Prasówka 1.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 1.10.2023”?

Prasówka 1.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. zachodniopomorskim? Stan na 1.10.2023 Które drogi w województwie zachodniopomorskim 1.10.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 25, Bobolice - Biały Bór (9. km na odc. 0,8 km) .

📢 Pożar samochodu na ulicy Mieszka I w Szczecinie Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Ławeczka Olka Doby w Trzebieży. Ktoś próbował zabrać tablicę pogromcy Atlantyku Nie minął jeszcze miesiąc od odsłonięcia miejsca pamięci ku czci Aleksandra Doby, a już wandale dali o sobie znać.

Prasówka 1.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Kobiecy golf wciąż zadziwia: najpiękniejsza sportsmenka świata ma konkurentkę Bri Teresi, zwolenniczkę Trumpa, która sprzeciwia się LGBT Bri Teresi, zdeklarowana zwolenniczka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, ogłosiła niedawno, że rezygnuje z pracy modelki w firmie produkującej bieliznę „Honey Birdette” w związku z wykorzystywaniem przez tę markę osoby transpłciowej do promowania damskiej bielizny.

📢 Ta moneta z PRL może być warta nawet 30 tys. złotych! Koniecznie zobacz swoje szuflady [ZDJĘCIA] 30.09.2023 Bądź szczególnie uważny sprzątając swoje szuflady. Cenne okazy mogą kurzyć się w zapomnieniu, a monety z PRL mogą być czasami warte fortunę. Sprawdź sam, czego szukać! 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 30.09.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 W Kołobrzegu tłumy spacerowiczów. Piękna pogoda zachęcała do wyjścia z domu [ZDJĘCIA] Słoneczna sobota przyciągnęła na kołobrzeską plażę tłumy spacerowiczów.

📢 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Morskiej u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie Przekonacie się jak ważne i piękne studia wybraliście - mówił dziś do studentów I roku Politechniki Morskiej, jej rektor, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka. 📢 Ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Prawie 2500 zł dostaną rodzice na ucznia 30.09.2023 Nowy rok szkolny, to również nowe wydatki dla rodziców i opiekunów. Część z nich może zostać pokryta z programów takich jak 500 i 300 plus, ale to niejedyne pieniądze, jakie mogą otrzymać rodzice. Warto się spieszyć ze złożeniem wniosku, bo czasu jest coraz mniej. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [30.09] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Niewielu Polaków wie o tym dodatku. Można zyskać 550 zł, bez względu na wiek! Decyzja w ciągu miesiąca 30.09.2023 553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji. Aby go otrzymać, trzeba spełniać specjalne warunki. Wyjaśniamy szczegóły. 📢 ALIMENCIARZE ze Szczecina i regionu. Policja ściga alimenciarzy, którzy nie płacą na swoje dzieci! [ZDJĘCIA] 30.09.2023 To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci! Zobacz, kogo poszukuje zachodniopomorska policja. Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 To fragment historii Szczecina. Z Odry wydobyli ponad 1 tonowy filar Miał być nagrobek, cokół pomnika. Okazało się, że to fragment filara bramnego z przełomu XIX i XX wieku. Żeby wydobyć betonowy element z Odry, potrzebna była pomoc Urzędu Morskiego w Szczecinie.

📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie! Musisz na nie wydać kilka milionów złotych [ZDJĘCIA] 30.09.2023 Najdroższe domy na sprzedaż w Szczecinie i regionie kosztują nawet kilkadziesiąt milionów. To luksusowe rezydencje, wytworne pałace i eleganckie wille, które spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania. Położone w atrakcyjnych lokalizacjach, świetnie wyposażone, z basenami i prywatnymi strefami SPA ociekają luksusem i wygodą. Czy są warte swojej ceny? Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 30.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 30.09.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną. Zobacz zdjęcia 30.09.2023 Małgorzata Rozenek-Majdan to wciąż jedna z najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Znana wcześniej przede wszystkim z programu "Perfekcyjna Pani Domu", dziś jest jedną ze współprowadzących program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Jak żyje i mieszka gwiazda telewizyjna? Sprawdź!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 30.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 30.09.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą. 📢 Złota jesień w Polsce na cudownych zdjęciach. Sprawdźcie, gdzie w naszym kraju jest najpiękniej o tej porze roku Jesień w Polsce jest piękna. Owszem, ma ona dwie twarze. Jest chłodniej, dni są krótsze i można spodziewać się deszczu, jednak przyroda wynagradza to wszystko i jest nie do poznania. Lasy iskrzą się od kolorów, dlatego złota polska jesień to świetny czas na spacery, wędrówki czy wycieczki rowerowe. W dodatku zbliża się długi weekend listopadowy! Naprawdę nie warto siedzieć w domu. Przygotowaliśmy dla was listę najpiękniejszych miejsc w Polsce jesienią w lasach, górach, nad jeziorami i morzem, a także w miastach. Bajkowe zdjęcia mogą was zainspirować do zorganizowania własnych wycieczek i city breaków. Zobaczcie najpiękniejsze miejsca w Polsce jesienią.

