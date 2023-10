Prasówka 12.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 11.10.23”?

Prasówka 12.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 11.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Życie mieszkańców Koszalina 40 lat temu. Tak wyglądało miasto w latach 80. [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. Znajdziecie tu nie tylko fotografie przedstawiające ulice miasta, ale także relacje z imprez i uroczystości, a także ze szkół i zakładów pracy. Zapraszamy do oglądania!

Prasówka 12.10: pozostałe wydarzenia

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Oto zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 12.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 12.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 12.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 W Odrze było więcej soli, bo była cofka na Bałtyku. Wojewoda mówi o kłamstwie na potrzeby kampanii W środę w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dotyczące tzw. kryzysu ekologicznego w Odrze wywołanego przez lokalny dodatek „Gazety Wyborczej” oraz posłankę Platformy Obywatelskiej Magdalenę Filiks.

📢 We wrześniu 2024 nowa szkoła na Warszewie zaprosi pierwszych uczniów 1 września 2024 roku w nowej szkole przy ul. Kredowej zabrzmi pierwszy dzwonek na lekcje. Budowa obiektu zakończy się przed wakacjami. 📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Tak wyglądały lekcje w czasach PRL-u. Niektóre metody wychowawcze nauczycieli dziś by nie przeszły. Jakie są Wasze wspomnienia? Szkoła zmienia się na wielu obszarach, nie zawsze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. System edukacji to pojemny temat, w którym jest jeszcze dużo do zrobienia. Brakuje wciąż rozwiązań problemów, z którymi borykają się młodzi uczniowie, ale także nauczyciele. Ta ostatnia grupa zmaga się m.in. z brakiem prestiżu zawodowego. W czasach PRL-u autorytet nauczyciel często budowano na władzy i strachu. Dziś potrzebne są inne rozwiązania. Jakie były metody wychowawcze nauczycieli 30 lat, 40 lat czy 50 lat temu, które dziś są nie do zaakceptowania? 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa. Sofa warta krocie to nie wszystko. Zobacz salon po metamorfozie i luksusową kuchnię jurorki „Mam talent” Julia Wieniawa uwielbia luksusowe wnętrza, dlatego mieszka w komfortowym apartamencie, który jest wart krocie. Nowa jurorka „Mam talent” kocha zmiany, dlatego ostatnio przearanżowała z pomocą architekta swój salon w stolicy. W luksusowym wnętrzu pojawiły się drogie meble znanych projektantów i wiele designerskich rozwiązań. Zobacz, jak wygląda dom Julii Wieniawy po kosztownej metamorfozie. Sprawdź, w jakich wnętrzach żyje na co dzień popularna celebrytka.

📢 Serce energetyczne kraju bije w Świnoujściu. Strategiczna inwestycja ruszyła Rozpoczęła się budowa terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. W środę w świnoujskim porcie wmurowano symboliczny kamień węgielny pod inwestycję. 📢 Największe cmentarze w Polsce. 6 gigantycznych nekropolii na nastrojowy spacer. Który cmentarz jest największy w Europie i na świecie? Największe cmentarze w Polsce przypominają rozległe parki. To idealne miejsca na nastrojowy jesienny spacer: są pełne fascynujących zabytków, miejsc pamięci i pochówków znanych osób. Do tego szumiące drzewa, a nawet potoki, pozwalają się zrelaksować bez opuszczania miasta. Które polskie cmentarze są największe? Sprawdziliśmy i przedstawiamy wam w galerii 6 najrozleglejszych nekropoli w Polsce. Przekonajcie się, jakie niespodzianki skrywają. Do tego w galerii znajdziecie też największy cmentarz w Europie i absolutnego rekordzistę – największy cmentarz na świecie.

📢 Orlen podjął ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie budowy Baltic Power Grupa Orlen rozpoczyna budowę pierwszej polskiej morskiej farmy Baltic Power. Spółka realizuje ją wspólnie z kanadyjskim Northland Power. To najbardziej zaawansowany tego typu projekt w Polsce. 📢 O tym dodatku zapominają Polacy! 400 zł dla każdego, ale jest jeden warunek 400 zł to obok 500 plus kolejne świadczenie przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Te mogą otrzymać do 400 zł na opłacenie żłobka dla dziecka lub pobytu pociechy w innej placówce tego typu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski w ramach tego programu wyłącznie drogą elektroniczną.

📢 Szczecińska Energetyka Cieplna gotowa na sezon grzewczy. Ma "żelazny" zapas węgla SEC w ramach przygotowań do sezonu grzewczego 2023/2024 przeprowadziła prace remontowe i modernizacyjne. Ma też niezbędny zapas paliwa, który - w razie braku dostaw - wystarczy na 30 dni.

