Prasówka 14.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Radni szykują się na otwarcie Fabryki Wody. Kiedy z aquaparku skorzystają mieszkańcy? Liczymy na to, że otrzymamy pozwolenie na użytkowanie za kilka dni - odpowiadają władze aquaparku na pytania coraz bardziej zniecierpliwionych mieszkańców o termin otwarcia Fabryki Wody. Choć oficjalna data nie pada, to wiadomo już, kto pierwszy będzie mógł zobaczyć obiekt z bliska.

📢 Ponad tysiąc kibiców Pogoni Szczecin we Wrocławiu [ZDJĘCIA] Blisko 1300 fanów Pogoni Szczecin pojechało do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Największa grupa pojechała pociągiem specjalnym, ale duża część dotarła samochodami. Kibice Portowców nie dali się przekrzyczeć gospodarzom i byli słyszalni oraz widoczni na wrocławskim obiekcie. W drugiej połowie odpalili pirotechnikę i mecz musiał zostać przerwany na kilka minut. 📢 Średnio za wynajem małego mieszkania w Szczecinie trzeba zapłacić 2500 zł W tej chwili w Szczecinie metr kwadratowy wynajmowanego mieszkania to w przypadku małego lokum stawka wynosi 67 zł za metr kwadratowy. Wynajmując średniej wielkości mieszkanie trzeba liczyć się w Szczecinie, że metr kwadratowy wynajmu to 50 zł. Najtaniej wychodzi wynajem metra kwadratowego dużego mieszkania - 42 zł.

📢 Nowy przystanek na placu Zwycięstwa. Cztery linie autobusowe zmienią trasę kursowania W poniedziałek, 19 lutego, pasażerom zostanie udostępniony nowy przystanek tramwajowo-autobusowy na pl. Zwycięstwa. Wprowadzone zostaną również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 87 ponownie kursować będą przez śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego. 📢 Platforma Obywatelska i prezydent Piotr Krzystek podpisali porozumienie o współpracy Mieszkańcy chcą, abyśmy współpracowali, a nie rywalizowali - mówił dziś poseł Arkadiusz Marchewka wyjaśniając dlaczego Platforma Obywatelska postawiła na prezydenta Piotra Krzystka i nie wystawi własnego kandydata w kwietniowych wyborach samorządowych. 📢 Kolejny dzień protestu rolników. Utrudnienia na S3 w rejonie węzła Myślibórz Dziś (poniedziałek) w Zachodniopomorskiem utrudnień w ruchu należy się spodziewać na S3 w rejonie węzła Myślibórz. Tam rolnicy blokują węzeł i ruch na drodze ekspresowej.

📢 Dramatyczny apel o adopcje zwierząt. Schroniska muszą ograniczyć liczbę psów Wolontariusze błagają o przygarnianie schroniskowych psów. Po wejściu w życie nowych przepisów, które ograniczają liczbę psów w boksach, schronisko w Choszcznie wypowiedziało umowy dziewięciu gminom, które rozpaczliwie szukają nowego miejsca dla zwierząt. Problem w tym, że nigdzie tego miejsca nie ma.

📢 Te imiona noszą naprawdę złe teściowe. Jakie teściowe znalazły się na liście? Te panie uwielbiają wtrącać się w życie Kochane mamy mężów lub żon nie cieszą się dobrą sławą, bo znacznie łatwiej znaleźć historie i dowcipy o złych teściowych niż opowieści, w których drugie mamy są chwalone. Dobra teściowa, tylko imię ma złe. Prawda? Są złe imiona dla teściowych z piekła rodem? Sprawdź listę imion, na które powinno się lub trzeba uważać. 📢 8. Karnawałowy Bal Charytatywny na rzecz Weteranów. Zbierali na rehabilitację poszkodowanych weteranów W najwyższym budynku w Szczecinie - Hanza Tower, w sobotę (10 lutego) odbył się 8. Karnawałowy Bal Charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju - organizatorów wsparła 12. Brygada Zmechanizowana. Dochód przeznaczony zostanie przede wszystkim na rehabilitację poszkodowanych weteranów.

📢 Valentin Cojocaru zamurował bramkę Pogoni Szczecin we Wrocławiu [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz ze Śląskiem Wrocław. Skala 1-10. Oceniamy tych piłkarzy, którzy grali minimum 20 minut. 📢 Rada Regionu Zachodniopomorskiej PO zatwierdziła listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Rada Regionu Zachodniopomorskiego PO RP zatwierdziła listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz poszczególnych powiatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

📢 Zakochani (i nie tylko) pobiegli i pomaszerowali w imprezie walentynkowej w Policach Amatorzy biegania i chodzenia z "kijkami" zmierzyli się, w ramach Ligi Biegowej Pomorza Zachodniego, na przełajowej trasie 5 kilometrów. Zmagania z okazji walentynek odbyły się na polanie sportowej za "Ósemką" w Policach. 📢 Nowoczesna pracownia w szpitalu w Drawsku Pomorskim

📢 Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Szczecinie? Cena zwala z nóg Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że niemal w identycznym stopniu zdrożały małe (o 15,3 proc.) i średnie mieszkania (o 15,8 proc.). Zauważalnie słabiej drożały duże lokale, notując wzrost o 12,5 proc. To wzrost cen średnio w całym kraju. A o ile zdrożały mieszkania w Szczecinie?

📢 Wspomnienia z balu maturalnego 2024. Zobaczcie hity studniówkowe. Nauczyciele i uczniowie zaskakują Większość studniówek już za nami. Pora więc na podsumowania. W przestrzeni internetowej pojawiło się sporo pięknych i chwytających za serce występów uczniów, ale też zabawnych tańców nauczycieli. Tradycyjny polonez wykonany przez młodych ludzi z liceum zachwycił także internautów z USA. Zobaczcie z nami hity ze studniówek 2024. 📢 Ostatnie dni karnawału! Grube balety w szczecińskim klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Karnawał jeszcze trwa, a to okazja do wspaniałej zabawy. W klubie Pinokio gromadzi się tłum gości chętny na wspólną zabawę. Jak zawsze nie zabrakło muzyki dla każdego. Klub dostarcza rozrywki od lat i cieszy się dużą popularnością nawet wśród młodych (i nie tylko) mieszkańców Szczecina, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z imprezy.