📢 Druhna Marika z medalem. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy Druhna Marika z OSP Brzózki walczy z podstępną chorobą. Pół roku temu urodziła córeczkę Oliwię. Niestety tuż po porodzie u młodej Mamy wykryto guza mózgu - glejaka. Najgorsze jest to, że druhna wyczerpała już wszystkie możliwości leczenia i rehabilitacji refundowane przez państwo. 📢 Pogoń w Pucharze Polski ponownie rozpocznie od wyjazdu na południe Kolejne podejście Pogoni Szczecin do Pucharu Polski rozpocznie się za miesiąc. Portowcy w ramach 1/16 finału tych rozgrywek zagrają z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała. 📢 Podczas kontroli w centrum Szczecina policjantom skradziono radiowóz Podczas porannej kontroli drogowej w centrum Szczecina, nieznany sprawca odjechał policyjnym radiowozem. Radiowóz został odnaleziony w rejonie ulicy Szosa Polska/Zagórskiego. Funkcjonariusze szukają teraz sprawcy zdarzenia.

📢 To one są najwierniejszymi fankami polskich siatkarzy. Żony i partnerki naszych mistrzów. Poznaj piękne i inteligentne siatkarskie WAGs Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Paweł Zatorski, Aleksander Śliwka i reszta naszej reprezentacji mają niemałe wsparcie kibiców w całej Polsce. Jednak największymi fankami naszych siatkarzy są ich ukochane. Kim są WAGs przystojniaków grających na boisku siatkarskim? To cudowne kobiety, które stanowią konkurencje m.in. dla Anny Lewandowskiej. 📢 Uniwersytet Szczeciński zainaugurował nowy rok akademicki [ZDJĘCIA] 29 września Uniwersytet Szczeciński zaprosił na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/24. 📢 Raport o rynku pierwotnym mieszkań w Szczecinie. Szukamy małych mieszkań, maksymalnie do 50 metrów kwadratowych Mieszkania o jakiej powierzchni są obecnie najbardziej poszukiwane w Szczecinie? Które dzielnice są najpopularniejsze? Ile wynoszą średnie ceny mieszkań w Szczecinie? Ile wynoszą średnie ceny mieszkań w Szczecinie? Jak kredyt 2 procent przełożył się na ceny mieszkań w Szczecinie? O to spytaliśmy naszego eksperta.

📢 FAME Friday Arena 2 w Szczecinie już dzisiaj. W Netto Arenie odbyło się oficjalne ważenie zawodników przed galą [ZDJĘCIA] Już dzisiaj w szczecińskiej Netto Arenie odbędzie się gala FAME Friday Arena 2. W walce wieczoru dojdzie do rewanżu pomiędzy Michałem "Boxdelem" Baronem a Pawełem Jóźwiakiem. W piątek w klatce MMA zadebiutuje tyczkarz Piotr Lisek. 📢 Chcesz otrzymywać 800 plus? Masz czas do końca września żeby złożyć ten wniosek! Zobacz więcej szczegółów 29.09.2023 800 plus umożliwia rodzinom skorzystanie z dodatkowego wsparcia finansowego na każde dziecko. Wnioski o ten dodatek muszą być złożone do końca września, aby uzyskać pełną kwotę wsparcia. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus". 📢 Polacy dostaną od rządu prawie 8000 złotych! Nie musisz składać żadnego wniosku. Sprawdź szczegóły 29.09.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie nawet 8000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Ale TYLKO do września. Zobacz szczegóły! 29.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 29.09.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 29.09.2023 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Twoja emerytura od lipca zwiększy się nawet o 500 zł! "Aż grzech nie skorzystać" 29.09.2023 Kluczowe zmiany dla seniorów! Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć nawet o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Sprawdź ile podwyżki emerytury dostaną seniorzy już od lipca! 📢 Mały szczegół, a wielka strata! Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury 29.09.2023 Złe informacje dla pewnej grupy seniorów czekającej na wypłatę 14. emerytury. Część emerytów nie dostanie tego świadczenia. Kto powinien się martwić i dlaczego? Co warto wiedzieć o wypłacie "czternastki"? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym artykule! 📢 ZUS wydał specjalny komunikat! Pieniądze z 800 plus dopiero po złożeniu dodatkowego wniosku? 29.09.2023 Pieniądze na dzieci będą większe i cieszy to wszystkich rodziców. Już od 1 stycznia 2024 roku 500 plus zastąpi 800 plus. ZUS wydał specjalny komunikat w sprawie zmian w świadczeniu. Chodzi o dodatkowe wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy na dzieci. Sprawdźcie szczegóły!

📢 2760 zł ekstra dodatku dla emerytów! Zobacz jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla seniorów 29.09.2023 Pieniądze to kwestia ważna nie tylko dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w dobie szalejącej inflacji jest niczym spełnienie marzeń osób planujących miesięczny budżet. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie do końca życia. Rocznie daje to aż 2760 zł! Sprawdź jak uzyskać dodatkowe świadczenie.

