Prasówka 1.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 01.12.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Jak długo szczecinianin musi oszczędzać na własne mieszkanie? Wyniki raportu Mieszkanie o powierzchni ok. 50 m kw. to wymarzone lokum dla przeciętnego Polaka. Taki metraż to dla wielu osób „złoty środek”. Lokum dobre na start, ale równocześnie na tyle duże, że może pełnić swoją funkcję, gdy powiększy się rodzina

Prasówka 1.12: pozostałe wydarzenia

📢 Za dużo firm do odśnieżania Polic. Mieszkańcy mają obawy Odśnieżymy na drogach gminnych, ale bez dróg powiatowych i wojewódzkich - poinformowała firma, która do tej pory odpowiadała za zimowe utrzymanie wszystkich dróg w Policach.

📢 Odkrycie na północy Szczecina. Odkopali wiadukt kolejowy Szczecin cały czas zaskakuje. Do ciekawego odkrycia z przeszłości miasta doszło na Stołczynie. Są to pozostałości związane z największą cegielnią, która działała na terenie nieczynnej obecnie huty.

📢 Życzenia dla Andrzeja. Krótkie wiersze na Andrzejki. Imieniny Andrzeja - gotowe życzenia 30.11.23 Mądre wiersze na imieniny Andrzeja KRÓTKIE Życzenia dla Andrzeja 2023. Mądre wiersze na imieniny Andrzeja. NOWE Wierszyki na Andrzejki. 30 listopada złóż życzenia Andrzejowi

Andrzej to jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Zajmuje trzecie miejsce w tym gronie. Imieniny Andrzeja przypadają kilka razy w roku, jednak większość Andrzejów świętuje 30 listopada, w tzw. andrzejki. Jeśli wśród Twoich znajomych jest Andrzej, to warto złożyć mu życzenia, choćby w formie SMS. Jakie wybrać życzenia dla Andrzeja? Oto nasze propozycje... 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Miasto przygotowuje się do budowy wielkiego centrum przesiadkowego Nowoczesne centrum przesiadkowe miałoby postać w okolicach pl. Zawiszy i ulicy Owocowej. Są już wizualizacje ja miałoby to wyglądać. 📢 Pałac Manowce z prestiżowym tytułem European Best Wedding Venue [ZDJĘCIA] Pałac Manowce, który leży tuż przy Zalewie Szczecińskim zdobył właśnie tytuł European Best Wedding Venue, nadany przez European Best Destinations, największą europejską organizację turystyczną. Pozostawił w tyle obiekty położone w tak modnych miejscach jak grecka wyspa Santorini, portugalskie wybrzeże Algarve czy sama Wenecja.

📢 Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia PRL kojarzy nam się z szarzyzną i brakiem dostępu do kolorowych ubrań z Zachodu. Czy naprawdę byliśmy tak ponurzy za komuny? Wbrew pozorom naszej wyobraźni nic nie jest w stanie pokonać. Nawet w PRL-u nasi fryzjerzy stawali na wysokości zadania. Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach komuny. Jak wyglądały salony fryzjerskie w PRL-u? Nieco nostalgii nam nie zaszkodzi!

📢 Dramat w Kowanowie koło Świdwina. Syn zabił ojca. Policja zatrzymała podejrzewanego W Kowanowie w powiecie świdwińskim w nocy ze środy na czwartek doszło do zabójstwa. To syn - jak potwierdziła nieoficjalne informacje PAP świdwińska policja - miał zabić ojca. Mężczyzna został zatrzymany.

📢 Szczeciński sąd odwoławczy wydał wyrok w sprawie śmierci pacjentki. Chora na raka korzystała z usług chiropraktyka Wprowadził umierająca kobietę w błąd co do skuteczności leczenia i zapewniał o poprawie zdrowia, a nawet całkowitego wyleczenia - uzasadniała prawomocny wyrok sędzia Iwona Gdula. 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.

📢 Te urządzenia pożerają najwięcej prądu w Twoim domu! Zaskakujące wyliczenia 30.11.2023 Mamy lipiec, a to oznacza, że już niedługo okaże się, ile w przeciągu roku zużyliśmy prądu. Kluczowe jest zużycie, które powinniśmy ograniczyć. Warto w tym celu odłączyć od prądu urządzenia, które zżerają go najwięcej. Jednak jakie sprzęty utrudniają nam oszczędzanie prądu? Ta lista was zaskoczy! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 30.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 30.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w 2024! 30.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 30.11.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 30.11.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej.

📢 Tak mieszkają milionerzy ze Szczecina. Oto najdroższe domy na sprzedaż w okolicy [ZDJĘCIA] 30.11.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Jednorazowe świadczenie 1000 zł już od października. Prosty sposób, żeby je uzyskać 30.11.2023 Październik przyniesie pozytywne informacje dla wielu obywateli naszego kraju. Wówczas bowiem na waszych kontach wyląduje dodatek, który z pewnością przyda się w każdej kieszeni. 📢 Masz te banknoty? To prawdziwe skarby! Za jeden możesz otrzymać kilka tysięcy złotych! [ZDJĘCIA] 30.11.2023 O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela!

