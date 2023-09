Prasówka 10.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (10.09.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 10.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim (10.09.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Na których drogach w województwie zachodniopomorskim prowadzone są dzisiaj (10.09.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S3a, Łącznica zjazdowa z S3 na A6 kierunek: Berlin/Kołbaskowo (0. km na odc. 2 km) Zamknięcie łącznicy zjazdowej z S3 na A6 w związku z remontem nawierzchni. Ruch pojazdów do Berlina i Kołbaskowa prowadzony będzie przez Węzeł Szczecin - Podjuchy zgodnie z oznakowaniem na drodze. Planownay czas robót do 07.11.2023 r..

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 10.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 10.09.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 10.09.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Iga Świątek z nowym trenerem? "To byłoby bardzo dobre rozwiązanie" To byłoby bardzo dobre rozwiązanie, gdyby Iga Świątek włączyła do swojego sztabu jeszcze jednego trenera. Praktykuje to na przykład Novak Djoković współpracując z Goranem Inaniseviciem, robili to też Rafael Nadal, czy Roger Federer. Zawsze dobierali sobie jeszcze jedną osobę do teamu, aby spojrzała na ich grę w inny sposób - mówi nam Artur Szostaczko, pierwszy trener Igi Świątek. 📢 Nawet 500 zł dodatku do Twojej emerytury! Takie pieniądze możesz zdobyć. Sprawdź szczegóły 09.09.2023 Seniorzy, którzy ukończyli 65. oraz 75. rok życia mogą otrzymać znacznie wyższą emeryturę! Wystarczy spełnić kilka formalnych warunków, aby otrzymać nawet 500 zł dodatku miesięcznie. Niektórzy mogą otrzymać znacznie więcej. Sprawdź szczegóły.

📢 Poszukiwani przez policję ze Szczecina za udział w bójkach i ciężkich pobiciach. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA] 09.09.2023 Brali udział w bójkach i pobiciach, narażając innych na utratę życia lub zdrowia, a nieraz doprowadzając do ludzkich dramatów. Oto lista poszukiwanych przez szczecińską policję. Wizerunki oraz nazwiska tych osób znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Oto Katie Sigmond – nowa pretendentka do tytułu najseksowniejszej golfistki na świecie, a może nawet i sportsmenki [ZDJĘCIA] Zbiera miliony wyświetleń i podpisuje miliony umów reklamowych. Do niedawna Paige Spiranac nie miała konkurentki i to nie tylko wśród golfistów – jeszcze nie tak dawno magazyn „Maxim” uznał Amerykankę za najpiękniejszą żyjącą sportsmenkę.

📢 Nowe informacje w sprawie Jeziorka Słonecznego. Nadal obowiązuje zakaz zbliżania się do jeziorka O sprawie informowaliśmy kilka dni temu. Jeziorko na Gumieńcach zostało zanieczyszczone. Na tafli widać rdzawy nalot. Zdarzeniem zajmują się służby. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 09.09.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Szczecinianie czytają "Nad Niemnem" podczas Narodowego Czytania Podczas 12. odsłony Narodowego Czytania uczniowie szczecińskich szkół, mieszkańcy oraz zaproszeni goście czytali "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto licytacje komornicze nieruchomości z całej Polski. Zobacz, za ile można kupić dom [ZDJĘCIA] 09.09.2023 Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji komorniczych domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. Sprawdź, w jakiej cenie można nabyć te nieruchomości. 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 09.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 09.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Wojewoda Zbigniew Bogucki zainaugurował kampanię na Jasnych Błoniach. Dziedzictwo Jana Pawła II azymutem dla kandydata PiS Równie traktowanie kobiet i mężczyzn w kwestii płac i stanowisk, uczynienie ze Szczecina wielkiej europejskiej aglomeracji poprzez współpracę z samorządami, Agroport i rozwijanie infrastruktury drogowej to najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą Zbigniew Bogucki rozpoczynając kampanię wyborczą do Sejmu RP. 📢 Wyjątkowy eksponat trafił na rok do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu [ZDJĘCIA] Od piątku w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu można już podziwiać niemiecki półgąsienicowy transporter opancerzony Sd. Kfz. 251/6, który trafił tu na rok z Muzeum Pancernego w Kłaninie.

