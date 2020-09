Powolna wymiana starych pieców w Szczecinie. W tym tempie zajmie to 40 lat

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. zarządzają i gospodarują zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto Szczecin zgodnie z określonym rejonem zarządzania. W sumie jest to 9.606 lokali, z których ponad jedna trzecia jest ogrzewana paliwem stałym.

Aktualnie ZBiLK nie planuje inwestycji podłączenia mieszkań stanowiących majątek miasta do sieci ciepłowniczej.

- Na uwagę zasługuje fakt, że większość mieszkań znajduje się we wspólnotach mieszkaniowych, stąd decyzje o takiej inwestycji nie leżą wyłącznie w gestii Gminy. Decyzja o podłączeniu danej nieruchomości do systemu ogrzewania miejskiego uwarunkowana jest także możliwościami technicznymi oraz istniejącym sposobem ogrzewania poszczególnych lokali. ZBiLK ściśle współpracuje z Szczecińską Energetyką Cieplną i następuje pełna wymiana informacji w celu bieżącego ustalania możliwości podłączenia konkretnej nieruchomości do ciepła systemowego - podkreśla Ryszard Słoka, sekretarz miasta w odpowiedzi na interpelację radnego Przemysława Słowika.