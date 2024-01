Prasówka 10.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Terminy NFZ w woj. zachodniopomorskim na tomografię emisyjną. Dane aktualne na 10.01.2024”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Terminy NFZ w woj. zachodniopomorskim na tomografię emisyjną. Dane aktualne na 10.01.2024 Jakie są terminy NFZ na tomografię emisyjną w województwie zachodniopomorskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 10.01.2024), gdzie na tomografię emisyjną można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Niecodzienna interwencja w Mielnie. Pod koniem załamał się lód Do niecodziennej interwencji policyjnej doszło we wtorek w Mielnie. Funkcjonariusze z tutejszego komisariatu zostali wezwani do konia, pod którym załamał się lód. 📢 Kreacje celebrytów, gwiazd kina i show-biznesu na gali Złote Globy w Los Angeles Na niedzielnej gali w Los Angeles pojawiły się największe gwiazdy kina i show-biznesu. "Oppenheimer" Christophera Nolana został wybrany za najlepszy film, zaś "Sukcesja" ogłoszona najlepszym serialem dramatycznym podczas 81. ceremonii rozdania Złotych Globów. Film opowiadający o "ojcu bomby atomowej" i serial HBO o intrygach rodziny medialnego magnata zdobyły po cztery statuetki. Galę poprowadził komik Jo Koy. Obejrzyjcie zdjęcia gwiazd i celebrytów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Miasto przejęło Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie. Wkrótce zabiera się za ich remont [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE, FILM] 3,5 mln zł kosztowała Szczecin ugoda z Polską Żeglugą Morską w sprawie przejęcia przez miasto dwóch nabrzeży przy Wałach Chrobrego. Teraz miasto chce je zrewitalizować za 100 mln zł. O nowych planach miasta poinformował wczoraj prezydent Piotr Krzystek. A o celowości całego projektu i roli zrewitalizowanych nabrzeży mówili także Arkadiusz Marchewka, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Adam Rudawski wojewoda zachodniopomorski.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Wyciek danych z polickiego sanepidu. Nadal trwa wyjaśnianie zdarzenia Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, jak doszło do wycieku danych z sześciu lat pracy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Policach. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz w galerii, jak się urządziła w lesie telewizyjna gwiazda. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Rewia mody na Balu Mistrzów Sportu. Zobaczcie kreacje gwiazd W sobotę w Warszawie odbył się Bal Mistrzów Sportu. Zobaczcie jak zaprezentowały się gwiazdy pozujące na ściance.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 9.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 9.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Jakich specjalistów brakuje na rynku pracy? Znamy najnowsze dane Cieśle, dekarze, kucharze, spawacze, czyli specjaliści z fachem w ręku, podobnie jak rok temu, są najbardziej poszukiwani przez pracodawców – wynika z „Barometru zawodów”. Deficyty dotyczą też lekarzy, pielęgniarek, psychologów, nauczycieli, kierowców i pracowników służb mundurowych. Łącznie 29 zawodów zostało zdefiniowanych jako deficytowe, o dwa więcej niż rok wcześniej. 📢 Awaria wodociągu w centrum Szczecina. Występują przerwy w dostępie do wody Na ulicy Mazurskiej w Szczecinie doszło do awarii 120-letniego wodociągu. Trwa jej usuwanie. Z przerwami z dostępem do wody muszą się liczyć mieszkańcy ulicy Piłsudskiego od Mazurskiej do placu Grunwaldzkiego.

📢 Przez kilka dni nie popływamy na Floating Arenie w Szczecinie. Wprowadzono ograniczenia Z uwagi na trwające w Szczecińskim Domu Sportu prace rozbiórkowe hali sportowej, w dniach 10-12 stycznia (tj. środa – piątek) konieczne jest wprowadzenie ograniczenia w działaniu Floating Areny - informuje szczeciński magistrat.

