Pracownicy będą szczęśliwi z tego dodatku! Otrzymasz nawet 400% miesięcznej pensji 9.01.2024

Jubileusze pracownicze

Kto może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym osiąga odpowiednią długość stażu pracy. Ten okres wynosi 20 lat. Następnie świadczeniobiorca otrzymuje kolejne nagrody jubileuszowe, co przepracowane 5 lat. Pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową w następnym dniu od otrzymania prawa do przyznania jej. W przypadku, gdy świadczenie nie zostanie wypłacone, to zwiększa się ono o odsetki.

Nagroda jubileuszowa dla wybranych zawodów

Ile wynosi nagroda jubileuszowa?

Podstawą do obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej jest miesięczne wynagrodzenie, które przysługiwało pracownikowi w dniu, w którym nabył on prawo do świadczenia. Jeśli jednak w dniu wypłacania pieniędzy, wynagrodzenie będzie wyższe niż w dniu, w którym otrzymał to prawo, to świadczenie naliczane jest w oparciu o korzystniejszą dla pracownika podstawę.