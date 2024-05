Prasówka 12.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 12.05.2024”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 12.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 12.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 PKO Ekstraklasa: Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin 2:1. Tragedia na początku ustawiła mecz Raków Częstochowa zagrał bardzo dobre spotkanie do przerwy, a Pogoń Szczecin dobre po zmianie stron. W sumie zasłużone zwycięstwo Rakowa na swoim boisku, które zamyka Pogoni matematyczne szanse na mistrzostwo Polski.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Spójnia Stargard rozbiła Anwil Włocławek. Półfinalistę poznamy we wtorek PGE Spójnia Stargard pokonała na swoim parkiecie Anwil Włocławek w czwartym meczu ćwierćfinału Orlen Basket Ligi i wyrównała stan rywalizacji. O sukcesie Spójni przesądziła gra w pierwszej połowie meczu.

📢 Piknik w klimacie retro na Gocławiu. Spotkanie przy dawnej Wieży Bismarcka [ZDJĘCIA, FILM] W wyjątkowej scenerii Wieży Gocławskiej odbył się piknik kostiumowy. Goście przyszli na miejsce elegancko ubrani w strojach z XIX i z początków XX wieku, a nawet wcześniejszych epok. 📢 Renta wdowia i socjalna 2024. Nowe zasady przyznawania i zmiana kwoty? 7 600 złotych dla wdowy! Mamy wyliczenia! Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Celem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby niepełnosprawne zaczęły prowadzić dyskusję na wielu płaszczyznach. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie w związku z rentą socjalną.

📢 Tanie mieszkania od PKP w woj. zachodniopomorskim. Domy w niskiej cenie od komornika. Tak tanio na Pomorzu Zachodnim PKP Nieruchomości po raz kolejny wystawia na sprzedaż mieszkania w woj. zachodniopomorskim. Te lokale są naprawdę tanie! Sprawdź ceny! Domy nawet za pół ceny. Sprawdź również najnowsze ogłoszenia licytacji komorniczych w Koszalinie i regionie! Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 Te znaki zodiaku będą miały dużo szczęście pod koniec wiosny i na początku lata. Oni wygrają wielkie pieniądze w maju i czerwcu Tym osobom sprzyja szczęście. Dużo rzeczy im się powiodło w życiu i nie zawsze jest to ich zasługa. Już za chwilę zawita do nas ciepłe lato, które przyniesie dużo słońca i wysokie temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem lata będzie miał dużo szczęścia w miłości i finansach. Oni będą mieli szczęście w maju i czerwcu!

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i maja trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 "Błękitna" świętowała razem z mieszkańcami na festynie [ZDJĘCIA] Była to okazja do zobaczenia sprzętu wojskowego, zjedzenia smacznej grochówki, a przede wszystkim wzięcia udziału w zawodach. Tak świętowała 12 Brygada Zmechanizowana. 📢 XXX Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Znamy zwycięzców! [ZDJĘCIA] Na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyły się jubileuszowe XXX Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Barzkowicka Wiosna - ogród i pszczoły w centrum uwagi zwiedzających Od dziś można wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu - wystawie ogrodniczo-pszczelarskiej "Barzkowicka Wiosna". Impreza zaplanowana została jako miejsce wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy z zakresu ogrodnictwa i pszczelarstwa. W szerokiej ofercie wystawy znajdą się między innymi stoiska z sadzonkami roślin, a także materiały edukacyjne dla entuzjastów zieleni.

📢 Kobieca Pogoń Szczecin pewnie wygrała w Koninie. Medal już jest Pogoń Szczecin po wysokiej wygranej w Koninie jest już pewna, że sezon 2023/24 zakończy z minimum brązowymi medalami. To historyczne osiągnięcie klubu, ale wciąż tli się nadzieja na mistrzostwo Polski. 📢 Akcja w Lesie Arkońskim. W poszukiwaniu tajemnic wieży Quistorpa To była nie lada gratka dla miłośników historii starego Szczecina. Przeczesywali teren wokół zniszczonej wieży i poszukiwali pamiątek z przeszłości. 📢 Retro wakacje nad Bałtykiem. Nasi dziadkowie wiedzieli jak się bawić na plaży nad polskim morzem. Archiwalne zdjęcia odkrywają prawdę Wakacje i urlop nad morzem to nie nasz wymysł, bo nad Bałtyk jeździli i bawili się już nasi dziadkowie oraz babcie. Plażowiczki nosiły czepki, szlafroki, a nawet płaszcze kąpielowe. Wypoczywało się w wiklinowych koszach lub po prostu leżąc na rozgrzanym piachu. Jak wyglądał plażing retro? Popatrz na archiwalne zdjęcia, trochę się ubawisz.

📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób może dostać świadczenie 11.05.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście. 📢 Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 11.05.2024 Inflacja uderzyła w nasze portfele, ale szczególnie dotkniętą przez podwyżki grupą są seniorzy. Rosnące koszty życia mocno dały im się we znaki. To jednak nie koniec! Teraz okazało się, że ceny kolejnych usług mogą pójść w górę.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 11.05.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 11.05.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 11.05.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 11.05.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 11.05.2024 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 11.05.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie. 📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 11.05.2024 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 11.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 11.05.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 11.05.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 11.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Osoby o tych imionach odnoszą sukcesy finansowe. Sprawdź, kto może być wkrótce bogaty [LISTA] 11.05.2024 Niektóre imiona odpowiadają szczególnym cechom charakteru, które gwarantują m.in. pewność siebie, silną osobowość, sukces zawodowy, również na tle finansów. Postanowiliśmy sprawdzić znaczenie żeńskich i męskich imion i wybrać te, które odnoszą sukcesy finansowe. 📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 11.05.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 11.05.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 11.05.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 11.05.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 11.05.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 11.05.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Sebastian Szymański pokazał się pierwszy raz ze swoją dziewczyną. Daria to modelka z Ukrainy Sebastian Szymański przestał ukrywać związek. W dniu swoich 25. urodzin piłkarz reprezentacji Polski po raz pierwszy wrzucił do mediów społecznościowych wspólne zdjęcie ze swoją dziewczyną. To Daria, modelka pochodząca z Ukrainy, z którą wcześniej został sfotografowany na trybunach podczas meczu koszykarskiego Fenerbahce. 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 11.05.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 11.05.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 11.05.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! 11.05.2024 Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia! 📢 Tramwaj przez ulicę 26 Kwietnia obsłuży dwa ważne osiedla [ZDJĘCIA,WIZUALIZACJE] 2 kilometry długości, sześć przystanków i krańcówka zamiast klasycznej pętli. Tak w pigułce ma wyglądać nowa trasa tramwajowa w Szczecinie. Miasto nie wyklucza połączenia trasy z torowiskiem na Krzekowie.

📢 Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez przechodniów Przechodnie zatrzymali kierowcę, który prowadząc samochód pod wpływem alkoholu dachował. Do zdarzenia doszło na ul. 26 kwietnia w Szczecinie. 📢 Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych w Szczecinie 10 maja w Szczecinie rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

📢 Poważny wypadek w Starym Dębnie koło Tychowa. Dwie osoby zostały ranne [ZDJĘCIA] Do groźnego wypadku doszło w piątek w godzinach porannych na drodze wojewódzkiej nr 167 w okolicach miejscowości Stare Dębno w gminie Tychowo. 📢 Właściciele Ogrodów Śródmieście odkrywają karty. O tych wydarzeniach będzie mówił cały Szczecin To jedno z tych miejsc, do którego nogi same prowadzą. To również jedno z tych miejsc, które realnie wpływają na kulturalny i gastronomiczny kształt miasta. Ogrody Śródmieście zdobyły uznanie mieszkańców i gości Szczecina, jak żadna inna przestrzeń do tej pory. Po sukcesach ubiegłego sezonu, oczekiwania wobec nadchodzącego są wyżej niż na wyciągnięcie ręki. Wiele jednak wskazuje, że równie wysoko stoją plany właścicieli Przemysława Kazanieckiego i Michała Łozińskiego. A jeśli mielibyśmy być dokładni, to wskazują na to sami właściciele.

📢 Parada Skandynawska przeszła ulicami Szczecina [ZDJĘCIA] Trolle, skrzaty, chochliki, muminki, królewny - wszystkie te postaci pojawiły się na Paradzie Skandynawskiej, która wyruszyła z placu Lotników w stronę Jasnych Błoni. 📢 Pigułka "dzień po". Specyfik będzie mógł przepisać farmaceuta w aptece Trzy apteki w Zachodniopomorskiem podpisały już umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na "realizację usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego", czyli na wystawianie recept farmaceutycznych na tabletkę "dzień po". Wkrótce do programu pilotażowego wejdą kolejne apteki. W zachodniopomorskim Funduszu są już 26 wnioski aptek z całego województwa.

📢 Blokada drogi S3 koło Pyrzyc już się zakończyła O godzinie 14 polscy rolnicy ponownie zablokują S3, aby zwrócić uwagę na kryzys w branży rolniczej i brak obiecanych rozwiązań. Jaki mają plan? 📢 Pytania jawne na maturę 2024 z języka polskiego. Lista i odpowiedzi do zagadnień CKE. To trzeba umieć na maturę ustną Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2024 widnieją na stronie CKE. Jest ich 110. Odpowiedzi do poszczególnych zagadnień znajdziesz w tym tekście. Warto sprawdzić listę pytań jawnych obowiązującą na maturze w roku szkolnym 2023/2024. Zobacz, których lektur dotyczą, a także jak mogą wyglądać przykładowe opracowania. Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat puli pytań, które mogą paść na egzaminie.