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 09.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 09.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca!

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 09.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 9.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 9.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 9.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 14. emerytura po zmianach! Znamy oficjalne wyliczenia. Tyle otrzymają seniorzy 09.09.2023 Wiemy jakie będą stawki 14. emerytur po zmianach. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział wyższą stawkę świadczenia, niż pierwotnie zakładano. Sprawdź, jaka 14. emerytura ci przysługuje i kiedy otrzymasz pieniądze! 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 09.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 09.09.2023 emerytura jest rozwiązaniem, którego celem jest finansowe zabezpieczenie seniorów. W ostatnim czasie w programie zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian. Sprawdź szczegóły. 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 09.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 9.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 9.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 9.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 9.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 9.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 „Nigdy nie noszę niczego zbędnego”. Rok temu nikt nie znał ring girl Apolloni Llewelyn, ale w styczniu wszystko się zmieniło [ZDJĘCIA] Ring girl Apollonia Llewelyn zadziwiła fanów nowymi, śmiałymi zdjęciami. 23-latka zyskała sławę na początku tego roku, kiedy pojawiła się na ringu w karcie Misfits z udziałem KSI i Elle Brook.

📢 Ponad tona karmy dla bezdomnych zwierząt. To efekty rocznej akcji w CH Galaxy [WIDEO] Wolontariusze i przedstawiciele Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy przekazali w piątek zebraną przez cały rok karmę schroniskom. Fundusze na zakup jedzenia dla potrzebujących psów i kotów przekazywali klienci centrum handlowego za pomocą aplikacji mobilnej. 📢 Symulacja wypadku samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych [ZDJĘCIA] Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie uczestniczyli w pokazach ratownictwa szkolnym boisku.

📢 Szczecin z lotu ptaka jest przepiękny! Niesamowite ujęcia naszego miasta [ZDJĘCIA] W ramach miejskiego konkursu "Szczecin Love" przez trzy miesiące można było nadsyłać zdjęcia miasta i walczyć o splendor oraz nagrody. Niektóre z tych zdjęć wyglądają niczym kadry z filmów fantastycznych, a sam Szczecin jawi sie jako magiczna kraina. Zobaczcie te wyjątkowe zdjęcia! 📢 Kiedyś się z nich śmiano, dziś są krzykiem mody. Po te buty na jesień sięgają celebrytki, w tym Maryla Rodowicz i Małgorzata Tomaszewska Dla wielu niegdyś były symbolem kiczu i żenady, a niektórzy szli jeszcze dalej i przypisywali je jako atrybut kobiet lekkich obyczajów. Trzeba było dużej odwagi, by je założyć i wyjść w nich na ulice polskich miast. Nawet gdy na początku lat 2000. śmielej weszły do mody, ich opinia nie pozwoliła na dużą popularność. Teraz coraz częściej pojawiają się na wybiegach i stopach gwiazd, a ich zła sława powoli odchodzi w zapomnienie.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Dachowanie na S6 pod Goleniowem. Wielki zator nad morze [ZDJĘCIA] Do zdarzenia drogowego doszło na ekspresowej S6 pod Goleniowem, na jezdni w kierunku Świnoujścia. 📢 W sobotę „Gramy dla Dymka”. Oddajmy hołd Robertowi Dymkowskiemu Przywiózł Go dyrektor Andrzej Rynkiewicz w worku. Wyszedł na boisko, strzelił bramki w debiucie – wspomina z uśmiechem Maciej Stolarczyk, kolega z boiska Roberta Dymkowskiego.

📢 Przez te 7 błędów twój telefon może szybciej się popsuć. Popełniasz je? Sprawdź, jakich zachowań należy unikać Współczesne smartfony bardzo łatwo popsuć. Nie są one tak wytrzymałe, jak legendarna Nokia 3310 i inne telefony z dawnych czasów. Kilka niepozornych rzeczy szczególnie naraża urządzenie na szybsze zużycie, co może sprawić, że nie posłuży on tak długo, jak życzyłby sobie tego posiadacz. Zobacz 7 błędów, które popełnia wiele osób, przez co telefon może szybciej się popsuć. 📢 Weekend w Szczecinie czyli najciekawsze imprezy kulturalne. Sprawdź dokąd się wybrać Szczecińskie teatry wróciły do regularnego grania, ale nadal jeszcze można się wybrać na imprezy o charakterze plenerowym, czemu sprzyja ładna pogoda. 📢 "Cyklop" i inni. Zabytkowe tramwaje wyjechały z Muzeum Techniki w Szczecinie Z dawnej zajezdni tramwajowej, a obecnej siedziby Muzeum Techniki i Komunikacji, wyjechały wagony. Powód? Muzeum przygotowuje się do remontu.