📢 Uwaga! Z nimi lepiej się nie spotykaj! Mężczyźni o tych imionach zdradzają najczęściej 30.11.2023 Imię może mówić wiele o naszym zachowaniu, charakterze i upodobaniach. Imię, jakie nosimy mówi nawet o tym czy i na ile skłonni jesteśmy do zdrady. Sprawdziliśmy, jakie imiona mężczyzn nie wróżą wierności w związku. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 30.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Duże podwyżki wynagrodzeń na początku 2024 roku! Ile pieniędzy już niedługo trafi do Polaków? 30.11.2023 Gwarancja minimalnej wysokości wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Wielu Polaków może mieć powody do zadowolenia – rok 2024 także będzie obfitował w znaczne podwyżki płacy minimalnej. Co ważne nastąpi to aż dwa razy w roku!

📢 Od nowego roku szykuje się nowy dodatek. Dostaniesz 3500 zł. Wystarczy złożyć wniosek 30.11.2023 W 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło kolejny program socjalny. O świadczenie będzie można występować już od 2024 roku. Zyskać można nawet 3,5 tys. złotych. Wyjaśniamy szczegóły programu. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus od stycznia 2024 roku? Masz czas do końca listopada żeby złożyć wniosek 30.11.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 ZUS wydał komunikat w sprawie 800 plus! Pieniądze dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 30.11.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.11.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 30.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 30.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 30.11.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 30.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 30.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję 30.11.2023 Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź! 📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 30.11.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia 30.11 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Koszmar z ul. Kolumba. Jak długo jeszcze i o ile drożej? „Niespodzianki”, na które budowlańcy co rusz natykają się w ziemi, to główny powód opóźnienia modernizacji ulic na Pomorzanach. Władze miasta zastanawiają się, czy zgodzić się na przedłużenie prac o dwa lata i spodziewają się wyższego rachunku za nie.

📢 Oto średnie ceny paliw na stacjach benzynowych w Szczecinie i zachodniopomorskim Jeśli chodzi o ceny paliw na stacjach benzynowych to widać, że wśród kierowców wraca optymizm i co najważniejsze, ten optymizm na przyszłość potwierdzają eksperci rynku paliw, którzy mówią, że przed nami kolejna obniżka cen na stacjach benzynowych. Dr Jakub Bogucki, ekspert z portalu e-petrol podkreśla "czeka nas tani koniec listopada".

📢 Coraz bliżej święta! Już w piątek rozpoczyna się Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy Co jest znakiem, że Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie wkrótce ruszy? To charakterystyczne drewniane domki, a w nich pyszne domowe przetwory, pieczywo, wyselekcjonowane wędliny, miody i bakalie w sam raz do świątecznych wypieków, albo gotowe słodkości. Pierogi, dania na wynos, łazanki czy pieczone ziemniaczki – te zapachy będą unosić się nad jarmarkiem i kusić niejednego łasucha.

📢 Czterech chętnych na stanowisko dyrektora szczecińskiej filharmonii Do końca roku 2023 mamy poznać nazwisko nowego dyrektora Filharmonii im. Karłowicza w Szczecinie. Kandydatów jest 4.

📢 Tak dzisiaj wygląda Solejukowa z serialu Ranczo. Zobaczcie na zdjęciach, jak zmieniła się Katarzyna Żak - 15.09.2023 Przez miliony Polaków Katarzyna Żak kojarzona jest przede wszystkim z roli Kazimiery Solejuk w serialu "Ranczo". Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele innych ról filmowych, serialowych i teatralnych. Niedawno minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka kultowego już serialu "Ranczo". Z tej okazji przypominamy, jak przez lata zmieniała się jedna głównych bohaterek "Rancza"! 📢 Mrożące krew w żyłach sceny w tunelu. Już ponad dwa miliony kierowców przejechało pod Świną [ZDJĘCIA] Jazda na jednym kole, wyprzedzanie i zawracanie. Grzechy kierowców przejeżdżających przez tunel są skrupulatnie opisywane i nie pozostają bez konsekwencji. Przez pięć miesięcy funkcjonowania przeprawy pod Świną nie doszło tu jednak do żadnego poważnego zdarzenia. Kilka razy było jednak o włos od tragedii.

📢 Skłamała, żeby dostać dodatek węglowy. Jest akt oskarżenia Przed sądem stanie 58-latka oskarżona o podanie fałszywych danych przy staraniach o dodatek węglowy. Będzie musiała też oddać pieniądze. 📢 Będą zmiany w organizacji ruchu na ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie Zmiany będą dotyczyć ulicy Jagiellońskiej u zbiegu z aleją Piastów, obok SP nr 1. Zostaną wprowadzone do końca roku. 📢 Prokuratura chce dożywocia za śmierć Mariusza w celi 209 Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zakończył się we wtorek tak trudny proces, że sąd, choć planował wydać w południe wyrok, zdecydował, że potrzebuje dodatkowego czasu, na przeanalizowanie kilku tysięcy stron sprawy, w tym często sprzecznych zeznań świadków, opinii biegłych, podsłuchów rozmów oskarżonych.

