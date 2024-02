Potężne podwyżki dla seniorów! Niedługo niektórych przestanie na to stać 15.02.2024

Czekają nas kolejne podwyżki. Uderzą w seniorów

Sanatorium na NFZ cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród osób starszych i cierpiących na przewlekłe schorzenia. Każdy, kto choć raz skorzystał z tego rodzaju oferty, wie, że musi liczyć się z wydatkami. Okazuje się, że w kolejnym sezonie na kuracjuszy mogą czekać dużo wyższe opłaty niż do tej pory, a wszystkiemu winna jest inflacja. Wszystkie szczegóły dotyczące podwyżek znajdziesz w naszej galerii.

Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

Kto może się ubiegać o dofinansowanie wyjazdu z NFZ?

Leczenie w sanatorium przysługuje pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. By wyjechać do sanatorium, kuracjusze potrzebują skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz taki bierze pod uwagę:

Do sanatorium udają się zwykle kuracjusze z chorobami przewlekłymi, które nawracają na skutek pracy, a także pacjenci wymagający rehabilitacji po schorzeniach oraz operacjach.

Podwyżki w sanatoriach. Ile zapłacimy w 2024 roku?

Koszty leczenia w uzdrowisku są w dużej mierze zależne od tego, na jaki standard zdecyduje się kuracjusz. Do dyspozycji są zakwaterowania zarówno w jednoosobowych jak i dwuosobowych pokojach. Ceny różnią się ze względu na standard oraz sezon.

Ceny sanatorium wzrosną

Zgodnie z przepisami opłaty za turnus są waloryzowane o poziom inflacji. Na ten moment Ministerstwo Zdrowia zamroziło podwyżki, ale w kolejnym roku sytuacja może drastycznie się zmienić. Jak ustalił portal, jeśli resort zdrowia nie zrezygnuje z podwyżek, to pacjenci zapłacą nawet o ponad 26 procent więcej.

Obecnie za 21 dni w sanatorium pacjent płaci od 222 do 858 złotych. Natomiast jeżeli scenariusz dotyczący podwyżek waloryzowanych o poziom inflacji się potwierdzi, to już w sezonie wiosennym i letnim kuracjusz zapłaci o 200 złotych więcej. Oznacza to, że za jednoosobowy pokój z węzłem sanitarnym będzie trzeba zapłacić aż 1000 złotych.