Prasówka 13.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Radni szykują się na otwarcie Fabryki Wody. Kiedy z aquaparku skorzystają mieszkańcy? Liczymy na to, że otrzymamy pozwolenie na użytkowanie za kilka dni - odpowiadają władze aquaparku na pytania coraz bardziej zniecierpliwionych mieszkańców o termin otwarcia Fabryki Wody. Choć oficjalna data nie pada, to wiadomo już, kto pierwszy będzie mógł zobaczyć obiekt z bliska.

📢 Takie dodatki należą się dzieciom na chorych rodziców w 2024 roku. Oto najważniejsze zasady! [13.02.2024] Co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Rodzice starzeją się, a dzieci pracują. Mają swoje rodziny, kredyty i inne zobowiązania. Czy mogą w tym czasie zaopiekować się chorymi matką lub ojcem tak, żeby nie musieli brać urlopu od pracy? Oto wszystko, co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym.

Prasówka 13.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Tyle wyniesie waloryzacja emerytur 2024! A jakie to konkretnie kwoty? GUS podał ostateczne dane. Podwyżki już w marcu Emerytury i renty w wyniku waloryzacji 2024 wzrosną w marcu o 12,12 proc. To ostateczne dane GUS, które oznaczają, że minimalna emerytura wyniesienie 1780,96 zł. A o ile wzrosną średnie emerytury w Polsce? Kiedy dojdzie do waloryzacji? Znamy już wszystkie elementy tej emerytalnej układanki. 📢 Ponad tysiąc kibiców Pogoni Szczecin we Wrocławiu [ZDJĘCIA] Blisko 1300 fanów Pogoni Szczecin pojechało do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Największa grupa pojechała pociągiem specjalnym, ale duża część dotarła samochodami. Kibice Portowców nie dali się przekrzyczeć gospodarzom i byli słyszalni oraz widoczni na wrocławskim obiekcie. W drugiej połowie odpalili pirotechnikę i mecz musiał zostać przerwany na kilka minut.

📢 Średnio za wynajem małego mieszkania w Szczecinie trzeba zapłacić 2500 zł W tej chwili w Szczecinie metr kwadratowy wynajmowanego mieszkania to w przypadku małego lokum stawka wynosi 67 zł za metr kwadratowy. Wynajmując średniej wielkości mieszkanie trzeba liczyć się w Szczecinie, że metr kwadratowy wynajmu to 50 zł. Najtaniej wychodzi wynajem metra kwadratowego dużego mieszkania - 42 zł. 📢 Nowy przystanek na placu Zwycięstwa. Cztery linie autobusowe zmienią trasę kursowania W poniedziałek, 19 lutego, pasażerom zostanie udostępniony nowy przystanek tramwajowo-autobusowy na pl. Zwycięstwa. Wprowadzone zostaną również zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 87 ponownie kursować będą przez śródmiejski odcinek alei Wojska Polskiego. 📢 Platforma Obywatelska i prezydent Piotr Krzystek podpisali porozumienie o współpracy Mieszkańcy chcą, abyśmy współpracowali, a nie rywalizowali - mówił dziś poseł Arkadiusz Marchewka wyjaśniając dlaczego Platforma Obywatelska postawiła na prezydenta Piotra Krzystka i nie wystawi własnego kandydata w kwietniowych wyborach samorządowych.

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 12.02.2024 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory. 📢 Nowy parking pod dachem w centrum Szczecina. Postój na zasadach Strefy Płatnego Parkowania W ramach przebudowy śródmiejskiego kwartału 36 w Szczecinie powstaje parkingowiec. Do końca budowy zostało kilka miesięcy.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 12.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 12.02.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 12.02.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście! 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 12.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 12.02.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości. 📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 12.02.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 12.02.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 12.02.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 12.02.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 12.02.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 12.02.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 12.02.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 12.02.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 12.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 12.02.2024 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 12.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 12.02.2024 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 12.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 12.02.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 To świadczenie wzrośnie o 2700 złotych! Skorzystają miliony Polaków. Projektem zajmuje się Sejm 12.02.2024 Do Sejmu trafił obywatelski projekt, który o ponad 2700 zł zwiększa jeden z dodatków, z którego korzystają miliony Polaków. Projekt zakłada podwyższenie świadczenia do poziomu nawet 4300 zł – ma to związek z powiązaniem go z minimalnym wynagrodzeniem.