📢 Nowy sondaż United Surveys: w Sejmie pięć ugrupowań. Spadła liczba niezdecydowanych Nowy sondaż pracowni United Surveys, przygotowany w środę dla Wirtualnej Polski, daje obecnie rządzącej partii prowadzenie, jeśli chodzi o procentowe poparcie wśród ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Podium zamyka Lewica. Tuż za nią plasuje się Trzecia Droga, a ostatnim ugrupowaniem, które wchodzi do Sejmu, jest Konfederacja. 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Na poligonie drawskim ćwiczą kadeci. Rywalizują najlepsze klasy mundurowe z całej Polski [ZDJĘCIA] Strzelanie, rzut granatem ćwiczebnym, konkurencje strażackie, policyjne, test z wiedzy historycznej. Pierwszy, ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych ruszył we wtorek na poligonie drawskim. Kilkudziesięciu uczniów z klas wojskowych, policyjnych czy strażackich zmaga się w różnorakich konkurencjach. Jak mówią uczestnicy - warto tu było przyjechać. 📢 Maryla Rodowicz - wiek. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku.

📢 W Policach powiększą galerię handlową. Rozpoczęły się prace Galeria handlowa Hosso w Policach będzie większa. Powstaną dwa kolejne budynki, które będą bezpośrednio sąsiadować z obecną galerią. 📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 11.10.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 11.10.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 11.10.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 11.10.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 11.10.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 11.10.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 11.10.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 11.10.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 11.10.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Długi weekend w październiku! Pracownicy mają się z czego cieszyć. Będą mieli do odebrania wolne 11.10.2023 Kalendarz na 2023 roku zapewnia pracownikom kilka długich weekendów bez uszczerbku na stracie dni urlopowych. Co ważne, kilkudniowy wypoczynek nadejdzie już bardzo blisko. Szykujcie się na odpoczynek w październiku.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 11.10.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 11.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 11.10.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Skandal w Zabrzu. Lokatorka zamieniła wynajmowane mieszkanie w ruinę. Właścicielka jest załamana. Tak teraz wygląda lokum. Zobacz ZDJĘCIA Pani Iwona z Zabrza wynajęła mieszkanie, wydawać się mogło, eleganckiej i odpowiedzialnej kobiecie. Lokatorka założyła z góry za miesiąc czynszu i uiściła kaucję, nie do zwrotu w przypadku komplikacji czy drobnych usterek w mieszkaniu. Podpisała też umowę najmu. Na tym pozytywne aspekty się kończą, a rozpoczyna prawdziwa gehenna... 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 11.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 11.10.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 11.10.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 11.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Sezon nad morzem wciąż nie ma końca. Szykuje się rekordowy październik nad Bałtykiem Teoretycznie październik to nad Bałtykiem koniec sezonu. Teoretycznie, bo ten jest wyjątkowy - nad morze wciąż ciągną tłumy turystów z całej Polski. 📢 Sąd wyznaczył termin w sprawie samoukarania byłego wiceburmistrza Nowogardu. Jarosław H. chce dla siebie prawie czterech lat więzienia 9 listopada sąd w Goleniowie zdecyduje, czy były już zastępca burmistrza Nowogardu trafi do więzienia. Jarosław H. przyznał się do wszystkich, dwudziestu przestępstw.

📢 Nowa mozaika w Szczecinie już odsłonięta. Nie tylko zdobi, ale zwraca uwagę na ważny problem Zimorodek wśród pałek wodnych to nowa mozaika odsłonięta na ścianie bloku przy Wyszyńskiego 36-38. Praca jest nie tylko ozdobą. Powstała, by zwrócić uwagę na brak właściwej ochrony przyrody rozlewiska Dolnej Odry.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 10.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Nie żyje żołnierz "Błękitnej". Doszło do tragicznego wypadku na Podlasiu 9 października, w godzinach popołudniowych na odcinku drogi powiatowej nr 1861B Rydzewo – Świątki (województwo podlaskie), doszło do zdarzenia drogowego z udziałem czterech żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej z WZZ Podlasie. Dzień później w wyniku obrażeń zmarła st. szer. Ewa G. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Zlatan matkę swoich dwóch synów nazywa „luksusową suką”. Miłość życia po dwudziestu latach ich związku odmówiła poślubienia Ibrahimovicia Zlatan Ibrahimović słusznie uważany jest za przykład brutalności we współczesnym futbolu. Niewielu może się z nim równać pod względem żelaznego charakteru, odważnych słów i wybryków, a także ogromnie nadętego ego.

