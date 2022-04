Porażka Sandra Spa Pogoni, która poboli dłużej niż inne

Szczecińscy szczypiorniści nie przestraszyli się wyżej notowanej Gwardii i na parkiecie w Opolu walczyli o komplet punktów. Nasz zespół potrzebuje punktów, by wydostać się ze strefy zagrożonej spadkiem. Z elity spadnie automatycznie jeden zespół, a przedostatnia ekipa w tabeli będzie grała baraż z pierwszoligowcem. Pogoń była na dobrej drodze, by uciec z tej strefy, ale musi się zadowolić jedynie tym, że przewagę nad ostatnią w tabeli Stalą Mielec powiększyła o punkcik. Teraz różnica wynosi już cztery oczka, a do końca sezonu pozostały trzy kolejki. Ważna będzie seria w najbliższy weekend. Pogoń podejmie mocny zespół Górnika Zabrze, a Stal zagra u siebie z Wybrzeżem Gdańsk, które nie spisuje się w tym sezonie najlepiej i nad Pogonią ma dwa punkty przewagi, a nad Stalą sześć. Dla mielczan będzie to mecz ostatniej szansy.