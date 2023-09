Prasówka 13.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (13.09.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 13.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (13.09.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie zachodniopomorskim 13.09.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 10, m. Krąpiel - węzeł Stargard Wschód (56. km na odc. 0,1 km) Na odcinku 56+150 - 56+056, k. Stargard od godz. 08:00 dnia 11.09.2023 r. do godz. 14:00 dnia 13.09.2023 r. - wymiana korytek ściekowych - ruch wahadłowy.

📢 Sprawa zaginięcia Sebastiana. Dlaczego prokuratura wprowadziła embargo? Najbliższe tygodnie mogą zdecydować, czy poznamy prawdę o zaginięciu Sebastiana Sierpińskiego z Gryfina. Dlatego prokuratura nabrała wody w usta w tej sprawie. 📢 Najlepsze memy o grzybiarzach i grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

Prasówka 13.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z rzeki Regi w Trzebiatowie wyłowiono zwłoki mężczyzny We wtorkowy wieczór w Trzebiatowie w okolicy ul. Parkowej z rzeki Regi wyłowiono zwłoki.

📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie. 📢 Invest in Szczecin Open: Maks Kaśnikowski w drugiej rundzie [ZDJĘCIA] Tenis ziemny. Maks Kaśnikowski pokonał Holendra Jelle Selsa w I rundzie szczecińskiego challengera. Do rozstrzygnięcia potrzebny był jeden set. Przed drugim Holender zrezygnował z kontynuowania gry.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań? 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 12.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 12.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 12.09.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 12.09.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Powstaje boisko szkolne przy budowanej szkole na Warszewie Budowa nowego obiektu szkolnego w rejonie ulicy Kredowej posuwa się do przodu. Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem zewnętrznej infrastruktury sportowej. 📢 Poseł Jarosław Rzepa zainaugurował swoją kampanię wyborczą Poseł Jarosław Rzepa podsumował swoją kadencję w Sejmie RP i oficjalnie zainaugurował kampanię wyborczą. 📢 Metamorfoza Joanny Kurowskiej! Aktorka zrzuciła zbędne kilogramy i wygląda fenomenalnie! Sprawdź, jaką dietę stosowała Joanna Kurowska to wyjątkowo sympatyczna aktorka, która jest wciąż aktywna. To wszystko przyczyniło się do podjęcia ważnej decyzji w jej życiu. Celebrytka postanowiła zrzucić zbędne kilogramy. Świetnie jej idzie. Sprawdź, jakie kroki podjęła i co zamierza jeszcze zrobić, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Kolizja na placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie [ZDJĘCIA] BMW kontra Mercedes. Samochody zderzyły się i obecnie stoją na martwym polu, na jezdni w kierunku placu Rodła. Kierowcy powinni uważać, bo doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych. 📢 Chce pokonać dwa oceany i pięć kontynentów. Wyprawę dedykuje Olkowi Dobie Pan Dariusz mówi o sobie, że jest pozytywnie zakręconym wariatem. W planach ma ekstremalną podróż dookoła świata: łodzią wiosłową i na rowerze. Na razie w ramach rozgrzewki dopłynął do Bornholmu. 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 12.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 12.09.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć. 📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 12.09.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

📢 Oni nie płacą na własne dzieci! Alimenciarze ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Publikujemy ich wizerunek [ZDJĘCIA] 12.09 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 12.09.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Uprawiasz sport amatorsko? Ten dodatek cię ucieszy! Ile będzie można dostać? 12.09.2023 Nowy dodatek od państwa bez wątpienia wielu osobom bardzo się spodoba. Nie mam wątpliwości co do tego, że Polacy chętnie będą z niego korzystali. Jak będzie można uzyskać pieniądze i ile? Rusza pilotażowy program „Recepta na Ruch”. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 12.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 12.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Niebezpieczne kobiety ze Szczecina. Poszukuje ich policja. Prezentujemy ich wizerunek. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] 12.09.2023 Policja poszukuje tych kobiet ze Szczecina. W bazie policji są poszukiwane za kradzieże, podrabianie dokumentów, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych kobiet? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 12.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 12.09.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 12.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 12.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 12.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 12.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 12.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 12.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 12.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 12.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 12.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 12.09.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić! 📢 Polscy piłkarze ze swoimi ukochanymi kobietami. ZDJĘCIA Lewandowski, Glik, Cash, Milik i inni na wakacjach! 12.09.2023 Mundial dla polskich piłkarzy zakończony. Porażka 1:3 z Francją w 1/8 finału przekreśliła nasz udział w dalszej części mistrzostw. Teraz piłkarze reprezentacji Polski rozjechali się po świecie. Arek Milik z ukochaną, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski z żoną Anną, Matty Cash, zażywają kąpieli na rajskich wyspach. ZOBACZ ZDJĘCIA Z WAKACJI POLSKICH PIŁKARZY

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 12.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 12.09.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 12.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy. 📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 12.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 12.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 12.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 12.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 12.09.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 12.09.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Uwaga, kierowcy! Wracają kursy reedukacyjne. Wcześniej niż teraz skasują ci punkty karne Od 17 września kierowców czekają ważne zmiany. Pierwsza: wracają kursy reedukacyjne dla tych kierowców, którzy zbliżają się do limitu punktów karnych za wykroczenia drogowe. Zmiana druga: punkty będą się ponownie kasować już po roku od ich „zdobycia”, a nie po dwóch latach.