📢 12 unikatowych noclegów historycznych w Polsce: pałac, spichlerz, a nawet słynny most. Tam przeniesiecie się w czasie! Chyba każdy marzył kiedyś o tym, by spędzić choć jeden dzień w pięknym pałacu lub zamku jak z bajki. Czy wiecie, że w Polsce jest to możliwe? I nie tylko to – wśród pięknych historycznych obiektów w naszym kraju, w których możecie przenocować, znajdują się także młyny, spichlerze, średniowieczne baszty, a nawet jeden z najsłynniejszych mostów w Polsce. Zapraszamy do galerii 12 najbardziej niezwykłych historycznych miejsc z duszą, w których możecie zarezerwować nocleg. Uwzględnijcie je w swoich weekendowych planach – te noclegi pozwolą wam przenieść się do innej epoki i innego świata!

📢 Kłopoty z Elektrociepłownią Szczecin. Przestała dostarczać ciepło Elektrociepłownia Szczecin przy ulicy Gdańskiej przestała produkować ciepło. Ma to związek z parametrami wody w Parnicy. Sytuacja wróci do normy 12 października. 📢 Zielone światło dla „zielonego terminalu” w Świnoujściu Jest decyzja środowiskowa dla głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Właśnie wydała ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz postępowania transgranicznego ze stroną niemiecką. 📢 Drużyna Brauna w Szczecinie wsparła lekarza antyszczepionkowca Grzegorz Braun, jeden z liderów Konfederacji odwiedził dziś Szczecin. Towarzyszyli mu kandydaci na posłów z innych okręgów którzy sami nazywali się "drużną Brauna". 📢 Pomorze Zachodnie przeciw depresji. Coraz więcej chorych dzieci "Pomorze Zachodnie przeciw depresji" - pod takim hasłem w szczecińskiej Operze na Zamku odbyła się we wtorek konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Pod koniec obrad przedstawiciele samorządów województwa zachodniopomorskiego podpisali deklarację wspierania działań na rzecz przeciwdziałania depresji. Wydarzenie organizowane było przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

📢 Jest szansa, że szczecińskie kino Pionier wciąż będzie działać. Miasto chce przeznaczyć 2 mln zł Najważniejsze, że kino będzie dalej istnieć. To mnie satysfakcjonuje. Z tego się cieszę - powiedział Jerzy Miśkiewicz, współwłaściciel kina "Pionier 1907", najstarszego kina na świecie działającego bez przerwy w tym samym miejscu. To jego reakcja na informację, że być może miasto znajdzie pieniądze w budżecie na kupno placówki. Jak się dowiedzieliśmy, będzie potrzebowało 2 mln zł. 📢 Ding Xia jako ostatnia dołączy do Chemika Police. Debiut w sobotę? Siatkówka. Ding Xia wygrała w niedzielę z reprezentacją Chin Igrzyska Azjatyckie, a od poniedziałku załatwia ostatnie formalności, by dołączyć do Grupa Azoty Chemika Police. 📢 Anna Jurksztowicz we wzorzystej sukience i Małgorzata Foremniak w kraciastym garniturze. Gwiazdy na premierze spektaklu „Wstyd” Wczoraj (9 października) odbyła się premiera spektaklu komediowego „Wstyd”. Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele znanych twarzy. Na ściance do zdjęć pozowali głównie aktorzy i aktorki, a wśród nich Grażyna Wolszczak czy Izabela Kuna. Małgorzata Foremniak przyciągnęła uwagę kraciastym garniturem, z kolei Anna Jurksztowicz zachwyciła we wzorzystej midi.

📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Inne duże miasta mają wieloletnie umowy przewozowe, w Szczecinie są tylko na rok. Wyjątkiem są tramwaje Długoletnie umowy na przewozy autobusowe i tramwajowe to pomysł z powodzeniem realizowany w innych miastach. Niestety, nie w Szczecinie.