📢 Do niedzieli będzie biało i mroźnie w zachodniopomorskim. Grudzień też ma być zimowy O opadach śniegu w Szczecinie i województwie rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 28.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 28.11.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Rzeczy z PRL-u dziś warte fortunę! Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Sprawdź co można sprzedać 28.11.2023 Trwa prawdziwy szał na meble i przedmioty z czasów PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Macie te rzeczy w swoich domach? Mogą być sporo warte, a fortuna czeka. Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 28.11.2023 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 28.11.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Czy Twój pies Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na psią miłość [LISTA] 28.11.2023 Psy potrafią okazywać swoje uczucia, choć robią to trochę inaczej niż my. Wyrazy ich przywiązania i miłości do swojego opiekuna są bardziej subtelne, a nawet trudne do wyłapania przez kogoś, kto nie ma doświadczenia z czworonogami. Jak pies pokazuje, że Cię kocha? Jakie sygnały mogą świadczyć o jego oddaniu i zaufaniu? Oto 10 dowodów na psią miłość.

📢 Rowerem z Kołobrzegu przez Szczecin do Berlina. To ma być turystyczny hit Chodzi o uzupełnienie rowerowej trasy turystycznej w naszym regionie o brakujące fragmenty, tak żeby rowerzyści mogli przejechać szlakiem o długości ponad 262 kilometrów i dalej za zachodnią granicą do stolicy Niemiec. Pierwszy przejazd zaplanowano w 2030 roku. 📢 Szpital MSWiA w Szczecinie doceniony w ogólnopolskim rankingu Szczeciński szpital MSWiA zajął drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej na najlepiej zarządzany szpital publiczny. W rankingu wzięło udział ponad 800 placówek! 📢 Wykonawca przebudowy ulicy Kolumba podaje nowy terminarz prac. Wiemy, kiedy planuje wejść na al. Powstańców Wielkopolskich Rozbieżności między projektem a rzeczywistością, podziemne kolizje to powody opóźnienia przy gruntownej przebudowie ulic na Pomorzanach. Prace mają przedłużyć się do drugiej połowy 2025 roku.

📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Byliśmy na nowej wieży w Wolinie. Kiedy atrakcja będzie dostępna dla turystów? [ZDJĘCIA] Spektakularny widok na Zalew Szczeciński i panoramę Wolina. Ponad 30-metrowa wieża widokowa w Wolinie jest już prawie gotowa. 📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy i sprawdziliśmy [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 O ile wzrosną wynagrodzenia po podwyżkach kwoty wolnej od podatku? Nie wszyscy zyskają na zmianach w PIT Kwota wolna od podatku obecnie wynosi 30 tys. zł. Jedna z obietnic wyborczych nowego rządu zakłada jednak dwukrotne podniesienie tej kwoty. Eksperci Grant Thornton sprawdzili, jak mogą zmienić się wynagrodzenia, jeśli te zapowiedzi wejdą w życie. Wzrosty mogą być zuważalne. 📢 Szaleństwo na parkiecie w szczecińskim klubie Pinokio w listopadzie. Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Kolejny imprezowy weekend w szczecińskim klubie Pinokio przed nami. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Szczecina na imprezach w listopadzie. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 20.11.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2022. Gotowe kartki do wysłania, wierszyki. Życzenia bożonarodzeniowe od serca 20.11.2023 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2022 nie muszą być nudne! Szukasz pomysłu na świąteczne życzenia? Nie jesteś pewny, jakie życzenia mogą spodobać się Twoim znajomym i bliskim? A może szukasz gotowych kartek bożonarodzeniowych, które wyślesz za pomocą MMS, Messengera, Whatsappa czy mailem? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas zarówno piękne wierszyki na Boże Narodzenie, ale także gotowe obrazki do wysłania z najpiękniejszymi świątecznymi życzeniami. 📢 Matura 2023 - język polski poziom podstawowy ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE. Oto rozwiązania z polskiego na poziomie podstawowym 20.11.2023 Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się już 4 maja 2023 roku. W tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony w dwóch formułach. Po opublikowaniu arkuszy i odpowiedzi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym artykule pojawią się gotowe materiały z egzaminów w Formule 2023 i 2015 z języka polskiego. Będą one udostępnione krótko po ich opublikowaniu przez CKE.

📢 Niesamowity widok! Morze odsłoniło zatopiony las w Łazach [ZDJĘCIA] Ostatnie sztormy, które panowały nad Bałtykiem odkryły las, który był skrywany pod piaskiem na plaży w Łazach. Odkryte konary robią olbrzymie wrażenie na spacerowiczach. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia! 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