📢 Do Polski trafiło kolejnych 29 czołgów M1A1 Abrams. Rozładunek w Świnoujściu W Świnoujściu rozpoczął się rozładunek kolejnych 29 czołgów M1A1 Abrams, zakupionych dla Wojska Polskiego w USA. Wraz z czołgami przywieziono także 79 odpornych na wybuchy min pojazdów M-ATV - poinformowała Agencja Uzbrojenia. 📢 Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wybitny duchowny miał 67 lat Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny kościołów katolickich obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego zmarł w wieku 67 lat. Ksiądz znajdował się w szpitalu, zmagał się z chorobą nowotworową. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Tragiczny wypadek na drodze S3 w okolicach Klinisk Wielkich. Jedna osoba nie żyje Jedna osoba zginęła w porannym wypadku na drodze S3 na wysokości Klinisk Wielkich (powiat goleniowski). 📢 Mariusz Fornalczyk odszedł z Pogoni Szczecin do Korony Kielce Pierwszy tydzień nowego roku w Pogoni Szczecin upłynął pod znakiem czyszczenia ławki rezerwowych. Mariusz Fornalczyk od tej wiosny będzie grał w Koronie Kielce.

📢 Tragiczny wypadek na drodze S3. Nie żyje kierowca Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek w godzinach porannych na drodze ekspresowej S3. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 9.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 9.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 9.01 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 9.01.2024 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda 9.01.2024 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 9.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Osoby o tych imionach to najwięksi kłamcy! Oni będą ci kłamać prosto w oczy. Sprawdź, czy jesteś na liście 9.01.2024 Ponoć kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Mimo to, wiele osób i tak nas świadomie okłamuje z różnych powodów. Zaskakujący może być dla Was fakt, że ta cecha charakteru jest przypisana do naszego imienia! Zdaniem ezoteryków każde imię ma szereg cech charakteru, którym odznaczają się jego posiadacze. My sprawdziliśmy te imiona, które często okłamują innych. Zobaczcie, jakie imiona znalazły się na liście!

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 9.01.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 9.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 9.01.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 9.01.2024 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Kryształy rodem z PRL są warte fortunę. Tych wazonów i szkieł szukają kolekcjonerzy! Masz je w domu? Możesz się bardzo wzbogacić 9.01.2024 Powróciła moda na kryształy i szkła rodem z PRL-u. Kolekcjonerzy poszukują również innych przedmiotów z tego okresu. Są oni w stanie zapłacić za niektóre naprawdę duże pieniądze. Na aukcjach niektóre z nich osiągają zawrotne ceny. Zastanawiasz się które przedmioty z czasów PRL są najbardziej unikatowe? Sprawdź koniecznie czy masz je w domu. Zebraliśmy w naszej galerii niektóre z najcenniejszych przedmiotów.

📢 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim. Oto aktualne miejsca ustawienia kontroli prędkości [LISTA] 9.01.2024 Fotoradary w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku. Stawki mandatów za przekroczenie prędkości stają się coraz wyższe. Kiedy przyjdzie nam dostać zdjęcie z udokumentowanym wykroczeniem od razu mamy nietęgą minę. Zawsze trzeba się mieć na baczności i stosować się do ograniczeń prędkości oraz obowiązujących przepisów drogowych. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Informacje pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Sprawdź listę i dowiedz się na których drogach i miejscowościach się znajdują kontrole prędkości. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 9.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 9.01.2024 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 9.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 9.01.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 9.01.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 9.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 9.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 9.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 9.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 9.01.2024 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Te meble z PRL wracają do łask. Można je sprzedać i zarobić fortunę. Zobacz czego szukają kolekcjonerzy (ZDJĘCIA) 9.01.2024 Meble rodem z PRL choć wydają się dziś toporne i mało funkcjonalne to jednak wracają do łask. Okazuje się, że dla kolekcjonerów i miłośników antyków stanowią nie lada gratkę. Oni za stare fotele, sekretarzyki czy meblościanki są w stanie zapłacić nawet po kilka tysięcy złotych. Które z przedmiotów sprzed ponad trzydziestu lat cieszą się największym wzięciem wśród zbieraczy staroci i które są najwięcej warte? Sprawdziliśmy.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 9.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 9.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Dodatek 1100 zł na dziecko co miesiąc. Otrzymają je również studenci! Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić 9.01.2024 Od tego roku jest wypłacany nowy dodatek na dziecko. Wielu Polaków może uzyskać go, nawet wtedy gdy osiągnie pełnoletność. To rzadki przypadek, kiedy rodzice po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia mogą uzyskać jeszcze pieniądze. Aby otrzymać dodatek, wystarczy jedynie złożyć wniosek i spełnić kryteria. Sprawdź szczegóły.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 9.01.2024 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 9.01.2024 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 9.01.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 9.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 9.01.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 9.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 9.01.2024 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku.

📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 9.01.2024 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 9.01.2024 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać!

📢 Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 9.01.2024 Pracodawcy starają się wprowadzać nowe formy nagradzania za zaangażowanie pracowników. Jednym z innowacyjnych podejść jest dodatek dla pracowników, który wyróżnia się spośród tradycyjnych benefitów i premii. W przypadku, który opisujemy, pracownicy będą mogą liczyć na nawet 400% swojej miesięcznej pensji. 📢 Coraz bliżej święta! MEMY o Bożym Narodzeniu rozbawią Was do łez i wprowadzą w świąteczny klimat [MEMY] 9.01.2024 Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym wszyscy zmagamy się z podobnymi doświadczeniami i wyzwaniami. Buziak od nielubianej cioci? A może skarpetki pod choinkę lub wścibskie pytania "kiedy kawalerze znajdziesz w końcu sympatię"? Bywa śmiesznie, bywa strasznie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu.

📢 Memy o zimie robią prawdziwą furorę. Internautów nie zaskoczył śnieg [MEMY] 9.01.2024 Memy o zimie co roku robią furorę w internecie! Internauci lubią żartować z niskich temperatur, odśnieżania oraz sytuacji na drogach. Co roku Internauci tworzą tysiące nowych memów o zimie. Ich pomysły nie mają końca. Przedstawiamy, według naszej opinii, te najśmieszniejsze.

📢 Niemiecki protest, polskie problemy „Rolnik tworzy korek”, tak największy niemiecki dziennik, bulwarówka „Bild” opisuje największy po wojnie protest rolników znad Łaby i Renu. Skutki akcji protestacyjnych, w tym blokady przejść granicznych, dotykają mieszkańców zachodniej Polski. Z kłopotami muszą się liczyć spedytorzy, ale i polscy pracownicy zatrudnieni w Saksonii, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Taka sytuacja potrwa do piątku. 📢 Historyczna pomyłka. Pomnik na cmentarzu w Szczecinku do wymiany? Pomnik lotników na szczecineckim cmentarzu wcale nie stał na grobach amerykańskich żołnierzy, a... Rosjan, którzy w 1944 roku faktycznie zginęli w strąconym nieopodal samolocie. Ta fatalna historyczna pomyłka wyszła na jaw dzięki determinacji dwóch lokalnych pasjonatów historii. 📢 Oto odważne zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... 9.01.2024 Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman.

📢 Podsumowanie rynku mieszkaniowego w 2023 roku. Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Szczecinie? Rok 2023 na rynku nieruchomości można porównać do kolejki górskiej. Zaczął się od załamania sprzedaży, ostatecznie przyniósł jednak aż dwa boomy. Pierwszy wystąpił latem, po rozpoczęciu programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Jesienią mieliśmy niewielkie spowolnienie, a pod koniec roku kolejny boom, wynikający z wyczerpywania się puli pieniędzy na dopłaty z wspomnianego programu.

📢 Kierowca autobusu: stan techniczny autobusów jest tragiczny a rozkład jazdy linii nr 107 to kpina Do naszej redakcji wpłynął list od kierowcy Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Autor uważa, że największą bolączką firmy są kłopoty związane ze stanem technicznym pojazdów. Kierownictwo spółki zapewnia, że badania techniczne pojazdów są wykonywane co pół roku i autobusy nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