📢 Najśmieszniejsze MEMY O PIZZY! Jak z pizzy śmieją się internauci? Rozbawią was do łez! 12.02.2024 Jedno z najpopularniejszych dań na świecie doczekało się wielu memów. Przedstawiamy jak internauci śmieją się z pizzy i miłośników tego włoskiego przysmaku! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. Leniwe, słodkie i prześmieszne. Te memy rozbawią was do łez! 12.02.2024 Memy o kotach niejednego potrafią rozśmieszyć do łez. Właściciele kotów doskonale zdają sobie sprawę, że koty to nieprzewidywalne stworzenia. Potrafią przewrócić dom do góry nogami. Memy o kotach idealnie ukazują ich prawdziwą naturę.

📢 Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 12.02.2024 Kiedy ruszy okres rozliczeń PIT za 2023 rok, ZUS automatycznie wypłaci emerytom zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego od 13. i 14. emerytury! Kto może się spodziewać zwrotu nawet do 400 złotych? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Horoskop na luty 2024. Ten miesiąc namiesza w Twoim życiu. Zobacz co przyniesie los 12.02.2024 Luty może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na luty wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w lutym. 📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 12.02.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 12.02.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę. 📢 Te długi przedawniają się od lutego 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 12.02.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lutym 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 12.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 12.02 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 12.02.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 12.02.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 12.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 12.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Dramatyczny apel o adopcje zwierząt. Schroniska muszą ograniczyć liczbę psów Wolontariusze błagają o przygarnianie schroniskowych psów. Po wejściu w życie nowych przepisów, które ograniczają liczbę psów w boksach, schronisko w Choszcznie wypowiedziało umowy dziewięciu gminom, które rozpaczliwie szukają nowego miejsca dla zwierząt. Problem w tym, że nigdzie tego miejsca nie ma.

📢 8. Karnawałowy Bal Charytatywny na rzecz Weteranów. Zbierali na rehabilitację poszkodowanych weteranów W najwyższym budynku w Szczecinie - Hanza Tower, w sobotę (10 lutego) odbył się 8. Karnawałowy Bal Charytatywny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju - organizatorów wsparła 12. Brygada Zmechanizowana. Dochód przeznaczony zostanie przede wszystkim na rehabilitację poszkodowanych weteranów. 📢 Valentin Cojocaru zamurował bramkę Pogoni Szczecin we Wrocławiu [OCENY POGONI] Oceny piłkarzy Pogoni Szczecin za mecz ze Śląskiem Wrocław. Skala 1-10. Oceniamy tych piłkarzy, którzy grali minimum 20 minut. 📢 PKO Ekstraklasa: Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin 0:1. Portowcy pokonali lidera! [ZDJĘCIA] Po 23 latach Pogoń odczarowała Wrocław i tam wygrała spotkanie ligowe. Może i bardziej sprawiedliwym wynikiem byłby remis, ale może szczęście powróciło do szczecińskiej drużyny​.

📢 Rada Regionu Zachodniopomorskiej PO zatwierdziła listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Rada Regionu Zachodniopomorskiego PO RP zatwierdziła listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz poszczególnych powiatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 📢 Platforma Obywatelska poprze Piotra Krzystka. Znamy kandydatów PO do Rady Miasta Szczecińska Platforma Obywatelska w wyborach na prezydenta poprze Piotra Krzystka - to oznacza, że nie wystawi swojego kandydata. Tak w niedzielę zdecydowała rada szczecińskiej Platformy Obywatelskiej. 📢 Zakochani (i nie tylko) pobiegli i pomaszerowali w imprezie walentynkowej w Policach Amatorzy biegania i chodzenia z "kijkami" zmierzyli się, w ramach Ligi Biegowej Pomorza Zachodniego, na przełajowej trasie 5 kilometrów. Zmagania z okazji walentynek odbyły się na polanie sportowej za "Ósemką" w Policach.

📢 Nowoczesna pracownia w szpitalu w Drawsku Pomorskim 📢 Samorządy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Jest entuzjazm, ale są też obawy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry może stać się pierwszym w Polsce po 23 latach przerwy nowym parkiem narodowym. W sobotę w Przecławiu w obecności wiceministra środowiska mieli okazję o tym dyskutować samorządowcy i mieszkańcy trzech gmin, na których Międzyodrze się znajduje. To Kołbaskowo, Gryfino i Widuchowa. 📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera.

