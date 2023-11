Poznaliśmy laureatów plebiscytu "Nasze Dobre z Pomorza" [ZDJĘCIA]

W kategorii Budownictwo, nieruchomości, inwestycje nagroda trafiła do firmy MADURA DEWELOPER za usługę: Budowa domów, mieszkań i apartamentów w okolicach Szczecina i nad morzem. Madura Deweloper to lokalny przedsiębiorca z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży deweloperskiej. Firma rodzinna założona przez małżeństwo Anetę i Krzysztofa Kosiarskich. Obecnie specjalizująca w budownictwie i sprzedaży apartamentów w topowych lokalizacjach nad morzem i w Szczecinie

Nagroda w kategorii Handel i Usługi trafiła do dwóch firm ex aequo: KRD Haliński za kompleksowe usługi motoryzacyjne oraz do firmy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Słupsku za usługę wywozu gruzu ze Słupska i z okolic.

Nagroda w kategorii Ochrona środowiska trafiła do firmy ATF POLSKA za kompleksową gospodarkę odpadami. ATF to rodzinna firma, zbudowana w oparciu o polski kapitał, która działa na rynku już od ponad 25 lat. Firma zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami i świadczy usługi w zakresie ich odbioru, transportu i przetwarzania.

W kategorii Technologie i innowacje nagroda trafiła do LEGAL HR SP. Z O.O. za Moduł Obsługi Cudzoziemców. Firma na co dzień pomaga pracodawcom i cudzoziemcom w procesie legalizacji zatrudnienia i pobytu. Ich kompleksowe podejście i wysoka jakość usług stawiają ich w czołówce branży, oferując klientom solidne wsparcie i bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy.

W kategorii Najbardziej dynamiczna firma nagroda trafia do firmy ARCTURUS BUNKER SP. Z O.O. Jest to nagroda dla firmy, która w 2022 roku wypracowała największy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług w porównaniu z 2021 rokiem i cechowała się przynajmniej dobrą kondycją.

W kategorii Najlepszy pracodawca nagroda trafia do firmy IKEA INDUSTRY POLAND SP. Z O.O. To nagroda dla firmy, która w 2022 roku zwiększyła zatrudnienie o największą liczbę pracowników w porównaniu do roku 2021. Osiągnęła to w czasie bardzo niskiego bezrobocia i wysokiej konkurencyjności na rynku pracy oraz w czasie dynamicznego wzrostu wynagrodzeń.

Kolejna kategoria to Najlepszy Eksporter 2022. To nagroda dla firmy, która w 2022 roku najbardziej zwiększyła sprzedaż za granicą w porównaniu do roku 2022. W czasie zawirowań w handlu międzynarodowym, zatorów na szlakach transportowych będących konsekwencją pandemii oraz wojny w Ukrainie. Tytuł Najlepszy Eksporter 2022 w rankingu Złota Setka zachodniopomorskiego otrzymuje ARCTURUS SP. Z O.O.