📢 Świt Szczecin złoży dokumenty licencyjne. Pomoc miasta i Pogoni Do 15 maja Świt Szczecin musi złożyć dokumenty, by uzyskać zgodę na występy w II lidze. Problem w tym, że jego obiekt nie jest obecnie przystosowany do drugoligowych wymogów, ale prace modernizacyjne są w toku. 📢 Żołnierze Wojska Polskiego w akcji podczas ćwiczeń. Drawsko Pomorskie, Estonia i wiele innych lokalizacji. Widowiskowe manewry wojska! Bez względu na pogodę, porę dnia, czy roku żołnierze Wojska Polskiego uczestniczą w licznych ćwiczeniach i szkoleniach, w trakcie których doskonalą swoje umiejętności bojowe, organizacyjne, logistyczne, informatyczne. Jak praca polskich żołnierzy wygląda z bliska? Zobacz zdjęcia, które udostępniło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Pogoń gra na boisku mistrza Polski. Wciąż Portowcy mają sporo do wygrania Trzy kolejki pozostały do końca sezonu w PKO Ekstraklasie. W sobotę Pogoń Szczecin zagra na boisku wciąż aktualnego mistrza Polski - Rakowa Częstochowa. - Wciąż w negatywny sposób wpływa na nas to, co wydarzyło się w Warszawie. To dewastujące - mówi trener Portowców.

📢 Ten dodatek trafi na konta Polaków. Prosty sposób, aby otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 10.05.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Tyle zapłacimy za prąd od lipca 2024. Znamy już maksymalną cenę po nowej ustawie. Ile zapłacimy więcej? 10.05.2024 Rząd opublikował projekt ustawy o bonie energetycznym i zmianie niektórych innych ustaw. Ile zapłacimy za prąd w drugiej połowie 2024 roku i jak będzie wyglądał bon energetyczny? Policzyliśmy, ile więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe! 📢 Horoskop na maj 2024 specjalnie dla Ciebie! Trudny miesiąc dla kilku znaków zodiaków 10.05.2024 Maj może przynieść intensywne doświadczenia uczuciowe dla osób przeżywających samotność. Horoskop na maj 2024 wskazuje, że dla niektórych singli ten miesiąc może być czasem wyjątkowych wyzwań i trudności w sferze miłosnej. Z kolei osoby w związkach doświadczą odrzucenia ze strony swojego ukochanego. Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w nowym miesiącu.

📢 Nowe przejście przez plac Zwycięstwa w Szczecinie. Jak długo będzie nieczynne? To przejście przez plac Zwycięstwa na wysokości ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. 📢 Właściciel Oceanarium w Międzyzdrojach nie rezygnuje z planów zbudowania obiektu w Kołobrzegu [ZDJĘCIA] Nie rezygnujemy z budowy Oceanarium w Kołobrzegu - mówią inwestorzy i szacują, że nowy obiekt w tej miejscowości może być gotowy w 2028 roku. 📢 Skarbówka odkryła magazyny podrabianych ubrań w powiecie goleniowskim [ZDJĘCIA] 520 szt. odzieży ze znakami towarowymi różnych firm, 846 szt. znaków towarowych (znaczki, naszywki) różnych firm oraz 189 arkuszy tzw. naprasowanek do odzieży zawierających znaki towarowe różnych firm znaleźli funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS w trzech nieruchomościach w powiecie goleniowskim oraz w samochodzie.

📢 Rolnicy będą blokowali S3 przy węźle Pyrzyce. Kiedy trzeba się spodziewać utrudnień? W piątek 10 maja rolnicy ponownie zablokują S3 węzeł Pyrzyce. Blokada drogi potrwa od godz. 14 do 16.

📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Zobacz jak zmienił się przez te lata [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Kilkudziesięciu nowych policjantów w zachodniopomorskiej policji. Uroczyste ślubowanie [ZDJĘCIA] Szeregi zachodniopomorskiej Policji zasiliło właśnie 43 nowych policjantów. We wtorek na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, odbyło się ślubowanie nowo przyjętych mundurowych. 📢 Prezydent Aleksander Kwaśniewski z wizytą na szczecińskim Raucie Europejskim w BCS [ZDJĘCIA] W tym roku Raut Europejski w Business Clubie Szczecin odbył się po raz 20, a gościem honorowym wydarzenia był Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005. To była nie tylko okazja do wspomnień, ale również do zastanowienia się nad przyszłością i dalszym rozwojem naszego regionu w ramach wielkiej europejskiej rodziny.

📢 Gratka dla fanów rytmów latino. Na plaży Wave Międzyzdroje wystąpi kubańska grupa z Warszawy Jeśli lubicie rytmy latino, to jeszcze dacie radę przyjechać na koncert kubańskiej grupy z Warszawy, która wystąpi dziś o godzinie 19 na najbardziej luksusowej plaży nad Bałtykiem. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Byliśmy w Fabryce Wody. Szczeciński aquapark wygląda imponująco. Otwarcie już wkrótce [ZDJĘCIA] Na 3 tysiące osób dziennie liczą władze szczecińskiego aquaparku. Dzisiaj zobaczyliśmy Fabrykę Wody od środka. Otwarcie możliwe jeszcze w marcu.