📢 Pożar na ulicy Okólnej w Szczecinie. Płonął pustostan Palił się niezamieszkały budynek przy ul. Okólnej w Szczecinie. Nikomu nic się nie stało.

📢 Ochotnicy Dobrowolnej Ochotniczej Służby Wojskowej złożyli przysięgę [ZDJĘCIA] "Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam...". 95 ochotników Dobrowolnej Ochotniczej Służby Wojskowej złożyło w sobotę uroczystą przysięgę. Część z nich przejdzie teraz do rezerwy. Większość jednak pozostanie w wojsku - w służbie zawodowej. 📢 Wczasy nad Bałtykiem, ale 100 lat temu w Darłowie. Jak wówczas plażowano? ZDJĘCIA Bałtyk, turystyka, wczasy, ale 100 lat temu lub jeszcze wcześniej. Panie w eleganckich sukniach z kapelusikami i parasolkami chroniącymi od słońca i eleganccy panowie z melonikami na głowach spacerujący w porcie Darłowo... Plaża? Tu też było inaczej. Zobaczcie, jak wówczas wyglądał port Darłowo, plaża, wczasy. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 PiS przedstawił liderów list wyborczych do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Kurzawa, Michał Jach i Leszek Dobrzyński, to liderzy Prawa i Sprawiedliwości w trzech szczecińskich okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - szczecińsko-polickiego, północnego i południowego. 📢 Pracowite dwa dni króla Danii Fryderyka X w Szczecinie Zaledwie po dwóch tygodniach od koronacji na króla Danii Fryderyk X zawitał do Szczecina. Dla miasta to była prestiżowa wizyta, na którą przygotowywano się ponad rok. Ostatni raz Szczecin gościł króla w 1905 roku.

📢 Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Szczecinie? Cena zwala z nóg Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że niemal w identycznym stopniu zdrożały małe (o 15,3 proc.) i średnie mieszkania (o 15,8 proc.). Zauważalnie słabiej drożały duże lokale, notując wzrost o 12,5 proc. To wzrost cen średnio w całym kraju. A o ile zdrożały mieszkania w Szczecinie?

📢 Zachodniopomorscy rolnicy protestują. Zablokowali drogi w województwie [ZDJĘCIA] W Zachodniopomorskiem utrudnienia możliwe są w kilkunastu miejscach, m.in. na S10 na odcinku od Wapnicy do Recza i Kalisza Pomorskiego, ale też na drogach w okolicach Chociwla i Węgorzyna. Najwięcej rolników zablokowało drogę S3 koło Renic 📢 Nowe zasady w szkołach i przedszkolach od 15 lutego. Ważna zmiana. Chodzi o zmiany w weryfikacji niekaralności kandydatów na nauczyciela Zmieniają się zasady dotyczące weryfikacja niekaralności kandydatów na nauczyciela. To bardzo ważna informacja dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, ale także dla kandydatów na nauczyciela. Zmiana ta jest spowodowana nowelizacją ustawy Kodeks Rodzinny i niektórych innych ustaw, czyli tzw. Lex Kamilek. Zobacz, czego dotyczą szczegóły nowych zasad. 📢 Ostatnie dni karnawału! Grube balety w szczecińskim klubie Pinokio [ZDJĘCIA] Karnawał jeszcze trwa, a to okazja do wspaniałej zabawy. W klubie Pinokio gromadzi się tłum gości chętny na wspólną zabawę. Jak zawsze nie zabrakło muzyki dla każdego. Klub dostarcza rozrywki od lat i cieszy się dużą popularnością nawet wśród młodych (i nie tylko) mieszkańców Szczecina, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z imprezy.

📢 Po raz 20. rozdano Perły Biznesu w woj. zachodniopomorskim. Kto otrzymał nagrody? [ZDJĘCIA] Już po raz 20. wręczone zostały Perły Biznesu. Organizatorem konkursu i gali jest redakcja „Świata Biznesu”, magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Jak co roku nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach Osobowość Biznesu i Wydarzenie Gospodarcze przyznała kapituła konkursu składająca się z zachodniopomorskich naukowców i dziennikarzy gospodarczych, a przewodniczącym tej kapituły jest prof. Juliusz Engelhardt z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