📢 Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie: z Konfederacją nigdzie nie pójdziemy Liderzy Nowej Lewicy przekonywali dziś, że ich pomysł na 35-godzinny tydzień pracy jest aktualny i konieczny. 📢 Poniedziałek na Invest in Szczecin Open: porażka Daniela Michalskiego, sukcesy Czechów [ZDJĘCIA] W poniedziałek dokończono rundę eliminacyjną i rozegrano pierwsze pojedynki I rundy Invest in Szczecin Open. Nie ma dobrych informacji dla polskich kibiców.

📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niezwykły dom Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Niesamowita kuchnia w górach – tutaj Ewa Wachowicz gotuje Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry.

📢 Po raz drugi będą szukać wykonawcy przebudowy dworca w Dąbiu [WIZUALIZACJE] Jeszcze we wrześniu ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę prac przy modernizacji dworca w Dąbiu. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. 📢 Odważna metamorfoza Joanny Racewicz. Dziennikarka wygląda teraz znacznie młodziej i atrakcyjniej. Sprawdź, na jakie zmiany się zdecydowała Joanna Racewicz to dziennikarka znana i lubiana. Jest również inspiracją dla wielu współczesnych kobiet. Gwiazda w swoim życiu przeszła wiele, a jej sposobem na pozostawienie problemów za sobą były zmiany wizerunkowe. Tym razem metamorfoza celebrytki miała inny wymiar. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje Joanna Racewicz. 📢 Trwa oczyszczanie jeziorka Słonecznego. Ktoś ukradł korek od ścieków Po wprowadzeniu środka koagulującego jest widoczne wytrącenie osadu i klarowanie się wody. To najnowsze informacje dotyczące zanieczyszczonego jeziorka na Gumieńcach.

📢 22. rocznica zamachów na World Trade Center. Relacje mediów z całego świata sprzed 22 lat Dziś mijają 22 lata od wydarzeń, które wstrząsnęły całym światem. To właśnie równo przed 22 laty, doszło do ataków na wieże World Trade Center i Pentagon, w których zginęło blisko 3 tysiące osób, w tym 6 Polaków. 📢 To nie starość się Panu Bogu nie udała. To z nami coś jest nie tak Pani Honorata, lat 89, czeka na kogoś, kto będzie spędzał z nią czas i pomoże w zakupach. Tak samo jak 94-letnia pani Stefania i jej rówieśniczka Walentyna. A pani Irena chciałaby tylko z kimś porozmawiać. Samotność to ich największa bolączka. Najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to czas. Niby niewiele, a jednak tak dużo. Z danych GUS wynika, że w 2050 roku blisko połowa społeczeństwa będzie w wieku powyżej 60 lat.

📢 MEMY o meczu Albania - Polska. Tak nasi obejrzą Euro 2024, Santos kiwa do zwolnionego Flicka [GALERIA] Co wieczór to rozczarowanie. Ledwie przepchnęliśmy mecz z Wyspami Owczymi, a już wpadliśmy do albańskiego piekła... W Tiranie ośmieszono nasz hymn, anulowano bramkę, aż w końcu pozwoliliśmy na strzał życia, a po przerwie na drugiego gola. Internauci nie mają złudzeń - Euro 2024 nasi piłkarze obejrzą w telewizji! Zobaczcie najlepsze memy o meczu Albania - Polska. 📢 Spodnie z pytona wykryli zachodniopomorscy celnicy w przesyłce z Indonezji Nadawca przesyłki w deklaracji celnej wpisał prawdę,ale... nie do końca. Rzeczywiście w paczce były spodnie. Miały trafić do mieszkańca Szczecina. 📢 Zagraliśmy dla Roberta Dymkowskiego. Każdy dołożył swoją cegiełkę [ZDJĘCIA] "Gramy dla Dymka" to była zdecydowanie udana impreza charytatywna. Robert Dymkowski wytrwał do końca, by nacieszyć się spotkaniem z kolegami z boiska. A kibice mieli możliwość zobaczyć gwiazdy polskiej piłki.

📢 Wagony, lokomotywy, stacje w miniaturze na Wystawie Makiet Kolejowych w Turzynie [ZDJĘCIA] Wystawa Makiet Kolejowych po raz kolejny zawitała do Galerii Turzyn. To atrakcja dla wszystkich miłośników miniaturyzacji, modelarstwa oraz poszukiwaczy niezwykłych wrażeń. To świat pociągów w pigułce. 📢 35. edycja Targów Agro Pomerania rozpoczęta. Ponad 300 wystawców w Barzkowicach [ZDJĘCIA] W Barzkowicach zainaugurowano jubileuszową 35. edycję Targów Agro Pomerania. Przez trzy dni odbędzie się tu wiele spotkań, imprez oraz licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców dla mieszkańców regionu i gości. Do Barzkowic zjechali przedstawiciele parlamentu, rządu oraz samorządowcy. Targi w Barzkowicach odbywają się w 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce. 📢 Szczecin z lotu ptaka jest przepiękny! Niesamowite ujęcia naszego miasta [ZDJĘCIA] W ramach miejskiego konkursu "Szczecin Love" przez trzy miesiące można było nadsyłać zdjęcia miasta i walczyć o splendor oraz nagrody. Niektóre z tych zdjęć wyglądają niczym kadry z filmów fantastycznych, a sam Szczecin jawi sie jako magiczna kraina. Zobaczcie te wyjątkowe zdjęcia!

📢 Dachowanie na S6 pod Goleniowem. Wielki zator nad morze [ZDJĘCIA] Do zdarzenia drogowego doszło na ekspresowej S6 pod Goleniowem, na jezdni w kierunku Świnoujścia. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 06.09.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 06.09.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

Rzeczniczka SG o filmie "Zielona granica" Holland