📢 Nieoczekiwana zmiana miejsc. Zgrzyt podczas prezentacji kandydatów Trzeciej Drogi w Szczecinie Podczas dzisiejszej prezentacji kandydatów na posłów koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga 2050 – PSL w okręgu szczecińskim część z nich dowiedziała się, że wystartuje z innych miejsc, niż wcześniej ustalono. Najbardziej zaskoczeni są działacze Polski 2050 Szymona Hołowni, którzy nie mieli pojęcia, że ktoś majstrował przy listach. Okazało się bowiem, że dziś zaprezentowano inną listę, niż ta, którą ostatecznie zarejestrowano w Państwowej Komisji Wyborczej.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Nocny pożar trzech samochodów pod Szczecinem. Czy to było podpalenie? Strażacy walczyli z ogniem w Ustowie, gdzie płonęły trzy auta. Samochody spłonęły doszczętnie. 📢 Sebastian przepadł w polu kukurydzy. Zatrzymano podejrzanego w sprawie jego tajemniczego zniknięcia Przełom w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sebastiana Sierpińskiego z Gryfina. Policjanci zatrzymali jedną osobę. To znajomy mężczyzny. Trafił do aresztu. Wciąż nieznane są losy zaginionego. 📢 Memy o meczu Polska - Wyspy Owcze. Spokojnie, zaraz się rozkręci! [GALERIA] Skoro internet płonie, to wiedz że nasi znowu grają beznadziejnie! I tak właśnie było w czwartkowy wieczór przy okazji meczu Polska - Wyspy Owcze. Nasze gwiazdy do przerwy nie potrafiły nawet strzelić jednego gola. Dopiero karny po zagraniu ręką ukrócił te męki... Zanim objęliśmy jednak prowadzenie, kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zdążyli stracić nerwy. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Tunel pod Świną ponownie zamknięty. Ważny komunikat dla kierowców W nocy z czwartku na piątek tunel pod Świną zostanie wyłączony na trzy godziny. To kolejne już zamknięcie tunelu w ostatnim czasie. 📢 Remont autostrady A6 w rejonie węzła Klucz. Trzeba będzie jechać objazdem Rozpoczęły się prace związane z remontem jezdni autostrady A6 w kierunku Kołbaskowa na odcinku o długości 4,5 km między węzłami Radziszewo i Szczecin Podjuchy, w tym w obszarze węzła drogowego Klucz łączącego autostradę A6 z drogą ekspresową S3. Od 8 września ruch w obu kierunkach będzie się odbywał jezdnią w kierunku Gdańska, a kierowcy jadący S3 od Gorzowa w kierunku Kołbaskowa będą kierowani na objazd przez węzeł Szczecin Podjuchy. Prace potrwają do końca października.

📢 Gumieńce. Zatory przed sygnalizacją denerwują zmotoryzowanych. GDDKiA apeluje o zmiany Po otwarciu obwodnicy Warzymic i Przecławia kierowcy narzekają na działanie sygnalizacji na ulicy Południowej w Szczecinie.