📢 Komornik w stoczni remontowej Gryfia i co z tego wynika… Sytuacja finansowa spółki jest dobra i stabilna – zapewnia prezes Gryfii, Krzysztof Zaremba. Przyznaje jednak, że Morska Stocznia Remontowa przegrała w sądzie sprawę z podwykonawcą i komornik zajął jej konta. 📢 W gabinetach Pogoni Szczecin było najwięcej spokoju [KOMENTARZ] I dobrze, bo świetnie to zaprocentowało w ostatnich meczach ligowych. Pogoń znów gra najatrakcyjniejszą piłkę w lidze (i nie jest to tylko moja opinia), wygrała cztery z pięciu spotkań (a porażka z Legią jeszcze przez dłuższy czas będzie wracała jak koszmar), wbiła rywalom 19 bramek w tych pięciu meczach, a w dwóch ostatnich to już w ogóle było rewelacyjnie. 📢 Zagroda żubrów w Wolińskim Parku Narodowym tymczasowo zamknięta. Jest ważny powód [ZDJĘCIA] Turyści w tym tygodniu nie wejdą do Pokazowej Zagrody Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. Jedna z głównych atrakcji Międzyzdrojów będzie zamknięta.

📢 Najnowszy szczeciński tramwaj. Przyjechał na platformie z Poznania To pierwszy z dwóch zamówionych dwukierunkowych moderusów beta. W nocy z 8 na 9 października do zajezdni Pogodno dostarczono pudło wagonu. 📢 Szczeciński Oktoberfest w Alei Kwiatowej dobiegł końca [ZDJĘCIA] Przez trzy dni Aleja Kwiatowa była wypełniona stoiskami z rzemieślniczymi piwami z lokalnych browarów w ramach imprezy Oktoberfest. 📢 Wrócili do Szczecina, by zrealizować najlepszy na świecie (dosłownie) pomysł. Kim są Aleksandra i Marcin Czajkiewicz? Wrócili do Szczecina z Warszawy po cichu, ale za to z pomysłem. Pomysłem, który po niespełna dwóch latach od realizacji okazał się najlepszym na świecie. Dosłownie, bo wraz z początkiem roku wygrali prestiżowy World Gin Awards. Tytuł przyniósł nie tylko zaszczyt i nowe kontakty, ale złamał też kilka stereotypów, jak choćby ten, że sukces można odnieść tylko w wielkim mieście. Mówimy oczywiście o Aleksandrze i Marcinie Czajkiewiczach, twórcach Heritage Magnolia Gin.

📢 Te słowa znają tylko prawdziwi szczecinianie. Sprawdź czy potrafisz tak mówić [QUIZ] Frytburger, grzędy, Dachy Paryża... Czy znasz te określenia? Nasz test to prawdziwe wyzwanie. Niektóre ze słów wciąż są w obiegu i każdy sięga do nich w mowie potocznej, ale inne pamiętają tylko ci, co mieszkają w Szczecinie z pokolenia na pokolenie. Warto przyłączyć się do zabawy i odkryć - jak mówią prawdziwi szczecinianie. 📢 Woliński Park Narodowy mierzy się z hejtem. Wszystko z powodu słynnego wilka Trójnogi wilk Kamyk po wielu miesiącach został złapany i przebywa na terenie zagrody żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. - Każdego dnia spotykamy się z ogromnym hejtem - mówi "Głosowi" Wioletta Nawrocka, dyrektorka WPN. 📢 Miłośnicy pierogów tłumnie odwiedzali pierwszy Festiwal Pierogów w Przecławiu pod Szczecinem Tradycyjne oraz bardzo wymyślne - z serem feta czy burakami - pyszne pierogi można było skosztować tej niedzieli w Przecławiu, gdzie po raz pierwszy odbył się Festiwal Pierogów.

📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Panorama starego Szczecina z wyjątkowego miejsca. To mogli zobaczyć dawni mieszkańcy miasta [ZDJĘCIA] Co można było zobaczyć 100 lat temu ze szczytu obecnego Muzeum Narodowego w Szczecinie? Warto zobaczyć dawne widokówki

📢 Projektantka mody ze Szczecina debiutuje minimalistyczną kolekcją Klaudia Obal niedawno zaprezentowała swoją kolekcję ubrań, które łączy dbałość o krój i materiał. Według niej minimalizm jest w cenie i tworzy nowoczesną i pewną siebie kobietę.

📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Złapaliśmy Cię na zdjęciach! [GALERIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Ponad 600 osób wystartowało w biegu na K2 w Szczecinie. ZDJĘCIA uczestników Szczeciński Bieg na K2 rozrasta się. W weekend setki uczestników wzięły udział w K2 Challenge. 📢 Oto najpiękniejsza! Miss Nature Intercontinental 2017 wybrana Szesnaście pięknych kobiet z różnych zakątków świata spędziło w Szczecinie kilka dni. Mówiły o ekologii, sadziły krokusy, zwiedzały miasto. Wszystko w ramach konkursu Miss Nature Intercontinental. W sobotę wieczorem w Operze na Zamku odbyła się gala finałowa.