📢 Iwona Śledzińska-Katarasińska spoczęła na cmentarzu na Dołach w Łodzi. Ostatnie pożegananie łódzkiej posłanki ZDJĘCIA Pogrzeb Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. Uroczystości miały charakter państwowy, oprócz rodziny był m. in. premier Donald Tusk. Padło wiele ciepłych słów o zmarłej parlamentarzystce. 📢 95 mln zł ma kosztować modernizacja i rozbudowa lotniska w Goleniowie, a zacząć się mają jeszcze w styczniu tego roku Z tych 95 mln zł jakie przeznaczone zostaną na rozbudowę i modernizację lotniska w Goleniowie, ponad 40 mln zł ma kosztować modernizacja drogi startowej i wyposażenie jej w świetlne pomoce nawigacyjne, drugie tyle spółka chce przeznaczyć na powiększenie terminalu pasażerskiego, a pozostałą część pieniędzy na dodatkowe zakupy i remonty. 📢 Nowy dyrektor szczecińskiej filharmonii obejmie funkcję 1 września 1 września 2024 stanowisko dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie obejmie Przemysław Neumann, doświadczony dyrygent, wieloletni dyrektor Filharmonii Opolskiej oraz profesor dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

📢 W Szczecinie powstaje pierwsza solarna ładowarka dla hulajnóg Stacja powstaje przy ulicy Kingi na Gumieńcach. Będzie ogólnodostępna. W całym Szczecinie będzie 20 takich miejsc.

📢 Nalewka na przeziębienie złagodzi objawy choroby. Która jest najlepsza? Zobacz najskuteczniejsze nalewki na objawy infekcji oddechowych Lecznicza nalewka może skutecznie złagodzić objawy przeziębienia i grypy, takie jak katar, kaszel, gorączka i ból mięśni. Taki trunek można kupić gotowy, najlepiej w aptece, choć najlepiej zrobić samodzielnie. Składniki są dostępne nawet zimą. Która nalewka na przeziębienie jest najskuteczniejsza? Polecamy zarówno tę z malin, czosnku i imbiru, jak i inne, korzenne i owocowe. Zobacz, czym wspomagać zdrowienie. 📢 Najciekawsze transfery wewnątrz PKO Ekstraklasy. Kto, gdzie, za ile? Styczeń 2024 Transfery. Kluby PKO Ekstraklasy ruszyły na zimowe łowy. W styczniu kadry wzmocnią nowi obcokrajowcy, ciekawi gracze z zaplecza, ale i bezpośredniej konkurencji. Oto najciekawsze ruszy wewnątrz ligi.

📢 Problemy na przejściach granicznych w związku z protestami w Niemczech W związku z protestami rolniczymi w Niemczech są utrudnienia na polsko-niemieckich przejściach granicznych. Problem mają nie tylko turyści, ale też np. lekarze pracujący w Niemczech. 📢 Policja ostrzega przed SMS-ami. To próba oszustwa Policja apeluje, aby uważać na SMS-y, w których otrzymujemy informację o rzekomej konieczności dopłaty do przesyłki kurierskiej lub uzupełnienia jej danych. To próby oszustwa. W czasie poświątecznych wyprzedaży liczba oszustw takiego typu zauważalnie wzrosła. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Niedzielna kąpiel morsów w Mielnie. Mróz i wiatr nie są im straszne! [ZDJĘCIA] Mimo wyjątkowo mroźnego południa, morsy wskoczyły jak zawsze do zimnego Bałtyku. Niedziela w Mielnie musi być pod znakiem kąpieli. 📢 Powstaje park kieszonkowy na Turzynie. Wykonawca przejął teren budowy Szczeciński Zakład Usług Komunalnych przekazał wykonawcy teren, na którym już wkrótce powstanie park kieszonkowy Turzyn. U zbiegu ulic Żółkiewskiego i Bohaterów Warszawy będą ustawione ławeczki i posadzona zieleń. 📢 Zobacz, kto został nagrodzony na XXII Gali Biznesu Business Club Szczecin W miniony piątek, jak zwykle pierwszy piątek Nowego Roku, kapituła Business Club Szczecin ogłosiła listę przedsiębiorców z regionu, którzy ich zdaniem zasługiwali w 2023 roku na szczególne wyróżnienie. Te nagrody gospodarcze, Business Club Szczecin przyznaje już 22 raz.