📢 Breja a nie woda. Zakaz zbliżania się do jeziorka Słoneczne. Ktoś zanieczyścił staw Błociorko Słoneczne, tak mieszkańcy Gumieniec mówią o jeziorku przy ulicy Derdowskiego. Na tafli widać rdzawy nalot. Zdarzeniem zajmują się służby.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 06.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 06.09.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

📢 Przebudowa ulicy Kolumba. Zakończenie prac miało być w listopadzie, ale to nierealne [ZDJĘCIA] Sprawdzamy, co dzieje się na placu budowy. Spółka Tramwaje Szczecińskie, które nadzoruje inwestycję, przyznaje, że nie ma nowego terminu zakończenia prac. 📢 Zakończenie wakacji w Międzyzdrojach i wielkie tłumy [ZDJĘCIA] Od południa w niedziele zabawa trwała w najlepsze. Na promenadzie przed Oceanarium wystawione karuzele i dmuchane zjeżdżalnie cały czas były oblegane przez najmłodszych. Podobnie na placu przed hotelem Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje, gdzie wystawione były też stoiska z ciastkami, watą cukrową i popcornem. Korzystanie z tych atrakcji było darmowe, ale tylko dla mieszkańców Międzyzdrojów. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

📢 Stargardzkie obchody 84. rocznicy napaści Niemiec na Polskę [ZDJĘCIA] Cmentarz Wojenny w Stargardzie po raz czwarty był miejscem wojewódzkich obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4:45 ciszę na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. Reymonta wypełniły dźwięki uroczystości związanych z 84. rocznicą napaści Niemiec na Polskę. Mimo wczesnej pory hołd bohaterom oddali mieszkańcy w towarzystwie gości z całego regionu, organizacji społecznych, przedstawicieli władz, służb mundurowych i duchowieństwa. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Plebiscyt Nasze Dobre z Pomorza już po raz szesnasty. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń Nasze Dobre z Pomorza to wyjątkowy plebiscyt, bo nagradzamy w nim firmy i przedsiębiorców z naszego regionu. Stawiamy w nim na lokalny patriotyzm i promowanie najlepszych produktów i usług w tej części Polski. 📢 Plaże niedaleko Szczecina. Gdzie ich szukać i jak do nich dojechać? Kąpielisko w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie czy kąpielisko w Lubczynie nad Jeziorem Dąbie, lub po prostu plaża nad Jeziorem Głębokim - to miejsca znane, lubiane i dość... zatłoczone. Wybraliśmy dla Was 10 plaż w pobliżu Szczecina, o których mogliście nie wiedzieć, a które zachęcają ciszą i spokojem. 📢 TOP 5 plaż w Niemczech, niedaleko Szczecina, o których mogłeś nie wiedzieć [LISTA] Weekend, plaża, zero tłumów, do tego za granicą i niedaleko Szczecina - brzmi jak sytuacja idealna, a co najlepsze – możliwa. Poznaj TOP 5 plaż naszych zachodnich sąsiadów, na których spędzisz przyjemnie kilkudniowy wakacyjny wypad.

📢 Targi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach pod naszym patronatem. Impreza odbędzie się we wrześniu Tegoroczne targi to już 35 impreza rolnicza, której organizatorem jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. To największa tego typu impreza w naszym regionie. Średnio odwiedza ją aż 120 tysięcy osób. 📢 HIPOKRATES 2023 Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia Już we wtorek rozpocznie się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Przestępcy poszukiwani w Zachodniopomorskiem Znasz ich? Skontaktuj się z policją! Co jakiś czas zachodniopomorska policja aktualizuje zbiór osób poszukiwanych w województwie. Prezentujemy nazwiska i listy gończe

📢 W Barzkowicach rozpoczęły się targi rolne Agro Pomerania. Zorganizowane przez ZODR Barzkowice, który świętuje 65-lecie działalności. ZDJĘCIA Najnowsze rolnicze technologie i doradztwo rolnicze, zwierzęta i rośliny, sport, kultura ludowa, ekologiczna żywność, a do tego strefa rozrywki dla dzieci i gastronomiczna dla wszystkich w jednym miejscu? Te i wiele innych atrakcji to oferta XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2021. Rozpoczęły się w piątek 10 września, zakończą w niedzielę 12 września. 📢 Okolice Drawska Pomorskiego. Opuszczone domy w Brzeźnicy [ZDJĘCIA] Opuszczona wieś w powiecie łobeskim - Brzeźnica położona jest przy zbiegu dróg z Brzeźniaka, Wiewiecka, Ginawy i Jankowa Pomorskiego. Jest tam kilka domów i jeden kościół - na wzgórzu, pamiętający jeszcze czasy niemieckie. Droga prowadząca do Brzeźnicy to idealna atrakcja dla fanów off roadu.

