieta ma zawsze rację? Domyśl się! Takie są kobiety. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! 13.03.2024 Żarty oraz MEMY o kontaktach między kobietami i mężczyznami z pewnością należą do tych najpopularniejszych. Dlaczego tak się dzieje? Kobiety i mężczyźni na wiele tematów mają zupełnie inne zdanie, mają inne podejście do życia. Kobiety często są uważane za te dojrzalsze i do których należy ostateczne zdanie. Wszak... kobieta ma zawsze rację! Doskonale wiedzę o tym internauci, którzy z przymrużeniem oka patrzą na relacje damsko-męskie. Jakie są kobiety okiem internautów? Zobaczcie najlepsze MEMY o kobietach! 📢 Pasożyty, wysiedlenia i świat jak dzik. Wielkie straszenie parkiem narodowym W Widuchowej sprawa powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry rozgrzewa emocje do czerwoności. Padają niecenzuralne słowa, a jedna z mieszkanek pyta: - Czy będą nas wysiedlać?

📢 Rodziny poszkodowanych w wypadku na pl. Rodła w Szczecinie organizują zbiórki "Dołącz do nas... Nie pozostawiaj w osamotnieniu Rodziny, która znalazła się w tak dramatycznej sytuacji... Nawet niewielka darowizna ma wielką MOC, gdy jest nas wielu...". Bliscy dwóch najbardziej poszkodowanych ofiar niedawnego wypadku na pl. Rodła w Szczecinie ogłosiły zbiórkę pieniędzy na ich rehabilitację. "Dziękujemy, że jesteście. Teraz to Wy jesteście siłą i nadzieją RODZIN!". 📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 Horoskop na nowy tydzień dla wszystkich znaków zodiaku. To będzie siedem dni pełnych niespodzianek 12.03.2024 W nadchodzącym tygodniu czeka Cię siedem dni pełnych niespodzianek, inspiracji i potencjalnych wyzwań. Czy jesteś gotów, aby dowiedzieć się, co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na przyszły tydzień? 📢 Brązowa opalenizna, platynowy blond i mocny brokatowy makijaż. Tak kiedyś wyglądała Mandaryna. Dzisiaj nie przypomina siebie sprzed lat Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska była żoną jednego z najpopularniejszych wokalistów lat 90. Na oczach całej Polski wzięła ślub z Michałem Wiśniewskim w iście bajkowej i kiczowatej scenerii – takie było życie wokalistki. Jej wizerunek również był mocno kontrowersyjny. Dzisiaj kobieta już tak nie wygląda i zdecydowanie warto podpatrzeć jej nie tylko styl ubierania, ale także i fryzury. 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 12.03. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Rozpoczyna się budowa nowego Szczecińskiego Domu Sportu [ZDJĘCIA] Prace fundamentowe pod wielofunkcyjny obiekt w centrum Szczecina rozpoczną się jeszcze w marcu – poinformował urząd miasta. Rozbiórka starego Szczecińskiego Domu Sportu zakończyła się, a nowy basen i większa hala sportowa powstaną do 2026 r. 📢 Tak się bawi Szczecin w klubie Pinokio! Zobaczcie gorącą relację z imprez [ZDJĘCIA] W klubie Pinokio w Szczecinie gromadził się tłum gości chętny na wspólną zabawę. Jak zawsze nie zabrakło muzyki dla każdego. Klub cieszy się dużą popularnością nawet wśród młodych (i nie tylko) mieszkańców Szczecina, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z ostatnich imprez.

📢 Tylko Flota była smutna po 20. kolejce III ligi piłkarskiej [ZDJĘCIA] Ale dziwić to nie mogło, bo zespół ze Świnoujścia przegrał swój mecz w weekend. Pozostałe zespoły z Pomorza Zach. wygrywały.

📢 Horoskop na marzec 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 10.03.2024 Marzec może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na marzec 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu.

📢 Rodzinna tajemnica wiodąca ze Szczecina, aż na Kubę. Historia, jak scenariusz filmowy Kilka dni po śmierci matki, Krzysztof Nowakowski dostał od babci starą fotografię. Byli na niej trzej czarnoskórzy młodzi mężczyźni. Na odwrocie zdanie: „Ten w środku, to ojciec Krzyśka Nowakowskiego, syna Marysi". - Zamarłem. Przecież Krzysiek Nowakowski to ja. A potem druga myśl: Jak to, Jan Nowakowski nie jest moim tatą? Czułem, że mój poukładany świat się wali. 📢 Piękne kartki z życzeniami na Dzień Kobiet ZA DARMO! Pobierz i wyślij przez SMS, MMS, Messenger lub WhatsApp 08.03.2024 Dzień Kobiet to czas, kiedy składamy życzenia wszystkim kobietom: matkom, siostrom, córkom, przyjaciółkom czy partnerkom. Zaskocz najbliższe kobiety życzeniami! Przygotowaliśmy dla was piękne kartki do pobrania za darmo oraz wierszyki, życzenia i rymowanki, którymi możecie zasypywać je od samego rana!

📢 Wypadek na placu Rodła w Szczecinie. Prokuratura powoła biegłych Trwa śledztwo w sprawie wypadku, do której doszło 1 marca na placu Rodła w Szczecinie. Sprawca wypadku, 33-letni szczecinianin, został aresztowany na trzy miesiące. 📢 Tajemniczy głaz spod Kamienia Pomorskiego będzie dokładnie zbadany [ZDJĘCIA] W okolicy Grabowa (Gmina Kamień Pomorski) odkryto gigantyczny głaz narzutowy. Jedno jest pewne, to nie tylko natura uformowała kształt kamienia, który zalegał na głębokości 50 centymetrów. Jego powierzchnia wynosi ponad 12 metrów kwadratowych. Teraz głaz będzie poddany badaniom. Są plany, żeby kamień ogłosić Pomnikiem Przyrody.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Zobacz jak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera.

📢 Złapaliśmy Cię na zdjęciach! Zobacz kogo przyłapaliśmy na Google Street View w Szczecinie [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Coraz więcej kamer. Gigantyczna rozbudowa monitoringu w Szczecinie [LISTA LOKALIZACJI KAMER] Kamer jest 180 a będzie 580. Na szczecińskich ulicach trwa montaż kolejnych urządzeń wchodzących w skład monitoringu miejskiego.

📢 Śmiertelny wypadek pod Szczecinem w okolicy węzła Kijewo na S3. Pożar kilku aut, są ofiary śmiertelne [ZDJĘCIA] Kilka samochodów osobowych i jeden ciężarowy zderzyły się na drodze S3 w okolicach węzła Kijewo. Doszło do zapalenia się pojazdów. 6 osób nie żyje.

📢 "Nauczyciel na medal" Klasy IV-VII [ZDJĘCIA KANDYDATÓW] Prezentujemy zdjęcia kandydatów na na nauczyciela na medal. Głosuj dla najbardziej cenionych i lubianych przez uczniów i ich rodziców nauczycieli! Na laureatów czekają medale Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, które zostaną wręczone na początku grudnia podczas Konferencji Edukacyjnej. Zwycięzcy zdobędą też wspaniałe nagrody, a wśród nich tygodniowe pobyty w komfortowym ośrodku oraz wycieczki do Pragi.