📢 Ważny list od ZUS w sprawie 14. emerytury. Uwaga seniorzy! Lepiej go nie przegapić 29.09.2023 W ciągu kilku najbliższych tygodni emeryci i renciści powinni spodziewać się ważnego listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto go odebrać. Dlaczego? Wyjaśniamy szczegóły. 📢 Zapłać o ponad 120 zł mniej za prąd! Zobacz jak skorzystać ze zniżki 29.09.2023 Nowy sposób rozliczeń z klientami zaowocuje oszczędnością ponad 120 zł na rachunku za prąd, a to wszystko jeszcze w tym roku. Wyjaśniamy, o co chodzi w zniżce i jak ją uzyskać.

📢 Nie będzie Tunelu Unii Europejskiej w Świnoujściu? Zapadła decyzja Świnoujscy radni odrzucili wniosek o nadanie tunelowi pod Świną patronatu Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że tunel nie będzie miał żadnej nazwy. 📢 Markety i pierwsze dyskonty. Pamiętacie, gdzie robiliśmy zakupy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu? Zobaczcie zdjęcia Pamiętacie sklepy Real albo w Albert? Albo gdzie była Billa? Te i wiele innych sklepów zniknęło z Wrocławia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W naszym archiwum znaleźliśmy zdjęcia z tamtych czasów. Zobaczcie! 📢 Szczecińskie pogotowie już na swoim miejscu. Pusta willa przy al. Wojska Polskiego Definitywnie zakończyła się przeprowadzka szczecińskiej stacji pogotowia ratunkowego ze starej siedziby przy al. Wojska Polskiego do nowej przy ul. Twardowskiego. Od tego tygodnia główna siedziba WSPR w Szczecinie działa pełną parą.

📢 Prezes PSL w Szczecinie: kłócimy się o film, a ludzie nie mają toalet, umierają w kolejkach do lekarza Lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził dziś nasze województwo ramach kampanii wyborczej. Prezentacje kandydatów odbyły się m.in. w Koszalinie i Szczecinie.

📢 Szczecińscy motorniczowie wywalczyli podwyżki. To w ramach przeprosin za "prostych ludzi"? To dobra wiadomość. Od 1 października pójdą w górę pensje motorniczych. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Szczecina i regionu. Pomóż policji ich złapać! [ZDJĘCIA] 27.09.2023 Kilkudziesięciu dilerów i handlarzy narkotyków jest poszukiwanych przez policję w Szczecinie i regionie. Te osoby są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków i czerpanie z handlu środkami odurzającymi korzyści majątkowych. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Tak będzie wyglądał nowy kompleks mieszkaniowy Szczecinie! Tu kiedyś stał słynny "Maciuś" [ZDJĘCIA] Za ponad dwa lata mają zakończyć się prace na budowie inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bałuki w Szczecinie.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze. Zderzyły się dwa samochody Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze wojewódzkiej 142 za zjazdem w kierunku Chociwla. Jedna osoba zginęła. 📢 Te domy kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Nowe licytacje komornicze nieruchomości z kraju. Sprawdź domy na licytacjach 26.09.23. Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności.

📢 Pożar domu w Siadle Dolnym. Wielka akcja gaśnicza Na miejscu akcji były jednostki nie tylko z powiatu polickiego, ale również ze Szczecina. Dach budynku spłonął doszczętnie. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Politechnice Morskiej Politechnika Morska w Szczecinie zaprasza pod koniec września na najbardziej widowiskową i unikatową w skali regionu inaugurację nowego roku akademickiego 2023/2024. 📢 Przyłapani na Google Street View w Szczecinie! Zobacz czy się znajdziesz! [ZDJĘCIA] Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia szczecinian wykonane przez kamery Google na terenie całego miasta. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić [LOKALIZACJA, CENY] Zobacz zdjęcia! 16.09.23. Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Kabaret Hrabi rozbawił do łez szczecińską publiczność w Teatrze Letnim [ZDJĘCIA] Teatr Letni w Szczecinie w niedzielny wieczór zapełnił się do ostatniego miejsca. Przygotowane skecze Kabaretu Hrabi oraz niesamowita interakcja z publicznością niejednokrotnie zaskoczyła samych występujących.

📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Tak wyglądał Szczecin ponad 20 lat temu. Tak zmieniła się stolica Pomorza Zachodniego [GALERIA] Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata!

📢 Wypadek na ul. Taczaka w Szczecinie. Tworzą się korki Uwaga, poważny wypadek na ul. Taczaka w Szczecinie - informuje Internauta Janusz, który napisał do nas na alarm@gs24.pl. 📢 Święto Służby Więziennej. Byliśmy z wizytą w szczecińskim areszcie Wielu z nas pewnie zastanawia się, jak wygląda codzienność „po drugiej stronie muru”. My sprawdziliśmy. Weszliśmy do środka aresztu śledczego w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej. Dziś pracownicy Służby Więziennej obchodzą swoje święto.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"